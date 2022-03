Efemérides del 27 de marzo en Argentina y el mundo

Día Mundial del Teatro. Se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.

Día del Trabajador Aeronáutico. Un 27 de marzo de 1946 se creó la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), con el objetivo de nuclear la actividad aerocomercial en nuestro país. Desde ese entonces, cada 27 de marzo celebramos el Día del Trabajador Aeronáutico, honrando la labor desempeñada por los trabajadores de la industria aérea, ya que gracias a ellos y sus innovaciones podemos viajar con seguridad en los transportes aéreos.

En 1901 nacía Enrique Santos Discépolo. Fue un compositor, músico, dramaturgo y actor argentino. También era conocido como Discepolín. Es recordado especialmente por componer varios de los llamados "tangos fundamentales",​ o "tangos de oro",​ entre los que destacan Yira, yira (1929), Cambalache (1934), Uno (1943), y Cafetín de Buenos Aires (1948).​ Norberto Galasso, uno de los más reconocidos biógrafos de Discépolo, expresó que su vida "fue un permanente desgarrarse en una sociedad injusta (...) solo comprensible en el marco de la sufrida Argentina del siglo XX". En 1928 compuso el tango "Esta noche me emborracho", popularizado por Azucena Maizani. Entre 1928 y 1929, escribió Chorra, Malevaje, Soy un arlequín y Yira, yira, entre otros. Entre 1931 y 1934 escribió varias obras musicales, entre ellas, Wunderbar y Tres esperanzas. En 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó al mundo del cine como actor, guionista y director. Simultáneamente escribió y compuso sus tangos más notables. Allí llegaron Cambalache (1934), Desencanto (1937), Alma de bandoneón (1935), Uno (con música de Mariano Mores, 1943), y Canción desesperada (1944). A partir de 1943 en el marco de una campaña iniciada por el gobierno militar que obligaba a suprimir el lunfardo, como así también cualquier referencia a la embriaguez, la prostitución y el proxenetismo o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o para el país, incluyó al tango "Uno" dentro de los censurados para su difusión en las radios. Las restricciones continuaron al asumir el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En 1949 directivos de Sadaic le solicitaron al administrador de Correos y Telecomunicaciones que dejara sin efecto esas restricciones, pero sin resultado. Obtuvieron una audiencia con Perón, que se realizó el 25 de marzo de ese mismo año. Afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas y las anuló. De esa manera Uno, al igual que muchos tangos, pudieron volver a las radios. En 1947, después de una gira por México y Cuba, compuso Cafetín de Buenos Aires (1948). Durante los siguientes años continuó produciendo películas, obras teatrales y tangos. De ideología peronista, desde la radio, identificaba con el apodo de "Mordisquito" a los que consideraba "carneros" de la oligarquía o cipayos. Su participación en ese programa y la defensa del peronismo, generó el odio de muchos, al punto de comprarle todas las entradas de sus espectáculos a fin de que cuando saliese a escena se encontrara con el teatro vacío. Esto, de gente a la que consideraba amiga lo llenó de profunda tristeza, lo que sumado a un cáncer que padecía, precipitó su fallecimiento en 1951.

En 1905 nacía Raúl Soldi. Fue un artista plástico y escenógrafo argentino de reconocida trayectoria internacional. Entre sus obras figura una gran pintura ubicada en la Basílica de la Anunciación en la ciudad de Nazareth, la cual se trata de un mural inspirado en el milagro de la Virgen de Luján.

En 1933 Japón se retiraba de la Sociedad de Naciones. La invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931 fue el segundo gran golpe que recibió la SDN. Condenado por la agresión, Japón abandonó la organización en 1933 pero sin haber recibido sanciones efectivas de los miembros de la SDN y sin haber restaurado a China el territorio de Manchuria. Alemania había sido admitida en 1926 como miembro de la SDN en calidad de estado amante de la paz, pero el régimen nazi siguió en 1933 el mismo camino de Japón y se retiró de la SDN.

