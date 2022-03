Efemérides del 23 de marzo en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Meteorología. Se estableció para conmemorar y celebrar la puesta en marcha del Convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. Es por ellos, que esta fecha se considera importante ya que ayuda a generar conciencia sobre la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medio ambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta.

En 1900 nacía Erich Fromm. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático.

En 1903 los Hermanos Wright solicitaban una patente para su invención del aeroplano. Entre 1900 y 1902,Wilbur y Orville probaron sus planeadores en la localidad costera de KittyHawk, en Carolina del Norte, y sus modelos en el túnel de viento que habían construido en su taller en Dayton. Durante estos ensayos descubrieron que la flexión de las alas provocaba un efecto indeseable: en el movimiento de alabeo, el extremo del ala que quedaba por encima ofrecía mayor resistencia al aire, ocasionando que el morro apuntase en sentido contrario al giro. Este movimiento en torno a un eje vertical se conoce como guiñada o yaw. El hallazgo de los Wright consistió en comprender que el timón móvil de dirección (en el plano vertical de cola), del que habían prescindido en sus primeros diseños, no servía para girar como ocurre en los barcos, sino para alinear el morro con el giro durante el alabeo. El manejo del aeroplano fue el objeto de la primera patente de los hermanos Wright (Fuente: excelenciasdelmotor)

En 1908 nacía Joan Crawford. Lucille Fay Le Sueur, conocida como Joan Crawford, fue una actriz estadounidense de cine y televisión ganadora de un Óscar de la Academia en 1945. En 1999 el American Film Institute la situó como la décima estrella femenina del cine de todos los tiempos.

En 1910 nacía Akira Kurosawa. Célebre director de cine de Japón. Sugata sanshirô (La leyenda del gran Judo) fue su ópera prima y su filmografía consta de 30 películas, rodadas a lo largo de cinco décadas, que incluyen influyentes títulos como Rashōmon (1950),​ Shichinin no samurai (Los siete samuráis) (1954),​ Dersu Uzala (El cazador) (1975)6​ o Ran (Caos) (1985). Calificado por el director Steven Spielberg como "el Shakespeare del cine contemporáneo"​ durante su trayectoria fue premiado en festivales como Berlín, Venecia, Cannes o Moscú y reconocido en ceremonias como los BAFTA o los premios Óscar que, en 1990, le otorgaron uno honorífico por su trayectoria. Sería una película de género policial, Rashōmon (1950),​ con la que Kurosawa obtendría un amplio reconocimiento internacional. Cinta de suspenso psicológico, que investiga la naturaleza de la verdad y el significado de la justicia. A raíz del éxito comercial y crítico obtenido con Rashōmon el cine realizado en Japón, no únicamente el de Kurosawa sino el de directores como Yasujirō Ozu o Kenji Mizoguchi, se convirtió en un fenómeno tanto en Estados Unidos como en los países de la órbita occidental a lo largo de la década de los años 1950. Algunos estudiosos lo denominan la segunda época dorada del cine japonés. Hakuchi (El idiota) (1951), adaptación de la novela homónima escrita por Fiódor Dostoyevski, es una película que narra con bastante fidelidad los acontecimientos de la novela cambiando su ambientación de la Rusia del siglo XIX al Japón contemporáneo. Desde la filmación de Rashōmon (1950) los proyectos de Kurosawa fueron haciéndose más complejos y requirieron paulatinamente de un mayor presupuesto. Tōhō, compañía que había financiado hasta entonces un importante número de películas del realizador y con quien este mantenía un contrato de trabajo, sugirió al director que fundara su propia compañía cinematográfica para ayudar al desarrollo de futuros proyectos: como coproductor Kurosawa, además de reducir la aportación económica de la productora, también dispondría de una mayor libertad creativa. El director accedió a la propuesta y en abril de 1959 se fundó Kurosawa Production Company con Tōhō como accionista principal. Luego, su proyecto más ambicioso en Hollywood fue la codirección de la cinta bélica Tora! Tora! Tora! (1970). Aunque recibió ofertas para realizar proyectos en televisión Kurosawa manifestó su desinterés por el medio. El 27 de marzo de 1990 Akira Kurosawa, con 81 años de edad, recibió el Premio Óscar honorífico a toda su trayectoria entregado por los directores Steven Spielberg y George Lucas. Su siguiente película Hachi gatsu no kyōshikyoku (Rapsodia en agosto) (1991)​ es considerada un alegato antibelicista que aborda los efectos del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. En 1993 Kurosawa estrenó su última película, una comedia dramática, como realizador: Madadayo (Todavía no). Falleció a los 88 años en Setagaya (Tokio).

En 1912 nacía Werner von Braun. Fue un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, nacionalizado estadounidense en 1955​ con el fin de ser integrado en la NASA. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX,​ y fue el jefe de diseño del cohete V-2,​ así como del cohete Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna. Von Braun fue un personaje muy controvertido, que dedicó su vida al desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio, aunque tuviese que ofrecerlos como armas para su desarrollo. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán le encargó el diseño de un cohete cargado de explosivos. Hitler, ordenó la producción masiva del A4 con el nombre de "Vergeltungswaffe 2" (arma de represalia número 2) o simplemente V2, destinado a atacar Londres. Para la producción, Von Braun empleó a trabajadores forzados, prisioneros de los campos de concentración, y en las factorías murieron más trabajadores esclavos, se estiman unos 20 mil, que las personas que mataron las propias bombas. ​Von Braun admitió haber visitado la planta de Mittelwerk, por lo que era plenamente consciente de los hechos. Pudo contactar con los Aliados y preparó su rendición ante las fuerzas estadounidenses, quienes desarrollaban la operación Paperclip para capturar a científicos alemanes y ponerlos al servicio del bando aliado. Se entregó junto a otros 500 científicos de su equipo, sus diseños y varios vehículos de prueba. Con sus colaboradores fueron instados a cooperar con la fuerza aérea estadounidense, y a cambio, se les eximiría de culpa por su pasado nazi; incluidas las muertes por el uso de sus proyectos por los nazis y por utilizar obreros esclavos.

