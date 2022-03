Efemérides del 16 de marzo en Argentina y el mundo

Un 16 de marzo nacía José Gabriel Brochero, el "Cura Gaucho. También nacía en 1948 Carlos Salvador Bilardo, exfutbolista y técnico de la selección argentina campeona del mundo en 1986, entre otras efemérides.

En 1190 se producía la Masacre de York. Fue una de las peores persecuciones contra la comunidad judía de toda la Edad Media. En la ciudad inglesa los atacantes comenzaron un asedio y los judíos ante la perspectiva de ser obligados a bautizarse o morir a manos de la multitud, optaron por suicidarse y prender fuego a la fortaleza, que quedó destruida.

En 1840 nacía José Gabriel Brochero. Nacido en Villa Santa Rosa, Córdoba, fue un presbítero católico argentino, llamado el cura gaucho. El 4 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del colegio seminario Nuestra Señora de Loreto. Ya en 1867, Brochero se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto, conocido hoy como el valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito que a partir de 1916 llevaría su nombre. El valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10 mil habitantes. El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato. Allí, asumió como propias las necesidades de la gente. Con sus manos construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a los pobladores a acompañarlo. En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de morir, en 1914. El proceso de canonización se inició en la década de 1960. Fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el propio Francisco.

En 1892 nacía César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú.​

En 1911 nacía Josef Mengele. Fue un oficial alemán de las Schutzstaffel (SS), criminal de guerra nazi y médico durante la Segunda Guerra Mundial. Se le recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros, y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas. Llegó a ser conocido como el Ángel de la Muerte. Tras el fin de la guerra huyó a Sudamérica con la ayuda de una red de antiguos miembros de las SS que le facilitó el viaje por mar hasta Argentina en julio de 1949. En un principio vivió en Buenos Aires y alrededores, y más tarde huyó a Paraguay en 1959 y a Brasil en 1960, perseguido por la República Federal de Alemania, Israel y cazanazis como Simon Wiesenthal, que querían llevarlo a juicio. A pesar de las solicitudes de extradición del Gobierno de Alemania Occidental y de las operaciones clandestinas del Mosad, el servicio de inteligencia israelí, Mengele evitó ser detenido. Murió ahogado tras sufrir un ictus mientras nadaba en la playa de la localidad brasileña de Bertioga en 1979 y fue enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard. Sus restos fueron exhumados e identificados por un examen forense en 1985.

En 1926 nacía Jerry Lewis. Comediante, actor, cantante, productor de cine, director de cine y guionista estadounidense. Lewis era conocido por su humor de slapstick en cine, televisión, teatro y radio. De 1946 a 1956, Lewis y Dean Martin fueron socios como el popular dúo cómico Martin y Lewis. Después de ese éxito, fue una estrella en solitario en películas, programas de televisión, conciertos, grabaciones de discos y musicales. Lewis sirvió como presidente nacional de la Asociación de Distrofia Muscular y fue anfitrión de la retransmisión en vivo del fin de semana de Labor Day del The Jerry Lewis MDA Telethon durante 44 años.

En 1927 nacía Vladimir Mikhalovich Komarov. Fue un piloto de pruebas, ingeniero aeronáutico y cosmonauta soviético. En octubre de 1964 fue el comandante de la misión Vosjod 1, el primer vuelo espacial tripulado de tripulación múltiple. Se convirtió en el primer cosmonauta en volar dos veces al espacio cuando fue seleccionado piloto de la misión Soyuz 1. Un fallo en el paracaídas hizo que la cápsula Soyuz se estrellara en la tierra tras el reingreso el 24 de abril de 1967, convirtiéndolo en el primer humano en morir en un vuelo espacial.

