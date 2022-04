Efemérides del 29 de abril en Argentina y el mundo

Día del Animal en Argentina. Desde 1908, cada 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. La fecha conmemora el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, fundador de la Sociedad Protectora de Animales y precursor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Nº 2786). Esta normativa, promulgada en 1891, expresaba por primera vez en el país la obligatoriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza. Internacionalmente, el Día de los Animales se celebra el 4 de octubre, fecha que recuerda el fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales. Albarracín, había nacido en Córdoba el 31 de julio de 1850, se recibió de abogado y decidió dedicar su vida -como está señalado- a la defensa de los animales. Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio (1879) y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en la presidencia dela misma en 1885. Fue un precursor en la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, corridas de toros y tiro a la paloma. Fue, además, el mayor impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), que se promulgó el 25 de julio de 1891. Este desarrollo que encabezó Albarracín fue la base legal que incorporó la Liga Internacional de los Derechos del Animal (1977) y la ONU. Falleció el 29 de abril de 1926 y en 1908 se decidió conmemorar esa fecha como Día del Animal.

Día Internacional de la Danza. Fue establecido por la Unesco en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, perteneciente al Instituto Internacional del Teatro.

En 1821 moría Domingo de Azcuénaga. Fue un comerciante, jurisconsulto y poeta bonaerense, considerado el primer fabulista argentino. Desde mayo de 1801 hasta enero de 1802 publicó una fábula mensual en el Telégrafo Mercantil, de carácter irónico, grotesco y mordaz. Adhirió a la Revolución de Mayo de 1810 al igual que su hermano Miguel, quien se convirtió en miembro de la Primera Junta.

En 1901 nacía Hirohito. Fue el 124º emperador de Japón según el orden de sucesión tradicional, reinando sobre el Imperio de Japón desde el 25 de diciembre de 1926 hasta el 2 de mayo de 1947, después siendo emperador del estado de Japón hasta su muerte. Subió al trono tras la muerte de su padre Yoshihito.

En 1931 nacía Rómulo Macció. Fue un pintor argentino asociado con la década de los sesenta. Autodidacta, trabajó en publicidad y artes gráficas; exhibió por vez primera en la Galería Galatea en 1956, despertando el interés de Clorindo Testa y Rogelio Polesello uniéndose al Grupo Boa y ganado el Premio De Ridder Prize en 1959. Formó parte del grupo Siete Pintores Abstractos. Junto con Jorge de la Vega, Ernesto Deira y, fugazmente, Enrique Sobisch, fue uno de los representantes más destacados de la corriente denominada Nueva Figuración.

En 1932 moría José Félix Uriburu. Militar y dictador argentino. El 6 de septiembre de 1930, encabezó un golpe cívico-militar que derrocó al gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, constituyendo la primera ruptura del orden constitucional en Argentina después de 60 años de legalidad. Uriburu ocupó de facto la presidencia, autodesignándose "Presidente del Gobierno Provisorio". disolvió el Congreso e intervino 12 de las entonces 14 provincias del país (con la excepción de San Luis y Entre Ríos, con gobiernos electos que adhirieron al golpe). Gobernó por decreto arrogándose los poderes ejecutivo y legislativo. Organizó elecciones fraudulentas en noviembre de 1931, en las que el radicalismo optó por abstenerse ante la nula falta de garantías, permitiendo la elección de Agustín Pedro Justo por una coalición de partidos conservadores. Uriburu entregó el mando el 20 de febrero de 1932. Enfermo, se retiró a París, en donde murió luego de dos meses más tarde. Su régimen fue legitimado por la Corte Suprema por medio de una Acordada, que devino en la doctrina de los gobiernos de facto. Debido a esto último, el golpe realizado por Uriburu inauguró un ciclo de inestabilidad persistente que se prolongó por más de medio siglo, dando lugar a gobiernos dictatoriales, llegados al poder por sublevaciones similares en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Después de la restauración definitiva de la democracia en 1983, varios de los memoriales y homenajes a Uriburu por medio de monumentos y nombres de calles han sido progresivamente eliminados.

En 1936 nacía Zubin Mehta. Es un director de orquesta indio que de 1981 a 2020 fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Israel y es considerado uno de los directores de orquesta más importantes del mundo.

