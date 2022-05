Efemérides del 4 de mayo en Argentina y el mundo

Día Internacional de Star Wars. Es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales.​

Día Internacional del Bombero. Se instituyó después de que se enviara una propuesta por correo electrónico a todo el mundo en 1999 debido a la muerte de cinco bomberos en circunstancias trágicas en un incendio forestal en Australia. El 2 de diciembre de 1998, un evento trágico sacudió a la comunidad de Linton, Australia y el mundo. Los bomberos de Linton, Australia, una región poblada de Victoria, luchaban contra un gran incendio forestal y pidieron ayuda mutua. Esta llamada urgente de ayuda mutua llevó a la Brigada de Bomberos de Geelong West a la escena, sin saber la desesperación y la tragedia que les esperaba. Garry Vredeveldt, Chris Evans, Stuart Davidson, Jason Thomas y Matthew Armstrong subieron al camión de la empresa. Eran parte de un equipo de ataque y estaban siendo enviados para ayudar a extinguir las llamas. Mientras los cinco se dirigían a la zona caliente, el viento cambió repentinamente de dirección, envolviendo el camión en llamas y matando a los cinco miembros. Este desafortunado incidente es lo que inspiró a JJ Edmondson a crear un feriado internacional, llamado Día Internacional de los Bomberos. Aunque el Día Internacional de los Bomberos se originó a partir de la muerte de cinco bomberos forestales, no son el único aspecto del servicio reconocido. En virtud de tal acontecimiento, se brinda un sentido homenaje a los bomberos en todo el mundo, por su indiscutible aporte a la comunidad en el cumplimiento de su deber, a riesgo de sus propias vidas. Además, el día 4 de mayo se celebra en Europa la fiesta de San Florián, patrón de los bomberos. Fue el primer comandante conocido de un escuadrón de bomberos en el Imperio Romano, quien perdió la vida en el ejercicio de sus funciones. La fecha de celebración de este día es variable, siendo en algunos casos también el Día Nacional del Bombero. En Argentina es el 2 de junio, en honor al primer cuerpo de Bomberos Voluntarios en La Boca.

Día de la Aviación Naval Argentina. El 4 de mayo de 1982, la Aviación Naval marcaba un antes y después en la historia mundial y la Guerra de Malvinas. Siendo las 11.04, los pilotos de la Armada tenían un blanco que combatir y una angustia que superar, al haber sido atacado y hundido dos días antes el crucero ARA “General Belgrano”, que implicó la pérdida de 323 camaradas. Esa mañana, el destructor británico clase 42 HMS “Sheffield” recibió el impacto de misiles Exocet lanzados desde los aviones Super Etendard con información aportada por un avión explorador SP-2H Neptune de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración. Para la operación usaron una táctica jamás empleada en la historia de la aviación militar de combate: la combinación avión explorador-avión de ataque, que demostró su eficiencia al hundir al primer buque británico, lo que ocurría el 10 de mayo a consecuencia del ataque. Dicha acción fue el bautismo de fuego de la Aviación Naval.

En 1929 nacía Audrey Hepburn. Audrey Kathleen Ruston, más conocida artísticamente como Audrey Hepburn, fue una actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada de Hollywood, considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense.

En 1936 nacía Manuel Benítez Pérez "El Cordobés". Es un torero español. Poco ortodoxo, exaltó siempre en su estilo la inmovilidad ante el toro y como matador causó siempre emoción y controversia. De hecho, las corridas de toros son fuertemente cuestionadas en la actualidad por la crueldad que se ejerce sobre estos animales.

En 1949 caía el avión que transportaba al equipo de Torino, Italia. Conocido como la tragedia de Superga fue un accidente aéreo sucedido a las 17:05 del 4 de mayo de 1949 cuando el avión Fiat G.212 de Avio Linee Italiane (Aerolíneas Italianas), en el que viajaba todo el equipo de fútbol Torino Football Club (popularmente conocido como "il Grande Torino"), se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga, que se encuentra en la colina de Turín. Se registraron 31 víctimas mortales, incluyendo 18 jugadores del mítico equipo turinés, empleados del club, periodistas y la tripulación del avión.​ Esta tragedia aérea impactó a Italia y a toda Europa. Italia no solo perdió a su mejor equipo, sino también a la base de la selección italiana que al año siguiente competiría en el Mundial de Fútbol a celebrarse en Brasil. El avión en el que viajaba el Torino AC llevaba de vuelta a casa al equipo después de un amistoso disputado en Lisboa contra el Benfica de Portugal para festejar la despedida del capitán del equipo luso "Xico" Ferreira. En el accidente perdieron la vida todos los jugadores del Torino, considerada una de las formaciones más fuertes del mundo en aquel periodo,​ que había ganado cinco campeonatos de liga consecutivos desde la temporada 1942-43 hasta la 1948-49 (los campeonatos 1943-44 y 1944-45 no se disputaron a causa de la Segunda Guerra Mundial), por lo que el club granata se encontraba viviendo los mejores momentos de su historia.​ De los 11 jugadores de la selección italiana de ese período, 10 pertenecían al club. En el accidente perdieron la vida también dirigentes del equipo y sus acompañantes, y tres de los mejores periodistas deportivos italianos: Renato Casalbore (fundador de Tuttosport), Renato Tosatti (Gazzetta del Popolo) y Luigi Cavallero (La Stampa). Para identificar los cuerpos fue llamado entre otros el director técnico de la selección italiana de la década de los 30 Vittorio Pozzo, que conocía muy bien a los jugadores del Torino. El jugador Sauro Tomá que tenía el menisco lesionado, no formó parte de la delegación, salvándose así milagrosamente del accidente. El impacto que tuvo la tragedia en Italia fue muy fuerte. El Torino fue proclamado campeón del torneo y los rivales presentaron, cuando les correspondía enfrentar al Torino, formaciones juveniles.​ El día del funeral, medio millón de personas fueron a la plaza principal de Turin para dar el último adiós a los campeones. El impacto en la sociedad fue de tal magnitud que al año siguiente la selección azzurra fue al Mundial de Brasil en barco. Rápidamente, como un gesto de solidaridad, el club River Plate de Argentina se ofreció para jugar un partido amistoso a beneficio de los familiares de los fallecidos jugadores, el día 26 de mayo de 1949, contra un combinado de la Serie A llamado Torino Simbolo. El equipo argentino viajaba a Europa con todas sus figuras (Alfredo Di Stéfano, Ángel Labruna, Amadeo Carrizo y Pipo Rossi). A pesar de que el costo de las entradas era elevado, el estadio estaba repleto y tenía una gran repercusión en Italia.

