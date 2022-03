Efemérides del 17 de marzo en Argentina y el mundo

Día de San Patricio. Es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de san Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda ubicada al noroeste de la Europa continental.

En el 180 moría Marco Aurelio. Fue el último de los llamados Cinco Buenos Emperadores Romanos, y el tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baetica. Es considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica.

En el 461 moría San Patricio. Fue un misionero católico conocido como el santo patrón de Irlanda, junto a santa Brígida y san Columba. Fue un predicador y religioso de Britania, tradicionalmente considerado el introductor del catolicismo en Irlanda, a pesar de la evidencia de presencia cristiana en la isla anterior a él.

En 1898 se descubría Febe, luna de Saturno. Febe es el satélite irregular más grande de Saturno. Fue descubierto por el astrónomo estadounidense William Henry Pickering en 1898. Tiene un diámetro de 220 km.

En 1901 nacía Severino Di Giovanni. Fue un periodista, obrero y poeta​ italiano, emigrado a la Argentina, en donde se convirtió en la más conocida de las figuras anarquistas individualistas de su tiempo por su campaña en apoyo de Sacco y Vanzetti y su lucha contra el fascismo. Di Giovanni no se quedó en la teoría y los panfletos y no fueron sus escritos los que lo volvieron famoso sino su accionar violento. Él creía que era necesaria la "revolución violenta" como se puede comprobar en este extracto del último mensaje que escribió en su celda pocas horas antes de ser ejecutado: "(...) No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegi la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir , es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente".

En 1914 nacía Juan Carlos Onganía. Fue un militar, presidente de facto y dictador argentino que ejerció el cargo de presidente de la Nación Argentina de facto entre 1966 y 1970, durante la primera etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada "Revolución Argentina". Onganía fue el líder del bando azul, uno de los dos que se dividieron las Fuerzas Armadas argentinas luego del golpe de 1955 que derrocó, prohibió y persiguió al peronismo. La dictadura de Onganía se caracterizó por ser la única en la historia argentina que disolvió los partidos políticos y por ser la primera que tuvo carácter permanente bajo la forma del Estado burocrático-autoritario.

En 1919 nacía Nat "King" Cole. Nathaniel Adams Coles, más conocido como Nat "King" Cole, fue un renombrado cantante y pianista estadounidense de jazz. Es considerado uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing ​y uno de los mejores cantantes de toda la historia del jazz.

En 1945 nacía Daniel Onega. Es un exfutbolista argentino. Se convirtió en el máximo goleador en la Copa Libertadores 1966 con 17 tantos, estableciendo el récord de más goles anotados en una sola edición del torneo, un récord que no ha sido superado.​ Es el noveno máximo goleador histórico de River con 118 tantos.

En 1948 nacía William Gibson. Es un escritor de ciencia ficción estadounidense-canadiense, considerado el padre del cyberpunk. Ha sido el trigésimo quinto autor en 2018 que recibió el galardón Gran Maestro Damon Knight Memorial que concede la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos (SFWA).

En 1951 nacía Kurt Russell. Es un actor estadounidense. En 1966 siendo un adolescente, apareció en la serie de televisión El fugitivo. Tuvo una breve carrera como jugador profesional de béisbol, jugando como segunda base en las ligas menores, hasta que una lesión le impidió continuar. Ha rodado más de 40 películas, como Marea de Fuego, Overboard, La cosa, Golpe en la pequeña China, Soldier, Stargate, Tango y Cash, Breakdown, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, Poseidón, 1997, Rescate en Nueva York o 2013, Rescate en Los Ángeles.

En 1956 moría Irene Joliot-Curie. Fue una física, química, política, activista antifascista y feminista francesa. Fue galardonada junto a su marido con el premio Nobel de Química en 1935 por descubrir la radioactividad inducida y la radioactividad artificial.​

En 1964 nacía Rob Lowe. Es un actor de cine y televisión estadounidense. En 1983, comenzó su carrera con un un papel en el filme Rebeldes dirigido por Francis Ford Coppola y basado en la novela homónima de Susan E. Hinton.

En 1969 Golda Meir era designada primera ministra de Israel. Fue elegida secretaria general de Mapai en 1966 y se convirtió en líder de la oposición, así como la primera mujer en dirigir un partido político importante en Israel.​ Tras la muerte de Levi Eshkol, el partido eligió a Meir como su sucesora,​ asumiendo el cargo el 17 de marzo de 1969. Su mandato estuvo marcado por las luchas internas dentro del gabinete de coalición, con serios desacuerdos y conflictos. Finalmente Golda dimitió en 1974, dejando la dirección a su sucesor, Isaac Rabin.

