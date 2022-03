Efemérides del 20 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Felicidad. Fue instituido el 28 de junio de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por primera vez el 20 de marzo del año 2013, que tiene como objetivo reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

En 1770 nacía Friedrich Hölderlin. Fue un poeta lírico alemán. Su poesía acoge la tradición clásica y la funde con el nuevo romanticismo.

En 1848 era asesinado Florencio Varela. Fue un escritor, periodista, político y educador argentino. En su juventud fue poeta, se le atribuyen varias composiciones y una obra dramática. Se desempeñó como diplomático a favor de los intereses unitarios en el exilio luchando contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Fue miembro de la Asociación de Mayo formada por la generación del 37. Enrolado en el Partido Unitario se vio obligado a emigrar a Montevideo en 1829, poco después de la derrota de General Lavalle. En 1843 fue enviado a Inglaterra por el gobierno colorado de Montevideo en carácter no oficial pero con la misión especial de que el Gobierno británico tomara parte en los negocios del Plata mediante la invasión por medio de una flota. Dos años después, Inglaterra, invadió el Río de la Plata, lo que fue celebrado por Varela. Dejó por escrito su entusiasmo con la llegada de la flota anglo-francesa y propició la separación de la Confederación Argentina de Paraguay, Uruguay y la creación de una república mesopotámica con la unión de Entre Ríos y Corrientes. De regreso a Montevideo, Varela fue asesinado.

En 1861 un terremoto destruía casi por completo la ciudad de Mendoza. El Terremoto de Mendoza de 1861 fue el mayor sismo registrado por la historia en dicha provincia. Ocurrió el miércoles 20 de marzo de 1861, a las 20:36 hora local. Fue de magnitud 7,2 en la Escala sismológica de Richter y una intensidad de IX en la Escala de Mercalli. Debido a la hora en que se produjo el terremoto, se encontró mucha gente bajo los escombros en sus dormitorios y se produjeron incendios ya que en esa época se utilizaban lámparas con bencina para alumbrarse y al romperse por el sismo el fuego se expandió rápidamente. El fuego fue controlado totalmente después de cuatro días. El terremoto destruyó y devastó la capital provincial. Alrededor de 5.000 personas murieron y más de 2.000 viviendas resultaron destrozadas. La ciudad tenía una población estimada de 11.500 vecinos. Con estas cifras y daños, se lo considera uno de los terremotos más desastrosos de ese siglo en todo el mundo, y sin dudas el más catastrófico del país durante el siglo XIX. La mayor parte de las edificaciones se desmoronaron, incluyendo al Cabildo (Casa Gubernamental de la época Colonial) y la Basílica de San Francisco. Además el fuego provocado por cientos de focos, ya que en las casas se preparaba la cena, incendió una parte importante de la ciudad y el desborde de aguas también hizo su parte de daño. Es decir, la gran cantidad de víctimas obedeció a una serie de calamidades encadenadas. Algunas personas murieron como consecuencia de la energía liberada por el sismo, otros por el incendio que se produjo tras el movimiento telúrico al estar encendidos en las mayorías de las casas las velas y candiles. Otros murieron por el derrame de las aguas al taparse los cauces con los materiales del derrumbe de las viviendas. Muchos fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas por el movimiento sísmico, debido a la inexistencia de antibióticos. Siguiendo el plan diseñado por el ingeniero Julio Balloffet la ciudad se reconstruyó en un nuevo lugar cercano, ubicado aproximadamente 1 km al sudoeste, en el solar que pertenecía a la actual Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, y las autoridades se mudaron al nuevo asiento en 1863. Las nuevas construcciones incorporaron tendencias arquitectónicas modernas, claramente diferentes de las viejas edificaciones coloniales y el diseño de la ciudad nueva fue pensado para la evacuación rápida frente a una nueva emergencia sísmica.

En 1950 nacía William Hurt. Fue un actor estadounidense. Su debut cinematográfico fue como un científico en la película de ciencia ficción de Ken Russell Altered States, estrenada en 1980, por la que recibió una nominación al Globo de Oro a la nueva estrella del año.

En 1953 nacía Luisa Kuliok. Es una actriz de cine y televisión argentina que ha desarrollado una extensa carrera artística. . En los años 1990 llega su notoriedad a nivel internacional con la telenovela La extraña dama. Con este rol pasará a la historia de la televisión italiana por ser la novela más vista de todos los tiempos.

En 1956 Túnez proclamaba su independencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Túnez fue una de las colonias francesas leales al régimen proalemán de Vichy; en consecuencia las tropas italianas y alemanas se instalaron en su territorio, donde terminaron acorraladas por los Aliados. Tras el final de la Guerra, Túnez continuó bajo el control colonial de Francia hasta alcanzar su independencia en 1956.

En 1957 nacía Spike Lee. Shelton Jackson Lee, ​ más conocido como Spike Lee, ​ es un director de cine, guionista, productor, profesor, director de televisión y actor estadounidense.

En 1958 nacía Holly Hunter. Es una actriz y productora estadounidense. Su aclamado papel en la cinta The Piano de 1993 le valió los máximos reconocimientos de la industria cinematográfica, entre ellos el BAFTA.

En 1995 se producían los atentados con gas sarín en el subte de Tokio. Fue un acto de terrorismo perpretrado por miembros del grupo Aum Shinrikyo el lunes 20 de marzo de 1995. En cinco ataques coordinados, los autores liberaron gas sarín en varias líneas del Metro de Tokio. Fueron 13 personas las asesinadas, 50 quedaron gravemente heridas y casi mil presentaron problemas temporales de visión. El ataque fue dirigido contra trenes que pasaban entre Kasumigaseki y Nagatachō, sede del gobierno y la policía de Japón.

