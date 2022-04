Efemérides del 2 de abril en Argentina y el mundo

Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas designó al 2 de Abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El objetivo de este día es generar acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana. La invitación es también a trabajar para la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes con algún Trastorno del Espectro Autista.

Día de la Literatura Infantil y Juvenil. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil fue promulgado el 2 de abril desde 1967 y por IBBY (International Board on Books for Young People) con el fin de difundir los libros infantiles y juveniles y la lectura entre los y las más jóvenes.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En el año 2000, el Congreso de la Nación, mediante la Ley Nro 25.370, declaraba el 2 de abril como el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”, antes denominado “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", en conmemoración del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaban en las islas con el fin de recuperar las islas que en 1833 habían sido arrebatadas por Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de las fuerzas argentinas, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Tatcher, enviaba una flota al Atlántico Sur. Se iniciaba así la guerra que se extendería hasta el 2 de junio. La conmemoración es para recordar y honrar a quienes dieron la vida defendiendo valientemente la soberanía sobre las islas Malvinas, como también a aquellos que combatieron y conviven a diario con las huellas imborrables del conflicto armado.

En 1805 nacía Hans Cristian Andersen. Fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, y La reina de las nieves. Hijo de un humilde zapatero, pronto aprendió diversos oficios, pero no finalizó ninguno.

En 1822 nacía Luis Sáenz Peña. Fue un abogado, juez y décimo segundo presidente de la Argentina. Asumió su mandato de seis años en 1892, pero debió renunciar en 1895, acusado por la falta de legitimidad de su gobierno. Su hijo, Roque, ocuparía la presidencia entre 1910 y 1914.

En 1872 moría Samuel Finley Breese Morse. Fue un inventor y pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase.

En 1875 nacía Walter Chrysler. Fue un pionero estadounidense de la industria del automóvil, fundador en 1925 de la empresa que lleva su nombre.

En 1914 nacía Alec Guinness. Fue un actor británico de cine, teatro y televisión. En 1957 ganó un Óscar al mejor actor y un Globo de Oro por su interpretación en El puente sobre el río Kwai. También recibió en 1980 un premio honorífico de la Academia por su contribución al arte del cine.

En 1916 se realizaban las primeras elecciones por la Ley Sáenz Peña, ganando Hipólito Yrigoyen. Fueron para elegir al presidente de la Nación Argentina para el período 1916-1922, siendo también renovada la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación hasta 1920. Los comicios tuvieron la particularidad de ser las primeras elecciones presidenciales de la historia argentina en las que se empleó la Ley Sáenz Peña que garantizaba el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, eliminando el hasta entonces vigente sistema de voto público o cantado. Por tal motivo se considera que bajo este sistema las elecciones serían mucho más libres que bajo el sistema anterior, que había garantizado la hegemonía del conservador Partido Autonomista Nacional (PAN). Hipólito Yrigoyen, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), principal partido de oposición al gobierno conservador, obtuvo una victoria holgada con el 47,25% del voto popular, y ganando luego en el Colegio Electoral.

En 1922 Marcelo T. de Alvear era electo presidente. La elección contó con una participación del 55,3%. El vencedor resultó siendo Marcelo Torcuato de Alvear, el cual obtuvo el 50,5% de los votos, superando por más de 20 puntos porcentuales al candidato conservador Norberto Piñero.

