Efemérides del 15 de marzo en Argentina y el mundo

Día Mundial de los derechos del Consumidor. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró en 1983 el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. La celebración conmemora el discurso del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy el 15 de marzo de 1962 en el que reconoció al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.

En 1819 nacía Luis Domínguez. Fue un poeta, periodista y político argentino, ministro de Hacienda durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En 1837 fue uno de los fundadores del Salón Literario. En 1839 se refugió en Montevideo junto con otros miembros de la Generación del 37 y apoyó desde la prensa el bloqueo francés y la invasión del general Juan Lavalle a la provincia de Buenos Aires. Después de la batalla de Caseros regresó a Buenos Aires. Luego de la batalla de Pavón, fue secretario del general Bartolomé Mitre y ministro de hacienda del gobernador porteño Mariano Saavedra. Fue diputado nacional y miembro de la convención reformadora de la Constitución. Fue luego ministro de Sarmiento. Sus ideas económicas eran de un librecambismo. Aplicó recetas importadas, muy poco adecuadas a la situación argentina de ese momento. En Londres reescribió su Historia Argentina, que tuvo difusión en el ambiente académico inglés por ser la primera historia argentina traducida íntegramente a ese idioma. En 1873 fue convencional constituyente provincial, y después fue embajador en Perú, Brasil, Estados Unidos y finalmente en el Reino Unido. Falleció en Londres en 1898.

En 1904 era fundado el diario La Voz del Interior. Fue fundado por Silvestre Rafael Remonda y Juan Dionisio Naso. El primer ejemplar tenía sólo ocho páginas. Casi a los 10 años de vida del diario se introducía una impresora plana que permitìa reproducir gráficos y recién en 1921 se incorporaba una rotativa cilíndrica que permitía la impresión de 20 mil ejemplares de 16 páginas por hora. En 1938 se producía una innovación en la tecnología de impresión, hasta que en 1959 que se compraba una rotativa Goss que mejoraba sensiblemente la capacidad de impresión con la posibilidad de hacerlo en cuatro colores, aunque este recurso no fue utilizado hasta casi finales de siglo. Los nuevos cambios en materia de impresión se realizaron en 1981 con rotativas offset y en 1995 con la puesta en funcionamiento de una rotativa con avanzada tecnología, con posibilidades de imprimir en color y una capacidad de edición de 60 mil ejemplares por hora. En 1996 lanzó su edición digital, inicialmente bautizada como "Intervoz". En marzo de 1998, los diarios Clarín y La Nación se asociaron con los accionistas históricos del diario cordobés. Pasó luego a formar parte del grupo multimedios Clarín.

En 1924 nacía José I. Rucci. Fue un dirigente sindical argentino perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), muy cercano a Juan Domingo Perón. En 1970 fue designado secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los impulsores del regreso de Perón al país. A las 12:11 del 25 de septiembre de 1973, un grupo comando asesinó a Rucci cuando este salía de la casa de calle Avellaneda 2953 en el barrio de Flores. El cadáver del dirigente obrero peronista tenía 23 impactos de bala. El asesinato fue cometido en pleno día, frente a gran cantidad de testigos, incluyendo las personas que acompañaban al líder sindical.

En 1972 se estrenaba en EE.UU la película "El padrino". Dirigida por Francis Ford Coppola fue producida por Albert S. Ruddy, de la compañía Paramount Pictures. Está basada en la novela homónima. Protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino como los líderes de una poderosa familia criminal ficticia de Nueva York, la historia, ambientada desde 1945 a 1955, cuenta las crónicas de la familia Corleone. Ganó los Óscar por mejor película, mejor actor (Brando) y mejor guion adaptado (para Puzo y Coppola). Entre sus otras siete candidaturas al Oscar estuvieron las de Pacino, James Caan, Robert Duvall (a mejor actor de reparto), y Coppola a mejor director.