En 1988 se estrellaba en Colombia un Boeing 727. El accidente ocurrió poco después del despegue cuando se estrelló contra una montaña. Las 143 personas a bordo murieron. Fue el accidente de aviación más mortal ocurrido en Colombia en ese momento hasta el Vuelo 965 de American Airlines con 159 muertes y 4 sobrevivientes. La aeronave había sido construida en 1966 y contaba con 43.848 horas de vuelo.

En 1992 se producía el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. El ataque terrorista a la Embajada de Israel causó 29 muertos y 242 heridos.​ Destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2022 se haya elevado la causa a juicio. El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 también en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y el asesinato del 4 de noviembre de 1995 del primer ministro de Israel Isaac Rabin en Tel Aviv por un terrorista judío de extrema derecha. El atentado se produjo cuando una camioneta Ford F-100 conducida por un suicida y cargada con explosivos fue estrellada contra el frente del edificio de la Embajada. Fue el peor ataque contra una misión diplomática israelí. Los autores del ataque se cree que ingresaron al país a través de la región llamada triple frontera, el área donde confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. En el año 2004, Carlos Menem, quien fuera presidente de Argentina entre 1989 y 1999 declaró en una entrevista que el hecho de haber sido el único presidente argentino que visitó Israel pudo haber sido lo que haya ofendido a estas organizaciones terroristas. Y a continuación agregó: "Lo otro que puede ser es el envío de las naves argentinas al Golfo con motivo de la invasión de Irak a Kuwait". El envío de dos buques de guerra al Golfo, en 1991, para reforzar la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak, fue un hecho representativo del estilo de la política exterior que siguió el gobierno argentino durante la presidencia de Menem. Se realizaron varias investigaciones del atentado en Estados Unidos, Israel y Argentina. Inicialmente se realizaron pericias por parte de la Policía Federal y Gendarmería. Ambas coincidieron en que había sido un coche bomba, pero discrepaban en el explosivo utilizado: trotyl y pentrita, para la policía; hexógeno con algún tipo de iniciador, para la Gendarmería. En 1996 la Corte Suprema cambió la hipótesis e informó que en atención a los resultados de la pericia realizada por la Academia Nacional de Ingeniería podía establecerse "con cierto grado de certeza" que el atentado fue consecuencia de una explosión sucedida en el interior del edificio. En 1999, por la acordada dictada el 23 de diciembre, la Corte volvió a cambiar de hipótesis y sostuvo que el atentado había sido realizado con un coche bomba, precisando que podría haber sido una camioneta Ford F-100. Fue el primero de los tres atentados en la década menemista: la Embajada de Israel, en 1992; la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994; y la Fábrica Militar Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995.

En 2000 morían quemados en Uganda más de 500 miembros de una secta. El "Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios" fue fundado a finales de los años 1980. A medida que el nuevo milenio se acercaba, los preparativos para el supuesto fin del mundo se incrementaron. El 1 de enero de 2000 pasó sin apocalipsis. Quienes la integraban les hicieron preguntas a los líderes de la secta,​ y los pagos que se hacían a la misma disminuyeron drásticamente. La policía ugandesa cree que algunos miembros, a los que se les había pedido que vendieran sus posesiones y entregaran el dinero al Movimiento, se rebelaron y exigieron la devolución del mismo.​ Se predijo otra fecha. El 17 de marzo de 2000 sería el nuevo fin del mundo, un día del juicio final que, según el New York Times, llegaría "con ceremonia y finalidad". Luego de que los miembros llegaran a la fiesta, los aldeanos cercanos oyeron una fuerte explosión. El edificio quedó destruido por un intenso incendio que mató a los 530 asistentes, entre ellos docenas de niños. Las ventanas y puertas del edificio fueron tapiadas con tablas para evitar que la gente saliera. Cuatro días después del incendio, la policía investigó las propiedades del Movimiento y descubrió cientos de cadáveres en lugares de todo el sur de Uganda. Además de las personas que murieron en el incendio, se determinó que la mayoría de los miembros de la secta muertos habían sido envenenados. Se descartó el suicidio y se lo consideró un asesinato en masa.