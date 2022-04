Efemérides del 24 de abril en Argentina y el mundo

Día Mundial contra la Meningitis. Es el día elegido por la Confederación de Organizaciones de Meningitis para hacer campaña mundial e informar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y la prevención de esta enfermedad. La meningitis es la inflamación de las meninges, membranas que cubren y protegen el cerebro y la medula. Hay dos formas principales en que se pueden afectar: una viral y otra bacteriana.

Día Internacional en Conmemoración del Genocidio del Pueblo Armenio. El genocidio armenio, a veces también llamado holocausto armenio, gran calamidad o masacre armenia, fue la deportación forzosa y masacre de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente en la muerte de entre un millón y medio y dos millones de personas, durante el gobierno de los Jóvenes Turcos, en el Imperio otomano.

En 1815 nacía Vicente Fidel López. Fue un historiador, abogado y político argentino que fuera electo diputado nacional de 1876 a 1879, año en que fue nombrado Gran Maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones hasta 1880, y luego fuese designado ministro de Hacienda de la República desde 1890 hasta 1892.

En 1875 moría Juana Manso. Fue una escritora, traductora, periodista y maestra argentina. A lo largo de su vida se comprometió con el proyecto ilustrado de la educación popular y está considerada una iniciadora del movimiento de educación. Ejerció varios cargos docentes, en forma privada como pública, en Uruguay y Argentina; fue integrante del Consejo Nacional de Educación argentino y dio conferencias. Junto a otros educadores estableció la Sociedad Pestalozzi. Calles y escuelas llevan su nombre.

En 1877 nacía José Ingenieros. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo,​ escritor y docente ítalo-argentino. Se destacó por su influencia entre los estudiantes que protagonizaron la Reforma Universitaria de 1918. Ingenieros no fue lo que actualmente se denomina "sociólogo"; se considera que podría ser calificado como un ensayista crítico. Sus ensayos acerca de la sociedad de su época ayudaron a abrir el diálogo sobre un sinnúmero de aspectos morales y éticos de la Argentina de principios del siglo XX, discusión que se originó en diversas corrientes de opinión política de la época como el socialismo, la masonería, el comunismo y el anarquismo y que derivó en la inclusión, transformada por cierto, de esos principios en vastos movimientos sociales como el radicalismo y el peronismo.

En 1897 nacía Manuel Ávila Camacho. Fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Inició como militar partícipe en la Revolución mexicana y la Revolución escorbista. Entró en la política dentro de la Secretaría de Guerra y Marina.

En 1915 se iniciaba el Genocidio Armenio. La fecha del comienzo del genocidio fue el 24 de abril de 1915. Ese día las autoridades otomanas detuvieron a intelectuales de la comunidad armenia. Es generalmente considerado el primer genocidio sistemático moderno. De hecho, es el segundo caso más estudiado en el mundo, después del Holocausto. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con deportaciones en condiciones extremas, que llevaba a la muerte a muchas de las personas. Durante este periodo, otros grupos étnicos cristianos también fueron masacrados por el Imperio otomano, entre ellos los asirios y los griegos pónticos. Algunos historiadores consideran que estos actos forman parte de la misma política genocida.​ Como resultado directo del genocidio,​ alrededor del mundo se formaron comunidades de la diáspora armenia. Como está señalado, el comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, cuando las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. En los días siguientes, la cifra de detenidos ascendió a 600. El gobierno otomano, liderado por los Jóvenes Turcos (el partido nacionalista que había depuesto al sultán en 1909), acusó a los armenios de apoyar a las tropas del zar ruso. Como represalia, primero expulsó a los soldados armenios del Ejército, confinándoles en campos de trabajo. Luego encarceló y ejecutó a los líderes políticos y culturales. Por último, comenzó con la aniquilación del resto de la población. Una orden del gobierno central estipuló la deportación de toda la población armenia, que no contaba con los medios para subsistir. Cientos de miles de armenios fueron obligados a abandonar sus casas en dirección a los desiertos de Siria e Irak. La marcha forzada de los armenios por cientos de kilómetros, que atravesó zonas desérticas, provocó que la mayor parte de los deportados pereciera víctima del hambre, la sed y las privaciones. Los supervivientes, además, eran robados y violados por los gendarmes que debían protegerlos, con frecuencia acompañados por bandas de asesinos y ladrones, y grupos paramilitares. Aunque el gobierno de la República de Turquía, sucesora del Imperio otomano,​ no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieron, no admite que se trató de un genocidio y sostiene que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio masivo, sistemático y premeditado dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso período de la Primera Guerra Mundial. A pesar de esta tesis, casi todos los estudiosos, incluso algunos turcos, opinan que los hechos encajan en la definición actual de genocidio. Hasta 2021, unos 30 países lo han reconocido como tal. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que lo hizo por una ley nacional, la 26.199, aprobada en 2006. Declara el 24 de abril de todos los años como “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los pueblos” en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. Los otros dos que cuentan con leyes nacionales, son Uruguay y Francia. La ley argentina en su primer artículo reconoce formalmente el Genocidio Armenio “con el espíritu de que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro”.

