Ferrer cuestionó la falta de información de FMRT sobre lo sucedido el lunes

El intendente, Marcos Ferrer cuestionó que no se informó en tiempo y forma lo sucedido en Fábrica Militar Río Tercero, con la emanación de óxido nitroso por la parada de una planta.

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, acompañado por el secretario de Seguridad y Ambiente, Miguel Canuto, brindó una conferencia de prensa sobre lo sucedido el lunes en Fábrica Militar Río Tercero, cuando por la parada de la planta de ácido nítrico se produjo una emanación gaseosa por lo que se activaron las alarmas comunitarias.

La conferencia fue a media mañana. "Lo que sí puedo decir a esta hora es que no hemos recibido ninguna información oficial de parte de la Fábrica Militar referida al tema; entendemos que fue una parada repentina de la planta de ácido nítrico, pero no tenemos precisiones al respecto, no hay ningún informe técnico (de la industria), ninguna autoridad de la fábrica se ha comunicado con nosotros por ninguna vía", se quejó Ferrer.

Y agregó: "Sólo ha habido comunicaciones informales de segundas o terceras líneas, con el secretario de Seguridad o con algún otro personal del municipio, pero de manera oficial, nadie se ha comunicado ni conmigo, ni con Miguel (Canuto), ni con ningún funcionario de nuestro gobierno, lo cual no parece sumamente preocupante".

"Alteró a la población"

Señaló Ferrer, que fue "un accidente que alteró a la población, obviamente por su magnitud y, en virtud de todas estas circunstancias en el día de ayer hemos determinado la clausura por tiempo indeterminado de la planta de ácido nítrico". Y enfatizó: "Clausura que no se va a levantar, hasta tanto no tengamos precisiones técnicas de lo ocurrido y cómo se va a remediar lo que ha pasado o cómo se nos va a garantizar a la comunidad de que no vuelva a ocurrir".

El intendente, en tanto, manifestó que "evidentemente hay una postura, bastante cerrada en cuanto a la comunicación de parte de Fábrica Militar". "Indudablemente que hay un relato instalado de una serie de inversiones que nosotros no las vemos al menos en los compromisos que se han tomado", cuestionó Ferrer.

Indicó que existen una "serie de compromisos asumidos por esta empresa, en cuanto a las paradas repentinas". "Sabemos que cada que vez que la planta (de nítrico) para, emana algunos gases al aire, y que había mecanismos para neutralizarlos, habían tomado el compromiso de resolver ese problema, no sólo con nosotros, sino también con la Secretaría de Ambiente de la Provincia", manifestó el jefe comunal.

Ferrer dijo: "Volvemos a asistir al relato de lo que se administra nacionalmente, nada tiene que ver con la realidad". "Estamos a la espera y vamos a seguir con esta medida", indicó el intendente.

"Mantuvimos una reunión con ATE"

Ferrer, en tanto, señaló que a primera hora de la mañana mantuvo una reunión con el gremio de ATE. "Ellos también están preocupados por la salud de sus compañeros, porque si bien este incidente, puede afectar hacia afuera, lo hace obviamente con quienes están trabajando", señaló el intendente.

Manifestó, en tanto, que "no se accionó la alarma". "Es un dato preocupante porque si bien no tienen una obligación con nosotros de accionar la alarma, sí la tienen, casi moral, con sus propios trabajadores para que sepan que hay una protección bajo cubierta y están atravesando un incidente", dijo Ferrer.

Dijo que desde ATE se le indicó que "también ellos, hace un tiempo que vienen haciendo observaciones de necesidades en la mejora de la seguridad interna en los procedimientos de la fábrica". Agregó que a media mañana contaban con versiones de "toda índole, de fallas mecánicas, de equipos, en el suministro de energía, pero no las puedo transmitir a la ciudadanía, porque son extraoficiales".

"Esperamos un informe oficial"

Ferrer manifestó que esperan un "informe oficial con la firma de alguien que se haga responsable". "Y que, además, establezca plazos y el momento en el que van a comenzar a resolver este problema", agregó.

De no ocurrir ello -prosiguió- "nos vamos a mantener en esta postura, en protección de la ciudadanía". Y agregó: "Ya nos parece una falta de respeto la posición de la dirección de Fabricaciones Militares de no comunicarse con nosotros para decirnos al menos mínimamente que creen ellos que ha ocurrido".

Ante una consulta, respondió que ante la falta de un informe oficial, "no sabemos si lo que ocurrió ayer, es algo que habitualmente ocurre cuando la planta para, por un corte de energía que puede ser habitual o hubo algún accidente que se agregó".

"Intuimos, intuimos -reiteró- porque no tenemos información, que ha pasado algo más, porque no ha sido una parada normal, de las que repentinamente tiene la fábrica, sino que hubo una emanación mayor de gases al aire", indicó el intendente.