En 1937 nacía Robert Gallo. Es un investigador biomédico de origen estadounidense más conocido por su particular papel en engrandecer la identificación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como agente responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), aunque su contribución despierta controversia, debido a que fue descubierto antes por Luc Montagnier.

En 1942 moría Marcelo T. de Alvear. Fue un abogado y político argentino, que se desempeñó como embajador en Francia, diputado y presidente de la Nación Argentina entre el 12 de octubre de 1922 y la misma fecha del año 1928. Era hermano de Carlos Torcuato de Alvear,​ hijo de Torcuato de Alvear, ambos intendentes de Buenos Aires, y nieto de Carlos María de Alvear. Su periodo de gobierno coincidió justo con el fin de la crisis mundial de la posguerra, lo que le permitió mejorar la economía y las finanzas del país sin mayores contratiempos. Se destacó también en el desarrollo de la industria del automotor y la exitosa explotación petrolera, con lo cual alcanzó una prosperidad económica desconocida hasta entonces para la Argentina, y que se demostró con el gran aumento conseguido en el PIB por habitante, cuyo índice para el año 1928 había alcanzado el sexto puesto entre los más altos del mundo. En el ámbito laboral y social este período se caracterizó por un proceso de concentración urbana en el Litoral y Gran Buenos Aires, además del establecimiento de medio millón de inmigrantes. Se registró un aumento de la clase media, subida del salario real, y disminución de las huelgas y conflictos similares. Por otra parte hubo un aumento en la deuda externa mayor a la del gobierno radical anterior. En lo que respecta a política educativa, hubo un retroceso de la reforma universitaria impulsada por Yrigoyen, resultando severamente atenuada. Durante su gobierno se sancionaron algunas leyes tendientes a regular y combatir los precios abusivos existentes por parte de la industria frigorífica operada por capitales extranjeros; sin embargo, terminaron siendo anuladas por el propio Alvear al resultar no haber sido eficaces. En materia de política internacional, se firmaron varios acuerdos de límites con los países vecinos de Chile y Bolivia.

En 1950 se creaba la Organización Meteorológica Mundial. Es una organización internacional creada en 1950 en el seno de la ONU cuyo objetivo es asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios meteorológicos nacionales, promover y unificar los instrumentos de medida y los métodos de observación.

En 1956 Pakistán se convertía en la primera república islámica del mundo. Pakistán es una república parlamentaria federal compuesta por cuatro provincias y tres territorios federales, étnica y lingüísticamente diversos, con grandes diferencias también en su geografía y vida salvaje. El país es hoy una potencia intermedia con poder regional, cuenta con el séptimo ejército más numeroso del mundo y posee armas nucleares, lo que lo convierte en el único país del mundo islámico con este tipo de armas y el segundo en el sur de Asia.

En 1978 nacía Walter Samuel. Es un exfutbolista y actual ayudante de campo argentino. Vivió su infancia en Firmat, comenzando su carrera deportiva en las inferiores de Argentino De Firmat hasta el año 1993 donde se desempeñaba como punta izquierdo. Luego continuaría en Newell's Old Boys, donde se desempeñó como defensor central y posteriormente en Boca Juniors, conquistando tres títulos (entre ellos, una Copa Libertadores). Su último club fue FC Basel de la Super Liga Suiza, tras haber realizado una extensa carrera en Europa, vistiendo las camisetas de Inter de Milán, Real Madrid y AS Roma. Es el jugador argentino con mayor cantidad de torneos de liga italianos (conocidos como Scudetto) ganados. Fue designado por la AFA en agosto de 2018 como ayudante de campo y entrenador asistente de Lionel Scaloni para dirigir a la Selección Argentina.

En 1994 asesinaban en México al candidato presidencial Luis Colosio. Político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue candidato a la Presidencia por el PRI hasta su asesinato. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón del 17 de julio de 1928. La opinión popular que prevalece que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

En 1998 la película Titanic recibía 11 Premios Óscar. Titanic obtuvo 91 galardones y 49 nominaciones. Entre los premios más notables se encuentran 11 premios de la Academia (solo Ben-Hur, de 1959, había logrado la misma cantidad de premios Óscar). cuatro Globos de Oro, ocho galardones Satellite, dos premios People's Choice, dos premios MTV Movie, un reconocimiento SAG y un galardón Annie.

En 1999 era asesinado al vicepresidente paraguayo, Luis María Argaña. Fue un atentado perpetrado por un grupo de sicarios. Los autores intelectuales del hecho ha sido sujeto de controversia, aunque generalmente se acuerda que eran personas a quienes su posible asunción al cargo de Presidente de la República del Paraguay hubiera significado ser procesados y encarcelados. Su asesinato desembocó en la crisis del Marzo paraguayo.

En 2011 moría Elizabeth Taylor. También conocida como Liz Taylor, fue una actriz anglo-estadounidense de cine, teatro y televisión. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística que se extendió por más de 60 años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood.