Efemérides del 3 de abril en Argentina y el mundo

Día del Trabajador Papelero. Se celebra en conmemoración de la fundación de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos el 3 de Abril de 1948.

Día del Obrero Maderero. La fecha se establece cuando en el año 1947, un domingo de agosto, Juan Domingo Perón brindó un discurso dirigido a los trabajadores de la industria maderera. Un año después de ese acto se celebra el Día del Trabajador Maderero.

En 1588 era fundada Corrientes. Fundada el 3 de abril de 1588 por Juan de Vera y Aragón, es la ciudad más antigua del Nordeste argentino. Está situada a orillas de un recodo del río Paraná, distante 50 km aguas abajo de la confluencia con el río Paraguay, aproximadamente 1150 km aguas arriba de su desembocadura en el Río de la Plata. Junto a los poblados aledaños conforma el aglomerado urbano Gran Corrientes.

En 1822 le entregaban en Perú a San Martín el estandarte de Pizarro. Después de ingresar a Lima, capital del Perú, José de San Martín, se enteró que dicho estandarte estaba en manos de un rico hacendado español en Pisco. San Martín lo hizo capturar y entregó el pendón al Cabildo de Lima. Como reconocimiento al promotor de la independencia, las autoridades limeñas se lo entregaron al Libertador, el 3 de abril de 1821. Había escrito en su testamento una cláusula por la que expresaba su voluntad de que al fallecer dicho estandarte recibido como obsequio de parte de la Municipalidad de Lima, fuese retornado al Perú, deseo que se cumplió en 1861.

En 1882 era asesinado Jesse James. Fue un forajido estadounidense y el integrante más famoso de la banda de asaltantes James-Younger. Asesinado, se convirtió en una figura legendaria del Viejo Oeste. Fue asesinado en su casa de un tiro por la espalda a manos de Robert Ford, un miembro de su banda, quien junto a su hermano Charlie había pactado con el gobernador el cobro de la recompensa a cambio de entregar o matar James.

En 1897 moría Johannes Brahms. Fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Nacido en Hamburgo en una familia luterana, pasó gran parte de su vida profesional en Viena.

En 1905 se fundaba el Club Atlético Boca Juniors. Fue fundado en el barrio de La Boca, Buenos Aires, el 3 de abril por seis vecinos adolescentes hijos de italianos. Boca Juniors participa de la Primera División Argentina desde 1913 y, a partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el único club que disputó todas las temporadas en Primera División desde el comienzo del profesionalismo en 1931. Además, es el equipo con mayor cantidad de partidos disputados. Según la tradición de los simpatizantes, los colores oficiales del Club fueron elegidos en un juego de azar entre los fundadores, en el cual iban a ser elegidos los colores de la bandera de la primera embarcación que ellos vean arribar al puerto de La Boca. En consecuencia, los colores fueron atribuidos a un barco de bandera sueca. A lo largo de la historia, el club tuvo seis escudos. En 1905 se usó una camiseta color blanca con rayas verticales de tela color negro. Duró algunos partidos. En 1907, después de otras, utilizó por primera vez en la historia la camiseta azul y amarilla, pero su franja amarilla era diagonal. En 1912 se adoptó definitivamente la franja amarilla horizontal. Las camisetas alternativas fueron históricamente amarillas con la franja azul y blanca con la franja amarilla. La actual es blanca con una franja horizontal amarilla que recorre toda la camiseta, con líneas azules arriba y abajo; puños azules interrumpidos por una fina línea amarilla y cuello redondo azul con un borde interior amarillo. Además, compite a nivel profesional, nacional e internacionalmente, en baloncesto, voleibol, futsal, fútbol femenino y balonmano mientras que deportes como el boxeo, judo, karate, taekwondo, gimnasia rítmica y gimnasia artística se practican a nivel amateur. El club cuenta con 34 campeonatos de liga de Primera División. A nivel internacional, es el tercero con más títulos oficiales en el mundo (22), entre los cuales posee 18 a nivel confederativo e interconfederativo (FIFA y Conmebol) y 4 copas rioplatenses (AFA-AUF); y es el club con más títulos internacionales oficiales en toda América. Asimismo, es el máximo campeón de la Copa Intercontinental (3), junto con Peñarol, Nacional, Milan y Real Madrid. Además, es el club de América con más finales de copas internacionales confederativas con 28 (3.º a nivel mundial, detrás de las 39 del Real Madrid y las 33 del Milan).Inclusive, es el club récord de finales de Copa Libertadores de América con 11, y también es el segundo club con mayor cantidad de Libertadores ganadas con seis, detrás de Independiente, que tiene siete.

