Efemérides del 8 de mayo en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se rinde tributo a los principios, los valores, la historia y los logros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 1828, un 8 de mayo, nacía Henry Dunant, fundador del Movimiento. Él documentó el terrible sufrimiento que presenció en la batalla de Solferino, Italia, en 1859. Su libro Memoria de Solferino dio lugar a su visión humanitaria y llevó a la creación de sociedades voluntarias de socorro, con el propósito de que los heridos en tiempo de guerra recibiesen asistencia sin distinción alguna. Con el tiempo, esa idea evolucionó hasta transformarse en el actual Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. Recuerda las graves violaciones a los Derechos Humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad durante la conocida Masacre de Ingeniero Budge del año 1987, cuando fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales.

Día de Nuestra Señora de Luján. La Virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján, es una de las advocaciones con la que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. Se la considera patrona de Argentina. La imagen original es pequeña y sencilla, de unos 38 cm de altura,​ realizada en arcilla cocida y representativa de la Inmaculada Concepción. Los hechos que se sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providenciales por los fieles católicos. Desde las primeras marchas obreras hacia la basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX, hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente, que han superado largamente el millón de personas,​ Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática, que convoca las mayores manifestaciones de fe de la Argentina. Hoy se la considera, además, uno de los símbolos de la cultura del país.

En 1527 Sebastián Caboto ingresaba el río Paraná. Su expedición, Internándose en el Río de la Plata, avistaba una pequeña isla, San Gabriel y, al continuar su curso, en las inmediaciones de la actual Carmelo (Uruguay) encontraban a Francisco del Puerto, sobreviviente del ataque de los dueños originarios de las tierras a Solís en 1516. El entonces joven grumete había pasado 10 años integrándose a los naturales, aprendiendo sus costumbres y lengua, así como la geografía de la región. Aseguraba la existencia de la Sierra de la Plata a Gaboto o Caboto y éste lo incorporaba a la expedición. El 7 de abril, en la ribera oriental del Río de la Plata, muy cerca de la desembocadura del arroyo Las Vacas fundaba el Fuerte San Lázaro, primer asentamiento europeo en la cuenca del Plata. Desde allí el 8 de mayo de 1527, Gaboto y Miguel de Rifos con dos naves pequeñas, se dirigían hacia el río Paraná con el propósito de remontarlo, entraban por el Paraná de las Palmas.

En 1794 moría Antoine Laurent Lavoisier. Fue un químico, biólogo y economista francés, considerado como el "padre de la química moderna" por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa o ley Lomonósov-Lavoisier,​ la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. Trabajó en el cobro de contribuciones, motivo por el cual fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo posible para salvarlo. Cuando se expusieron al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, se dice que, a continuación, el presidente del tribunal pronunció: "La república no precisa ni científicos ni químicos, no se puede detener la acción de la justicia". Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794. Tenía 50 años. A un año de su muerte fue exonerado por el nuevo gobierno en una nota dirigida a su esposa: "A la viuda de Lavoisier, quien fue falsamente condenado".

En 1828 se dictaba la Ley de Libertad de Imprenta. Recuerda el sitio El Historiador que en 1827, Manuel Dorrego se hacía cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hacía muy poco tiempo había renunciado el primer presidente, Bernardino Rivadavia, siendo reemplazado por Vicente López y Planes. Por entonces, los unitarios hacían oposición de forma masiva y virulenta desde la prensa, convocando a terminar con el mandato federal. Los hermanos Varela, Manuel Bonifacio Gallardo, Bernabé Guerrero y Torres, Juan Laserre, entre otros, daban vida a periódicos como El Mensajero argentino, El Tiempo, El duende de Buenos Aires, El porteño, El liberal, entre otros. Dorrego, en cambio, venía defendiendo sus posiciones desde El Tribuno y luego con El Correo Político y Mercantil. Esta situación preparó el terreno para la ley de Libertad de Imprenta, que castigaba con multas y sanciones a las publicaciones que abundaban en calumnias e injurias, y que lejos de apaciguar la situación, enconó aun más los espíritus unitarios, que pronto lanzaría el golpe de estado contra Dorrego.

En 1880 moría Gustave Flaubert. Fue un escritor francés.​​ Considerado uno de los mejores novelistas occidentales, es conocido principalmente por su novela Madame Bovary, además de por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de le mot juste.

