Efemérides del 1 de abril en Argentina y el mundo

Día Nacional del Donante de Médula Ósea. En 2003 se creó, por ley 23.592, el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas, CPH, una base de datos nacional de donantes voluntarios de médula ósea. La conmemoración se estableció con el fin de difundir la importancia de la donación voluntaria de CPH, con las que actualmente se tratan diversas enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica severa, linfoma y problemas metabólicos e inmunológicos.

En 1578 nacía William Harvey. Fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente, por primera vez, la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón.​​

En 1801 aparecía en Buenos Aires el "Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico". Fue un periódico fundado en Buenos Aires por Francisco Cabello y Mesa el 1º de abril de 1801, a instancias de Manuel Belgrano, como secretario del Consulado de Comercio, y el virrey Avilés. El Telégrafo fue el primer periódico rioplatense. Fue impreso por la Real Imprenta de Niños Expósitos. En el Telégrafo colaboraron destacadas figuras de la época. Manuel José de Lavardén publicó en el primer número del periódico su oda "Al Paraná". Thaddeus Peregrinus Haenke, publicó numerosos artículos acerca de sus viajes. El jurista, periodista y poeta porteño Domingo de Azcuénaga, colaboró con algunos escritos. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Pedro Cerviño, Luis José de Chorroarín y muchos otros, encontraron lugar en el periódico para difundir sus ideas y creaciones. Desde las páginas del Telégrafo Mercantil se expandió en Buenos Aires el uso del adjetivo "argentino" para referirse a todo lo relacionado con el Río de la Plata o la ciudad de Buenos Aires, de modo que el periódico es considerado uno de los impulsores del nombre Argentina. Sus páginas fueron escuela y tribuna, un espacio de expresión para los jóvenes ilustrados de la época, pero también daban lugar a la poesía, las notas de color, la información general y la que importaba al comercio. Comenzó a publicarse los miércoles y sábados en ejemplares de ocho páginas, pero a partir del número 18 del tomo II (la numeración se reinicia en cada tomo trimestral), del 4 de octubre, pasó a salir todos los domingos con dieciséis páginas. La edición semanal dominical a veces era acompañada por números extraordinarios en la semana, en cuyo caso se “compensaba” el número de páginas. Debido a problemas de orden económico, y a raíz de varios desentendidos con las autoridades coloniales, que veían con malos ojos las tímidas críticas deslizadas en sus páginas y el estilo desenfadado de las sátiras y críticas de costumbres, el periódico dejó de aparecer en octubre de 1802, habiéndose publicado hasta entonces 110 entregas regulares, muchos suplementos y números extraordinarios.

En 1873 nacía Sergei Vasilievich Rajmáninov. Fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso, uno de los últimos grandes compositores posrománticos europeos y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Nacido en una familia de músicos, Rajmáninov comenzó a tocar el piano a los cuatro años.

En 1875 nacía Edgar Wallace. Fue un novelista, dramaturgo y periodista británico, padre del moderno estilo thriller y aclamado mundialmente como maestro de la narración de misterio. Además es el autor del guion original de la película King-Kong.

En 1908 se fundaba "San Lorenzo de Almagro". Es considerado como uno de los cinco grandes del fútbol argentino a partir del momento en que la AFA dispuso la implementación del llamado "voto proporcional" en 1937, que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes con mayor número de socios, antigüedad y títulos. Nació con el nombre de "Los Forzosos de Almagro", un grupo de chicos aficionados al fútbol del barrio de Almagro, quisieron formar un cuadro para competir contra clubes de otros barrios.

En 1920 nacía Toshiro Mifune. Fue un actor japonés, uno de los más prominentes de su país.​ Con una trayectoria de 152 películas, ​ alcanzó la fama internacional por sus interpretaciones en las películas de Hiroshi Inagaki, en las que encarnó al mítico samurái Miyamoto Musashi, ​ y en varias de las más conocidas obras de Akira Kurosawa como Rashōmon (1950) y Los siete samuráis (1954).

En 1929 nacía Milan Kundera. Es un novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta checo.​ Desde 1975 reside con su esposa en Francia, cuya ciudadanía adquirió en 1987. Publicó en 1984 La insoportable levedad del ser (Nesnesitelná lehkost bytí), considerada su obra maestra.

En 1933 los nazis comenzaban la persecución de los judíos. Ingenieros, doctores, abogados, maestros, y comerciantes judíos eran boicoteados. Solo seis días después la Ley para la Restauración de Servicio Profesional Civil fueron privados de privilegios y alejados de posiciones de nivel superior reservadas para los alemanes "arios". A partir de entonces, los judíos se vieron obligados a trabajar en los puestos de menor categoría.

En 1936 se realizaba en Mendoza la primera Fiesta de la Vendimia. Fue por iniciativa del gobernador Guillermo G. Cano, quien fue el visionario de un gran evento junto su ministro de Industrias y Obras Públicas, ingeniero Frank Romero Day, quienes habían viajado por Europa y presenciado una fiesta de la vendimia, la Friuli-Venecia, Italia. Al ver este evento, pensaron que sería importante realizar algo similar en la provincia.

En 1939 finalizaba la Guerra Civil Española. El último parte, firmado por Francisco Franco el 1 de abril de 1939, día final de la guerra, fue un breve texto que señalaba lo siguiente: "En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado".

En 1948 nacía Jimmy Cliff. James Chambers, más conocido por su nombre artístico, Jimmy Cliff, ​ es un músico de reggae jamaiquino, famoso por canciones como "Sittin' in Limbo", "You Can Get It If You Really Want", "Many Rivers to Cross", "I Can See Clearly Now", "Samba Reggae", "Reggae Nighty" por la película The Harder They Come.