En 1959 nacía Alberto Fernández. Es un abogado, profesor y político argentino, presidente de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019 y jefe de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2008. Graduado en abogacía en la Universidad de Buenos Aires en 1983, fue conjuez del juzgado federal de San Isidro y dio sus primeros pasos en la política de la mano de Alberto Asseff, llegando a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue director de sumarios y subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Entre 1989 y 1995 fue superintendente de Seguros de la Nación. En 1996 fue funcionario del gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde. Fue uno de los fundadores del Grupo Calafate, un think tank peronista del que fue coordinador, el cual apoyó las candidaturas presidenciales de Duhalde en 1999 y Néstor Kirchner en 2003, de quien fue jefe de campaña y que se consagró presidente como candidato del Frente para la Victoria. Fue designado jefe de Gabinete, manteniéndose en el cargo durante todo el mandato presidencial. En las elecciones de 2007 volvió a triunfar el Frente para la Victoria con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a designarlo como jefe de Gabinete. Renunció siete meses después, en julio de 2008, tras el paro agropecuario por la resolución 125 sobre las retenciones, que había elaborado el entonces ministro, Martín Lousteau, hoy opositor a su gestión. Tras su renuncia mantuvo una postura crítica hacia el gobierno de Cristina Fernández, reivindicando el de Néstor Kirchner. El 18 de mayo de 2019, la expresidenta lo anunció como candidato por el Frente de Todos para las elecciones presidenciales de ese año, con ella misma como compañera de fórmula. El 27 de octubre de 2019 resultó elegido presidente en primera vuelta, con el 48,24 % de los sufragios, derrotando al presidente en ejercicio Mauricio Macri, quien buscaba la reelección. Fernández asumió en un contexto inflacionario y de "virtual default", con dos crisis cambiarias en dos años. Su presidencia se basa en el intervencionismo, un "Estado presente" -señala- como regulador de la economía. Su gobierno está marcado por la pandemia de COVID-19, que comenzó en el país en marzo de 2020, cuando anunciaba el aislamiento social y obligatorio. Aplicó una "cuarentena temprana" bajo la idea de "privilegiar la salud", reforzando el sistema sanitario, para evitar lo sucedido en otros países, en donde los hospitales y clínicas colapsaron por la demanda. Medidas de asistencia económica en el comienzo, como el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asistencia al Trabajo y la Producción, la reducción de impuestos y el acceso a moratorias y créditos a tasas razonables,​ elevaron su aprobación hasta un 80 %. Sin embargo, la extensión del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sus comparaciones prematuras con otros países como Chile o Suecia, las protestas anticuarentena, el cierre de pequeñas y medianas empresas, y el aumento de la pobreza hasta el 44,2 %, entre otras,​ afectaron su imagen positiva que estaba a fines de 2020 en el 50% con un rechazo del 47%. Además de la pandemia, su presidencia en los dos primeros años atravesó el problema de la deuda externa, aumentada por el préstamo tomado durante el mandato de Mauricio Macri de 54 mil millones con el FMI, entidad con la que no existían acreencias después de la cancelación efectuada por Néstor Kirchner. La deuda con bonistas y fondos privados fue renegociada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, logrando su reestructuración. Finalmente, se envió un proyecto de acuerdo con el FMI, que fue votado y aprobado en el Congreso, para refinanciar los 44 mil millones tomados por el macrismo, el que tuvo apoyo de un sector del oficialismo y la mayoría de la oposición, pero no por parte del denominado "kirchnerismo" y otros bloques opositores. Fernández, aseguró que el acuerdo con el FMI no implicará ajustes en las políticas de Estado.

En 1963 estallaba una rebelión en la Armada en Argentina. "Azules y Colorados" es el nombre con el que es conocido en la historia una serie de enfrentamientos armados entre dos facciones de las Fuerzas Armadas argentinas, en los años 1962 y 1963, durante la presidencia de facto de José María Guido. Los enfrentamientos dirimieron la lucha interna abierta en las FF. AA. luego del golpe de Estado cívico-militar de 1955 que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, para definir el perfil y la ubicación que los militares debían tener en la organización política argentina. La confrontación entre ambos grupos se expresó en varios episodios y dos enfrentamientos armados, el primero sucedido entre el 16 de septiembre y el 18 de septiembre de 1962, y el segundo, entre el 2 y el 5 abril de 1963. En la madrugada del 2 de abril de 1963, comenzó la sublevación. Prácticamente toda la Armada se plegó a la misma, al igual que un gran sector del Ejército, mientras que casi no tuvo adhesión en la Fuerza Aérea. En la fuerza naval se sublevaron la Escuela de Mecánica de la Armada, las bases navales Río Santiago, Mar del Plata y Puerto Belgrano; el Comando de la Infantería de Marina, las bases aeronavales Punta Indio y Puerto Belgrano e incluso el edificio del Comando de Operaciones Navales, donde se instaló el comando colorado. Los combates de abril establecieron la victoria del bando Azul.

En 1976 José Alfredo Martínez de Hoz anunciaba su plan económico. El 2 de abril de 1976 comenzaba un período de cinco años con una inédita apreciación cambiaria que fomentaba la especulación financiera, la fuga de capitales y el deterioro de las actividades productivas. Cinco días después de la asunción de Martínez de Hoz al frente del Ministerio, ya se habían sancionado siete leyes económicas. El plan de Martínez de Hoz, es considerado la parte económica de la dictadura cívico-militar, que venía diseñándose desde hacía tiempo.

