Efemérides del 30 de abril en Argentina y el mundo

Día Internacional del Jazz. En noviembre de 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz.

En 1777 nacía Carl Friedrich Gauss. Fue un matemático, astrónomo, y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica.

En 1789 George Washington asumía como primer presidente de los Estados Unidos. Fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797 y comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia. Se lo considera el padre de la Patria.​ Es considerado uno de los padres fundadores de dicho país junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison.

En 1838 Nicaragua se independizaba de las Provincias Unidades del Centro de América. Desde 1823, Nicaragua junto a otros cuatro países formaban una federación llamada Provincias Unidas del Centro de América, con un gobierno general residente en Guatemala y otro particular en la capital de cada provincia, siendo su primer presidente Manuel de Arce y vicepresidente Mariano de Beltranena. Los países centroamericanos no estaban de acuerdo con el sistema de gobierno de Arce ya que disolvió el congreso, el cual no lo apoyaba. Finalmente tras años de conflictos civiles provocados por las diferencias entre los gobiernos federales y provinciales y las luchas de poder en las provincias se da la separación de la federación el 30 de abril de 1838 cuando Nicaragua la abandona, siendo el primer país en hacerlo, seguido ese mismo año por Costa Rica y Honduras. La bandera fue creada por Decreto Legislativo el 5 de septiembre de 1908 pero no se oficializó hasta el 27 de agosto de 1971. Su composición es tres franjas horizontales del mismo tamaño, de tono azul entre claro y mediano, las exteriores y de color blanco la central, en cuyo centro, figura el Escudo Nacional. Se basó en la que perteneció a las Provincias Unidas del Centro de América, la cual a su vez se tomó de la de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina.

En 1874 mataban al gaucho Juan Moreira. Fue un gaucho argentino y un personaje histórico en el folclore popular del país. Su vida estuvo llena de injusticias, consideradas representativas de las sufridas por el gaucho argentino, que lo llevaron a trabarse en combate numerosas veces y a ser perseguido por la policía hasta ser abatido por la misma el 30 de abril de 1874 en Lobos, provincia de Buenos Aires.

En 1883 moría Edouard Manet. Fue un pintor y grabador francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo.

En 1897 era descubierto el electrón, partícula elemental del átomo. El descubrimiento del electrón es atribuido al inglés Joseph John Thomson en 1897. Aunque Thompson era ya un científico muy reputado, su anuncio fue difícil de creer, ya que entonces se pensaba que no había nada más pequeño que un átomo. Sin embargo, en poco tiempo aquel hallazgo revolucionó la comprensión científica de la materia, abrió el camino a la física de partículas y a multitud de aplicaciones en el campo de la electrónica, según cuentan los libros de texto.

En 1922 nacía Martín Karadagián. Fue un deportista, luchador profesional y actor argentino, creador y protagonista del espectáculo televisivo titulado Titanes en el Ring. Hijo de inmigrantes armenios, aprendió lucha grecorromana desde joven. Dentro del espectáculo de los Titanes, el personaje que desempeñaba Karadagián era el de campeón del mundo de lucha libre. El espectáculo era en el Luna Park. Dentro de los recordados personajes de Titanes en el Ring, se encontraban la Momia, el Caballero Rojo y Pepino el Payaso, entre otros.

En 1926 nacía Ángel Rama. Fue un escritor, crítico y editor uruguayo. Después de algunas tentativas como narrador y dramaturgo, se orientó hacia la investigación y la crítica literaria, llegando a ser considerado uno de los principales ensayistas y críticos latinoamericanos.

