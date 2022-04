"Habrá más medidas para la seguridad vial en las escuelas"

El secretario de Seguridad Municipal de Río Tercero, Miguel Canuto, indicó que ya se dispusieron más medidas para la seguridad vial en los horarios de ingreso y egreso en los establecimientos educativos.

Indicó que con el intendente, Marcos Ferrer, y diferentes funcionarios, estuvieron reunidos hasta la noche del jueves, adoptando decisiones relacionadas con este tema. El miércoles un nene del Jardín de la escuela Presidente Mitre, fue atropellado por un motociclista que escapó y por la noche fue detenido.

El menor salía del Jardín con su mamá, cuando se produjo el hecho que conmocionó a ese sector de la ciudad, sufriendo graves heridas, siendo trasladado al Hospital Juan Bautista Bustos y posteriormente a un nosocomio de Córdoba en estado reservado. Padres, madres, vecinos y vecinas, reclamaron medidas de seguridad vial.

El jueves un grupo de quienes reclamaron, fue recibido por autoridades municipales. El Jardín de la escuela Mitre, se encuentra junto a la calle Estanislao del Campo, que fue totalmente pavimentada en un 1,5 kilómetros, además de estar frente al establecimiento uno de los ingresos al Parque Industrial.

Entre los reclamos estaba el cierre de ese ingreso, por Avenida Catamarca, además de requerir presencia de personal municipal en la salida e ingreso de los establecimientos escolares, entre otras medidas.

Si bien, en un principio se indicó que no se cuenta con el personal de tránsito suficiente para cubrir simultáneamente a más de 40 establecimientos educativos de la ciudad, Canuto manifestó que se decidió acudir a otras áreas del municipio para que personal de las mismas se sumen a esta tarea, además de disponerse elevados montos de multas para quienes transgredan normas de tránsito, entre otras medidas.

"Una medida urgente y extraordinaria"

"Lo charlamos entre todos los funcionarios, porque es una situación difícil de resolver rápidamente, ya que son más de 40 establecimientos escolares en la ciudad, pero para llevar tranquilidad a la población, y sobre todo a las mamás y los papás que tienen a sus hijos en las escuelas (...), se resolvió con un pedido del intendente de una medida urgente y extraordinaria, hacerlo de esta manera, con personal municipal", indicó Canuto.

El funcionario, prosiguió, sobre la decisión que se adoptó: "Vamos a poner en disponibilidad a todos nuestros equipos en todas las escuelas que consideremos que son de riesgo, cuando salen o entran los alumnos, y la idea es que la semana próxima completemos la totalidad de primarios y jardines; se comenzó hoy".

Canuto explicó que "se sumará a personal inclusive de otras áreas" para poder concretar este operativo de seguridad vial. "En primera instancia habíamos pedimos la colaboración de algunos papás, pero ahora lo haremos directamente nosotros", dijo.

Un plan de trabajo para cada escuela

"Más allá del personal de Defensa Civil y de Tránsito Municipal, se sumarán de otras áreas, para estar en cada uno de los establecimientos; pero más allá de esta medida que es urgente y extraordinaria, haremos un plan de trabajo para cada escuela, con un equipo interdisciplinario, con docentes, padres y madres, para que nos ayuden a concientizar sobre el riesgo vial que existe en un establecimiento escolar", manifestó.

En ese sentido, recordó que en muchas ocasiones, están quienes "vulneran estos sistemas", como los conos y cadenas de protección que impiden el paso de vehículos, "o no respetan los carteles que señalizan los establecimientos para circular a baja velocidad; o están quienes en las motos suben a las veredas".

"Es una situación que complejiza todo; además hay mucha agresividad con el personal de tránsito municipal, inclusive existen audios con maltratos, sobre todo a las mujeres que son inspectoras", indicó. "Por ello, se realizará un trabajo integral pidiendo la colaboración de todas las personas", agregó Canuto.

"Si hay que contratar a más personal, se contratará"

Retornando a la medida de que el municipio esté presente en los ingresos y egresos de los colegios señaló que se decidió a partir de un pedido de Ferrer, que "si hay que contratar a más personal, se contratará".