En 1982 fuerzas de Argentina desembarcaban y recuperaban las Islas Malvinas. La denominada "Operación Rosario" fue la reconquista de las islas Malvinas por parte de la Argentina en 1982 por medio de una operación anfibia por decisión de la Junta Militar que gobernaba el país desde 1976. El archipiélago estaba bajo control del Reino Unido desde su ocupación en 1833 cuando lo había usurpado. Las fuerzas argentinas tomaban posesión de las islas, y rebautizaron a la principal ciudad como "Puerto Argentino". El sábado 3 de abril, el Gobierno del Reino Unido lanzaba una operación para usurpar nuevamente el archipiélago. Con la flota británica rumbo a Malvinas, la guerra se descontaba que sucedería, a diferencia de lo que había supuesto el gobierno dictatorial de que los ingleses no enviarían a su flota. También ya con el inicio del conflicto -se indica- la dictadura supuso que contaría con el apoyo de los Estados Unidos, el que la había sustentado en el poder como sucedía en otros países de Latinoamérica, lo que finalmente no ocurrió. Argentina contó con el apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente de Perú, que no solamente bregó diplomáticamente en favor del reclamo nacional, sino que abasteció, por ejemplo, con aviones Mirage al país, Un caso particular fue el de Chile, en donde la dictadura de Augusto Pinochet, no solamente, no apoyó el reclamo argentino, sino que, además, ayudó al Reino Unido. Los Estados Unidos apoyaron al Reino Unido proporcionándole la base aérea de la Isla Ascensión y variado equipamiento militar. El Gobierno de Chile, proporcionó ayuda a los británicos mediante espionaje. La Fuerza Aérea de dicho país coordinó con su par británica la implementación de vuelos de espionaje trasandinos a gran altura con el objeto de obtener información sobre las FF. AA, de las que los británicos carecían totalmente. La Armada de Chile movilizó a su Escuadra, para afianzar el éxito de la fuerza de tareas británica. El 2 de mayo el submarino nuclear HMS Conqueror (S48) hundió al crucero ARA General Belgrano (C-4), fuera de la zona de exclusión. La batalla de San Carlos fue el primer enfrentamiento terrestre de la guerra de las Malvinas. Comenzó con el desembarco británico el 21 de mayo. La mayor resistencia argentina provino de la aviación con base en el continente. La flota británica sufrió graves pérdidas pero estableció una cabeza de playa. La batalla de Pradera del Ganso​ fue el primer gran enfrentamiento terrestre de la guerra. Entre el 27 y 29 de mayo los británicos avanzaban en Darwin. El 8 de junio la Fuerza Aérea Argentina propinaba un duro golpe a la Fuerza de Tareas británicas, desbaratando un intento de desembarco en Bahía Agradable, con la destrucción de dos buques de desembarco. La batalla por Puerto Argentino fue la última fase de la guerra. En esa instancia, el ejército británico lanzó su ataque final contra las últimas posiciones argentinas, al anochecer del 11 de junio. El 14 de junio Mario Benjamín Menéndez acordó con Jeremy Moore el cese de las hostilidades, desoyendo las órdenes de Leopoldo Galtieri de prolongar la resistencia. Los británicos condicionaron la entrega de los prisioneros a un cese total de las hostilidades por parte de la Argentina. Durante los 74 días que duraron las batallas, murieron 650 combatientes argentinos y 255 británicos, además de tres civiles. El 4 de noviembre de 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 37/9, lo cual constituyó una victoria diplomática de la Argentina. La Resolución pedía al gobierno británico reanudar las negociaciones para obtener una solución pacífica del conflicto. Luego de la guerra se realizó el Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como "Informe Rattenbach". Se trata de un dictamen de la comisión acerca de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas. El informe recomendó penas graves para los responsables de lo que calificó como una "aventura militar" (que implicaban la pena de muerte para algunos), pero su influencia sobre el juicio posterior fue casi nula. Sin embargo, desde el punto de vista político e histórico, el informe sepultó cualquier intento de los dirigentes militares de la época por encubrir o relativizar sus responsabilidades. A pesar de ello, según señaló Augusto Rattenbach, hijo del teniente general (R) Rattenbach, que realizó el informe, el mismo habría sido adulterado para proteger a algunos de los altos jefes militares que participaron de la guerra, eliminándose referencias a los cargos "en lo penal militar" y a la rendición sin combatir en las Islas Georgias del Sur. El valor de los soldados, de los suboficiales y oficiales, que lucharon junto a los primeros, sin maltratarlos, a diferencia de lo que sucedió -consta en denuncias- en varios de los casos, además del valor de los pilotos, fue rescatado luego de años tras finalizado el conflicto, diferenciando entre dictadura y una guerra por un reclamo justo es histórico. El continuo reclamo argentino sobre los archipiélagos del Atlántico Sur quedó plasmado en la disposición transitoria primera de la Constitución, reformada en 1994, que dice: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

En 1997 moría José de Zer. Nombre artístico de José Keizer, fue un periodista argentino. Redactor especial de la revista Gente en la década del setenta. También trabajó en el semanario Siete Días.

En 2005 fallecía el Papa Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, había nacido en Polonia y fue el papa 264 de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco, lo que lo convierte en santo de la Iglesia católica. Juan Pablo II fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo,​ y por su oposición al movimiento conocido como la teología de la liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Ağca, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Visitó 129 países durante su pontificado. El deterioro físico de Juan Pablo II se incrementó hasta su fallecimiento en 2005. En aquel año tuvo que ser hospitalizado por un síndrome de dificultad respiratoria. Se le realizó una traqueotomía a mediados de marzo. Hacia finales del mismo mes su estado se agravó y entre el 31 de marzo y el 1 de abril sufrió una septicemia por complicación de una infección de vías urinarias. Falleció el 2 de abril de 2005 a las 21:37. Tenía 84 años y 11 meses. Lo sucedió Benedicto XVI (Ratzinger), que luego renunciaba.

En 2013 se producían graves inundaciones en Buenos Aires y La Plata. La inundación de Buenos Aires de 2013 fue un evento meteorológico extremo que afectó al noreste de la Provincia de Buenos Aires, principalmente a la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, La Plata y el Gran La Plata, entre los días 1 y 3 de abril.