Efemérides del 1 de mayo en Argentina y el mundo

Día de los Trabajadores. Es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo. Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que es conmemorada en mayor o menor medida en todo el mundo. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre, conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo. En Argentina, por el contrario, como en muchas naciones, el Día de los Trabajadores, también llamado "Día del Trabajo", es un día no sólo festivo, sino de reivindicación.

Día de la Constitución Argentina. Una vez lograda la independencia, el pueblo argentino se vio obligado a redactar su propia Constitución con el fin de establecer la unión nacional y la organización institucional. Se trató de un proceso que culminó el 1 de mayo de 1853 cuando diputados provinciales —con excepción de Buenos Aires— reunidos en la provincia de Santa Fe dieron sanción definitiva a la Constitución Nacional de la República Argentina.

En 1852 aparecía en Buenos Aires el diario "El Nacional". El Nacional fue un periódico argentino fundado por Dalmacio Vélez Sarsfield y editado en Buenos Aires entre el 1° de mayo de 1852 y el 18 de agosto de 1898.

En 1852 nacía Santiago Ramón y Cajal. Fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi "en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso".

En 1886 en Chicago comenzaba una huelga general de trabajadores. Unos 200 mil trabajadores empezaban una huelga para reivindicar las ocho horas laborales, mientras que otros 200 mil obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades de Estados Unidos, las movilizaciones siguieron en los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la de maquinaria agrícola McCormick, en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía por "esquiroles" (rompehuelgas). El día 2 la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50 mil personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los mismos, comenzando una pelea campal. Policías, sin aviso alguno, dispararon, causando seis muertos y varias decenas de heridos. Adolph Fischer, redactor del periódico Arbeiter Zeitung, corrió hacia la imprenta para imprimir 25 mil octavillas (hecho que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que lo llevó a la horca). Las mismas proclamaban: "Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. ¡Su sangre pide venganza! ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros (...)" La proclama terminaba convocando a un acto de protesta para el 4 de mayo en Haymarket Square. Se consiguió un permiso del alcalde para celebrarlo a las 19.30. A las 21:30, el alcalde, quien había estado presente en el acto para garantizar la seguridad de los obreros, lo dio por terminado, pero el acto siguió con gran parte de la concurrencia. El inspector de la policía, John Bonfield, consideró que habiendo terminado el mismo no debía permitir que siguieran allí, y junto a 180 uniformados avanzó hacia el parque y empezó a reprimirlos. De repente estalló un artefacto explosivo que mató a un oficial y produjo heridas en otros. La policía abrió fuego sobre la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, y en los días siguientes fueron detenidos centenares de trabajadores. Fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. La prensa en general se plegó a la represión y realizó una campaña apoyando la misma. El 21 de junio de 1886, se iniciaba la causa contra 31 responsables, siendo luego reducido el número a ocho. Pese a que el juicio fue en todo momento una farsa y se celebró sin respetar norma procesal alguna, la prensa amarilla sostenía la culpabilidad de todos los acusados y la necesidad de ahorcar a los extranjeros. Aunque nada pudo probarse en su contra, los ocho de Chicago fueron declarados culpables, acusados de ser enemigos de la sociedad y el orden establecido. Tres fueron condenados a prisión y cinco a la horca. August Vincent Theodore Spies, periodista y sindicalista de origen alemán, sentenciado a muerte, decía: "Honorable juez, mi defensa es su propia acusación, mis pretendidos crímenes son su historia (...) Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois ocho hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia". Los "Mártires de Chicago", fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, Adolh Fisher, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Neebe, y George Engel.

En 1931 se inauguraba el Empire State Building. Es un rascacielos situado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su nombre deriva del apodo del Estado de Nueva York. Fue el edificio más alto del mundo durante cuarenta años, desde su finalización en 1931 hasta 1971, año en que se completó la construcción de la torre norte del World Trade Center. Tras la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, el Empire State Building se convirtió nuevamente en el edificio más alto de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York, hasta que fue otra vez sobrepasado por One World Trade Center el 30 de abril de 2012, quedando el Empire State en segundo lugar.

