Efemérides del 26 de abril en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, en el 2000, que el 26 de abril sería el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el 121 nacía Marco Aurelio. Fue el último de los llamados Cinco Buenos Emperadores Romanos, y el tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baetica. Es considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica.

En 1798 nacía Eugene Delacroix. Fue un pintor y litógrafo francés. Además de su producción pictórica, dejó una estimable producción gráfica, principalmente litografías. En 1825 grabó al menos cinco planchas sobre medailles antiques, en realidad dracmas y demás monedas griegas. En 1827 grabó otra serie inspirada en la novela Fausto de Goethe.

En 1889 nacía Ludwig Wittgenstein. Fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, posteriormente nacionalizado británico. Publicó el Tractatus logico-philosophicus,​ que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena,​ movimiento del que nunca se consideró miembro.

En 1894 nacía Rudolf Hess. Fue un militar y político alemán, uno de los principales miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) del Tercer Reich. Nombrado lugarteniente (Stellvertreter des Führer) por Adolf Hitler en 1933, ocupó ese cargo hasta 1941, cuando voló en solitario a Escocia en un intento de negociar la paz con el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Hecho prisionero y finalmente condenado por crímenes contra la paz, cumplió cadena perpetua hasta su suicidio en 1987.

En 1900 nacía Charles Richter. Fue un físico, y sismólogo estadounidense que estableció, junto con el germano-estadounidense Beno Gutenberg, también sismólogo, una escala para medir los terremotos.

En 1900 nacía Roberto Arlt. Fue un novelista, dramaturgo, periodista e inventor argentino. Dejó la escuela primaria antes de aprobar el tercer grado, aunque a los ocho años ya había escrito sus primeros relatos. Trabajó en un periódico, y fue ayudante en una biblioteca; pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. Al fin se decidió por el periodismo. En 1926 escribió su primera novela: El juguete rabioso. Formó una sociedad, ARNA (por Arlt y Naccaratti), y con el poco dinero que el actor Pascual Naccaratti pudo aportar instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. Llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho. ​Como periodista, en sus columnas, describió la vida cotidiana en Buenos Aires. Una selección de esos artículos puede encontrarse en Aguafuertes porteñas (1928-1933), Aguafuertes españolas (escritas durante su viaje a España y Marruecos entre 1935 y 1936), y en Nuevas aguafuertes. De su obra, Los siete locos y Los lanzallamas (1929 y 1931) y El amor brujo (1932). Vinculado al periodismo, publicó numerosos cuentos, recopilados en El jorobadito (1933) y El criador de gorilas (1941). Se casó en Córdoba con Carmen Antinucci, en 1922. Nació su primera hija, Mirta Arlt, quien se convertiría en su albacea. En 1940 enviudó, y ese mismo año contrajo segundas nupcias con Elisabeth Mary Shine el 25 de mayo de 1940 en Pando, Uruguay, con quien tendría un hijo que no llegó a conocer, también llamado Roberto. Entre 1941 y 1942 vivió en Chile, desde donde enviaba colaboraciones para el diario El Mundo de Buenos Aires. Murió el 26 de julio de 1942, a la edad de 42 años, en la capital de Argentina. La obra de Roberto Arlt fue criticada durante la primera mitad del siglo XX. Hoy, líderes de opinión fundamentales de la literatura argentina cuentan cómo su obra ha llegado a ser un referente trascendente. Abelardo Castillo, por ejemplo, dice que Arlt significa una lectura obligada para por lo menos las dos últimas generaciones de escritores argentinos, pues redefinió lo temático y lo lingüístico y la relación artista-época. Otros, como Guillermo Saccomanno, lo colocan a la altura de Domingo F. Sarmiento, Lucio V. Mansilla, Julio Cortázar y Rodolfo Walsh, algunos de los cuales confesaron su admiración por el autor. Para el escritor y crítico literario Ricardo Piglia, Arlt inauguró la novela moderna argentina. En sus relatos se describen con naturalismo y humor las bajezas y grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. De este modo retrata la Argentina de los recién llegados que intentan insertarse en un medio regido por la desigualdad y la opresión. Escribió cuentos que han entrado a la historia de la literatura, como El jorobadito, Luna roja y Noche terrible. Tras su muerte aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de Argentina. Escritores como Ricardo Piglia, César Aira y Roberto Bolaño son herederos de algunas de sus búsquedas literarias. “Si Borges me dio una gran lección de rigor de escritura y me mostró el camino de un estilo que no estuviera lleno de floripondios y de exageraciones, Arlt me enseñó una literatura de contacto directo con la realidad de la ciudad de Buenos Aires”, señalaba Julio Cortazar sobre Roberto Arlt.

En 1923 moría Pablo Podestá. Fue un actor, cantor, escultor, acróbata y pintor uruguayo. Es considerado, junto con su hermano mayor Pepe, uno de los fundadores del circo criollo. Fue una de las mayores figuras del teatro argentino de su tiempo.

