Efemérides del 25 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 25 de marzo Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos.

En 1814 los patriotas venezolanos vencían al ejército invasor español. Se denomina Batalla de San Mateo. Un ejército al mando del militar español Boves sitió por varios días a fuerzas republicanas comandadas por Simón Bolívar. Los realistas cargaron varias veces contra la ciudad de San Mateo y fueron contenidos por los patriotas con mucha dificultad. A finales de marzo Boves tuvo conocimiento de la cercanía de un ejército republicano de 4.000 de hombres que se acercaba a San Mateo para auxiliar a Bolívar. Los españoles finalmente eran derrotados.

En 1867 nacía Arturo Toscanini. Fue un director de orquesta italiano, considerado por muchos de sus contemporáneos y por muchos críticos de la actualidad como el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX.

En 1903 se fundaba el Racing Club de fútbol en Avellaneda. Si bien su principal actividad deportiva es el fútbol masculino profesional, que disputa la Primera División, también se practica fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala, hockey y fútbol playa (profesionales), tenis, boxeo, voleibol, balonmano, judo, patín artístico, aikido, gimnasia artística, taekwondo, muay thai, sibpalki, atletismo, natación y saltos ornamentales (amateur).

En 1924 era proclamada la República en Grecia. La precedió la monarquía constitucional de los reyes de la Casa de Glücksburg, y se mantuvo hasta que un golpe de Estado restauró la monarquía. La Segunda República helénica representa el segundo periodo de la historia moderna de Grecia en el que el jefe de Estado no fue un rey. Se considera Primera República, el periodo de la guerra de independencia en el que Grecia fue gobernada por diversos gobiernos provisionales (1822-1832).

En 1940 nacía Rodolfo Mederos. Es un bandoneonista, director, docente, compositor y arreglador argentino. Fundador de la banda de culto Generación Cero. En sus comienzos, estaba hechizado por Astor Piazzolla y sin embargo quería escaparse de esa influencia, pretendía más. Pese a haber tocado con Astor Piazzolla e integrado varios años la orquesta de otro genio del tango, Osvaldo Pugliese, junto con otros jóvenes músicos de su generación que participaban de una similar idea musical, buscaba su propio destino. La irrupción con su grupo Generación Cero fue poco convencional e irreverente. Su sonido intentaba una triple fusión entre el jazz, el rock y la canción de Buenos Aires. Ostentaba rebuscados arreglos con reminiscencias impresionistas.

En 1941 moría Florencio Parravicini. Fue un actor, comediante, guionista de cine y de teatro, performer y tirador profesional argentino. Fue uno de los artistas más polifacéticos y destacados de su generación.

En 1942 nacía Aretha Franklin. Fue una cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada "Lady Soul" (la Dama del Soul) o "Queen of soul" (la Reina del Soul), fue la máxima exponente de dicho género, y una de las más grandes transmisoras de góspel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de la década de 1960, se consolidó como estrella femenina del Soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.​ Fue seleccionada en el primer lugar de Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según Rolling Stone en 2008.​ Además, la misma publicación la ubicó en el vigésimo tercer lugar de mejores artistas en una nómina de 100. Fue galardonada con 18 premios Grammy. En 2019 recibió a título póstumo un Premio Pulitzer Mención Especial.

En 1947 nacía Elton John. Es un cantante, pianista, compositor y músico británico.​ Con una carrera de más de 50 años, ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Ha ganado cinco premios Grammy, cinco premios Brit (dos de ellos honoríficos por su «contribución a la cultura británica» a través de su música), dos Globos de Oro, un Tony, un Disney Legends, dos Óscar (Uno compartido con Tim Rice y el otro con Bernie Taupin) y el Premio Kennedy.

En 1954 RCA fabricaba el primer televisor color. Radio Corporation of America (RCA) comenzaba a producir en masa los primeros televisores a color, el RCA CT-100. La liberación se produjo pocos meses después del lanzamiento limitado de la primera cámara de televisión NTSC, el modelo RCA TK-40, el 30 de diciembre de 1953.

En 1965 nacía Sarah Jessica Parker. Es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense.​Saltó a la fama al interpretar el rol de Carrie Bradshaw en la serie televisiva Sex and the City, por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios.

En 1977 era asesinado Rodolfo Walsh. Un grupo de militares emboscaba, asesinaba y desaparecía al periodista y escritor Rodolfo Walsh. Sucedía un día después de que se publicara su Carta Abierta a la Junta Militar, en la que criticaba y enfrentaba a la dictadura que estaba en el poder desde el 24 de marzo del 76. "Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio...", decía parte de su carta.

En 1996 se prohibía las exportaciones de vacunos británicos por el denominado "Mal de la Vaca Loca". A partir del Comité Veterinario de la Unión Europea, se decidía prohibir la exportación de carne vacuna británica y de todos sus derivados, salvo los lácteos, no sólo a los otros 14 países de la Unión Europea (UE), sino a todo el mundo. Dicha decisión era adoptada para proteger la salud de los consumidores al conocerse la posible relación entre el mal de las vacas locas y la muerte de 10 personas.

En 1997 se conocía que el juez Baltasar Garzón ordenaba prisión incondicional para Galtieri por desaparecidos españoles en Argentina. Se conocía en dicha jornada, un 25 de marzo, que un día antes, el magistrado había decretado la prisión provisional incondicional para el exdictador por su implicación en el caso de los cerca de 350 españoles "desaparecidos" durante la dictadura cívico-militar argentina. El magistrado de la Audiencia Nacional dictaba orden internacional de detención contra quien había sido parte de la dictadura.

En 2001 moría Lalo de los Santos. Fue un conocido guitarrista, bajista y cantautor de rock argentino, y uno de los más emblemáticos del género de la trova rosarina. El artista gozaba de un alto concepto entre sus colegas y fue sesionista de una muchos músicos, como Litto Nebbia, León Gieco, Fito Páez, el Cuarteto Zupay y Rubén Juárez, entre otros.

En 2006 moría Rocío Dúrcal. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida como Rocío Dúrcal o La Española más Mexicana por sus aportaciones a la música en México, fue una actriz y cantante española. Dúrcal también ha sido bautizada como La Reina de las Rancheras, esto debido a que sería el género musical con el que su carrera como cantante despuntara más.​ Es una de las intérpretes de habla hispana con mayores ventas dentro de la industria.​ En 2005, un año antes de su muerte, recibió el Grammy Latino a la excelencia musical.

En 2011 moría Hugo Midón. Fue un actor, maestro, autor, director y compositor argentino. Referente que revolucionó la comedia musical argentina y el teatro infantil.