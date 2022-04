Efemérides del 21 de abril en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El 21 de abril de 2018 se celebró de forma oficial el primer Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Nace con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos.

En el 753 a.C. se tomó como la probable fecha de la fundación de Roma. La actual capital de Italia se indica que fue fundada, según la tradición, por Rómulo y Remo, amamantados por una loba, Luperca, el 21 de abril de 753 a. C. Habría tenido un gobierno monárquico por un período de 244 años, con soberanos inicialmente de origen latino y sabino, y posteriormente etrusco. La tradición cuenta que hubo siete reyes: su fundador Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. El consenso general sostiene en la actualidad que Roma en realidad fue fundada por Tarquinio Prisco, y que la ciudad no puede haber existido antes del 600 a. C.. Los datos arqueológicos arrojados por la investigación moderna nos hablan de una fundación antes del 625 e incluso del 575 a. C. Este desfase cronológico coincide con la época en que Roma habría sido gobernada por reyes legendarios tales como Rómulo, Numa pompilio, y Anco Marcio, por lo que es muy probable (en el caso de Rómulo no hay duda) que estos reyes no hayan existido y que sean producto de la tradición historiográfica.

En 1792 moría Joaquim José da Silva Xavier. Conocido como Tiradentes (Sacamuelas en portugués) fue un odontólogo, militar, minero, comerciante y activista político brasileño, considerado como héroe nacional por haber asumido en exclusividad la responsabilidad de la Conspiración Minera -en portugués Inconfidência Mineira-, considerado el primer intento a gran escala de independencia de Brasil del Reino de Portugal, a fines del siglo XVIII.

En 1822 se producía el Combate de Riobamba. Fue un enfrentamiento ocurrido cerca de Riobamba, Ecuador, entre las fuerzas independentistas guayaquileñas y de la Gran Colombia dirigidas por el venezolano Antonio José de Sucre, junto con el apoyo de la división peruana que conformaba la Expedición auxiliar de Santa Cruz a Quito y de las fuerzas realistas comandadas por el coronel Nicolás López. Fue un combate de caballería de ambos ejércitos, destacándose entre los patriotas la primera carga del argentino Juan Galo Lavalle al mando de un escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo creado por José de San Martín, de 96 hombres. Esta primera y audaz carga contra la caballería realista de 400 jinetes, supuso otra más del mismo escuadrón, y en su apoyo, viendo su heroicidad y yendo a su emulación, intervinieron en la segunda y definitiva carga de caballería los Dragones y Cazadores montados. Los patriotas triunfaron y entraron en Riobamba.

En 1836 se producía la Batalla de San Jacinto. La batalla de San Jacinto o Siesta de San Jacinto tuvo lugar el 21 de abril de 1836 y fue un acontecimiento decisivo de la lucha de independencia de Texas de México.

En 1864 nacía Max Weber. Fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista.

En 1880 los restos del general José de San Martín partían desde Francia hacia la Argentina. En 1877, el por entonces presidente Nicolás Avellaneda había creado la Comisión Central de Repatriación de los Restos del general José de San Martín. El cuerpo recién llegó a la Argentina el 28 de mayo de 1880. El 21 de abril, se iniciaba el camino de partida del Libertador desde el puerto de El Havre, Francia, rumbo a su país natal.

En 1910 moría Mark Twain. Fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del Rey Arturo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn.

En 1915 nacía Anthony Quinn. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, conocido como Anthony Quinn, fue un actor, director de cine, pintor, escritor y escultor mexicano nacionalizado estadounidense. Recibió múltiples galardones, entre ellos dos Premios Óscar.

En 1918 moría Manfred von Richtofen "Barón Rojo". Conocido como el «Barón Rojo», fue un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial. Es considerado el as de ases de la guerra porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos. Caía en combate el 21 de abril, cuando atacaron a un grupo de aviones británicos sobre Vaux-sur-Somme, en Francia. Mientras Richthofen volaba a baja altitud persiguiendo un avión enemigo, fue atacado por ametralladoras automáticas australianas en tierra y por el piloto canadiense Arthur Roy Brown.

En 1926 nacía la Reina Elizabeth II de Inglaterra. Es la actual monarca británica. Es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca diferentes áreas, tiene funciones constitucionales y cumple el rol de representante del Reino Unido en el mundo.