En 1937 era bombardeado el pueblo de Guernica en España. El bombardeo de Guernica (Operación Rügen) fue un ataque aéreo realizado sobre población civil de dicha localidad vasca en el transcurso de la guerra civil española, por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado de Franco contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones de víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca de los ciento veinte a los trescientos muertos.​ Sin embargo, Xabier Irujo, codirector del Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada y autor de un reciente estudio sobre el tema, ha elevado la cifra de muertos a alrededor de 2000. Pocas semanas después Pablo Picasso comenzaba a pintar el enorme mural conocido como Guernica.

En 1938 nacía Nino Benvenutti. Es un boxeador italiano. Participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en la categoría peso wélter y ganó la medalla de oro y el trofeo Val Barker como el mejor boxeador de los juegos. En el siguiente combate el 13 de marzo de 1970, fue noqueado en el séptimo asalto por el estadounidense Tom Bethea en Australia y terminó perdiendo en el octavo asalto aunque sin los títulos en juego. Poco después sin embargo, Benvenuti vengó esta derrota ganándolo en Croacia por nocaut en ocho asaltos. En su siguiente defensa se enfrentó al joven argentino Carlos Monzón que lo venció por nocaut en 12 asaltos el 7 de noviembre en Roma, siendo nombrado el Combate del año por Ring Magazine.

En 1949 nacía Carlos Bianchi. Es un exfutbolista, exentrenador y director deportivo argentino. Se destacó como delantero en Argentina y en Francia, pero Bianchi sería mejor conocido como director técnico, entrenando a los clubes Vélez Sársfield y Boca Juniors.

En 1956 nacía Imanol Arias. Manuel María Arias Domínguez, conocido como Imanol Arias, es un actor español destacado en el cine en la década de 1980 con títulos como La muerte de Mikel o El Lute: camina o revienta. Muy popular por su trabajo en las series de televisión Anillos de oro, Brigada Central y sobre todo Cuéntame cómo pasó. Fue coprotagonista junto a Susú Pecoraro de la película argentina, Camila, candidata al Oscar.

En 1964 Tanganica y Zanzíbar se unían formando Tanzania. La República Unida de Tanzania nació el 26 de abril, cuando Tanganica, que había formado la colonia alemana del África Oriental Alemana y luego pasó a manos británicas luego de la Primera Guerra Mundial, se independizó el 9 de diciembre de 1961 y la República de Zanzíbar, la cual logró su independencia de la corona británica en 1963, se unían en un solo Estado.

En 1986 se producía el accidente en la planta nuclear de Chernobyl. Fue un accidente nuclear en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia. Suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un RBMK. Fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se habían realizado tres desde 1982. En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. La explosión del reactor mató a dos miembros del personal del reactor. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. En el desastre y la respuesta inmediata, 134 personas de la estación de bomberos fueron hospitalizadas con Síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de altas dosis de radiación. De las mismas, 28 murieron en los días o meses posteriores.​ Se llevaron a cabo importantes operaciones de limpieza en la zona de exclusión para hacer frente a la lluvia radiactiva, y la zona de exclusión se hizo permanente. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600 mil personas denominadas "liquidadores" en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 km de radio alrededor de la central nuclear conocida como "zona de alienación", que aún sigue vigente. Unas mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente, 200 mil recibieron alrededor de 100 mSv (unidad de equivalencia de dosis de radiación ionizante), 20 mil cerca de 250 y algunas 500. En total, 600 mil personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. Cinco millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400 mil en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad de la población. Tras negociaciones con el Gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costos del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un "sarcófago" para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. En 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un denominado "nuevo sarcófago seguro" (NSC, por sus siglas en inglés). Es la mayor estructura móvil en el mundo.

En 1994 comenzaban las primeras elecciones con sufragio universal en Sudáfrica. Las elecciones generales de Sudáfrica de 1994 se realizaron del 26 al 29 de abril de 1994.​ Fueron los primeros comicios celebrados en Sudáfrica aplicando el derecho al sufragio universal y consolidaron el fin del régimen del apartheid. La elección se desarrolló bajo la dirección de la Comisión Electoral Independiente. Durante los cuatro días de votación se formaron largas colas por las que desfilaron millones de ciudadanos.

En 1999 era asesinada Jil Dando. Fue una periodista y presentadora de televisión inglesa. Fue asesinada de un disparo en la puerta de su residencia. Las investigaciones llevaron a que Barry Michael George, fuera condenado a perpetuidad, pero luego absuelto en 2009 por la corte de apelación. Una de las hipótesis fue sobre una motivación política en virtud de la llamada “Conexión yugoslava”, cuando el líder serbio Arkan ordenó el asesinato de Dando en relación con el bombardeo de la OTAN en la sede de la radio y televisión estatal serbia del 23 de abril de 1999 cuando la presentadora apoyó la acción militar y a los refugiados albaneses do Kosovo.

En 2005 moría Augusto Roa Bastos. Fue un escritor, periodista y guionista paraguayo. Está considerado como el autor más importante de Paraguay y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana.​​ Ganó el Premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a, por lo menos, 25 idiomas.