En 1933 se firmaba oficialmente en Londres el Tratado Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman fue un acuerdo de comercio internacional celebrado el 1 de mayo de 1933 entre la República Argentina y el entonces Imperio Británico. el cual el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contrapartida, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Paralelamente se creó el Banco Central de la República Argentina con competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo la conducción de un directorio con fuerte composición de funcionarios del Imperio Británico. No obstante todas estas concesiones, se le adjudicó además al Reino Unido el monopolio de los transportes de Buenos Aires. El 23 de julio de 1935, el senador Lisandro de la Torre, denunciaba las consecuencias de dicho tratado. Los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinedo, concurrieron durante 13 días consecutivos al Senado. En un momento, De la Torre abandonó su banca y se dirigió hacia la mesa ministerial, donde fue empujado por Duhau y cayó de espaldas. El senador Enzo Bordabehere se dirigió hacia el sitio donde se hallaba su compañero de banca. En ese momento, apareció detrás de Bordabehere un matón a sueldo ligado a Luis Duhau llamado Ramón Valdez Cora que revólver en mano, disparó dos proyectiles en la espalda de Bordabehere asesinándolo en pleno recinto.

En 1941 se estrenaba el film "Citizen Kane". Ciudadano Kane en España y la mayor parte de Hispanoamérica, El ciudadano en Argentina y Uruguay, El ciudadano Kane en México, es una película dramática estadounidense de 1941 dirigida, escrita, producida y protagonizada por Orson Welles. Está considerada como una de las más grandes obras maestras de toda la historia del cine, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa. Fue estrenada por RKO Pictures.

En 1945 se suicidaba Joseph Goebbels. Fue un político alemán que ocupó el cargo de ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler,​ Goebbels era conocido por su talento como orador,5​ su profundo antisemitismo6​ y su respaldo a una discriminación racial cada vez más severa. Hitler se suicidó el 30 de abril y, de acuerdo con su testamento, Goebbels le sucedió como canciller del Reich (Reichskanzler). Al día siguiente, ante la inminente derrota alemana, se suicidó junto a su esposa tras envenenar a sus seis hijos.

En 1952 Evita dirigía su último mensaje en la Plaza de Mayo. En el tradicional acto que el Gobierno justicialista realizaba en Plaza de Mayo para el Día del Trabajador el 1 de mayo, Evita brindaba lo que sería su último discurso ante una multitud. Durante su mensaje, concientizando sobre los tiempos que corrían, le otorgaba un fuerte respaldo a Perón resaltando que “aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, que no nos perdonarían jamás que no hubiéramos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acunó los sueños de todos los argentinos, en especial del pueblo trabajador”.

En 1980 comenzaba la televisión color en la Argentina. El 1ro de Mayo de 1980 en la Argentina la primera transmisión de televisión a color en momentos en que había alrededor de 300 mil televisores cromáticos en el país. Las primeras imágenes fueron transmitidas por el canal estatal Argentina Televisora Color (ATC) y el Canal 13 de Buenos Aires. “Señoras y señores, con ustedes, la televisión a color”, dijo la popular presentadora Pinky.

En 1994 moría Ayrton Senna. Fue un piloto de automovilismo de velocidad brasileño. Tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, Senna está entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos, es el más rápido de la historia.​ Su muerte se produjo debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello, durante la carrera en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino de 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio.

En 2006 moría Raúl Primatesta. Fue un sacerdote católico argentino. Fue elevado a la dignidad de cardenal por Pablo VI en 1973, y formó parte de la Conferencia Episcopal Argentina desde 1970 hasta el 2002. En 1961 fue designado al frente de la diócesis de San Rafael, en la provincia de Mendoza, y cuatro años más tarde arzobispo de Córdoba. Durante 33 años estuvo al frente de esa sede episcopal. En abril de 1994, habiendo cumplido 75 años, presentó su renuncia al papa Juan Pablo II, pero no le fue aceptada, y siguió al frente de la misma cuatro años más. Mantuvo una relación muy estrecha con los militares que condujeron el terrorismo de Estado, defendió la actitud de la jerarquía católica durante esa época y, ante sus pares, se opuso una y otra vez a cualquier autocrítica institucional de la Iglesia respecto de lo actuado entre 1976 y 1983.

En 2012 moría Gogó Andreu. Fue un actor, comediante, músico y compositor argentino. A los 12 años, el cantante de tangos José Razzano lo llevó al teatro Broadway, donde Andreu conoció a Carlos Gardel, a quien le cantó "Atenti pebeta". Después de debutar en cine en El alma del bandoneón (de Mario Soffici, y protagonizada por Libertad Lamarque), tuvo pequeños papeles en films como Yo quiero morir contigo, El viejo Hucha, La guerra la gano yo y Juvenilia. Actuó con éxito en Nueva York (como actor) y en los años cincuenta en Cuba (como cantante de tango). Durante esa década comenzó a destacarse como actor cómico. Incursionó en el teatro de revistas, en la radio y se destacó en las películas Cuarteles de invierno y Te amo.