En 1936 nacía Alejandra Pizarnik. Fue una poeta y traductora argentina.​Estudió filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde, pintura con Juan Batlle Planas.

En 1945 liberaban el campo de concentración de Dachau. El 29 de abril de 1945, unidades del ejército estadounidense liberaban el campo de concentración de Dachau. El mismo día ya los sobrevivientes fundaban un comité del campo. Para miles de prisioneros la salvación llegó demasiado tarde, murieron por falta de fuerzas, por enfermedades y debido a las consecuencias del cautiverio en el campo de concentración.

En 1946 nacía Pipo Pescador. Enrique Fischer, conocido como Pipo Pescador, es un cantautor, escritor y director de teatro argentino. Es uno de los precursores del género infantil en el país. Su libro "María Caracolito" de 1997 que trata sobre la vida de una niña con Síndrome de Down, fue auspiciado por la UNESCO. Nacido en Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, En el 2007, y en medio del Conflicto entre Argentina y Uruguay por plantas de celulosa, compuso una canción en contra de la instalación de las papeleras que ha sonado en todas las marchas llevadas a cabo por los ambientalistas argentinos.

En 1954 nacía Jerry Seinfeld. Es un comediante, actor, escritor, productor y director estadounidense. Es conocido por interpretarse a sí mismo en la serie de comedia Seinfeld, que creó y escribió con Larry David.

En 1957 nacía Daniel Day-Lewis. Es un actor retirado británico naturalizado irlandés.​ Ganador de tres premios Óscar, aclamado por la crítica y reconocido mundialmente por su talento interpretativo, es considerado como uno de los actores más icónicos de la industria del cine.​​​

En 1958 nacía Michelle Pfeiffer. Es una actriz estadounidense, una de las más aclamadas y populares de su generación. Fue su belleza lo que llamó la atención de los productores y del público en un principio, pero ha sido su talento y carisma lo que la ha mantenido en primera línea.

En 1967 la argentina Mirta Massa ganaba el concurso Miss Belleza Internacional. Modelo, pintora, actriz de cine y exreina de belleza argentina era coronada Miss Internacional en 1967. Su belleza y sus fuertes rasgos la llevaron a ser una de las modelos que más ocupó las tapas de la Revista Gente. Perteneció al personal de modelos en las que se incluyen Mora Furtado, Carmen Yazalde, Silvia Albizu, Teté Coustarot, Teresa Calandra, Patricia Miccio, Vilma Berlín, Silvana Suárez, Anamá Ferreira, Graciela Zito y Evelyn Sheidl.

En 1970 nacía Andre Agassi. Es un extenista y actual entrenador de tenis estadounidense de ascendencia asiria-armenia. Es considerado uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Se retiró el 3 de septiembre de 2006 a los treinta y seis años. Ganó más de treinta millones de dólares en premios.

En 1970 nacía Uma Thurman. Es una actriz de cine y exmodelo estadounidense nominada al Óscar y ganadora del Globo de Oro. Comenzó como modelo profesional y acabó dedicándose al cine en 1988, donde ha trabajado tanto en producciones de bajo presupuesto como en superproducciones de grandes estudios.

En 1980 moría Alfred Hitchcock. Fue un director de cine, productor y guionista británico. Pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico, tras una exitosa carrera en el cine británico en películas mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra. Hitchcock se trasladó a Hollywood en 1939. Dirigió más de 50 películas a lo largo de seis décadas. Las películas realizadas y producidas por él, a partir de 1954 son, en general, consideradas como sus principales obras maestras: Psicosis (1960), con Anthony Perkins y Janet Leigh, uno de los principales éxitos comerciales de su carrera, y el filme Los pájaros (1963). Psicosis y Los pájaros son particularmente destacables por su banda sonora no habitual. El 29 de abril de 1980, fallecía a los 80 años.

En 1992 se producía el denominado "Levantamiento de Los Angeles" en Estados Unidos. Fueron una serie de disturbios y alteraciones civiles por la violencia racial que se produjeron entre Los Ángeles en abril y mayo de 1992. Comenzaron el 29 de abril, después de que un jurado absolviera a cuatro agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (DPLA) acusados de haber hecho un uso excesivo de la fuerza en la detención y paliza de Rodney King. Este incidente había sido grabado en vídeo y mostrado ampliamente en las emisiones de televisión. Cuando los disturbios terminaron, habían muerto 63 personas,5​ 2383 personas resultaron heridas, más de 12 mil fueron detenidas y los daños materiales se estimaron en más de mil millones de dólares.