En 1937 nacía Javier Portales. Miguel Angel Alvarez, su nombre real, fue un actor nacido en Tancacha, en 1927. Recordaba una nota de Página 12, cuando falleció: Su padre, peluquero, murió cuando él tenía 9 años. Se mudó entonces con su madre a Rosario, donde estudió como pupilo en un colegio de curas. Allí, los rigores del claustro se vieron compensados con la posibilidad de leer y fantasear. Devoró todos los libros de teatro que tuvo a disposición. La precariedad económica no daba resquicio para fantasías, y un trabajo como telefonista en un taller empezó a llenar su tiempo adolescente. También allí el azar jugó su papel. La actriz Erika de Boero preguntó por ese cadete que mostraba, al menos telefónicamente, tan buena voz. Así fue como debutó en un radioteatro de Radio Cerealista. Tenía 17 años cuando viajó a Buenos Aires con la expectativa de ganarse la vida haciendo las dos cosas que más le gustaban: actuar y vivir a pleno. Se encontró con una ciudad que disfrutaba de una –vista desde hoy– notable bonanza cultural, traducida en una enorme producción cinematográfica y teatral. Empezó a trabajar de muy joven en teatro, luego ingresó en televisión donde protagonizó una obra que trata sobre las desventuras de un grupo de jóvenes en la época escolar, Quinto Año Nacional, de Abel Santa Cruz; junto a Santiago Gómez Cou y Julio de Grazia. Pero fue en el año 1964 cuando hizo un giro importante en su carrera cuando ingresó en el programa Operación Ja-Já donde se integró a la mesa de notables compuesta por Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista (Minguito), Adolfo García Grau y Jorge Porcel. Recordada es la dupla que conformó con el actor Alberto Olmedo. En uno de los espacios llevaba su apellido real: Álvarez. En sus últimos años fue homenajeado en su pueblo, Tancacha. El grupo de teatro de la localidad, hoy lleva su nombre.

En 1946 nacía Lino Patalano. Pasquale Cósimo Patalano, más conocido como Lino Patalano, es un director de teatro y productor teatral italiano radicado en la Argentina.

En 1946 moría John Maynard Keynes. Fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX.​ Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. La conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención estatal directa en inversión pública, para cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada.​ Es considerado uno de los fundadores de la macroeconomía moderna.

En 1947 nacía James Newell Osterberg. Más conocido por su nombre artístico Iggy Pop, es un músico de rock y actor estadounidense. Considerado uno de los más innovadores aportando en la creación de nuevos géneros dentro del rock tales como el punk rock, el post-punk, la new wave, entre otros, se ha convertido en un icono que ha influenciado a varios músicos desde el inicio de los años 1970 hasta la actualidad.

En 1948 moría Carlos López Buchardo. Fue un compositor y pianista de cámara argentino, nacido en Buenos Aires el 12 de octubre de 1881. Contribuyó para establecer las instituciones que dieron vida musical al país: fue, durante 32 años, presidente de la Asociación Wagneriana, creada en 1912. En 1932 creó la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Integró el directorio del Teatro Colón.​ En 1924, el Gobierno Nacional le encomendó la creación y dirección del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico.

En 1955 nacía Carmen Barbieri. Es una actriz, comediante, bailarina, exvedette y directora teatral argentina. Como actriz siempre se ha destacado en el rubro humorístico tanto en teatro como cine y televisión, género en el que también se destacó su padre, el reconocido humorista Alfredo Barbieri.

En 1958 nacía Andie MacDowell. Es una modelo y actriz estadounidense. En 1984 le fue ofrecido su primer papel en la película Greystoke, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos junto a Christopher Lambert. En Sexo, mentiras y cintas de video tuvo su papel como protagonista. Su mayor éxito fue Cuatro bodas y un funeral.

En 1959 nacía Robert Smith. Es un guitarrista, vocalista y compositor inglés, cofundador y líder de la banda de rock alternativo The Cure.​ En su trayectoria musical, ha tocado guitarras de 6 y 12 cuerdas, ​bajos de 4 y 6 cuerdas y teclados, entre otros instrumentos.

En 1960 era inaugurada la ciudad de Brasilia. La construcción de la ciudad comenzó el 23 de octubre de 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960, se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. En abril, más concretamente en el día 21, se celebra su cumpleaños.

En 1972 moría Juan Carlos Castagnino. Pintor, arquitecto y dibujante argentino. Son muy difundidas sus ilustraciones para la edición del poema gauchesco Martín Fierro, que efectuó la editorial EUDEBA. Se destaca de su obra el mural "Mujer Trabajando" , pintado durante su estadía en la Biblioteca Popular y "Veladas de Estudio después del trabajo".

