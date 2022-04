Efemérides del 25 de abril en Argentina y el mundo

Día Mundial de la lucha contra el maltrato infantil. Se recuerda cada 25 de abril con el objetivo de fomentar los derechos de los niños y niñas y para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato del que suelen ser objeto. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

Día del ADN. El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN, para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico (ADN), considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad.

En 1719 era publicada la novela Robinson Crusoe. Es una de las obras del escritor inglés Daniel Defoe, publicada en 1719. Se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta en la desembocadura del Orinoco, cerca de las costas de Trinidad y Venezuela. Probablemente la historia tuvo como inspiración hechos reales ocurridos a Pedro Serrano y Alexander Selkirk, muy divulgados en su época.

En 1744 moría Anders Celsius. Fue un físico y astrónomo sueco. Es conocido por idear una escala de temperatura centígrada, aunque diferente a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero que se denomina "Celsius" en su memoria.

En 1792 se usaba por primera vez la guillotina. La guillotina se instaló en la plaza de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792 Nicolas-Jacques Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento.

En 1792 Claude Joseph Rouget de Lisle componía "La Marsellesa". Philippe-Frédéric de Dietrich, alcalde de Estrasburgo y maestro de la logia masónica local, le pedía a su invitado Rouget de Lisle que compusiera una canción "que reúna a nuestros soldados de todas partes para defender su patria amenazada". Esa noche, Rouget de Lisle escribió "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin" (Canción de guerra para el ejército del Rin). Conocida como la "Masellesa", La Marseillaise, en francés, se convirtió en el Himno Nacional de Francia.

En 1857 se inauguraba el primer edificio del Teatro Colón. El Teatro Colón inició sus actividades en 1857 en un edificio ubicado en la Plaza de Mayo, en donde funcionó hasta 1888. El teatro se mudó entonces al edificio actual ubicado frente a la Plaza Vaticano, que tardó 20 años en ser construido hasta su inauguración en 1908. El primer Teatro Colón fue obra del arquitecto Charles Henri Pellegrini y se inauguró con la ópera "La Traviata" de Giuseppe Verdi el 25 de abril de 1857 en el predio que hoy ocupa el Banco Nación. Aquel viejo Colón cerró sus puertas un 13 de septiembre de 1888 con el estreno de "Otello" de Verdi, para dar paso a un emprendimiento estatal de mayor calibre que concluyó, 20 años después, en el actual edificio. En el intervalo, las consecuencias de la crisis de 1890 impidieron la inauguración de la nueva sala para el 12 de octubre de 1892. Hasta la inauguración del nuevo edificio para el teatro, la obra sería dirigida sucesivamente por tres ingenieros (Tamburini, Meano y Dormal) y realizada por la empresa Pellizzari y Armellini, luego de un accidentado proceso, en el que muchos de sus protagonistas fallecieron o se retiraron. La licitación se realizó en 1889, resultando ganador el músico y empresario de ópera italiano Angelo Ferrari (1835-1897), quien presentó un proyecto del arquitecto e ingeniero italiano Francesco Tamburini (1846-1890). El 25 de mayo de 1890 se colocó la piedra fundamental. El edificio fue finalmente inaugurado el 25 de mayo de 1908.

En 1863 comenzaba la construcción del Ferrocarril Central Argentino. El Ferrocarril Central Argentino (F.C.C.A.) fue una empresa teóricamente de capitales británicos que operó en las provincias de Santa Fe y Córdoba durante la segunda mitad del Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX. La línea comenzaba a construirse el 25 de abril del año 1863, iniciándose el tendido a partir de la ciudad de Rosario. La línea de trocha ancha (1,676 m) avanzó hacia el oeste, alcanzando el 1 de mayo de 1866 la población de Cañada de Gómez, abriéndose al servicio el primer tramo. El mismo tenía 71 km. El 1 de septiembre de 1867 la línea llegaba hasta Villa Nueva. Y en ese punto se paralizaban las obras. La compañía argumentaba que: "si no se hace entrega de las tierras pendientes no pueden continuar los trabajos". Requirieron nuevos aportes financieros que salían de las arcas públicas. Por ley del 12 de septiembre de 1867, el Gobierno autorizaba la realización de un nuevo aporte de 1.500.000 pesos fuertes, que se sumaron a las cantidades previamente aportadas (200.000 pesos fuertes como suscripción de acciones, 214.952 como ganancia garantizada sobre las cantidades invertidas en la construcción hasta Villa Nueva (cantidades que, en realidad, nunca fueron realmente invertidas por la empresa contratista). Señala una nota de El Litoral: La construcción del camino que unió a Córdoba con Rosario no fue gratuita para el Estado argentino. Como parte del acuerdo con los capitalistas extranjeros que aportaron los fondos para hacer semejante emprendimiento, a los aportantes se les cedió una legua (4,828 kilómetros) de tierras a cada lado de las vías en casi todo el trayecto entre las dos ciudades. “Para introducir inmigrantes y colonizarlas, creó la Compañía de Tierras del Central Argentino, que nombró como superintendente a Guillermo Perkins, que viajó a Europa y logró interesar a varias familias, en especial suizas, deseosas de radicarse en las colonias a crearse”, rememora Gerardo Alvarez en su reseña. Esta expropiación generó problemas con algunos propietarios argentinos que se vieron obligados a vender forzosamente sus propiedades. Los juicios fueron perdidos por los antiguos dueños y la compañía formada se quedó con grandes ganancias al otorgar las propiedades a europeos.