En 1910 se inauguraba del túnel trasandino uniendo Argentina y Chile. En su momento fue el túnel ferroviario más alto del mundo. Operó hasta el año 1984. Su trazado comenzaba en la ciudad de Los Andes y subía a través del cajón del río Aconcagua y Juncal hasta Las Cuevas, donde se encontraba el túnel principal que cruzaba hasta Argentina. Bordeando los ríos Las Cuevas y Mendoza, llegaba hasta la misma Mendoza a través de un trazado de menor pendiente y mucho menos accidentado. Su construcción significó un gigantesco esfuerzo de la ingeniería, las finanzas y la diplomacia, ya que, al involucrar a dos países que para ese entonces se encontraban en litigio por la definición de sus fronteras, fue necesario redoblar los esfuerzos para conseguir todos los permisos y garantías necesarias.

En 1924 nacía Marlon Brando. Fue un actor estadounidense de cine y teatro. Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York; algunos sábados acudía al Actor's Studio interesado en las clases de Elia Kazan.

En 1925 se constituía la Unión Internacional de Radiodifusión. Fue una alianza de radiodifusores europeos, establecida en 1925. Con sede en la ciudad suiza de Ginebra y sede técnica en la ciudad belga de Bruselas, ​ la UIR tenía como objetivo resolver problemas internacionales relacionados con la radiodifusión.​

En 1950 moría Kurt Weill. Fue un compositor alemán. Weill obtuvo el éxito definitivo con Die Dreigroschenoper (La ópera de los tres centavos, 1928), escrita en colaboración con el dramaturgo Bertolt Brecht.

En 1956 nacía Miguel Bosé. Es un músico, cantautor y actor hispano-italiano-panameño. Aparte de la nacionalidad española, y cuenta también con las nacionalidades panameña, italiana y colombiana.​ En 1973 entra de lleno en la música y dos años después firma un contrato con CBS, bajo el sello internacional Epic. Ese mismo año ve la luz su primer álbum y la canción «Linda», versión del tema homónimo de "I Pooh", junto a otras como "Amiga" y "Mi libertad". Con su segundo álbum, Miguel Bosé, comenzaba una carrera internacional, con fuerte proyección en varios países de Europa. Ha lanzado 20 álbumes de estudio y ha vendido más de 60 millones de copias en el mundo.

En 1961 se estrellaba un avión de LAN Chile. A las 23:57 de un 3 abril una aeronave Douglas DC-3, que llevaba a bordo a parte del plantel, entrenador y kinesiólogo del equipo de fútbol chileno Green Cross, además de tres árbitros, se estrelló contra la ladera noreste del cerro Las Lástimas en el cordón montañoso del Nevado de Longaví, Provincia de Linares, Región del Maule, Chile.​ Aunque nuevas fuentes, refutan esta ubicación como la del accidente, proponiendo que el mismo se produjo a 3.200 metros de altura. Morían 24 personas.

En 1961 nacía Eddie Murphy. Es un actor, director de cine, comediante y cantante estadounidense. Fue miembro del reparto habitual en Saturday Night Live de 1980 a 1984, además de protagonizar muchas películas.

En 1984 nacía Maxi López. Es un exfutbolista argentino. Jugaba como delantero y su último club fue la Società Sportiva Sambenedettese. Con tan sólo 17 años, el 22 de julio de 2001, en un partido de la Copa Mercosur, bajo la dirección de Ramón Ángel Díaz, debutó en primera división. Luego pasó por el Barcelona, el Mallorca, F. C. Moscú, Grêmio, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, y Torino. Participó en las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de la selección nacional. Acumuló un total de 8 goles en 29 partidos con el representativo argentino.

En 1991 moría Graham Greene. Fue un escritor, guionista y crítico literario británico, cuya obra exploró la confusión del hombre moderno y trató asuntos sobre política o moralmente ambiguos en un trasfondo contemporáneo.