En 1945 durante la Segunda Mundial, Argentina declaraba la guerra a Alemania y Japón. Al mismo tiempo que la mayor parte de los países latinoamericanos, le declaraba la guerra a Alemania y Japón y una semana después firmaba el Acta de Chapultepec quedando habilitada a participar en la Conferencia de San Francisco que fundó las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, integrando el grupo de los 51 países fundadores.

En 1963 nacía Charly Alberti. Carlos Alberto Ficicchia, más conocido como Charly Alberti, es un músico de rock argentino, hijo del baterista de jazz y música caribeña Tito Alberti. Fue baterista de la banda de rock Soda Stereo y es líder y baterista del grupo musical Mole.

En 1963 nacía Xuxa. Maria da Graça Xuxa Meneghel, más conocida por su nombre artístico Xuxa, es una cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña.​ También es conocida como la reina de los bajitos. Ha tenido programas televisivos infantiles en idioma portugués, español e inglés.

En 1963 nacía Quentin Tarantino. Es un director, productor, guionista, escritor y editor estadounidense. El cine de Tarantino ha sido elogiado por la crítica y ha gozado del favor del público general, lo que lo ha convertido en un éxito comercial.Ha recibido numerosos galardones, como dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes. En 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes y el cineasta e historiador Peter Bogdanovich también afirmó que es "el director más influyente de su generación".​ En diciembre de 2015, Tarantino recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones a la industria del cine.

En 1968 moría Yuri Gagarin. Fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial; su cápsula, Vostok 1, completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Gagarin pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado con numerosas medallas y títulos, incluido el de Héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país. Se unió a la Fuerza Aérea Soviética como piloto y fue destinado a la base aérea de Luostari, cerca de la frontera con Noruega, antes de ser seleccionado para el programa espacial, junto a otros cinco candidatos a cosmonauta. Tras su pionero vuelo espacial, Gagarin pasó a ser director adjunto del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, institución que también más tarde fue renombrada en su honor. Además, fue elegido primero diputado del Sóviet de la Unión en 1962 y después del Sóviet de las Nacionalidades, respectivamente las cámaras baja y alta del Sóviet Supremo de la Unión Soviética, máximo órgano legislativo de la Unión Soviética. Su órbita en la nave Vostok 1 fue su único vuelo espacial, aunque fue designado como tripulante de reserva para la misión Soyuz 1, que terminó en un accidente mortal en el que falleció su amigo y compañero cosmonauta Vladímir Komarov. Convertido en un héroe y temiendo por su vida, las autoridades soviéticas le prohibieron permanentemente realizar más vuelos espaciales. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones después de completar el 17 de febrero de 1968 un curso de entrenamiento en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Zhukovski. Finalmente, cinco semanas después, Gagarin murió cuando el caza de entrenamiento MiG-15 que pilotaba junto a su instructor de vuelo, se estrelló cerca de la localidad de Kirzhach.

En 1970 nacía Mariah Carey. Es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Conocida como el "Ave Cantora Suprema" por el Libro Guinness de los récords, ​​ es reconocida por su registro vocal de cinco octavas, su poder, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido.​