En 1874 nacía Guglielmo Marconi. Fue un ingeniero electrónico italiano, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la Ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía. Es señalado a veces como el inventor de la radio, aunque realmente se trató de una invención colectiva. Compartió en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Fue también uno de los inventores más reconocidos y, además del Premio Nobel, recibió la Medalla Franklin, fue presidente de la Accademia Nazionale dei Lincei y el rey Víctor Manuel III de Italia le nombró marqués, con lo que pasó a recibir el trato de "Ilustrísimo Señor". Además, está incluido en el Salón de la fama del museo de Telecomunicaciones y Difusión de Chicago, y en su honor la Asociación Nacional de Radiodifusión de los Estados Unidos entrega anualmente los premios NAB Marconi Radio Awards. Es frecuente atribuirle la invención de la radio, pero, como está señalado, fue una invención colectiva. Además de la patente de Marconi, se patentaron dispositivos antecesores de lo que hoy conocemos como aparato de radio en un corto periodo en distintos lugares, como son los casos de Alexander Popov o de Julio Cervera,​ quien la registró el 2 de julio de 1897 en el Reino Unido. Un año después de la primera transmisión sin hilos, Marconi patentó su invento y los ingleses concedieron al joven inventor de 22 años de edad una subvención de 15 mil francos. De ahí en más, el éxito no se hizo esperar. Por pedido del gobierno francés hizo una demostración práctica de sus descubrimientos en 1899, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del canal de la Mancha. El 27 de marzo de 1899 conseguía el enlace a través del canal de la Mancha, entre Dover (Inglaterra) y Boulougne (Francia), a una distancia de 48 km. Fue la primera transmisión entre ambos países. La Marconi Wireless Tel. Co. emprendió contra el Gobierno de EE. UU. un contencioso por el uso en equipos de trasmisión del Ejército de dicho país, construidos sin pagar los derechos de patente a la Marconi Co. El 21 de junio de 1943 se establecía una compensación gubernamental para el uso de patentes, principalmente durante la Primera Guerra Mundial, no las patentes originales que cubren la transmisión y recepción de radio, sino las que cubren mejoras posteriores. Algunos creen erróneamente que esta sentencia dio la prioridad a Nicola Tesla sobre Marconi en la invención de la radio.

En 1911 moría Emilio Salgari. Fue un escritor, marino y periodista italiano. Escribió principalmente novelas de aventuras ambientadas en los más variados lugares. Creó personajes, tal vez los más conocidos de ellos sean el pirata Sandokán y el Corsario Negro, que alimentaron la imaginación de millones de lectores. En los países de habla hispana su obra fue particularmente popular, por lo menos hasta las décadas de 1970 y 1980.

En 1927 nacía Corin Tellado. María del Socorro Tellado López, conocida por Corín Tellado, fue una escritora española de literatura romántica muy prolífica, con alrededor de 5.000 novelas y relatos entre 1946 y 2009, y que fueron traducidas a 27 idiomas.

En 1940 nacía Al Pacino. Alfredo James Pacino, más conocido como Al Pacino, es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, habiéndose desempeñado ocasionalmente como guionista, director y productor. Su carrera abarca siete décadas, desde sus inicios en la escena teatral hasta su éxito en el cine, obteniendo numerosos reconocimientos, como los premios Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony, siendo uno de los actores del siglo XX que más distinciones ha recibido.​ Es conocido por haber interpretado personajes problemáticos y outsiders, con una presencia intensa y explosiva,​ lo que lo llevó a ser catalogado por varios medios como uno de los mejores actores de su generación y uno de los más representativos del cine estadounidense de la década de los setenta.

