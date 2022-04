Fue encontrada la última camioneta robada en Río Tercero

La camioneta, una Toyota Hilux, que había sido robada en Río Tercero la pasada semana, cuya propietaria es una vecina de Hernando, apareció en la mañana del miércoles, según lo reporta la emisora RH 1 Integración.

En diálogo con el medio colega, la propietaria del rodado señaló que un vecino de la ciudad (Río Tercero) la encontró estacionada frente a su domicilio, cerca de la terminal, y se comunicó con ella ya que había visto la publicación en redes sociales.

El estado de la camioneta

Según detalla la radio hernandense, la camioneta se encuentra en perfecto estado salvo el encendido ya que se forzó el tambor de arranque para poder ponerla en marcha.

En horas de la mañana, la Justicia se encontraba realizando los peritajes correspondientes. Quien había resultada damnificada por el robo agradeció a todos los que colaboraron para la recuperación del rodado.

Indicó que el vecino la llamó para señalarle que había "una camioneta parada frente a mi casa" en la que coincidía la patente. Inmediatamente se dirigió a Río Tercero.

"No la podemos tocar porque tienen que hacerle un peritaje, tengo las dos llaves pero le han roto el tambor", indicó. Recordó, en tanto, que no había quedado ninguna llave en el interior de la camioneta, al momento del robo, como había reportado la policía.

"La abandonaron a cinco cuadras"

Dalmi Bravo, la vecina de Hernando damnificada por el robo de la pick up, señaló que la misma fue abandonada a cinco cuadras del lugar de la sustracción. "El fiscal de la causa dice que como me demoré siete minutos, porque entré a un comercio y salí (...) en esos siete minutos no la pudieron sacar, y la dejaron a la vuelta de la terminal", indicó.

Dijo, en tanto, que había estimado que pudo ser porque el sistema de la camioneta, cuando no se trata de la llave que corresponde, a una determinada cantidad de cuadras "se bloquea". No obstante, señaló que el fiscal de la causa le manifestó que quienes cometen este tipo de delitos "vienen preparados" para que eso no suceda.

La camioneta que fue encontrada, era la tercera que había sido robada en Río Tercero, en el lapso de 20 días. La primera, una VW Amarok, había sido sustraída también en el sector céntrico, mientras que otra, una Toyota Hilux, fue robada desde un garaje en un domicilio en barrio Media Luna.

El reporte policial

La policía, en tanto, en un informe oficial, indicó que personal de la fuerza "en relación al robo de la pick up (...) luego de realizar diferentes tareas investigativas a raíz de información obtenida, donde se hacía conocer que se encontraba" en la ciudad, se realizaron "controles en diferentes talleres".

La policía -prosigue- "tomó conocimiento a posterior que la mencionada pick up habría sido abandonada en calle Jauretche esquina Esperanza", procediéndose "a realizar el peritaje y el secuestro de la misma".