En 1975 moría Aristóteles Onassis. Fue el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época, tanto así, que se decía que de vender todos sus activos, "Wall Street temblaría". En 1923 abandonó su país por causa de los conflictos turcos, lo que forzó a su familia a dejar su ciudad de origen viajando a Sudamérica. Desembarcaron en Uruguay previo a su destino en Buenos Aires. Trabajó como limpiador de vidrios en una sastrería. Luego lo hizo como operador telefónico. Se hizo telefonista-multilingüe, lo que le permitía a través de escuchas telefónicas enterarse de los vaivenes de la bolsa, usarlos a su favor y obtener ganancias sin mucho esfuerzo, mientras seguía estudios nocturnos en administración aduanera en la Sociedad de Aduanas Portuarias Argentinas. En las horas libres estudiaba por cuenta propia el mercado financiero. En 1925 recibió la doble nacionalidad, griega y argentina, lo cual en 1927 con apenas 250 dólares creó su primera empresa residiendo en Argentina. Con el emprendimiento de su empresa importadora-exportadora relanzó el negocio familiar del tabaco. Las ganancias de Onassis se tornaron más significativas. Para ampliar su capacidad de transporte de tabaco, compró dos barcos en Canadá. Al regresar a Buenos Aires con la ayuda de la familia Dodero registraba su primera empresa naviera Astilleros Onassis. En la década de los 30 se inició en la industria naval y, a la edad de veinticinco años, ganó su primer millón de dólares. Hacia 1932, Aristóteles se había convertido en un hombre de negocios que contaba con buques, petroleros y balleneros, por lo cual expande su empresa a nivel mundial creando una oficina en la ciudad de Nueva York.

En 1985 se registraba el primer nombre de dominio de Internet. Fue el dominio symbolics.com, correspondiente a la empresa estadounidense Symbolics, Inc.

En 1995 morían Carlos Menem Jr. y el piloto Silvio Oltra. El hijo del expresidente Carlos Menem y Zulema Yoma, junto a Silvio Oltra, piloto del automovilismo nacional, morían al precipitarse el helicóptero que comandaba el primero. Se desconocen las causas concretas y las circunstancias del hecho. A pesar de que oficialmente se afirmó que el hecho constituía un mero accidente, Zulema Yoma, ha manifestado que la muerte de su hijo fue producto de un atentado criminal. Las circunstancias que rodearon el caso y el destino sufrido por algunos testigos y dos peritos (uno era miembro de la Fuerza Aérea Argentina y otro de la Gendarmería Nacional Argentina) de la causa judicial levantaron sospechas sobre los reales móviles del hecho. La causa fue archivada el 16 de octubre de 1998 por el Juez Villafuerte Ruzo, al considerar que se trató de un accidente, pues la nave se estrelló luego de golpear con cables de alta tensión, pero ante el pedido de Zulema Yoma fue reconsiderada por la Corte Suprema que en abril de 2001 decidiendo rechazar el recurso para reabrirla. En 2010 la causa fue reabierta. El 8 de julio de 2014 el expresidente Carlos Menem realizó una presentación por escrito en la que manifestó "Luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa –aunque inicialmente no fue así- llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y la consecuente muerte de mi hijo, fue el resultado de un atentado". Además de Zulema Yoma, varios sectores de la opinión pública también sospechan que no fue un accidente como se insistió en un principio, sino de un posible ajuste de cuentas o venganza por acuerdos del exmandatario no cumplidos. Sostuvieron que el desguace del helicóptero se hizo inmediatamente sin posibilidad de un nuevo peritaje, que se produjeron varias muertes por asesinato o causas poco claras de 14 personas relacionadas con la investigación (entre testigos, investigadores y peritos) y la falta de medidas concretas por parte del gobierno para esclarecer el caso. En una nota de Raúl Kollman, en el diario Página 12 (foto de estas efemérides), en 2017, se indicaba: Como se sabe, el juez Villafuerte Ruzo archivó el caso Menem junior por inexistencia de delito. El magistrado se basó en una larga serie de testimonios –unos 40– que vieron volar el helicóptero bajito, jugueteando, y luego estrellarse contra los cables de alta tensión. A eso se agregan los peritajes de la Fuerza Aérea y la empresa fabricante del aparato, la Bell norteamericana. Zulema Yoma y su abogado, Labaké, siempre mantuvieron la postura de que a Junior lo mataron en un atentado. Sostuvieron que una pericia de la Gendarmería, hecha cuando el helicóptero estaba desguazado, marcaba la existencia de restos de plomo, que hipotéticamente demostrarían que se incrustaron proyectiles contra el helicóptero.

En 2009 moría Ron Silver. Fue un actor de televisión y cine estadounidense, ganador de un premio Tony y nacido el 2 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York y fallecido en la misma ciudad el 15 de marzo de 2009.

En 2015 moría Mike Porcaro. Fue un bajista estadounidense y músico de sesión, nacido en 1955, y conocido principalmente por haber pertenecido a la banda Toto junto a sus hermanos Jeff y Steve.