En 1984 moría Manuel Mujica Lainez. Fue un escritor, crítico de artes y periodista argentino. Miembro de una familia aristocrática de Buenos Aires, Manuel Mujica Lainez —“Manucho”, como lo apodaban— había nacido el 11 de septiembre de 1910. Entre su árbol genealógico, se encuentran personalidades como las de Juan de Garay, fundador de la ciudad porteña en 1580. De lado materno, ya contaba con escritores y periodistas que, seguramente, influenciaron su amor por las letras. Había comenzado la carrera de Abogacía, pero luego la abandonó para dedicarse a la literatura, aunque no solo a ella: además de escribir poemas, cuentos y novelas, abordó otros géneros como la biografía, la crónica de viaje, el ensayo y la crítica de artes, cuyas columnas en el diario La Nación, dieron cuenta de cierta parte del escenario plástico argentino de ese momento. Así, Manucho comenzaba a dejar una gran marca como escritor profesional. Entre sus pares, se vinculó con autores como Alfonsina Storni, Arturo Capdevila, Adolfo Bioy Casares, Victoria y Silvina Ocampo, y Jorge Luis Borges; muchos de ellos, colaboradores de la emblemática revista Sur. Admiraba a Marcel Proust, Henry James y Virginia Woolf; pero en cuanto a su escritura, él mismo expresó alguna vez que nunca perteneció a ninguna escuela literaria. Aún así, creó una gran cantidad de obras cuyo reconocimiento, con el tiempo, traspasó la cartografía nacional. Algunos de los temas que abordó Mujica Lainez tuvieron que ver con distintos momentos de Buenos Aires —como en los cuentos de Aquí vivieron (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1950)— y, en otros textos, con el apogeo y la decadencia de la vida burguesa en la Argentina —como en las novelas Los ídolos (1952), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en "El Paraíso" (1957)—. La novela histórica, ambientada en distintas ciudades de Europa, también fue un género al que se dedicó con entusiasmo. Con una base de datos verídicos y documentados, liberó su imaginación para ficcionalizar y novelar. Así llegó Bomarzo en 1962, en la que combina lo histórico y fantástico, para recrear la vida de un noble italiano del siglo XVI. Y le siguieron otras como El unicornio (1965), ambientada en la Francia medieval, y El laberinto (1974), en la España del siglo XVI. Bomarzo es considerada su gran obra, según distintos críticos. Incluso, fue seleccionada como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, por el diario El Mundo (España); y el ámbito musical, el compositor Alberto Ginastera realizó una ópera basada en el libro. Luego de retirarse como redactor del diario La Nación, además de colaborar con otras publicaciones, dejó Buenos Aires, para asentarse en una casona ubicada en Cruz Chica, a escasa distancia de La Cumbre, en el valle de Punilla, Córdoba. "El Paraíso", fue el nombre del lugar. Fallecía el 21 de abril de 1984. “Pude ir a vivir a Florencia o a Rambouillet, pero compré en cambio una casa en Córdoba porque creo que al país propio hay que sentirlo, juzgarlo, padecerlo, gozarlo, para no abandonarlo. Hay que vivir y crear en el país de uno”, señalaba, según recordaba el Ministerio de Cultura de la Nación.

En 1994 moría Raúl Soldi. Fue un artista plástico y escenógrafo argentino de reconocida trayectoria internacional. Entre sus obras figura una gran pintura ubicada en la Basílica de la Anunciación en la ciudad de Nazareth, la cual se trata de un mural inspirado en el milagro de la Virgen de Luján. Los Museos Vaticanos en Roma incorporaron en 1987 una obra suya titulada "La Virgen y el Niño": con esta última suman dos los cuadros de Soldi que posee la Santa Sede; la anterior se titula "Santa Ana y la Virgen Niña".

En 2006 moría Telê Santana. Fue un futbolista y entrenador brasileño. Después de perder dos Copas del Mundo, en España 1982 y México 1986, al comando de la selección brasileña, fue cuestionado. Sin embargo, en una encuesta realizada por la revista Placar, a finales de los años 1990, fue elegido por periodistas, jugadores y exjugadores como el mejor entrenador de la historia de la Selección Brasileña. A partir de 1990 hasta principios de 1995, dirigió el São Paulo, conquistando dos veces consecutivas la Copa Libertadores de América, la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental. Es considerado el mayor entrenador sanpaulino de todos los tiempos.

En 2016 moría Prince. Prince Rogers Nelson, conocido simplemente como Prince, fue un cantante, compositor, bailarín, y músico estadounidense, conocido por su ecléctico trabajo, su particular puesta en escena, y su amplio registro vocal, además de ser considerado un virtuoso de la guitarra. Fallecía el 21 de abril a los 57 años.