En 1886 era inventada la Coca Cola. Un 8 de mayo, en la farmacia Jacobs, en Atlanta, el farmacéutico John Stith Pemberton comenzó la comercialización de un jarabe ideado para combatir los problemas de digestión que además aportase energía. Durante los primeros tiempos, vendía cada día alrededor de nueve vasos. Pemberton no tardó en darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, fue quien ideó la marca Coca-Cola y diseñó el logotipo. En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico Asa G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson.

En 1902 la erupción del Mont Pelee sepultaba totalmente a Saint Pierre, Martinica. La erupción del Monte Pelée fue un cataclismo volcánico de gran magnitud ocurrido entre el 2 y el 8 de mayo en la isla francesa de Martinica que afectó a la ciudad colonial de St. Pierre y lugares aledaños con un saldo fatal de 29. 933 víctimas.

En 1903 moría Paul Gauguin. Fue un pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos clave para su distinción respecto al impresionismo.

En 1906 nacía Roberto Rossellini. Fue un cineasta italiano. Es uno de los directores más importantes del neorrealismo italiano, al que contribuyó con películas como Roma, ciudad abierta, Paisà y Alemania, año cero.

En 1970 nacía Naomi Klein. Es una periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica a la globalización y el capitalismo.​ Es autora de las obras No Logo, Vallas y ventanas, La doctrina del shock, Esto lo cambia todo y Decir no no basta, además de un gran número de artículos periodísticos y políticos.

En 1984 la URSS decidía no participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El Boicot a los Juegos Olímpicos de 1984 fue en respuesta al boicot estadounidense a las Olimpiadas de 1980 en Moscú. Involucró a 15 países, la mayoría que formaban parte de la Unión Soviética, que inició el boicot el 8 de mayo de 1984. Los países involucrados en el mismo organizaron unas "contraolimpiadas" llamadas Juegos de la Amistad.

En 2012 moría Caloi. Había nacido el 9 de noviembre de 1948, en la provincia de Salta. Carlos Loiseau, más conocido como Caloi, desde chico dibujó. Su primera publicación profesional llegó en 1966, a los 17 años. Conoció a Landrú y comenzó a publicar en la emblemática Tía Vicenta, que por entonces acompañaba al diario El Mundo (donde también aparecía Mafalda, de Quino). La experiencia en Tía Vicenta duró solo dos números. Con uno de los primeros decretos de Onganía, se mandó a cerrar la revista luego de que el presidente de facto apareciera en la portada, retratado como una morsa. Caloi siguió trabajando en las revistas Análisis, El Gráfico, Primera Plana, Satiricón y Siete Días, entre otras; y finalmente en el diario Clarín, donde haría la mayor parte de su extensa carrera. En Clarín encabezó la renovación de la sección de humor, hasta entonces ocupada por autores extranjeros. Convocó a colegas jóvenes entre los que se destacaban Bróccoli, Crist y Roberto Fontanarrosa. Clemente es uno de los personajes más reconocidos de Caloi. Durante el Mundial de Fútbol del 78, Caloi se enfrentó con José María Muñoz, el locutor oficial del evento. Mientras Muñoz pedía que no se arrojaran papelitos en las canchas, para que los argentinos no dieran “imagen de sucios” en el exterior, Clemente animaba a las tribunas a “tirar papelitos”. “El “tiren papelitos” se tomó como un símbolo de necesidad de expresión, casi de protesta, contra la imagen que pretendía dar la dictadura militar de prolijidad y de país ordenadito”, rememoró el experto José María Gutiérrez, en una nota del Ministerio de Cultura de la Nación. Caloi, además de dibujante y de creador de historietas, fue un divulgador de la animación. “Su programa `Caloi en su tinta' sirvió para dar a conocer a muchísimos autores y formas de la animación. Lo hizo popular y difundió de forma masiva, a través de la televisión. Eso fue importantísimo. Fue una educación audiovisual para muchísima gente”, expresó en dicha entrevista, Gutiérrez. Caloi y su compañera, María Verónica Ramírez, directora del ciclo, artista plástica y creadora de Monstriña, crearon aquel programa que salió al aire entre 1990 y 1999, por Canal 7. Entre 2001 y 2003, el programa pasó al cable, en Canal á, y volvió en 2005 a la Televisión Pública. Fue transformándose en referente a nivel mundial para el género. En sus últimos años, Caloi estuvo abocado a la realización de Anima Buenos Aires, un largometraje animado.