En 1960 nacía Marcelo Tinelli. ​Es un conductor de programas, empresario, dirigente deportivo y productor de televisión argentino. Desde 2019 es presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

En 1961 nacía Susan Boyle. Es una cantante que se dio a conocer en 2009, cuando apareció como concursante en la tercera temporada del programa de televisión británico Britain's Got Talent.​ Boyle saltó casi inmediatamente a la fama mundial cuando cantó "I Dreamed a Dream" del musical Los miserables.​

En 1963 nacía Richard Coleman. Es un músico, guitarrista y compositor argentino. Conocido por haber sido miembro fundador y líder de las bandas Fricción y Los 7 Delfines y por su trabajo colaborando con destacados artistas y bandas como Charly García, Soda Stereo y Gustavo Cerati en las producciones de Ahí vamos (2006) y Fuerza natural (2009). Actualmente lleva a cabo su propia carrera en solitario, la cual dio inicio con el lanzamiento de su primer disco solista Siberia Country Club en el año 2011.

En 1976 se fundaba Apple. Es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos) y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda).​ Sus productos de hardware incluyen el teléfono inteligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador personal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales Apple TV. Entre el software de Apple se encuentran los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la suite iWork (software de productividad), Final Cut Pro X (una suite de edición de vídeo profesional), Logic Pro (software para edición de audio en pistas de audio), Xsan (software para el intercambio de datos entre servidores) y el navegador Safari. Sus fundadores fueron Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne.

En 1976 nacía Miss Bolivia. María Paz Ferreyra, mejor conocida como Miss Bolivia, es una cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ argentina, que fusiona estilos como la cumbia, hip hop, dance, cumbia villera y reggae. En su obra, las letras se caracterizan por contenidos de protesta.

En 2004 Google brindaba el servicio de correo Gmail. Es un servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa estadounidense Google desde el 1 de abril de 2004. Tras más de cinco años en fase "beta" (de pruebas), el 7 de julio de 2009 Gmail pasó a ser considerado un producto terminado. Las cuentas básicas de Gmail son gratuitas pero Google se remunera mostrando anuncios al usuario mientras que la versión para empresas, de pago, está libre de publicidad. En noviembre de 2012, Gmail lograba superar a Outlook.com de Microsoft, que era el servicio de correo electrónico más utilizado hasta esa fecha, en cuanto a número de usuarios registrados a nivel global. En junio de 2012, su número de usuarios se estimaba en unos 425 millones.​ En mayo de 2014, la aplicación Gmail superó las mil millones de descargas en dispositivos Android.

En 2004 miles de personas se manifestaban por el asesinato del joven Axel Blumberg. Una importante movilización se llevaba a cabo en reclamo de justicia y seguridad, teniendo como epicentroo un acto realizado frente al Congreso de la Nación, hasta donde habían llegado decenas de miles de personas para escuchar las palabras de Juan Carlos Blumberg, padre del joven secuestrado y asesinado el 22 de marzo de ese año. Posteriormente, Blumberg entregaba un petitorio a un grupo de legisladores, y el propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Camaño, comprometió a tratarlo en sesiones especiales.

En 2005 moría Álvaro Alsogaray. Fue un político, militar y economista argentino. Luego de egresar del Colegio Militar como subteniente , obtuvo el título de ingeniero militar, durante esta etapa en el Colegio Militar desfiló junto a los cadetes para festejar el golpe de 1930. En 1955, fue designado funcionario de la dictadura que derrocó a Perón. Desde septiembre de ese año hasta junio de 1956 fue subsecretario de Comercio y luego ministro de Industria. Más adelante Ministro de Economía y ministro de Trabajo durante el Gobierno de Arturo Frondizi. Luego del golpe de Estado de 1966, fue designado embajador en Estados Unidos hasta 1968. Nuevamente ministro de Economía, además de presidente del Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios, durante el Gobierno de José María Guido. Su rígido esquema ideológico le alcanzó para ser convocado por el gobierno de facto de Guido y luego por la dictadura de Juan Carlos Onganía, que lo nombró embajador en Estados Unidos. Fundó el Partido Cívico Independiente (1956), el partido Nueva Fuerza (1972) y la UCeDé (1982). Fue candidato en 1958 y 1965 por el Partido Cívico Independiente y en 1973, por el partido Nueva Fuerza. En las elecciones de 1973 el partido encabezó una gigantesca campaña publicitaria, novedosa para la época pero que no pudo sobrepasar el 2,07 % de los votos. Al mando de la UCeDé fue candidato a presidente de la Nación en 1983 y 1989. Fue designado asesor presidencial ad honórem durante el Gobierno de Carlos Menem.

En 2007 moría Norberto La Porta. Fue un político y maestro argentino. Dirigente del Partido Socialista Democrático y legislador porteño. En los '90, fuerzas progresistas independientes y de izquierda se aliaron para fundar el Frente País Solidario (Frepaso), coalición que La Porta ayudó a fundar. El partido fue creciendo significativamente en Buenos Aires hasta convertirse en la segunda fuerza política de la ciudad capital del país.

En 2014 se producía un fuerte terremoto en Chile. El terremoto de Iquique de 2014 o terremoto del Norte Grande de 2014 , fue una serie de movimientos telúricos ocurridos en la Región de Tarapacá. El evento principal ocurrió a las 20:46 (hora local) del martes 1 de abril de 2014. Tuvo una magnitud de 8.2. Tuvo una duración de tres minutos y es el terremoto más fuerte registrado en el 2014 a nivel mundial. Tras el sismo se informó de un tsunami que afectó a las costas chilenas desde Arica a bahía Mansa.