En 1930 moría Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Fue un militar español que gobernó el país entre 1923 y 1930, tras encabezar un golpe de Estado que contaba con el visto bueno del propio monarca, Alfonso XIII.​

En 1935 moría Richard Mac Leod. Fue un médico escocés. En 1900 y tras obtener una plaza de profesor de Fisiología en la Universidad de Cleveland, se trasladaba a los Estados Unidos. Posteriormente lo hacía a Toronto, Canadá, país en donde tuvieron lugar los experimentos que condujeron al descubrimiento de la insulina. En 1928 regresó a Escocia para ejercer de profesor. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1923, compartido con Frederick Grant Banting.

En 1940 nacía Bernardo Bertolucci. Fue un director de cine y guionista italiano, entre cuyas películas se incluyen El conformista, El último tango en París, Novecento, El último emperador, con la que ganó el Oscar al mejor director y el Oscar al mejor guion adaptado, The Sheltering Sky, Belleza robada y Soñadores.

En 1948 nacía Carlos Bilardo. Exfutbolista, exentrenador y médico ginecólogo argentino. Como jugador, fue centrocampista con la mayor parte de su trayectoria en San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata en la década del 60. Como entrenador, es reconocido por haber dirigido dos finales de copa del mundo siendo campeón del mundo con la selección argentina en 1986 y obtener el sub-campeonato mundial en 1990. Como entrenador de la albiceleste se hizo reconocido por crear y utilizar la formación 3-5-2 en su máximo nivel; una formación que ha sido utilizada por décadas pero que nunca alcanzó un gran nivel de popularidad. Bilardo debutó como jugador en 1958 en el Ciclón. Luego fue traspasado al Deportivo Español, para más tarde llegar a Estudiantes de La Plata. Allí coincidiría con el pragmático entrenador Osvaldo Zubeldía, quien se convertía en su mentor. Con Estudiantes ganó tres Copas Libertadores de forma consecutiva, y la Copa Intercontinental 1968 al imponerse sobre el Manchester United. En 1970 se retiraba como jugador. Como entrenador, se hacía cargo de Estudiantes. Alcanzaba la final de la Copa Libertadores 1978 enfrentando al Deportivo Cali, y conseguía el Campeonato Metropolitano de 1982 que lo llevaba a ser elegido para ser el entrenador de la Selección Argentina tras la salida de Menotti en España 1982. Bilardo, con un innovador y pragmático sistema táctico consiguió la Copa del Mundo en México 1986, con Diego Maradona como capitán y figura. En Italia 1990, con un equipo más debilitado, Bilardo volvió a llevar a la Argentina a otra final del mundo, pero esta vez Alemania se llevaba el título con un controvertido penal cobrado para los teutones por el árbitro mexicano, Codesal. Luego de su renuncia a la selección en 1990, "el Narigón", como es conocido, tuvo etapas en el Sevilla y Boca Juniors hasta su retorno a Estudiantes en 2004, que tras salvarlo del descenso, anunciaba su retiro definitivo. Sus curiosos métodos, su forma pragmática y astuta para entrenar, su ideología de trabajo y mentalidad de "ganar a cualquier costo" llevaron a que se formaran dos escuelas de pensamiento en Argentina. El llamado "bilardismo", una antítesis para el "menottismo", representado por el entrenador César Luis Menotti, por representar el fútbol elegante y jugado de buena forma a pesar del resultado. Varios entrenadores que surgieron en la Argentina en los años posteriores a estos dos técnicos llevaron a cabo sus métodos a partir de estas dos escuelas. Tras su etapa como entrenador ejerció como analista y comentarista deportivo en la cadena Fox Sports y en Futbolmanía RCN en Colombia durante la Copa América 2001. También ocupó el cargo de secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. A finales del año 2018 se detectó que sufre del síndrome Hakim-Adams, enfermedad neurodegenerativa por la cual está con cuidados constantes.

