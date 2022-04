Gremios rechazaron dichos de Ferrer sobre el reclamo de las auxiliares PAICOR

Diferentes gremios y organizaciones, rechazaron y cuestionaron lo señalado por el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, acerca del reclamo llevado adelante por las auxiliares PAICOR en la ciudad.

En declaraciones a la emisora FM Sol, el jefe comunal había calificado el viernes anterior de "vergonzosa" la protesta planteada por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, en apoyo a las auxiliares. El primer gremio que apoyó la protesta de las trabajadoras por mejoras salariales. Luego se sumó un arco de sindicatos, organizaciones y la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero y Zona.

“Después, el conflicto tuvo una escalada que no la entendí; me parecía que había instancias de diálogo; Río Tercero no es una ciudad para estar quemando gomas en la Plaza San Martín; me pareció una actitud exacerbada y desubicada la del Sindicato Químico y vergonzoso además; porque se suman a un conflicto en el que no está en juego el trabajo de ellos sino el de ellas. Una cosa es un reclamo de ellos que tienen estabilidad y otra cosa es arrastrar a mujeres que no tienen esa estabilidad y corre riesgo su fuente de trabajo; ya paso con Weatherford, el Sindicato Químico generó un conflicto y después sabemos cómo terminó”, había señalado, entre otros conceptos, el intendente Ferrer el pasado viernes en diálogo con dicha emisora.

La palabra del jefe comunal, generó tres documentos difundidos a modo de comunicados: uno, el primero, fue de referentes del Justicialismo local, ya que en parte de su respuesta había señalado sobre el intendente Víctor Vera, de Tancacha, sobre las auxiliares PAICOR en su localidad, que “no solucionó nada y tuvo una actitud típica peronista”. Había indicado que “es una actitud típica peronista de venir y atropellar a todo el mundo, de creer que piqueteando se logran cosas y después venir y hacer populismo diciendo que son los que solucionaron algo. No solucionaron nada, sólo adelantaron un aumento de sueldo que ya estaba previsto”.

Por otra parte, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Tercero, se emitió también un comunicado, en el que cuestiona las expresiones, recordando que "el Derecho a la Protesta en la República Argentina está contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (...)"

El comunicado de los gremios

En el comunicado, fue elaborado por integrantes de la Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero y Zona, la CGT Regional Tercero Arriba y Calamuchita, A.O.I.T.A, la CTA Autónoma Regional Río Tercero, la Fenat Córdoba, integrantes del secretariado nacional de la Federación de Aceiteros y Desmontadores de la República Argentina (F.T.C.I.O.D.Y.A.R.A.), el secretariado nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica de la República Argentina (Festiqypra).

El texto del mismo, indica que "dichas declaraciones denotan una fuerte violencia institucional por parte del Sr. Intendente, quien públicamente se ha manifestado no solo en contra de las asociaciones sindicales, sino también en contra de los derechos básicos e inherentes que todo/a trabajador/a posee, tales como lo son el derecho a huelga, a reclamar un salario digno, entre otros derechos constitucionalmente otorgados".

Indica el arco gremial que "lo más preocupante de su discurso es su deseo de 'reprimir' la libertad y el derecho a la libre expresión que gozan todos y todas los/las ciudadanos/as de Río Tercero". Prosigue señalando que por "las gravísimas declaraciones (...) parece desconocer la historia y los alcances nefastos que se ocasionaron por la represión efectuada a los trabajadores a lo largo de la historia argentina, es que solicitamos a Ud. tenga a bien efectuar las disculpas públicas pertinentes por tal aberrantes declaraciones".

El texto prosigue indicando: "Debemos recordarle al Sr. Marcos Ferrer, que más allá de la responsabilidad que le corresponde al Gobierno Provincial por la complicada situación en la que se tiene a las trabajadoras de PAICOR, el reclamo surge de mujeres trabajadoras cansadas de vivir en la indigencia y precarización por la falta de respuesta de sus gobernantes". Recuerdan que "esto esta sucediendo en su ciudad, en la ciudad que a Ud. lo votó para dar respuesta a todos y cada uno de los reclamos sociales que se presenten, no solo algunos pocos".

Indica, sobre lo expresado acerca del gremio de los Químicos: "Repudiamos también los dichos falaces por parte del Sr. Intendente de la ciudad de Río Tercero, quien ha manifestado que uno de los sindicatos que acompañan a las mujeres de PAICOR en su reclamo, como lo es el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero es quien 'ha arrastrado' a las compañeras a esta lucha, menospreciando así, la capacidad de las compañeras trabajadoras para poder unirse y salir a pelear por los derechos de cada una de ellas".

Sobre ese punto, agrega el texto que "ni dicho sindicato ni los que acompañamos en esta nota hemos 'arrastrado' a las compañeras a este conflicto". Y prosigue: "Que todo ello deviene por la falta de acción del Estado Provincial y Municipal, ya que al no brindar nunca una respuesta por parte de quienes deberían velar por sus condiciones laborales, las compañeras de PAICOR Río Tercero, decidieron agruparse, sin el respaldo de nadie, en principio, motivadas por las necesidades que el Estado no cubre, para salir a la calle a luchar por sus derechos".

Continúa señalando que "es dable de reconocer que este grupo de compañeras trabajadoras, tuvo y tiene la fortaleza suficiente para agruparse, hacer frente y luchar por el respeto y sus derechos como mujeres trabajadoras. Que no necesitan de nadie que las arrastre. Que las entidades gremiales aquí agrupadas ofrecimos nuestro apoyo y acompañamiento en esta lucha, por que no vamos a permitir semejantes atropellos a la libertad de expresion y a los derechos fundamentales de los trabajadores de la ciudad y de la provincia de Córdoba".

"De igual manera -indica el comunicado- manifestamos nuevamente nuestro apoyo y acompañamiento a todas las compañeras trabajadoras de PAICOR Río Tercero, quienes desde hace tiempo vienen realizando un reclamo justo y legítimo en pos de lograr una mejora salarial que les permita poder hacer frente a las necesidades básicas que toda persona merece". Y se agrega que acompañamiento será "por una mejora salarial justa, el pase a planta permanente, el derecho a una cobertura de salud y todos y cada uno de los derechos básicos que como trabajadoras estatales de más de doce (12) años de labor les correspondan".

Concluye el texto: "No vamos a permitir que desde las distintas esferas del poder provincial y municipal, se siga amenazando con despidos, persiguiendo, desinformando a través de los medios de comunicación afines, y cohartando la libre expresión del reclamo de nuestras compañeras de PAICOR, quienes deben soportar todas las presiones políticas, ideológicas, faltas de respeto por su condición de mujer trabajadora, por querer visibilizar la precarización laboral que el gobierno provincial y municipal efectúa sobre las mismas. Seguiremos en la lucha acompañando a nuestas compañeras trabajadoras de PAICOR hasta el final".