En 1945 Adolf Hitler se suicidaba junto a Eva Braun. Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (1921-1945); Führer y Reichskanzler del Tercer Reich (1933-1945), se produjo el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker de Berlín, Alemania. Se suicidó con un disparo con arma de fuego en la cabeza​ junto a su esposa Eva Braun, quien recurrió al envenenamiento por cianuro.​ De acuerdo con el testamento y las instrucciones verbales de Hitler, esa tarde sus cuerpos fueron llevados escaleras arriba a través de la salida de emergencia del búnker, rociados con combustible y prendidos fuego en el jardín de la Cancillería del Reich. Los registros guardados en los archivos soviéticos muestran que los restos quemados fueron recuperados y enterrados en lugares sucesivos hasta 1946. Por razones políticas, la URSS presentó varias versiones del destino final del cuerpo de Hitler.​ Sostuvieron en los años inmediatamente posteriores a la guerra que no estaba muerto, sino que había huido y estaba siendo protegido por los antiguos Aliados occidentales de la Segunda Guerra Mundial.

En 1948 se fundaba la OEA. Es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en América.

En 1949 se inauguraba el "Aeropuerto Ministro Pistarini", en Ezeiza. El proyecto para el aeropuerto se debe al general Juan Pistarini, quien había presentado el proyecto para su construcción siendo ministro de Obras Públicas. El trazado se aprobó el 30 de septiembre de 1935, pero aún quedaba por definir el terreno en donde se iba a construir. En 1944, siendo vicepresidente de Edelmiro Julián Farrell, el propio Pistarini reglamentó los terrenos procedió a expropiar 7.000 ha en uno de los lugares más baratos, anteriormente propiedad de la Estancia "Los Remedios". Su construcción se inició el 22 de diciembre de 1945, cuando se colocó la primera piedra y terminarlo tomó casi cuatro años. Lleva el nombre de Ministro Pistarini en honor al principal impulsor del proyecto. Fue inaugurado oficialmente el 30 de abril de 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y tal cual se había adelantado, dicho aeropuerto fue por varios años el más grande del mundo en términos de superficie. Fue durante tres años la base aérea más grande del mundo.

En 1977 se producía la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. La idea de reunirse en la Plaza de Mayo surgió el sábado 30 de abril de 1977, cuando el grupo inicial de 14 madres de detenidos y desaparecidos esperaba que las atendiera el secretario del vicario castrense, en la Curia Metropolitana. Una de ellas, Azucena Villaflor, propuso entonces: "Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos". Las 14 madres caminaron hasta la plaza y se quedaron de pie enfrente de la entrada principal de la Casa Rosada. Desde marzo de 1976, la dictadura cívico-militar (1976-1983) había impuesto el estado de sitio, por lo que inmediatamente se les acercaron policías que les informaron que estaban prohibidos los grupos de tres o más personas, y que estaba prohibido estar de pie inmóvil en la vía pública, por lo que les ordenaron que circularan (o sea, que se fueran de la plaza). Las madres empezaron a caminar en círculos a paso lento alrededor de la Pirámide de Mayo (el monumento central de la Plaza de Mayo). Para evitar que se formaran grupos de tres, caminaron de a dos, tomadas del brazo.

En 1977 nacía Esteban Lamothe. Es un actor argentino. Es más conocido por actuar en la película El estudiante, ​​ y en ficciones televisivas como Sos mi hombre, Farsantes, Guapas, Las Estrellas, Educando a Nina y El marginal.

En 1989 moría Guy Williams. Armando Joseph Catalano, conocido artísticamente como Guy Williams, fue un actor de cine y televisión estadounidense de ascendencia italiana. Fue famoso por interpretar el personaje de El Zorro en la clásica serie homónima de Disney, al igual que otros héroes de televisión en los Años 1950 y '60.​ Después de varias visitas a la Argentina, se radicó en el país. En abril de 1989, mientras pasaba su vida en Buenos Aires, Guy Williams, quien contaba entonces 65 años de edad, repentinamente desapareció. El 6 de mayo de 1989 los vecinos, que había percibido su ausencia, llamaron a la policía, que ese mismo día forzó la entrada de su departamento en el exclusivo barrio de Recoleta, hallando su cuerpo sin vida.

