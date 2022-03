Efemérides del 30 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de las trabajadoras del Hogar. En 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres; precisamente con la intención de colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social.

En 1746 nacía Francisco de Goya. Fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo, hasta el prerromanticismo, siempre interpretados de una forma personal, original, y siempre con un rasgo subyacente de naturalismo, del reflejo de la realidad sin una visión idealista que la edulcore ni desvirtúe, donde es igualmente importante el mensaje ético. Para Goya la pintura es un vehículo de instrucción moral, no un simple objeto estético.3​ Sus referentes más contemporáneos fueron Giambattista Tiepolo y Anton Raphael Mengs, aunque también recibió la influencia de Diego Velázquez y Rembrandt.​ El arte de Goya supone uno de los puntos de inflexión que entre los siglos XVIII y XIX anuncian la pintura contemporánea y es precursor de algunas de las vanguardias pictóricas del siglo xx, especialmente el expresionismo. Es por todo ello, se le considera uno de los artistas españoles más relevantes y uno de los grandes maestros de la historia del arte mundial.

En 1793 nacía Juan Manuel de Rosas. Nacido un 30 de marzo, se incorporó muy joven al ejército que hizo frente a la segunda invasión británica de Argentina, pero no intervino en las luchas por la independencia. Retirado al campo, se convirtió en un gran propietario ganadero, organizando en su estancia un ejército personal para combatir a los aborígenes, ajeno en un principio a los enfrentamientos civiles entre unitaristas y federalistas que habían de marcar las primeras décadas de la Argentina independiente. En 1828, al ser derrocado y ejecutado por los unitarios el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas encabezó un levantamiento popular que triunfó en Buenos Aires y en el resto del litoral, mientras que las provincias del interior permanecían en el campo unitario. Tras ser capturado el general unitario José María Paz, el interior fue reconquistado y Argentina volvió a la unidad bajo la égida de los caudillos federalistas Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y Facundo Quiroga. Entre 1829 y 1832 ejerció como gobernador de Buenos Aires, puesto al que renunció por no concedérsele poderes absolutos. Dejó el cargo a un hombre de su confianza, Balcarce, aunque Rosas siguió dominando la situación como comandante en jefe del ejército. Nuevamente gobernador de Buenos Aires en 1835, ahora con plenos poderes, Rosas tuvo que hacer frente al malestar provocado por el bloqueo de la armada francesa (1837) y al enfrentamiento con la Confederación Perú-boliviana. Con el apoyo francés, el unitarista Juan Lavalle organizó un ejército de descontentos que avanzó hacia Buenos Aires. Sin embargo, Rosas, tras lograr un tratado con Francia, pudo reconquistar el interior, donde nombró gobernadores adictos. De este modo, en 1842 alcanzó un poder absoluto sobre el territorio nacional. Apoyándose en las masas federales, organizó el Partido Restaurador Apostólico y mantuvo al país en una perenne cruzada contra los unitarios. Su gobierno dictatorial logró la estabilidad política interna, mantuvo la integridad nacional y favoreció el crecimiento económico. Intervino en los conflictos internos de Uruguay, apoyando al conservador Manuel Oribe contra el liberal José Fructuoso Rivera. Sitió Montevideo, pero los británicos obligaron a la escuadra argentina a levantar el bloqueo. Argentina tuvo que sufrir entonces la intervención de los británicos y los franceses, que bloquearon Buenos Aires (1845) y organizaron una expedición para penetrar por Paraná. Aunque los intervencionistas no consiguieron derrocar a Rosas, en 1850 Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se rebeló con el apoyo de los unitarios y de los Gobiernos de Brasil y de Montevideo, invadió Santa Fe, marchó sobre Buenos Aires y derrotó a las tropas de Rosas en la batalla de Caseros (1852). Rosas, cuya base popular se había visto deteriorada por la política fiscal que cargaba la financiación del déficit sobre las clases más humildes, se exilió entonces viajando a Gran Bretaña. En 1857 fue juzgado y condenado a muerte en rebeldía por el Senado y la Cámara de Representantes. Perdida toda su influencia, pasó los últimos 20 años en el exilio. (Fuente: "Biografia de Juan Manuel de Rosas". En Biografías y Vidas).

En 1842 Crawford Long anestesiaba por primera vez a un paciente. El cirujano estadounidense Crawford Long utilizó con éxito éter etílico como anestésico general. No publicó sus resultados y el descubrimiento fue atribuido al odontólogo estadounidense William Morton, quien demostró públicamente sus resultados extrayendo un diente en 1846.

En 1853 nacía Vincent Willem Van Gogh. Fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.​Pintó unos 800 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arlés en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. En 1987, "Los Girasoles", una de sus obras se remataba en casi 40 millones de dólares.

