El comercio y los servicios en Río Tercero para Semana Santa

Jueves y viernes, no atiende el municipio y la cooperativa. Hay recolección de residuos el jueves. El comercio abre el jueves y no el viernes en Río Tercero.

¿Cómo atenderá el comercio y se prestarán los servicios en Río Tercero para esta Semana Santa? En algunos casos habrá actividad el jueves, pero no el viernes. En otros, en ambas jornadas, no habrá actividad.

Recolección de residuos y transporte urbano

La recolección de residuos que presta la empresa Cotreco será normal para la jornada del jueves. En tanto, no se prestará el servicio durante el viernes.

Así se informó desde la Municipalidad a los medios en la jornada del miércoles.

Si bien desde la empresa Río Bus, no se informó como funcionarán los colectivos del transporte urbano, los feriados no presta servicios. Debe recordarse que el Jueves Santo es día "no laborable", mientras que el Viernes Santo es "feriado".

Municipalidad y Cooperativa

La Municipalidad de Río Tercero, al igual que la administración pública provincial y nacional, en sus diferentes organismos no tendrá atención al público jueves y viernes.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, tampoco tendrá atención al público en las dos jornadas.

Como sucede para estas fechas, tampoco funcionarán los bancos en la ciudad.

El comercio

Desde el Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero (CeCISA) se informó la modalidad de apertura y cierre en Semana Santa.

Jueves 14 de abril –Dia no laborable- el comercio abrirá normalmente de acuerdo con la encuesta realizada por la entidad. El Viernes Santo los negocios permanecerán cerrados.