La APDH Río Tercero se manifestó por dichos de Ferrer

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Río Tercero, elaboró un comunicado en donde se expresa sobre las expresiones vertidas por el intendente Marcos Ferrer sobre el reclamo de las auxiliares Paicor en la ciudad.

La semana anterior, el jefe comunal, en declaraciones a la emisora FM Sol, se había referido al reclamo que vienen llevando adelante las auxiliares de PAICOR en la ciudad. Entre otros conceptos, manifestaba: “Lo primero que hay que decir es que son empleadas del gobierno provincial, yo no tengo nada que ver; es como si de repente hubiese un problema con docentes o policías, me excede y no es de mi competencia”.

“Después, el conflicto tuvo una escalada que no la entendí; me parecía que había instancias de diálogo; Río Tercero no es una ciudad para estar quemando gomas en la Plaza San Martín; me pareció una actitud exacerbada y desubicada la del Sindicato Químico y vergonzoso además; porque se suman a un conflicto en el que no está en juego el trabajo de ellos sino el de ellas (...)", señaló en otra parte de la entrevista.

Además, se refirió al intendente de Tancacha, Víctor Vera, quien es Justicialista, señalando que “no solucionó nada y tuvo una actitud típica peronista”. Agregó, además: “Es una actitud típica peronista de venir y atropellar a todo el mundo, de creer que piqueteando se logran cosas y después venir y hacer populismo diciendo que son los que solucionaron algo. No solucionaron nada, sólo adelantaron un aumento de sueldo que ya estaba previsto”.

Diferentes referentes del PJ local, firmaron un comunicado, en donde cuestionan las palabras del jefe comunal para quienes son de dicha extracción política. También la Mesa de Unidad Sindical, difundió un texto en donde se refiere a lo señalado por Ferrer.

El Comunicado de APDH

"La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Río Tercero, expresa su molestia por los dichos del Señor Intendente (...) en una emisora local en relación a la situación de las auxiliares del PAICOR",

indica el texto difundido en la jornada del lunes que "tales expresiones profundizan la confrontación de sectores políticos y sociales, y lejos de ayudar a resolver los conflictos que nos aquejan ahondan aún más la falta de soluciones que se deberían buscar en un ambiente de diálogo y reflexión".

Agrega el texto: "La autoridad municipal no puede soslayar ni evadir su responsabilidad sobre lo que acontece en su territorio, aunque sean situaciones y conflictos que no haya generado. Su compromiso debe ser permanente para con el bienestar de los ciudadanos de su comunidad, en otras palabras 'no puede ni debe sacarse el problema de encima'”.

Prosigue el texto, señalando que "además, estigmatiza y minimiza la situación de precarización laboral de mujeres, que en el caso de las auxiliares del PAICOR, en su servicio, continúan con las tareas de cuidado que realizan en su hogar, como es preparar los alimentos para niños, niñas y adolescentes".

Continúa el comunicado: "No es correcto naturalizar las relaciones y las construcciones sociales con temas tan delicados como es el salario digno, igual remuneración por igual tarea, jornada laboral indicada por la ley,

precarización laboral del empleo público, goce de licencias por enfermedad, seguro social, etc. insistimos en que estamos hablando del trabajo realizado por mujeres con todo lo que ello implica ya que constituye violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral".

Indica la APDH, en otro párrafo: "Recordarle al Señor Intendente que el Derecho a la Protesta en la República Argentina está contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (Art. 14 y 32) y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los DDHH, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Reprimir una protesta legítima es atentar contra estos derechos consagrados".

Antes se finalizar, el comunicado expresa: "La población, en general, pero especialmente autoridades gubernamentales de todos los niveles deben asumir y conocer los derechos para analizar críticamente la realidad en que vivimos y esto es un primer paso en el camino hacia su exigibilidad y por ende, su vigencia real".

El texto concluye: "Recordamos al Señor Intendente y a la dirigencia social en general, que la lucha por el reconocimiento de los derechos, aún no ha concluido y como ciudadanos es urgente defender constantemente los derechos adquiridos y participar en la construcción y conquista de nuevos derechos en el camino hacia una sociedad más justa, democrática y solidaria".