En 1927 en Argentina se realizaba la primera comunicación telegráfica con la Antártida. El 30 de marzo se escucharon por primera vez en la Antártida los sonidos del alfabeto Morse. Ese día en el Observatorio Meteorológico de las islas Orcadas del Sur, se inauguro oficialmente la Estación áfica Orcadas (LRT). El radiotelegrafista Suboficial de la Armada Argentina, Emilio Baldoni, estableció contacto por primera vez desde la Antártida y fue con la Estación LIK de Ushuaia, la ciudad mas austral del mundo y a través de ella con Buenos Aires. Esto probaba algo que hasta el momento no se sabia si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegrafia, teniendo en cuenta los equipos de aquella época.

En 1937 nacía Warren Beatty. Es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense. Trabajó en la televisión y el teatro, llegando a ser candidato a un premio Tony con apenas 23 años, en 1960, por su trabajo en A Loss of Roses. En 1967 saltó al estrellato, al igual que Faye Dunaway, gracias a la película Bonnie and Clyde.

En 1945 nacía Eric Clapton. Es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster.​ Desde su época en The Yardbirds, y God (‘Dios’) en su época con Cream, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de The Yardbirds y de Cream y por su carrera como solista. En opinión de muchos críticos, ha sido uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de todos los tiempos.

En 1946 nacía Ana María Picchio. Es una exvedette y primera actriz argentina de cine, teatro y televisión, una de las más destacadas de su generación. Entre las obras en las que se ha destacado se encuentran las películas La tregua, primera película argentina en ser nominada para un Premio Óscar, Chechechela, una chica de barrio (1986) y Breve cielo (1969).

En 1955 nacía Daniel Fanego. Es un actor argentino con una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. En 2016, participó en "Idénticos", el movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que desde hace 16 años lleva a escena piezas teatrales que tienen por misión hacer propia la búsqueda de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes desde hace más de tres décadas siguen el rastro de cuatrocientos jóvenes que aún tienen su identidad cambiada.

En 1964 nacía Tracy Chapman. Es una cantante estadounidense ganadora de varios Grammy y conocida por el éxito de canciones como "Fast Car", "Across the Lines", "Talkin' Bout a Revolution", "Baby Can I Hold You", "Subcity" y "Give Me One Reason", que aúnan la fórmula del éxito con el compromiso político de sus letras.

En 1968 nacía Celine Dion. Es una cantante y actriz canadiense. Antes de alcanzar el éxito en todo el mundo, emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad en Francia y en el resto del mundo de lengua francesa.

En 1979 nacía Norah Jones. Es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Ganadora de nueve Grammy, ha vendido como cantante más de 40 millones de discos. Su música combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop.

En 1981 atentaban contra el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El intento de asesinato se produjo 70 días después de que Reagan asumiera la presidencia de Estados Unidos. A su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington D. C., el Presidente Reagan y otras tres personas recibieron disparos y fueron heridas por John Hinckley Jr. Reagan sufrió una perforación en el pulmón, pero la pronta atención médica le permitió recuperarse rápidamente a pesar de su edad. Tenía en ese momento 70 años. Hinckley, fue declarado inocente por motivos de demencia y confinado en una institución psiquiátrica hasta 2016.

En 1982 eran reprimidas manifestaciones contra la dictadura en Argentina. El 30 de marzo de 1982 miles de personas tomaron las calles hacia el final de la dictadura militar que padeció el país entre 1976 y 1983. La convocatoria fue de la CGT Brasil, central obrera con una posición más combativa frente a la dictadura en comparación a la de la CGT Azopardo. Al frente de la primera estuvo el cervecero Saúl Ubaldini como secretario general, figura que luego marcaría los destinos de la política gremial en los años 80. La consigna que llevó como bandera la movilización fue “Paz, pan y trabajo”, en claro repudio a las medidas antidemocráticas y en perjuicio de los trabajadores tomadas por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” desde 1976. La marcha era salvajemente reprimida por las fuerzas militares, con el pretexto de que la CGT no había solicitado la autorización necesaria y que los actos podían ser utilizados para producir alteraciones en la seguridad y el orden público. La Plaza de Mayo fue cercada, se cortó el puente Pueyrredón con carros de asalto y con un cordón policial. Durante seis horas el centro porteño fue escenario del enfrentamiento entre los trabajadores y la policía. La movilización también se extendió a Mendoza, Rosario, Neuquén y Mar del Plata. Miles de protestantes fueron detenidos en todo el país, hubo centenares de heridos y un muerto en Mendoza.

En 2013 moría Phil Ramone. Fue un compositor, ingeniero de grabación y productor musical estadounidense de origen sudafricano. A lo largo de su carrera produjo para figuras como Burt Bacharach, Laura Branigan, Karen Carpenter, Ray Charles, Chicago, Natalie Cole, Bob Dylan, Olivia Newton-John, Carole King, Gloria Estefan, Aretha Franklin, Billy Joel, Elton John, Fito Páez, Quincy Jones, B. B. King, Julian Lennon, Madonna, Paul McCartney, George Michael, Sinéad O'Connor, Luciano Pavarotti, André Previn, Paul Simon, Frank Sinatra, Peter, Paul and Mary, Rod Stewart, James Taylor, Liza Minnelli, Barry Manilow, Clay Aiken y Laura Pausini.