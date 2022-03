Efemérides del 14 de marzo en Argentina y el mundo

Día de las Escuelas de Frontera. La fecha que coincide con la promulgación de la Ley 15924 del año 1972 y del Decreto 1531 referido a la educación en las zonas y áreas de frontera. La celebración tiene la finalidad de destacar el gran trabajo que hacen quienes educan, muchas veces en zonas complejas y donde tienen que hacer renuncias y sacrificios para cumplir con esa misión. También forma parte del objetivo de la fecha, generar solidaridad y cercanía mediante el apadrinamiento de lejanas y humildes escuelitas que se encuentran en los límites geográficos del país.

Día mundial de la Endometriosis. Es con el objetivo de dar a conocer este padecimiento que afecta a un porcentaje de la población femenina a nivel mundial y que altera la calidad de vida de las personas que la padecen. La endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres y se caracteriza por un dolor, que suele ser más intenso durante el período menstrual.

En 1877 moría Juan Manuel de Rosas. Nacido un 30 de marzo, se incorporó muy joven al ejército que hizo frente a la segunda invasión británica de Argentina, pero no intervino en las luchas por la independencia. Retirado al campo, se convirtió en un gran propietario ganadero, organizando en su estancia un ejército personal para combatir a los aborígenes, ajeno en un principio a los enfrentamientos civiles entre unitaristas y federalistas que habían de marcar las primeras décadas de la Argentina independiente. En 1828, al ser derrocado y ejecutado por los unitarios el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas encabezó un levantamiento popular que triunfó en Buenos Aires y en el resto del litoral, mientras que las provincias del interior permanecían en el campo unitario. Tras ser capturado el general unitario José María Paz, el interior fue reconquistado y Argentina volvió a la unidad bajo la égida de los caudillos federalistas Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y Facundo Quiroga. Entre 1829 y 1832 ejerció como gobernador de Buenos Aires, puesto al que renunció por no concedérsele poderes absolutos. Dejó el cargo a un hombre de su confianza, Balcarce, aunque Rosas siguió dominando la situación como comandante en jefe del ejército. Nuevamente gobernador de Buenos Aires en 1835, ahora con plenos poderes, Rosas tuvo que hacer frente al malestar provocado por el bloqueo de la armada francesa (1837) y al enfrentamiento con la Confederación Perú-boliviana. Con el apoyo francés, el unitarista Juan Lavalle organizó un ejército de descontentos que avanzó hacia Buenos Aires. Sin embargo, Rosas, tras lograr un tratado con Francia, pudo reconquistar el interior, donde nombró gobernadores adictos. De este modo, en 1842 alcanzó un poder absoluto sobre el territorio nacional. Apoyándose en las masas federales, organizó el Partido Restaurador Apostólico y mantuvo al país en una perenne cruzada contra los unitarios. Su gobierno dictatorial logró la estabilidad política interna, mantuvo la integridad nacional y favoreció el crecimiento económico. Intervino en los conflictos internos de Uruguay, apoyando al conservador Manuel Oribe contra el liberal José Fructuoso Rivera. Sitió Montevideo, pero los británicos obligaron a la escuadra argentina a levantar el bloqueo. Argentina tuvo que sufrir entonces la intervención de los británicos y los franceses, que bloquearon Buenos Aires (1845) y organizaron una expedición para penetrar por Paraná. Aunque los intervencionistas no consiguieron derrocar a Rosas, en 1850 Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se rebeló con el apoyo de los unitarios y de los Gobiernos de Brasil y de Montevideo, invadió Santa Fe, marchó sobre Buenos Aires y derrotó a las tropas de Rosas en la batalla de Caseros (1852). Rosas, cuya base popular se había visto deteriorada por la política fiscal que cargaba la financiación del déficit sobre las clases más humildes, se exilió entonces viajando a Gran Bretaña. En 1857 fue juzgado y condenado a muerte en rebeldía por el Senado y la Cámara de Representantes. Perdida toda su influencia, pasó los últimos 20 años en el exilio. (Fuente: "Biografia de Juan Manuel de Rosas". En Biografías y Vidas).