En 1993 la tenista Mónica Seles era apuñalada por la espalda. Un fanático alemán le clavaba un cuchillo en la espalda a la serbia como venganza por sacarle el máximo puesto del ranking a su compatriota Steffi Graf. “Me caí de la silla, retrocedí un par de pasos y me desplomé en las manos de un hombre que había entrado en la pista para ayudarme”, recuerda Seles en su autobiografía. Quedó en estado de shock. Su hermano y una entrenadora estuvieron a su lado. Él la acompañó de camino al hospital en la ambulancia que la trasladaba. Tras un año y medio de rehabilitación, tanto física como psicológica, volvió a las canchas en el Masters de Canadá. El resultado final sorprendió a muchos: se enfrentó a la sudafricana Amanda Coetzer y por 6-0 y 6-1 se consagró campeona.

En 1998 era detenido en Argentina al croata Dinko Sakic. Fue un criminal de guerra croata, perteneciente a la Ustacha, que fue el comandante del campo de concentración de Jasenovac durante la existencia del Estado Independiente de Croacia entre abril y noviembre de 1944, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, tras el colapso de la Alemania nazi huyó a la Argentina, donde devino en empresario textil e importante referente de la comunidad croata en aquel país, llegando incluso a trabar amistad con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. En 1998 fue entrevistado por la televisión argentina, confesando sus crímenes de guerra, lo cual generó un repudio nacional que motivó su detención. En su país de origen fue hallado responsable de crímenes de lesa humanidad y condenado a veinte años de prisión. Su esposa también fue luego acusada también de los mismos crímenes y expulsada de Argentina.

En 2008 moría La Raulito. María Esther Duffau, más conocida por el seudónimo de "La Raulito", fue una célebre simpatizante argentina del Club Atlético Boca Juniors.

En 2011 moría Ernesto Sábato. Nacido el 24 de junio de 1911, en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Fue físico, escritor, ensayista y pintor, y una de las personalidades más destacadas del siglo XX de la Argentina. Hijo de inmigrantes italianos de clase media, a los doce años fue enviado a cursar sus estudios secundarios al Colegio Nacional de la Plata; en 1929, ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de la Plata, donde fundó, en 1933, el Grupo Insurrexit, y fue nombrado Secretario General de la Federación Juvenil Comunista. Obtuvo su Doctorado en Física en 1937 y, en 1938, ganó una beca anual para realizar investigaciones sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París. En 1939, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, fue transferido al Massachusetts Institute of Technology (MIT) por un año. Regresó a la Argentina en 1940 y fue docente universitario. Durante su estadía en Europa, trabó amistad con el círculo de artistas surrealistas, en especial, con André Bretón, quien lo alentó en su vocación literaria; comenzó a escribir La fuente muda, su primera novela de la que solo publicó un fragmento en la revista Sur. En 1943, decidió abandonar la ciencia para dedicarse por completo a la literatura. Se mudó a Córdoba y adoptó un estilo de vida sencillo, abocado a la escritura y a su familia. En 1945, publicó Uno y el Universo, una serie de artículos filosóficos en los que criticaba la neutralidad de la ciencia y los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. En 1948, luego de que todas las editoriales rechazaran el manuscrito de El Túnel, este fue publicado gracias a las gestiones en Francia de Albert Camus y de Alfredo Weiss en la Argentina. La novela fue un éxito; fue traducida rápidamente a varios idiomas y llevada al cine. Durante los años cincuenta, publicó varios ensayos y, en 1961, Sobre héroes y tumbas, obra considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. En 1974, publicó su tercera novela: Abaddón el exterminador, que recibió premios internacionales y que lo consolidó como uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. En 1984, recibió el Premio Cervantes, el mayor galardón de la lengua española. En 1998, luego de la muerte de su esposa, publicó sus memorias bajo el título Antes del fin y, dos años después, La resistencia, primer libro de lengua española disponible en internet, en forma gratuita. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín lo puso al frente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen militar. Produjo el Informe Sábato, entregado a Alfonsín en 1984 y publicado en el libro Nunca Más, clave para el juicio a las Juntas de la dictadura.