En 1949 nacía Sergio Denis. Nacido como Héctor Omar Hoffmann en Coronel Suárez, Buenos Aires, más conocido como Sergio Denis, fue un cantante, actor, compositor, productor discográfico y cantautor argentino de folclore, canción melódica y pop en español, autor de canciones como Nunca supe más de ti, Te quiero tanto, Un poco loco, Gigante chiquito, Sólo el amor puede darnos, Cerca del cielo, entre otras. En el mes de marzo de 1969 ingresó al conjunto Los Bambis, con el que grabó por primera vez para un sello discográfico. El disco se llamó Los Bambis también cantan. Los productores de CBS vieron su potencial, y le dieron la oportunidad de comenzar su carrera como solista, y en noviembre de 1969 grabó los temas "Fui un soñador" y "Te llamo para despedirme". Sergio Denis siempre se caracterizó por su estilo para componer o interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas y populares se encuentran: "Nunca supe más de ti" del álbum homónimo de 1973, "Cada vez que sale el sol" del álbum del mismo nombre de 1977, "Cómo estás, querida" incluida en el álbum Afectos (1985), "Te quiero tanto" del álbum Imágenes (1986), y "Un poco loco" del álbum homónimo de 1991. Su repertorio también incluye versiones en español de canciones originalmente grabadas en inglés, tales como "California somnolienta" ("California Dreamin'" de The Mamas and the Papas) incluida en su álbum Al Estilo de... Sergio Denis II (1981), "Pipas de la paz" ("Pipes of peace", de Paul McCartney) del álbum La humanidad (1984), "Nada cambiará mi amor por ti" ("Nothing's gonna change my love for you" de Glenn Medeiros) y "Así fue nuestro amor" ("Annie's song", de John Denver), estas dos últimas incluidas en su álbum Afectos. Ha ganado muchos premios, siendo el cantautor argentino que más unidades vendió entre 1985 y 1994. El 6 de junio de 2017 recibía el premio Gardel al Mejor Álbum Artista Romántico Melódico. El 30 de mayo de 2018, recibió de la mano del Presidente de CAPIF el premio Gardel a la Trayectoria. En marzo de 2019 sufrió una fuerte caída del escenario durante un concierto en Tucumán, motivo por el que permaneció durante 14 meses en estado vegetativo, falleciendo el 15 de mayo de 2020.

En 1964 moría Lino Enea Spilimbergo. Pintor y grabador es considerado uno de los grandes maestros del arte argentino. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1896. A partir de 1910 comenzaba a trabajar para mantenerse, fue cadete y telefonista, en 1912 ingresaba a la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, puesto que mantendría paralelamente con su trabajo como artista hasta 1924. En 1917 se había recibido de profesor nacional de Dibujo de la Academia Nacional de Bellas Artes.

En 1995 la esclavitud quedaba abolida en todos los Estados Unidos. El 16 de marzo, Misisipi, el único estado del país más poderoso del mundo que no había abolido la esclavitud, ratificaba recién 130 años después la Enmienda número 13, la ley que da libertad a todas las personas en territorio estadounidense.

En 2003 se producía la vigilia más grande de la historia contra la invasión de Estados Unidos a Irak. Las manifestaciones mundiales contra la invasión de Irak de 2003 fueron una serie de protestas convocadas y coordinadas a nivel mundial contra la decisión de Estados Unidos y sus aliados, siendo las primeras convocatorias de carácter realmente global de la historia.

En 2013 moría José Alfredo Martínez de Hoz. Fue ministro de Economía del presidente de facto José María Guido por unos pocos meses durante 1963 y como titular de la misma cartera en la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1981. Estuvo profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales, tan así que a los pocos días del inicio de la gestión de Martínez de Hoz, el Fondo Monetario Internacional aprobó con rapidez un crédito de 110 millones de dólares que permitió mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central de la República Argentina, pero endeudando pesadamente al país. En los años 2000 se le quitó su jubilación de privilegio de 3780 pesos (1.410 dólares) mensuales ​debido a su colaboración con la dictadura. El 4 de mayo de 2010 se le dictó la prisión preventiva por su presunta vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim. Al momento de su muerte cumplía prisión domiciliaria.