En 1879 nacía Albert Einstein. Fue un físico alemán, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía, E=mc². Ese año, publicó otros trabajos que sentarían algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. En 1915, presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad.​ Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.​ Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla no la entendió, y temieron correr el riesgo de que luego se demostrase errónea.​ En esa época era aún considerada un tanto controvertida. Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania en diciembre de 1932 con destino a Estados Unidos, donde se dedicó a la docencia en el Institute for Advanced Study. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Durante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría la fuerza gravitatoria y la electromagnética. Aunque es considerado por algunos como el "padre de la bomba atómica", abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo, el sionismo y el socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Durante sus últimos años, Einstein trabajó por integrar en una misma teoría las cuatro interacciones fundamentales. Fue proclamado "personaje del siglo XX" y el más prominente científico por la revista Time.

En 1883 moría Karl Marx. Fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán.​ En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista (en coautoría con Engels) y El capital (publicados los tomos II y III póstumamente).

En 1918 el Gobierno soviético establecía su sede en Moscú y se instalaba en el Kremlin. Después de la Gran Revolución de octubre de 1917, Moscú volvió a ser la capital de Rusia. En marzo de 1918 el gobierno soviético se trasladó desde Petrogrado a dicha ciudad y ocupó el Kremlin que se cerró para los visitantes. Los monasterios antiguos (Chúdov y de Ascensión) fueron demolidos y sustituidos por un edificio del gobierno (1932—1934). En 1935 el águila bicéfala fue retirada de las torres del Kremlin siendo sustituidas en 1937 por estrellas de rubís.

En 1922 nacía China Zorrilla. Célebre actriz, comediante y directora uruguaya que desarrolló una carrera internacional, en especial desde Argentina, donde se estableció en 1971. Su nombre completo era Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Es una de las personalidades artísticas más populares del Río de la Plata y grande dame del teatro rioplatense. Fue premiada en cine, radio y televisión, con una larga trayectoria en ambas márgenes del Plata. Además fue guionista, productora, traductora y adaptadora. Su abuelo paterno fue el poeta Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931), autor de La epopeya de Artigas, Tabaré y La leyenda patria. Se inició en el teatro independiente en 1943. En 1946 viajó a Londres becada para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art. A su regreso debutó en Una familia, de Antonio Larreta, en la Comedia Nacional Uruguaya, en 1948. En el teatro de repertorio se impuso como actriz dramática y como brillante comediante primero en la Comedia Nacional. En 1961 fundó el Teatro de la Ciudad de Montevideo junto con Antonio Larreta y Enrique Guarnero, con cuyo elenco viajaría a Buenos Aires, París y Madrid. A mediados de los años sesenta hizo un paréntesis en su actividad teatral estableciéndose por espacio de cuatro años en Nueva York. Allí trabajó como profesora de francés y secretaria de una agencia teatral. Presentó en Broadway la comedia musical Canciones para mirar, un espectáculo para niños sobre textos de María Elena Walsh. En 1971 viajó a Buenos Aires, en donde rodó su primera película, Un guapo del 900 y luego La maffia, con Alfredo Alcón. En la temporada teatral marplatense reemplazó a Ana María Campoy en la pieza Las mariposas son libres, junto a Rodolfo Bebán. Se instaló en Buenos Aires, desplegando una intensa carrera en cine, teatro y televisión. Alcanzó una inmensa popularidad por su participación en teleteatros bajo la autoría de Alberto Migré. Desde 1971 hasta 2008 actuó en más de 50 películas. Algunas de las más recordadas, entre tantas, fueron La tregua, Darse cuenta, Esperando la carroza. Últimos días de la víctima, Conversaciones con mamá. Tradujo y escribió las canciones para comedias musicales. En 2010 fue la voz narradora del disco conceptual Otra vida. Falleció a los 92 años. En Uruguay se decretó duelo nacional. Fue despedida en el Palacio Legislativo de Montevideo.