En 1934 nacía Shirley MacLaine. Es una actriz, cantante, bailarina, escritora y activista estadounidense. Su labor profesional en el teatro, el cine y la televisión se ha extendido durante más de 60 años y le ha premiado con los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica.

En 1942 nacía Barbra Streisand. Es una actriz, cantante, compositora, productora y directora estadounidense. A lo largo de su extensa carrera de más de seis décadas, sus logros en la música, el cine y el teatro la han convertido en un icono de la cultura de su país.

En 1952 nacía Jean Paul Gaultier. Es un diseñador de moda francés. Posee su propia marca de ropa, cuyo accionista mayoritario es la compañía española de moda y perfumes Puig.​ También fue director creativo de Hermès.

En 1974 moría William "Bud" Abbott. Fue un actor, productor y comediante estadounidense.​ Fue muy popular como actor cómico en la década de 1940, formando parte del dúo Abbott y Costello con Lou Costello.

En 1990 era lanzado el Discovery transportando el telescopio espacial Hubble. El Discovery fue el transbordador encargado de lanzar el telescopio espacial Hubble. La segunda y tercera misión de servicios al Hubble también fueron realizadas por el mismo. También puso en órbita una sonda y tres satélites.

En 2005 se iniciaba el Papado de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, oficiaba su misa solemne, la que daba inicio a su Pontificado, el 24 de abril a las 10 en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

En 2005 Snuppy se convertía en el primer perro clonado del mundo. El clon a partir de células adultas extraídas de la piel de la oreja de Tai, un perro de caza de raza afgana, era realizado por Woo Suk Hwang y su equipo de científicos en la Universidad Nacional de Seúl (SNU) en Corea del Sur. El nombre "Snuppy" fue una combinación de "SNU" y de "puppy" (perrito). Snuppy nacía por cesárea y pesaba 530 gramos. Moría el 7 de mayo de 2015, a los 10 años. Fue por cáncer, aunque no del mismo tipo por el que murió Tai, su perro de origen. La esperanza de vida de los lebreles afganos es de 11,9 años, y los ejemplares de esa raza suelen morir de dicha enfermedad, por lo que se concluyó que no se registró nada inusual.

En 2009 moría Sixto Palavecino. Fue un músico y cantante del folclore argentino. Obtuvo numerosos premios a lo largo de su trayectoria, incluyendo un Premio Konex como uno de los mejores instrumentistas de folklore de la historia en Argentina.

En 2011 moría Sathya Sai Baba. Fue un gurú del sur de la India y líder espiritual. Su nombre real fue Sathya Narayana Rayu Ratnakara. A finales de los años sesenta, buscadores espirituales occidentales empezaron a ser atraídos a él, convirtiéndolo en muy popular. Estuvo rodeado de denuncias de abuso sexual, engaño, asesinatos y delitos financieros. Un documental de la BBC señalaba que tales controversias persistieron durante al menos 30 años. El propio Sathya Sai Baba y sus seguidores rechazaban estas acusaciones. Tras su fallecimiento, el primer ministro Indio de aquel entonces, Manmohan Singh, indicaba: "Era un líder espiritual que inspiró a millones para llevar una vida moral y coherente, incluso si seguían la religión que querían", y añadía que enseñó "los ideales universales de verdad, buena conducta, paz, amor y no violencia".

En 2013 más de mil personas fallecían al derrumbarse un edificio textil en Bangladesh. El colapso del edificio conocido como Rana Plaza se produjo cuando el bloque de ocho pisos se derrumbó en Savar, un distrito de Daca, capital de Bangladés. Murieron 1.134 personas y otras 2437 resultaron heridas.​ El edificio, que contenía fábricas de ropa, un banco y varias tiendas, se derrumbó durante la hora pico de la mañana​ tras haberse ignorado las advertencias de que debía desalojarse después de haberse descubierto grietas.