En 1970 la Guardia Nacional mataba a estudiantes en Estados Unidos. También conocida como la "Matanza del 4 de mayo" (May 4 massacre) o la "Masacre de la Kent State" ocurría en la Universidad Estatal de Kent, Ohio, donde se sucedió un caótico panorama entre estudiantes y miembros de la Guardia Nacional. Cuatro estudiantes eran asesinados y nueve heridos por la Guardia Nacional, que disparaba contra los mismos. Algunos tiroteados estaban protestando por la invasión estadounidense a Camboya (en el marco de la guerra de Vietnam y las protestas antibélicas en Estados Unidos), la cual el presidente Richard Nixon anuncio por televisión el 30 de abril. Algunos estudiantes que solo pasaban u observaban las protestas en la distancia también recibieron disparos cerca de la universidad. Los trágicos sucesos recibieron respuestas por toda la nación: cientos de universidades, colegios e institutos promovieron una importante huelga estudiantil.

En 1971 aparecía el diario "La Opinión". Reformas en el Gabinete del gobierno argentino; la devaluación parcial de la moneda nacional; especulaciones sobre la exportación; las preocupaciones de distintos Estados por la guerra árabe-israelí que se avecinaba fueron, entre otras noticias, las que se publicaron en tapa con formato de tabloide, inspirada en el estilo del periódico francés, Le Monde. Era fundado por el periodista y escritor Jacobo Timerman, una de las figuras más importantes de la historia del periodismo en la Argentina.

En 1973 nacían Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Los mellizos Barros Schelotto, nacían un 4 de mayo, ambos exjugadores. Guillermo Jugaba como delantero. Actualmente dirige a la selección de Paraguay. Gustavo jugaba como mediocampista por derecha y su primer equipo fue Gimnasia y Esgrima La Plata. Su último club antes de retirarse fue Puerto Rico Islanders. A mediados de 1997, Boca Juniors se interesó por su pase y los hermanos Barros Schelotto llegaron al Club de la Ribera, pedidos por Diego Maradona, aún como jugador.

En 1975 moría Moe Howard. Moses Harry Horwitz, más conocido por su nombre artístico Moe Howard, fue un actor y comediante estadounidense, principalmente reconocido por formar parte del trío cómico Los Tres Chiflados.

En 1980 moría Josip Broz "Tito". Conocido por su título militar "El mariscal Tito", fue un político, militar comunista y jefe de Estado de la entonces Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a los 87 años. Fue el principal arquitecto de la segunda Yugoslavia, una federación socialista que duró hasta 1991. A pesar de ser uno de los fundadores del Kominform, fue también el primero en desafiar la hegemonía soviética. Fue partidario de la vía al socialismo independiente (a veces denominado "titoísmo"), y uno de los principales fundadores y promotores del Movimiento de Países No Alineados.

En 1989 miles de estudiantes y trabajadores marchaba en China. Decenas de miles de estudiantes chinos en al menos cinco ciudades realizan lo que se consideró entonces como la mayor manifestación de su tipo desde que los comunistas tomaron el poder. La protesta coincidió con el 70 aniversario del movimiento 4 de mayo, una agrupación de intelectuales que propugnaban por una China fuerte.

En 2002 moría Gerónimo Saccardi. Fue un jugador de fútbol argentino. Su puesto era el de un clásico número 5 en la mitad de la cancha. Su nombre era Gerónimo, pero siempre fue conocido como Cacho. Se lo considera el máximo ídolo deportivo del Club Ferro Carril Oeste, donde en 2017 fue erigido un monumento en su memoria.

En 2006 moría Alejandra Boero. Fue una actriz, directora de teatro y formadora de actores argentina. Una de las pioneras del teatro independiente, fundadora del grupo "Nuevo Teatro".

En 2010 Néstor Kirchner asumía como secretario general de la UNASUR. El expresidente argentino, asumía al frente de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), integrada por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Guyana y Surinam.