En 2003 una coalición liderada por Estados Unidos, invadía Irak. La invasión de Irak, que ocurrió entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, fue llevada a cabo por una coalición de países, encabezados por los Estados Unidos junto con el Reino Unido, Australia y Polonia. Otros países estuvieron involucrados en la fase de ocupación. La invasión marcó el inicio de la guerra de Irak. Según el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, las razones para la invasión eran «desarmar a Irak de armas de destrucción masiva. Dichas armas nunca llegaron a encontrarse y su existencia nunca quedó demostrada. La invasión, se adujo, fue para​ poner fin al supuesto apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y lograr la "libertad" del pueblo iraquí. Los principales detractores de la guerra señalan estas razones como excusas para realizar la invasión, motivados por intereses económicos y políticos. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias, que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, China (además de otros países que mostraron una oposición pasiva), y aquellas que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como Reino Unido, España (hasta 2004), Polonia, Portugal y otras naciones que integraron la coalición. La invasión (y por consiguiente la guerra) también ocasionó que se diera la primera manifestación ciudadana global en la historia en contra de un conflicto. La guerra no contó con el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha generado que expertos del derecho internacional condenen a la guerra como invasión ilegal. Así lo expresó el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.​ Sin embargo, ni los miembros de la Corte Penal Internacional pueden juzgar a los invasores en caso de considerarlo una agresión porque el Estatuto de Roma indica que hay que encontrar una definición de este crimen, lo que no pasó antes de 2009 y en cualquier caso, no se puede juzgar un supuesto delito que se cometió antes de que existiera la ley que lo castiga. Tras el derrocamiento del gobierno baathista de Saddam Husein, la coalición liderada por Estados Unidos proclamó su victoria.​ Las fuerzas iraquíes no lograron evitar la ocupación total del país, la caída de la capital y la expulsión del gobierno baathista del poder. La primera medida de las fuerzas de la coalición invasora fue la reorganización del ejército y la policía iraquíes. Los registros de la Guerra de Irak son 391.832 reportes de campo del Ejército de los Estados Unidos. La filtración de los mismos se llevó a cabo el 22 de octubre de 2010 en el portal de Internet WikiLeaks, fundado por Julian Asange, en coordinación con varios medios de comunicación internacionales que disponían previamente de la documentación militar (estadounidense y británica). Los archivos registran 66.081 muertes de civiles de un total de 109.000 muertes.

En 2014 la Duma rusa ratificaba la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. Tiene su origen en el Euromaidán, la revolución ucraniana iniciada a finales de 2013, la cual culminó con la destitución de Víktor Yanukóvich en lo que unilateralmente para el gobierno ruso fue un golpe de Estado. Tras esto, surgió un conflicto en el sureste de Ucrania, de mayoría rusohablante, entre algunos prorrusos y opuestos a los eventos ocurridos en Kiev, que reclamaban estrechar sus vínculos (o inclusive integrarse) con la Federación de Rusia, y los defensores del Euromaidán. El 20 de marzo los diputados de la Duma Estatal ratificaron en una reunión extraordinaria los textos del acuerdo interestatal y el proyecto de ley sobre la adhesión de la República de Crimea y Sebastopol. De los 450 diputados en total, 444 estuvieron a favor. El 21 de marzo el Consejo de la Federación, ratificó en una reunión extraordinaria el proyecto de ley sobre la adhesión de la Crimea y Sebastopol, con 155 votos a favor de un total de 166 miembros. Vladímir Putin, firmaba la Ley de la Adhesión.

En 2016 Barack Obama visitaba Cuba. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegaba a Cuba en el marco de una histórica visita para recomponer las relaciones congeladas entre ambos países tras casi 60 años. El Air Force One, el avión presidencial en el que Obama viajaba acompañado por su esposa Michelle, sus hijas Malia y Sasha y su suegra Marian Robinson, aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

En 2020 moría Amadeo Carrizo. Fue un futbolista argentino en las décadas de 1940, 1950 y 1960. Innovador en el puesto de arquero. Jugó para el Club Atlético River Plate, el Millonarios de Bogotá y el Seleccionado argentino. Además reforzó en dos partidos únicos a dos clubes peruanos en el año 1969, al Alianza Lima (ante el Dinamo de Moscú de Lev Yashin) y al Universitario de Deportes (ante el Corinthians de Brasil). Fue uno de los pioneros en la innovación de técnicas y estrategias en su puesto, tales como salir de su área para participar en la defensa o salir jugando; lanzarse a los pies del contrario para arrebatarle el balón en un ataque y utilizar el saque de portería para iniciar un contraataque. Fue elegido por la IFFHS como el mejor portero sudamericano del siglo XX.

En 2020 moría Kenny Rogers. Fue un cantautor y actor estadounidense, considerado una leyenda de la música country. Vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos, de los cuales obtuvo veinticuatro números uno, y más de cincuenta canciones en el Top 40 Country y tres Premios Grammy.​​​

En 2020 comenzaba el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina. Desde el primer minuto del viernes 20 y hasta la medianoche del 31 de marzo, los ciudadanos, había sido anunciado en la noche previa por el presidente Alberto Fernández, debían permanecer en sus casas y limitar sus salidas a la compra de alimentos y medicamentos. “Es un momento excepcional”, decía, al anunciar el decreto que tenía como objetivo “ganar tiempo para prevenir el avance del virus” y ralentizar el ritmo de contagios. En el momento en que Fernández daba a conocer las extraordinarias medidas había en Argentina 128 casos de coronavirus, la gran mayoría en la provincia de Buenos Aires, y tres personas habían muerto ya por la enfermedad Covid-19.