En 1980 entraba en erupción el Monte Santa Helena en Estados Unidos. El 27 de marzo a las 12:36 p.m., se produjo una explosión freática (o quizás dos simultáneas) que expulsó pedazos de roca del interior del cráter, generando así un nuevo cráter de 76 m de ancho y una columna de humo y cenizas de unos 1.800 m de alto. También por estas fechas, se produjo una gran fractura de 4.900 m de largo que cruzaba toda la cima de la montaña de este a oeste. Estos sucesos fueron seguidos por más terremotos y una serie de explosiones de vapor de agua que enviaron más ceniza al exterior. La mayor parte de esta ceniza se fue depositando en torno a 5-19 km a la redonda desde la zona de expulsión, pero algunos restos alcanzaron el sur de Bend (Oregón) a 240 km, y el este de Spokane (Washington) a 459 km. El 29 de marzo podía verse un nuevo cráter formado y una llama azul oscilando entre los dos cráteres, originada probablemente por la liberación de gases inflamables del volcán. El 8 de abril ambos cráteres se fusionaron, creando uno mayor de 520 m por 260 m. Los geólogos anunciaron el 30 de abril que el derrumbamiento de la cara norte era el peligro más inmediato, ya que esto podría desencadenar una erupción. El 7 de mayo se produjeron erupciones similares a las sucedidas en marzo y abril, y durante los siguientes días la grieta de la cara norte alcanzó unas tremendas dimensiones. Hasta este punto, toda la actividad se limitó a la cúpula de la cima. Un total de 10 000 terremotos fueron registrados antes de la gran erupción del 18 de mayo, la mayoría concentrados en una pequeña zona de 2,6 km. El 18 de mayo a las 8:32 a.m., sin previo aviso, un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter, con epicentro justo debajo de la ladera norte de la montaña, fue el responsable del derrumbamiento de parte de la misma.

En 1991 se sancionaba y promulgada la Ley de Convertibilidad. La Ley de Convertibilidad del Austral (Ley 23.928),​ era promulgada tras ser sancionada por el Congreso Argentino. Fue durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años. Señala la web Museo de la Deuda Externa Argentina: Durante la sobrevaluación del peso, quedó detenida la escalada hiperinflacionaria, aunque con altos costos sociales: la paridad de la moneda local para con el dólar desalentó la competitividad de la industria argentina -favoreciendo el ingreso de importaciones en detrimento de la producción local- y generó los más altos índices de desocupación de la historia. La adopción y sostenimiento de la convertibilidad redundó inevitablemente en la opción por un modelo únicamente sostenible a través del endeudamiento constante. Para colmo de males, las divisas que ingresaban al país como préstamos del exterior eran destinadas al pago de intereses de las deudas previamente contraídas. A pesar de ello, las consecuencias del modelo económico neoliberal, dentro del cual la “Ley de Convertibilidad” fue su pieza fundamental –y fundacional- no fueron percibidas hasta mediados de la década, principalmente por dos razones: en primer lugar, las privatizaciones y la estabilidad alentaron el regreso de capitales desde el exterior y, en segundo lugar, el fin de la inflación significó la vuelta al crédito, por lo que la economía mostró un repunte situacional. El plan económico del año 1991 no sólo incluyó el establecimiento vía legal de la equivalencia cambiaria, sino que también significó la prohibición de emisión monetaria, la apertura económica en pos de reducir los precios internos, lo que fue en detrimento del aparato productivo. Por su parte, el incremento de la deuda externa pública pasó de los U$S 59.000 de 1992 -año durante el cual se reestructuró la deuda externa luego de la cesación de pagos ocurrida en la presidencia de Raúl Alfonsín en 1988- a los U$S 154.000 de deuda pública nacional y provincial a fines de la gestión del ex Presidente Fernando De La Rúa, en el año 2001. Este último, quien centró su campaña electoral del año 1999 en la defensa del modelo de convertibilidad vigente hasta el momento, precipitó la crisis económica que hirió de muerte al decreto-ley nacido a principios de la última década del siglo XX. El 6 de enero del 2002, la convertibilidad llegaba a su fin. Era Jorge Remes Lenicov, el exMinistro de Economía del exPresidente Eduardo Duhalde, quien promovió la aprobación en el Congreso Nacional de la “Ley de Emergencia Económica”, a partir de la cual Argentina salió del comúnmente denominado “uno a uno”.

En 2012 moría Gian Franco Pagliaro. Fue un cantautor ítalo-argentino, con gran éxito en América Latina. En los años 1970 fue protagonista de la canción de protesta cantada en castellano. Ha vendido varios millones de discos entre los hispanohablantes del mundo.