En 2002 desaparecía Marita Verón en Tucumán. María de los Ángeles "Marita" Verón desapareció el 3 de abril de 2002. Había salido de su casa, en la capital de la Provincia de Tucumán, para ir al médico y no regresó. La joven, entonces de 23 años, permanece desaparecida. El caso ha sido relacionado con la trata de personas y la prostitución forzada, concentrando la atención pública y una amplia cobertura de los medios. Sus padres, la investigación y los sucesivos fiscales de la causa han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos. Dicha acusación está basada íntegramente en pruebas de testigos. Según las informaciones aportadas Marita fue secuestrada para utilizarla en una fiesta sexual, su primer destino de explotación. Logró escapar pero la volvieron a atrapar. La causa llegó a la etapa del juicio oral en 2012, dictándose sentencia absolutoria para todos los acusados en diciembre de ese año. El fundamento básico del fallo fue que los testimonios sobre los que se basa la acusación no eran creíbles, a la vez de resultar contradictorios entre sí. El fallo recibió severas críticas desde los más diversos ámbitos. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que en diciembre de 2013 revocó el fallo absolutorio y condenó a todos los imputados. La madre de Marita, Susana Trimarco, no pudo encontrar a su hija, pero logró que el "Caso Marita Verón" se convirtiera en un emblema y permitió realizar un mapa de la trata de personas. En 2007, Trimarco impulsó la Fundación María de los Ángeles que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas y que ha logrado liberar a varios miles de mujeres.3El caso dio visibilidad a la trata de personas y a la red de corrupción estatal. En abril de 2008, la lucha de Trimarco impulsó la Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Posteriormente, tras el fallo absolutorio de 2013 se mejoró la norma, al eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante. El 25 de noviembre de 2015 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Canal de televisión Encuentro estrenó Cuerpo a cuerpo: el caso Marita Verón, el primer episodio de una serie de 14 capítulos con el eje del tráfico de personas y el caso de Marita Verón, dirigida por Mathieu Orcel que vive en Argentina desde 2001 y que estuvo en Tucumán filmando durante tres semanas. A través de un relato en primera persona, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, describe su búsqueda incansable en el caso que se convirtió en un emblema de la lucha contra la trata de personas.

En 2012 moría Eduardo Luis Duhalde. Fue un abogado, juez, historiador y periodista argentino. Editó colecciones de libros y se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación. A principios de los años 1960 Duhalde junto a Rodolfo Ortega Peña comenzaron a actuar como abogados defensores en causas que involucraban a militantes políticos tanto del peronismo como de otros partidos. En la década de 1990, se desempeñó como Juez de Cámara de los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, consultor de Derechos Humanos de la ONU y profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En el año 1972, fue abogado de los máximos militantes populares que protagonizaron la fuga del Penal de Rawson. Desde el asesinato de Ortega Peña por la Triple AAA se dedicó a construir el PROA (Partido Revolucionario Obrero Argentino). Vivió dos años en la clandestinidad con toda su familia. En 1976, la dictadura dispuso la captura y la incautación de los bienes de Duhalde, quien se exilió en España. Poco antes de salir con otros abogados organizó la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) para denunciar el terrorismo de Estado en la Argentina. Retornó al país en 1984, donde fundó el IRI (Instituto de Relaciones Internacionales) y la Editorial Contrapunto. Recibió el Premio Internacional al Periodismo otorgado por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España en 1990, por su lucha en defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Asumió su cargo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante el mandato del presidente Néstor Carlos Kirchner. Se desempeñó en la misma función en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta su fallecimiento el 3 de abril de 2012.

En 2016 se daban a conocer los denominados Panama Papers. Los Panama Papers (Papeles de Panamá) es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscriptas en un paraíso fiscal de tal modo que "oculten la identidad de los propietarios". Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países. Mossack Fonseca fue una firma de abogados panameña fundada en 1977. Los principales servicios de la misma incluían la fundación de sociedades offshore y su administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión patrimonial. La filtración alcanzó ribetes mundiales, puesto que la información involucró a 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas de 50 países diferentes que participan o han participado en sociedades offshore en 21 paraísos tributarios distintos. Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho públicas se encuentran 12 jefes y exjefes de estado, como el expresidente de Argentina Mauricio Macri. Según se indica en el informe de esta investigación periodística, entre 1998 y 2009, junto a otros miembros de su familia directa, formó parte del directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede está registrada en las Bahamas. Algunas personalidades de Argentina aparecieron mencionadas en los Panama Papers: Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y exministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante el Gobierno de Macri (entre 2007 y 2015),​ Alejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción de la FIFA,​ Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, el director de La Nación, Luis Saguier, Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), Daniel Angelici ex-presidente de Boca Juniors y denunciado como operador judicial del expresidente, entre otros y otras. El diario La Nación, que había participado del conglomerado de medios que investigó los Panamá Papers, fue cuestionado por la cobertura. Fue el caso de Le Monde. “El influyente diario argentino La Nación en medio de la tormenta”, se titulaba el artículo de la corresponsal en Buenos Aires, Christine Legrand, quien vinculaba el enfoque del matutino y “el silencio” que reinaba en la redacción no sólo con el apoyo al presidente Mauricio Macri sino también con la relación de la sociedad anónima La Nación y de su director Luis Saguier con el mundo de las sociedades offshore. “Ironía del destino: después del presidente de centro derecha, Mauricio Macri, le tocó el turno al influyente diario conservador La Nación de aparecer en los ‘Panama Papers’, sobre los cuales investigó justamente el matutino argentino”, decía en el comienzo la nota. Y señalaba en otro segmento: “La Nación apoyó la candidatura presidencial de Macri, ahora salpicado con el descubrimiento de tres compañías offshore que aparecen a nombre del jefe de Estado”.