Efemérides del 9 de mayo en Argentina y el mundo

Día de Europa. El Día de Europa es una celebración que tiene lugar cada 9 de mayo en la Unión Europea, en recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el ministro francés de exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los estados europeos al proponer que el carbón y el acero de Alemania (entonces República Federal Alemana) y Francia (y los demás países que se adhirieran) se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea.

Día de la Victoria en Europa. Se denomina en Europa "Día de la Victoria" a la celebración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945 en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria como se la denominó en la Unión Soviética. Es día festivo en Rusia, Bielorrusia y en la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. La Alemania nazi, representada por el Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, firmó la rendición incondicional el 8 de mayo de 1945 a las 22:43 hora central europea (9 de mayo a las 0:43 hora de Moscú), ante el Mariscal del Ejército Rojo Gueorgui Zhúkov, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. La diferencia horaria explica por qué en los países occidentales la victoria se celebra el 8 de mayo (Día de la Victoria en Europa), mientras que en la Europa Oriental se celebra el 9 de mayo.

Día Internacional de las aves migratorias. Es una campaña anual de sensibilización que recalca la necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Resalta las amenazas a las que se enfrentan las aves al momento de migrar, la importancia ecológica de las aves y la necesidad de cooperación internacional para preservar la vida salvaje.

En 1800 nacía John Brown. Fue un líder abolicionista estadounidense. Alcanzó la fama nacional por su abolicionismo radical y por su lucha en Bleeding Kansas, pero finalmente fue capturado y ejecutado por una incitación fallidamente a una rebelión de esclavos en Harpers Ferry antes de la Guerra Civil estadounidense.

En 1805 moría Friedrich Schiller. Fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Es considerado, junto a Goethe, el dramaturgo más importante de Alemania, ​ así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar.

En 1874 nacía Howard Carter. Fue un arqueólogo y egiptólogo inglés mundialmente conocido por descubrir en noviembre de 1922 la tumba KV62, perteneciente al faraón de la dinastía XVIII Tutankamón, en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto.

En 1883 nacía José Ortega y Gasset. Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo. Fue el primer director del semanario España, en 1915, y colaborador del diario El Sol desde su fundación en 1917, donde publica bajo la forma de folletones dos obras importantes: España invertebrada y La rebelión de las masas. En 1923 fundaba la Revista de Occidente, siendo su director hasta 1936. Desde esta publicación promovió la traducción y comentario de las más importantes tendencias filosóficas y científicas. Durante la II República era elegido diputado por la provincia de León con la Agrupación al Servicio de la República. Cuando comenzó la guerra civil española en julio de 1936, Ortega se hallaba enfermo en su domicilio. Tres días tras el comienzo de la contienda, se presentaron en su domicilio varios comunistas armados de pistolas que exigieron su firma al pie de un manifiesto contra el golpe de Estado y en favor del Gobierno republicano. Ortega se negó a recibirlos y fue su hija la que en una conversación con los mismos, consiguió convencerlos de redactar otro texto muy corto y menos politizado y que, efectivamente, acabó siendo firmado por Ortega, junto con Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y otros intelectuales. En ese mismo mes de julio y a pesar de su grave enfermedad, huyó de España. Se exilió, primero en París, luego en los Países Bajos y en Buenos Aires, Argentina, hasta que en 1942 fijó su residencia en Lisboa. Regresó a España en 1945 y residió en Madrid. Impedido de recuperar su cátedra, optaba por fundar un "Instituto de Humanidades", en donde impartía sus lecciones. Durante esos años, y hasta su muerte en 1955, fuera de España, especialmente en Alemania, fue en donde recibió el crédito y las oportunidades de expresión, que correspondían a su trayectoria. Falleció el 18 de octubre de 1955 en Madrid. Ortega y Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española y en la filosofía iberoamericana del siglo XX no solo por la temática de su obra filosófica, sino también por su estilo literario ágil, el que ha sido descrito por algunos como próximo al Quijote, que le permitió llegar fácilmente al público general. Para Ortega, el objetivo de la filosofía es encontrar el ser fundamental del mundo. "Filosofía" en Ortega se encuentra unida a la palabra "circunstancia", que hace famosa en su expresión: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no solo lo inmediato, sino también lo remoto; no solo lo físico, sino también lo histórico, lo espiritual. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. La realidad circundante "forma la otra mitad de mi persona", señalaba.

En 1918 nacía Mike Wallace. Fue un periodista estadounidense.​ Desde el inicio del programa 60 Minutes de la cadena norteamericana CBS, en 1968, fue su corresponsal y presentador, en el que entrevistó a personalidades como Ayn Rand, Deng Xiaoping, Mohammad Reza Pahlevi, el Ayatolá Jomeini, Kurt Waldheim, Malcolm X, Jeffrey Wigand, Yasser Arafat, Menachem Begin, Anwar Sadat, Manuel Noriega, entre otros. Se retiró a los 88 años.

En 1936 nacía Glenda Jackson. Es una actriz inglesa doblemente ganadora del Premio Oscar y del Premio Emmy. Se retiró de la actuación en 1992 para dedicarse a la política del Reino Unido. Actualmente es miembro del Parlamento británico y pertenece al Partido Laborista.

En 1943 moría Enrique González Tuñón. Fue un escritor, periodista y novelista. Personaje clave de la bohemia literaria de los años de los grupos Boedo y Florida. Periodista del diario Crítica colaboró a su vez con publicaciones emblemáticas como Proa y Martín Fierro. Su libro más conocido es Camas desde un peso (1932) que se ubica en el límite intergénero de la novela y el cuento.

En 1949 nacía Billy Joel. William Martin "Billy" Joel es un cantante, compositor y pianista estadounidense. Billy ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973 hasta su retirada en 1993, aunque sigue haciendo tours. Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el "Top Ten" de los 70, 80, y 90.

En 1952 nacía Adriana Varela. Beatriz Adriana Lichinchi, conocida artísticamente como Adriana Varela o su apodo "La Gata Varela" es una reconocida cantante argentina de tango. A fines del 2001, editó “Más tango”, que la consagró como “Mejor Artista de Tango del Año”.

En 1978 encontraban en Italia el cuerpo sin vida de Aldo Moro. Fue primer ministro en dos ocasiones y uno de los más importantes líderes de la Democracia Cristiana Italiana. Moro era considerado un intelectual y un paciente y hábil negociador, dotes que demostró en numerosas ocasiones para lidiar con conflictos internos en su partido. Fue secuestrado por militantes de las Brigadas Rojas y asesinado en 1978.

En 2011 moría Alicia Jurado. Fue una escritora y académica argentina. Colaboradora y amiga tanto de Victoria Ocampo como de Jorge Luis Borges, escribió junto a éste la obra Qué es el budismo. Escribió la primera biografía de Jorge Luis Borges, titulada Genio y figura de Borges, que tuvo varias reediciones.

En 2020 moría Little Richard. Nombre artístico de Richard Wayne Penniman,​​ fue un cantante, compositor, humorista y pianista estadounidense considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas.