Efemérides del 19 de marzo en Argentina y el mundo

Día del Carpintero y el Artesano. Esta fecha forma parte del Santoral Católico que recuerda la figura bíblica de San José o José de Nazaret. La carpintería es uno de los oficios más antiguos y populares del mundo. Llamamos carpintero a la persona dedicada al oficio del trabajo de la madera, ya sea de forma independiente o como un obrero en una empresa.

En 1601 nacía Alonso Cano. Fue un pintor, escultor y arquitecto español. Por su contribución en las tres disciplinas y la influencia de su obra en los lugares donde trabajó, se le considera uno de los más importantes artistas del barroco en España, siendo además el iniciador de la Escuela granadina de pintura y escultura.

En 1738 nacía Tupac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido posteriormente como Túpac Amaru II en quechua, "serpiente resplandeciente», fue un caudillo indígena y líder de la "Gran rebelión" contra la corona española que se dio en Latinoamérica y se inició el 4 de noviembre de 1780, nueve años antes de la Revolución francesa, con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Esta rebelión se desarrolló en el Virreinato del Perú y en el Virreinato del Río de la Plata. Túpac Amaru II era de origen mestizo, descendía de Túpac Amaru I, cuarto y último de los Incas rebeldes de Vilcabamba que siguieron luchando contra los españoles hasta el año 1572, año en que los españoles capturaron y ejecutaron a Túpac Amaru I, concluyendo así la conquista del Imperio incaico por los españoles. Encabezó la mayor rebelión independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda la región de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política sino la abolición de los impuestos (mita minera, reparto de mercancías, obrajes), de los corregimientos, alcabalas y aduanas (14 de noviembre de 1780). Además, decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la misma Hispanoamérica.

En 1845 nacía José Pedro Varela. Fue un escritor, periodista y político uruguayo. En 1874 publicó La educación del Pueblo, y en 1876 La legislación escolar, libros donde no solo buscaba demostrar la necesidad de una reforma escolar, sino también su plausibilidad. Para ello aportó datos estadísticos sobre la población del país, que manejó como argumentos de su tesis, siendo el primero en usar esta herramienta en la historia intelectual del Uruguay.

En 1851 nacía Roque Sáenz Peña. Fue un abogado y político argentino, combatiente voluntario del ejército del Perú en la Guerra del Pacífico. Fue elegido presidente de la Nación como candidato del sector modernista del Partido Autonomista Nacional, ejerciendo el cargo entre 1910 y 1914, fecha en que falleció cuando aún restaban poco más de dos años de mandato. Su obra más destacada fue la elaboración y promulgación de la Ley Sáenz Peña o Ley 8.871 que instauró en Argentina el voto universal para varones, secreto y obligatorio. Su padre, Luis Sáenz Peña, también fue presidente de la Nación, ejerciendo el cargo entre 1892 y 1895, cuando renunció. Se dicen que Sáenz Peña era un demócrata convencido; pensaba que, libre de los políticos profesionales, el pueblo iba a elegir a los mejores para su gobierno. También estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que –alejados de la política– los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo. Por último, temía que la enorme proporción de población extranjera, que no participaba de ningún modo en la política, pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer como un cuerpo extraño en la sociedad. Por todas estas razones apoyó la reforma política basada en el voto universal y libre. Dados los antecedentes de presión sobre los votantes –que votaban en voz alta– la única posibilidad de libertad electoral era el sufragio secreto, por medio de boletas escritas en sobres cerrados. Y para asegurarse que nadie fuera impedido de concurrir a votar, lo hizo también universal y obligatorio. Como padrón electoral se utilizaría el padrón militar. Por otro lado, la participación de la población en las elecciones era bajísima, superando apenas el 20% de los electores potenciales. Sáenz Peña presentó el proyecto en el Congreso con estas palabras: "He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar". El encargado de diseñar el proyecto y defenderlo en el Congreso fue el Ministro del Interior, Indalecio Gómez. Debió enfrentar la dura resistencia de los diputados conservadores, cuyos privilegios se veían claramente amenazados. Así, muchos legisladores de los sectores conservadores, aún no oponiéndose abiertamente, obstaculizaron la reforma. Tras un mes de debate en Diputados y una semana en el Senado, la Ley Sáenz Peña fue aprobada y promulgada el 13 de febrero de 1912.

En 1866 un huracán ocasionaba estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires. "Recuerdo que el 19 de Marzo de 1866 sobrevino en Buenos Aires una tormenta de tierra como no ha habido jamás otra igual. Eran las cinco de la tarde cuando sobrevino, de súbito, un violento huracán de tierra, que dejó a la ciudad completamente en las tinieblas, durante quince minutos. Los destrozos y desgracias personales fueron numerosísimos, como se comprende. Varias calles servían de cauce de derivación de las aguas de lluvia, convertidas en torrentes imponentes, arrastrando personas, vehículos, bestias, muebles, etc., y demás objetos de las casas colindantes, por efecto de las inundaciones, determinadas por las copiosas lluvias. En este sentido se distinguían, especialmente, las calles Paraguay, Viamonte, Chile y Méjico; en la primera de éstas el nivel de las aguas alcanzaba, algunas veces, a cerca de tres metros. Estas calles formaban los terceros, que tenían que cruzarse por medio de puentes giratorios. Los terceros eran verdaderos ríos, temibles por la masa considerable de agua que arrastraban y la enorme velocidad de su corriente (...)", señala "Higiene Social, Asistencia y Previsión Social" Buenos Aires Caritativo y Previsor del doctor Emilio R. Coni - Buenos Aires - Imprenta de Emilio Spinelli.

En 1900 nacía Jean Frederic Joliot-Curie. Fue un físico, químico y profesor universitario francés que recibió el Nobel de Química en 1935. Junto a su esposa inició sus investigaciones en el campo de la física nuclear y buscando la estructura del átomo, en particular en la estructura y proyección del núcleo y que fue fundamental para su posterior descubrimiento del neutrón y de la radiactividad artificial. En 1935 ambos científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos.

En 1906 nacía Adolf Eichman. Fue un criminal de guerra austriaco-alemán y oficial en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la llamada por el nazismo "solución final", principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración. Escapó, y utilizó el nombre de Ricardo Klement en Argentina, desde 1950 hasta el 20 de mayo de 1960, cuando fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado, siendo encontrado culpable de crímenes de guerra en un juicio ampliamente publicitado en Jerusalén. Fue ejecutado en la horca.

En 1916 nacía Irving Wallace. Fue un escritor estadounidense. Además de sus trabajos periodísticos y sus guiones para cine y televisión, las obras que más le otorgaron fama han sido sus novelas, en donde combinó investigación y una lectura amena. Aunque a menudo fue cuestionado por los críticos, sus 16 novelas y 17 obras no ficticias vendieron aproximadamente unas 250 millones de copias en todo el mundo.

En 1919 se producía en Formosa la denominada "Masacre de Fortín Yunká". También conocida como "el último malón", ocurrió en lo que hoy es Fortín Sargento Primero Leyes, centronorte de la provincia de Formosa.​ Fueron muertas 15 personas: el jefe y la guarnición militar del fortín, y miembros de sus familias. El hecho fue originalmente atribuido a indígenas pilagá, sin que se hayan obtenido jamás pruebas de ello. Como consecuencia de las represalias posteriores llevadas a cabo por tropas militares, un número indeterminado de aborígenes resultaron muertos o desplazados de sus territorios originales.

En 1936 nacía Ursula Andress. Es una actriz suiza. En la década de 1960, fue la segunda "chica Bond" de la primera película de la exitosa saga del agente 007, James Bond contra el doctor No (1962).

En 1941 nacía Bruno Gelber. Es un pianista argentino. Desde su primera infancia vivió el ambiente musical familiar, siendo su padre violinista en la orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires y su madre una profesora de piano que influyó mucho en su determinación por seguir la carrera musical. Empezó a estudiar piano a los tres años y medio, siendo capaz de interpretar sonatas y conciertos desde los cinco años de edad. Fue alumno, desde los seis años y durante una década, de Vincenzo Scaramuzza, que tuvo entre sus discípulos a Marta Argerich, de quien Gelber es coetáneo, y al padre de Daniel Barenboim, entre otros. Debutó en público a los 10 años, interpretando el Concierto para piano n.º 3 de Beethoven, bajo la dirección de su maestro. A los 14 años debutó en el Teatro Colón con el concierto para piano de Robert Schumann, bajo la dirección de Lorin Maazel. Continuó sus estudios de piano en París a partir de los diecinueve años con la célebre pedagoga Marguerite Long -para la que fue, en sus propias palabras, el último pero el mejor de sus alumnos-, gracias a una beca del gobierno francés. Continuó residiendo en la capital francesa hasta finales de los años ochenta, cuando se trasladó a Mónaco. Ha celebrado más de cinco mil conciertos en las más importantes capitales del mundo.

En 1947 nacía Glenn Close. Es una actriz, productora e intérprete estadounidense. Considerada como una de las mejores actrices de su generación, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos tres Emmy, tres Tony y tres Globo de Oro, entre otros.

En 1955 nacía Bruce Willis. Es un actor y productor estadounidense de origen alemán (nació en dicho país) y cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80 y, desde entonces, ha aparecido en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y de acción.

En 1982 se izaba la bandera argentina en las islas Georgias del Sur. El 19 de marzo de 1982 un grupo de obreros civiles arribaron a Puerto Leith a bordo del transporte ARA Bahía Buen Suceso (B-6), izando la bandera argentina. Luego se producía la recuperación del archipiélago nacional el 3 de abril de 1982 usurpado como Malvinas por los británicos, cuando fuerzas navales argentinas tomaron el control de la isla Georgia del Sur (renombrada como isla San Pedro) después de rendir a un pequeño grupo de Marines Reales del Reino Unido.

En 1982 nacía Eduardo Saverín. Es un empresario brasileño, y uno de los creadores de la red social Facebook, de la cual posee el 2%. Conoció a Mark Zuckerberg durante su primer año de universidad. Más tarde, juntos fundaron la red social Facebook asumiendo los roles de director de finanzas y gerente de negocios. Mientras se encontraba en Nueva York y debido a diferencias de opinión y conflictos internos con Zuckerberg, Saverin se alejó de lo que en ese momento se llamaba «Thefacebook», una pujante empresa con base en Silicon Valley. Renunció a su ciudadanía estadounidense en septiembre de 2011. Dijo que fue por su "interés en trabajar y vivir en Singapur", donde ha estado desde 2009,​ y negó que abandonó Estados Unidos para evitar pagar impuestos.

En 2011 moría Argentino Luna. Rodolfo Giménez, más conocido por su nombre artístico Argentino Luna, fue un cantante y compositor argentino, representante de la música folclórica argentina. Lo apodaban "El Negro" y "El Gaucho de Madariaga". Nunca estudió música, su talento fue espontáneo y de autodidacta. La clave de la milonga la aprendió de sus coterráneos criollos. Grabó más de 300 canciones: cifras, huellas, milongas, triunfos, zambas, siendo en muchos casos su estilo muy semejante al de un payador. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en los años 60 y participó por primera vez en la TV en 1968, su primer gran éxito fue "Zamba para decir adiós". En su carrera recorrió Japón, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Paraguay, entre otros.