"También se dispuso todo en lo que son recursos económicos para comprar el equipamiento que se necesita en las escuelas", agregó el funcionario responsable de Seguridad.

Indicó que se hará una evaluación de cada uno de las colegios en cuanto a los riesgos viales que poseen. "Cada escuela tiene una problemática distinta, con calles específicas, las que serán evaluadas; hay inclusive pedidos de cambiar el sentido de las mismas, en donde ya trabaja el Concejo Deliberante", recordó.

Cámaras, foto multas y reductores

Sobre la calle Estanislao del Campo, recordó Canuto que se trata de una arteria "nueva", en cuanto a la pavimentación. "La usan como una ruta, es lo que dicen los papás, y los vecinos del barrio", indicó.

"La Secretaría de Economía ha pedido presupuestos, y ya se había establecido, pero ahora los tiempos deben acelerarse para disponer el sistema de foto multas; ya el intendente se comunicó con los concejales, pidiendo el aumento de las mismas, con montos muy importantes", indicó el secretario de Seguridad.

Si bien no quiso precisar una cifra, señaló que se estuvo hablando de cifras en algunos casos de "hasta 200 mil pesos, y si hay que retirar o secuestrar algún auto, así se hará, pero debemos actuar de manera inmediata". "Y ojalá que con estas medidas, ya no sea necesaria nuestra presencia en las escuelas, sino que exista una conducta establecida, para no tener que lamentar otro hecho como el que sucedió", indicó.

Sobre los pedidos de reductores de velocidad en arterias de la ciudad, indicó que son muchos, pero se plantea "también una problemática". "Tenemos sistemas de emergencia, en donde los reductores demoran muchísimo un recorrido, por ejemplo, el de una autobomba, de gran porte, frenando a cero, para luego reiniciar la marcha", indicó el funcionario a carga del área de Seguridad Municipal.

Sobre la calle Estanislao del Campo, junto a la que se ubica el Hospital Provincial Juan Bautista Bustos, señaló que es un "corredor" para llegar al mismo, en donde es transitado por muchas ambulancias. Canuto indicó que, además, se debe considerar el escurrimiento del agua luego de las lluvias al ser colocados.

"Además, qué es lo que sucede con los vehículos en la actualidad; ponemos un reductor en una cuadra, y en setenta metros tienen una aceleración de unos 80 kilómetros; tal vez algunos frenen, aunque no todos", señaló.

En ese sentido, dijo que teniendo en cuenta esos aspectos, es que se evaluará la conveniencia o no de colocarlos. "En donde se considere, a través de un estudio entre áreas, que son necesarios, analizaremos si pueden disponer o no", indicó Canuto sobre las lomadas o reductores que cruzan las calzadas de las calles.

El acceso desde la ruta y la cartelería

Para acceder al Hospital Juan B. Bustos desde la ruta de circunvalación oeste, no existe una dársena vial para girar hacia la izquierda para la calle Estanislao del Campo, como tampoco hay carteles indicando que hay un nosocomio. Canuto indicó que ambos aspectos también se abordaron en cuanto a la seguridad.

Sobre la señalización, manifestó que ya se está preparando, y que inclusive, trabajo que corresponde al municipio, algunos carteles comenzaron a colocarse en arterias de la ciudad. Sobre una dársena vial en la ruta, obra que debe ejecutar la Provincia, manifestó que se ha realizado el pedido para que se construya.

"Ya está la cartelería prácticamente finalizada, inclusive se han colocado en algunas calles carteles como Catamarca o Yrigoyen; y en cuanto al ingreso a la calle Estanislao del Campo, vienen por la ruta desde el sur o el norte, y en donde para acceder al hospital en donde existe un nudo vial peligroso", indicó Canuto.

Reiteró que el riesgo es por la carencia de una "dársena o una rotonda". "En eso obviamente estamos trabajando más allá de que se trate de una obra de la Provincia; obviamente será un pedido que realizaremos para que le de prioridad a esa obra", manifestó el secretario de Seguridad Municipal.