En 1945 los partisanos tomaban el control de Milán y se producía la liberación de Italia. La Resistencia italiana o Resistencia partisana (en italiano, Resistenza italiana o partigiana) fue un movimiento armado de oposición al fascismo y a las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. La Resistencia desarrolló una guerra de guerrillas tras el Armisticio de Cassibile y finalizó en abril de 1945 con la rendición de las tropas alemanas. Los partidos más importantes de la Resistencia constituyeron el Comité de Liberación Nacional (CLN). La lucha armada se dio por terminada el 25 de abril de 1945, cuando dicho Comité consiguió el control de casi todas las ciudades del norte del país.

En 1947 nacía Johann Cruyff. Hendrik Johannes Cruijff, o más conocido como Johan Cruyff​, ​ fue un jugador y entrenador de fútbol neerlandés.​Es considerado por la IFFHS como el mejor jugador de Europa y uno de los mejores del siglo XX. ​Fallecía en 2016 a los 68 años.

En 1953 Francis Crick y James Watson anunciaban el descubrimiento de la estructura del ADN. El 25 de abril la revista científica Nature publicó un texto en el que los científicos estadounidense James Watson y británico Francis Crick presentaban su hallazgo de la estructura molecular en forma de doble hélice del ADN, la molécula portadora del programa genético de los organismos vivos. El descubrimiento de los planos por los que se rige la molécula de la vida propició avances de los que se han derivado el diagnóstico y la terapia genéticos o la creación de animales y plantas transgénicos.

En 1974 se producía la "Revolución de los claveles" en Portugal. La Revolución ciudadana provocó el fin de la Dictadura de ese país europeo, que no convocaba elecciones democráticas desde 1925.​ El fin de esta Dictadura, conocido como Estado Nuevo, restauraba la democracia en Portugal casi 50 años después, y permitía que todas las provincias portuguesas no europeas (excepto Madera y Macao) lograran su independencia antes de concluir 1975. Tras una época violenta en lo que hoy son Guinea Bisáu, Cabo Verde, Angola y Mozambique, Portugal concedía la independencia a esos cuatro países y se convertía en un Estado democrático y de derecho.

En 1990 Violeta Chamorro asumía la presidencia de Nicaragua. Fue una política y periodista nicaragüense, presidenta desde el 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta y fue la tercera mujer en ocupar la Jefatura de Estado y jefa de Gobierno en el continente americano, después de María Estela Martínez (Isabel Perón) y Lidia Gueiler Tejada.

En 1995 moría Ginger Rogers. Fue una actriz, bailarina y cantante estadounidense y ganadora de un Óscar. En sus 62 años de carrera, hizo un total de 73 películas pero sus papeles más recordados son los que hizo junto a Fred Astaire en una serie de diez películas musicales que revolucionaron el concepto del musical moderno.

En 2007 eran declarada la inconstitucionalidad de los indultos de Jorge Videla y Emilio Massera. La Cámara Federal declaraba la inconstitucionalidad parcial del decreto 2741/90 del Poder Ejecutivo Nacional, que indultaba las penas impuestas a Videla y Massera durante el Juicio a las Juntas. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmaba en 2009 la inconstitucionalidad y, con ello, ratificaba las penas de reclusión perpetua impuestas a los exintegrantes de la Junta Militar que gobernó en la dictadura cívico-militar de los setenta.

En 2015 Nepal era sacudido por un potente terremoto. El terremoto de Nepal fue un sismo de magnitud 7,81​ u 8,12​ MW que se registró a las 11:57 hora local del sábado 25 de abril y que afectó a ese país del Asia del Sur. Su epicentro se localizó a 81 km al noroeste de la capital Katmandú, concretamente en el distrito de Lamjung. Ha sido el terremoto más grave que ha sufrido Nepal desde el acontecido en 1934. El terremoto dejó un saldo de casi 9.000 víctimas mortales, casi 22.000 heridos y daños materiales cuantiosos,.​ entre ellos la plaza Basantapur Durbar de Katmandú y otros edificios emblemáticos, como la torre Dharahara y el templo Manakamana.