En 1933 nacía Quincy Jones. Es un compositor, director, arreglista y productor estadounidense, productor de los álbumes más exitosos de Michael Jackson, incluido Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos. Su ámbito de interés musical abarca el R&B y el jazz, con frecuente tendencia a su fusión.

En 1933 nacía Michael Caine. Es un actor británico, famoso por su particular acento inglés, apareció en más de 154 películas en su carrera y es considerado un icono de la industria cinematográfica británica.

En 1948 nacía Billy Crystal. Es un actor, escritor, productor, comediante y director de cine estadounidense. Dirigió la ceremonia de entrega de los premios Óscar en 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 y 2012. Al parecer, rechazó la oportunidad de volver a dirigir el evento en 2006 para concentrarse en otros proyectos.

En 1955 nacía Daniel Bertoni. Es un exfutbolista argentino que jugaba en la posición de delantero. Como parte de la selección Argentina obtuvo la Copa Mundial de Fútbol de 1978. También con el Club Atlético Independiente conquistó tres veces la Copa Libertadores (1973, 1974 y 1975), tres veces la Copa Interamericana (1973, 1974 y 1976) y una Copa Intercontinental (1973). Se desempeñó como director técnico y comentarista televisivo.

En 1958 nacía Alberto Grimaldi. Alberto II de Mónaco es el actual príncipe soberano de Mónaco, sucediendo a su padre Raniero III de Mónaco desde 2005. Su nombre completo es Alberto Alejandro Luis Pedro Grimaldi y está casado con la sudafricana Charlene Wittstock, hoy princesa Charlene de Mónaco.

En 1997 moría Fred Zinnemann. Fue un director de cine austríaco ganador de cuatro Óscar. En 1951, rodó Teresa (1951), un drama con Pier Angeli y John Ericson, el director ganaría su primer Óscar con el documental Benjy (1951), un corto narrado por Henry Fonda sobre un niño con graves problemas físicos desde su nacimiento.

En 2014 moría Jorge Ibáñez. Fue un reconocido diseñador de moda de alta costura femenina y empresario argentino.

En 2015 moría Ana María Giunta. Fue actriz, directora de escena y dramaturga argentina. Con definida trayectoria en cine, teatro y televisión, se destacó sobre todo sus papeles. Fue una defensora por los derechos de las mujer, la no violencia doméstica y no violencia de género.

En 2018 asesinaban a la dirigente y política brasileña Marielle Franco. Fue una socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, ​ y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas que viven en las favelas. Su asesinato se produjo cuando era concejala de Río de Janeiro por el PSOL, en el Estácio, región céntrica de la ciudad. Los criminales estaban en un coche que se puso a la par del de la concejala y efectuaron varios disparos que también mataron el conductor.

En 2018 moría Emilio Disi. Emilio Roberto Parada​, más conocido como Emilio Disi, fue un primer actor, comediante y director teatral argentino, hermano del actor y promotor Pepe Parada. Para crear su apellido artístico se inspiró en una óptica Disi que encontró en la guía telefónica.​​​

En 2018 moría Stephen Hawking. Fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación,​ lo que se conoce actualmente como radiación de Hawking (o a veces radiación Bekenstein-Hawking). Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos. El caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros negros. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió doce doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico (grado CBE) en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009​ y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. Antes de su primer matrimonio, cuando tenía 21 años, se le diagnósticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. Dicha circunstancia hizo que se comunicara a través de un aparato generador de voz. Ha sido la persona más longeva con esta enfermedad, a la que sobrevivió 55 años. Su caso resulta desconcertante para los neurólogos. Como autor de libros divulgativos sobre ciencia alcanzó enormes éxitos de ventas, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, como Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, Brevísima historia del tiempo, en colaboración con Leonard Mlodinow, en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible la Historia del Universo, motivo por el cual se le conoció como El historiador del tiempo​ o El historiador del universo, y El universo en una cáscara de nuez (The Universe in a Nutshell), de 2001. El 14 de marzo de 2018, a los 76 años de edad.