En 2003 se producía una grave inundación en Santa Fe. Ocurrió entre el 29 de abril y el 3 de mayo, afectando a esa ciudad y a localidades aledañas debido a un crecimiento sin precedentes del Río Salado más intensas precipitaciones que venían suscitándose desde unos cinco días antes. Fue una de las catástrofes más importantes del país por su magnitud, ocurrida durante la gobernación de Carlos Reutemann. Durante cinco días, las lluvias se concentraron en el cauce bajo del río Salado y se acumularon 1.400 milímetros. Esto provocó el crecimiento desmedido del cauce. Fue allí en donde las defensas fallaron. Había un tramo inconcluso y esto permitió la entrada del agua. El lunes 28 de abril, el río Salado logró entrar por una brecha del terraplén, a la altura de calle Gorostiaga, donde se ubica el Hipódromo. Las obras de las defensas estaban inconclusas y ese error provocó la tragedia. Por un momento, el río había dejado de avanzar; pero hacia la tarde de esa jornada todavía lluviosa, el cauce volvió a avanzar y se acercó al centro. El terraplén que comunicaba la ciudad de Santa Fe con la autopista a Rosario tenía un puente de poca longitud como único paso de las aguas. Al limitar el cauce del río por este estrechamiento, se incrementó el nivel del río "aguas arriba" (al norte). Esto era muy notorio porque en el sur de la ciudad las defensas estaban muy lejos de sufrir peligro. De hecho, debido al embalse de aguas dentro de la ciudad se dinamitaron las defensas en el sur para permitir el escurrimiento. Los terraplenes, que debían servir de defensa, ayudaron a que las aguas se embalsaran sobre la ciudad y no la dejaba escurrir. Es por eso que en los sectores más bajos, y los más humildes, se acumularon hasta cuatro metros de agua. Se debieron derrumbar siete tramos del terraplén en distintos puntos, con el objetivo de escurrir las aguas. El 8 de mayo de 2003, el gobernador de ese entonces, Carlos Reutemann, cerró la lista de víctimas fatales en 23, considerando que fueron muertes directas por la inundación. Pero organizaciones no gubernamentales y familiares elevan la cifra a 160 muertos, ya que se contabilizan aquellos que fallecieron como consecuencias físicas y psicológicas producidas por la tragedia. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) daba cuenta de que en la ciudad capital había 53.312 autoevacuados, pero que los afectados sumaban más de 130 mil. Se contabilizaron también 28 mil viviendas afectadas, cinco mil establecimientos agropecuarios fuera de servicio, dos millones de hectáreas afectadas en la zona rural y 1.500 millones de dólares para reconstruir la infraestructura de la ciudad, las viviendas y paliar las pérdidas agropecuarias. La inundación también impactó sobre la salud de la población y puso a la ciudad en una situación sanitaria crítica, llegando a ser la más grave de su historia. Organizaciones de damnificados por las inundaciones acusaron al entonces gobernador Carlos Reutemann por su responsabilidad en las consecuencias y por la obra inconclusa además de no haber dado la orden de evacuación. Hubo tres procesados: el intendente Marcelo Alvarez; el ex secretario de Asuntos Hídricos Eduardo Fratti, y Edgardo Berli que era ministro de Obras Públicas. En 2015, Reutemann, tras una conferencia con sus aliados políticos para las elecciones, Mauricio Macri y Miguel del Sel, era fuertemente increpado por lo que había sucedido. Al ser consultado sobre su actuación en aquel momento, el exmandatario intentaba deslindar responsabilidades en el intendente Álvarez, y en los funcionarios de la Dirección de Hidráulica, siendo luego defendido por Del Sel y Macri, quien interrumpió para decir que le parecía "raro" que le preguntaran al "Lole" sobre el tema. Reutemann culpaba, como respuesta de las inundaciones, a quienes "diseñaron cuando hicieron la autopista Santa Fe-Rosario" porque -decía- al hacer el puente que pasa sobre el Salado de 150 metros de luz "rompieron el esquema de la naturaleza".

En 2014 moría Norma Pons. Fue una actriz y vedette argentina. Era hermana mayor de la también vedette Mimí Pons.