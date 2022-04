Tras una emanación gaseosa, clausuran una planta de Fábrica Militar Río Tercero

Se activó el lunes alrededor de las 13 el sistema de sirenas comunitarias al percibirse una densa columna de humo en el sector fabril de Río Tercero. Se debió, informó el municipio, a una "parada imprevista" en la planta de ácido nítrico de la Fábrica Militar Río Tercero. La misma fue clausurada luego por el municipio.

"La planta ya no esta en funcionamiento y lo que se observa es lo que ha quedado en las chimeneas", se detalló desde la Municipalidad.

Luego de las 13, se informó: "Acaba de sonar la alarma comunitaria para informar el fin de la emergencia que había sido activada por la parada repentina de la planta de FMRT. Personal Municipal evalúa el saldo de la emergencia en el lugar y técnicos investigan la causa de la parada".

Clausura de la planta

"Se informa que se procede a la clausura de la planta química de Ácido Nítrico de Fabrica Militar de Río Tercero que sufriera una parada de emergencia", se informó luego de las 14.

"Lo que tuvimos fue una parada repentina en la Fábrica Militar, lo que provocó la emanación de gases nitrosos al ambiente de una gran magnitud, por lo que fuimos puestos en alerta de manera inmediata por los vecinos", indicó a este medio el secretario de Seguridad y Ambiente de la Municipalidad, Miguel Canuto.

"Se acudió a la activación de la sirena comunitaria para alertar al barrio. La dirección del viento, en ese momento, era de dirección noreste, afectando a parte de barrio Monte Grande", manifestó el funcionario.

Manifestó que no se registraron personas lesionadas. "Estamos esperando el informe de Fabricaciones Militares, no lo tenemos todavía y hasta hace minutos desconocían las causas, por lo que se procedió desde Ambiente a clausurar la planta hasta que no tengamos un informe completo de lo ocurrido", manifestó Canuto.

"Ya tiene conocimiento Ambiente de la Provincia de Córdoba que estarán prestando la colaboración para estar presentes dentro del predio y analizar como se continúa de aquí en adelante", concluyó Canuto.