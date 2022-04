Efemérides del 23 de abril en Argentina y el mundo

Día Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde el año 1988, se convirtió en una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países, y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que en dicha fecha, en 1616, fallecieron Cervantes, Garcilaso de la Vega y Shakespeare (Cervantes en realidad murió el 22, pero fue enterrado el 23, y en cuanto a Shakespeare, ese 23 de abril corresponde al calendario juliano, vigente aún en la Inglaterra isabelina). La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Por de la Tolerancia.

Día del Agrimensor. Desde 1963 se celebra en Argentina cada 23 de abril el Día Nacional del Agrimensor. En esa fecha el Gobierno de la provincia de la Rioja dictó el Decreto Ley Nº 19.955 en el que se establece por primera vez en el país como oficial público la figura del Agrimensor. Por tal motivo la Federación Argentina de Agrimensores (F.A.D.A.), mediante resolución especial, instituyó dicha fecha como el “Día Nacional del Agrimensor".

En 1858 nacía Max Karl Ernst Ludwig Planck. Fue un físico alemán. Es considerado el fundador de la teoría cuántica y fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918.

En 1909 Carlos Chagas descubría la enfermedad que lleva su nombre. Dicho médico brasileño descubría la tripanosomiasis americana, causada por el parásito Trypanosoma cruzi , también llamada en su honor enfermedad de "Chagas". Fue mientras trabajaba en el Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro. Su trabajo es único en la historia de la medicina, puesto que fue el único investigador en describir completamente una nueva enfermedad infecciosa: su patógeno, su vector (miembros de la familia Triatominae), su hospedador, sus manifestaciones clínicas y su epidemiología.

En 1925 se publicaba la primera edición de "El Quijote" en sistema Braille. Para contar en Braille las andanzas del ingenioso hidalgo y su agudo escudero se emplearon 14 tomos. Se publicó para conmemorar un año más del nacimiento de Cervantes.

En 1928 nacía Shirley Temple. Fue una actriz y diplomática estadounidense que, en edad infantil, actuó en importantes películas a principios de la década del treinta.

En 1931 nacía "Cacho Fontana". Norberto Palese, conocido como "Cacho Fontana", es un locutor de radio y de televisión y animador argentino. Entre 1955 y 1980 fue la voz de la radio y uno de los más destacados conductores de televisión. Protagonizó el Fontana Show durante 16 temporadas consecutivas con guiones de Alberto Migré, Hugo Moser, Abel Santa Cruz, Miguel Coronato Paz y otros. Hizo famoso al programa de preguntas y respuestas Odol pregunta y La campana de cristal además de Sexta edición y Video Show.

En 1936 nacía Roy Orbison. Fue un cantante, compositor y músico estadounidense, conocido por su estilo de cantar muy intenso y apasionado, con composiciones complejas y la emisión de baladas emocionales.

En 1954 nacía Michael Moore. Es un cineasta, documentalista y escritor estadounidense, conocido por su postura progresista y su visión crítica hacia la globalización, las grandes corporaciones, la violencia armada, la invasión de Irak y de otros países y las políticas del gobierno de George W. Bush y sus antecesores así como también sus sucesores.

En 1955 nacía Alicia Zanca. Fue una actriz de cine, televisión y directora de teatro argentina. En 1972 integró el elenco que representaba Las brujas de Salem de Arthur Miller y en 1976 integró el elenco estable del Teatro General San Martín. Paralelamente filmó diversas películas, la primera de las cuales fue ¿Qué es el otoño? También protagonizó en la televisión Dos a quererse (1976), Una escalera al cielo (1979) y Verano del 98.

En 1961 nacía Miguel Rep. Miguel Repiso,​ más conocido como Miguel Rep o simplemente Rep, es un dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico argentino. Publica en Página/12, desde el primer número; y diariamente en los diarios El Tiempo de Colombia, y en El Telégrafo de Ecuador; también edita semanalmente en Revista Veintitrés. Realizó colaboraciones para los diarios El País y La Vanguardia, ambos de España.

En 1985 Coca Cola cambiaba su centenaria fórmula. A punto de cumplir 100 años, y tras un extenso período de pruebas de consumidor, Coca Cola cambiaba la fórmula de su principal bebida y, en medio de la "Guerra de las Colas" con Pepsi, lanzaba al mercado estadounidense su New Coke. El 23 de abril, carteles promocionando la nueva fórmula empezaron a inundar los comercios, a la par que las latas y botellas de la nueva Coca reemplazaban a las de la vieja en Estados Unidos. Los llamados y quejas se triplicaron desde el día del lanzamiento. En julio, la empresa decidía anunciaba el retorno del viejo sabor.

En 2005 se subía el primer video en Youtube. A poco más de dos meses de su nacimiento oficial, el 23 de abril de 2005, Jawed Karim, uno de sus fundadores, subió el primer video al sitio, titulado Me at the zoo. Quien sale en el video es el propio Karim.

En 2007 moría Boris Yeltsin. Fue un político ruso, que ejerció el cargo de presidente de la Federación de Rusia entre 1991 y 1999.​ El 12 de julio de 1990, durante la celebración del XXVIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Borís Yeltsin anunciaba su baja en el Partido Comunista de la Unión Soviética.​