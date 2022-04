Más tránsito y el mismo acceso complicado al Hospital de Río Tercero

No hay una rotonda ni una dársena para acceder desde la ruta de circunvalación oeste al nuevo Hospital Juan B. Bustos de Río Tercero. Tampoco hay señalización.

En 2021 se inauguró el nuevo Hospital Juan Bautista Bustos de Río Tercero. Hace algunos meses se concluyó la pavimentación de la calle Estanislao del Campo, junto a la que está el nosocomio. Para acceder al nosocomio por dicha arteria desde la ruta de circunvalación oeste (Paula Albarracín) se debe girar a la izquierda.

Allí, en donde interceden la calle del Hospital y la ruta, no hay aún una obra vial de acceso. En su momento se planteó la construcción de una dársena vial. Al menos así lo había señalado un técnico de Vialidad Provincial a este medio. Luego, según pudo conocer este sitio, también desde esa repartición estuvieron en el lugar.

Lo concreto es que quien llega desde el oeste, tanto de la zona como del propio Río Tercero, debe acceder a dicha arteria directamente desde la ruta, con el riesgo que ello implica. Tampoco en la vía de circunvalación hay señalización (cartelería) indicando que en ese sector hay un hospital y un acceso.

Intenso tránsito

Lo que se conoce como "desvío de tránsito pesado", que en la ciudad, al menos en ese sector, lleva el nombre de calle Paula Albarracín, desde hace tiempo dejó de ser una arteria destinada sólo al transporte pesado, como los camiones. La Provincia ejecutó lo que se transformó en una ruta de circunvalación al sector urbano.

De esa manera, el tránsito, especialmente los fines de semana (más aún los que coinciden con un feriado), es intenso. Son camiones, pero también vehículos de diferente porte los que utilizan dicha ruta, quienes llegan desde poblaciones ubicadas al este de la ciudad, muchos con destino a las sierras de Calamuchita, como quienes retornan por la circunvalación, y que antes ingresaban al sector urbano, pasando por Avenida General Savio.

A ese ya intenso movimiento en la circunvalación, se agregó el de la calle Estanislao del Campo, que tiene más de 1,5 kilómetro, uniendo a la ruta con la Avenida Hipólito Yrigoyen. No sólo es utilizada por quienes concurren al nosocomio, sino como vía alternativa a la Avenida General Savio, para ingresar o salir de la ciudad.

En donde interceden la ruta y la calle Estanislao del Campo, el ingreso y salida de vehículos es constante. Muchos conductores que no son de Río Tercero, no conocen que se accede a un hospital. En su momento, concejales solicitaron que se disponga señalización indicando precisamente ese detalle. Se planteó que muchas personas de la región que deben llegar al nuevo centro de salud, no saben en dónde se ubica el mismo.

No obstante, no se trata solamente de un aspecto relacionado con la orientación para acceder al hospital, sino, de seguridad vial. Hasta el momento no existe ninguna obra, más allá de las que pueden estar proyectadas, en ejecución. "Más que una dársena tienen que hacer una rotonda", manifestó un conductor que la usa a diario.

Recientemente la empresa de transporte urbano que recorre la ciudad destinó una línea más de colectivos para llegar al hospital (son dos), lo que indica la cantidad de personas que acuden al centro de salud. Ninguna línea del transporte interurbano llega, o pasa por el lugar. Sólo por Avenida Savio llegan a la terminal.

"Una rotonda allí, no solamente sería importante por la seguridad, sino para que por lo menos los colectivos pudieran girar, dejando a las personas que tienen que ir al hospital a menos de cinco cuadras", reflexionó el mismo conductor citado más arriba. "Serían muchos los beneficios, pero hasta ahora nada", indicó.

Grandes obras y detalles importantes

La concreción del nuevo hospital de Río Tercero ha sido un avance en materia de salud pública, no sólo para la ciudad, sino para una amplia zona de Córdoba. El nosocomio de alta complejidad, es un centro de derivación. Junto al mismo la Provincia, decidió construir un helipuerto sanitario, hoy en ejecución.

La pavimentación de la calle Estanislao del Campo, también ha sido importante en materia vial. Transformó a una arteria poco transitada en una nueva vía de ingreso y egreso a la ciudad. Actualmente se completa la pavimentación de Avenida Catamarca, que une a Estanislao del Campo con Avenida Savio.

Han sido y son obras importantes, tanto en materia de salud pública, como en lo que respecta a mejoras viales. Sin embargo, aún no existe una de acceso al nosocomio desde la ruta, ni terminada, ni en ejecución, y ni siquiera comenzada. Es un detalle, seguramente, en el contexto de todas las obras, pero no es un detalle menor en cuanto a la seguridad vial.