Efemérides del 13 de marzo en Argentina y el mundo

Un 13 de marzo moría el Director Supremo de las Provincias Unidades, Juan Martín de Pueyrredón. Alfredo Palacios, cuando despuntaba el siglo 20, era elegido diputado, siendo el primer legislador socialista de América. Nacía en Rosario el músico, pianista y compositor, el rosarino "Fito" Paez. En 2013 era elegido como Papa, por primera ocasión, un americano. Fue un argentino, Jorge Bergoglio. quien adoptó el nombre de Francisco.

En 1786 nacía Francisco "Pancho" Ramírez. Conocido como el Supremo Entrerriano, fue un caudillo federal argentino, uno de los líderes de la provincia de Entre Ríos durante los años de formación de la República Argentina, creando la República de Entre Ríos. Formó parte del partido artiguista, liderado por el oriental José Gervasio Artigas, a quien luego enfrentó hasta derrotarlo, obligándolo a exiliarse. Poco después perdió la vida en un encuentro con las fuerzas de quien anteriormente había sido su aliado, Estanislao López.

En 1850 moría Juan Martín de Pueyrredón. Fue un militar y político argentino que se desempeñó como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En junio de 1810 Juan Martín de Pueyrredón llegó a Buenos Aires y se puso a disposición del nuevo gobierno. En 1816 fue nombrado por el Congreso de Tucumán Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Envió al Ejército de los Andes, comandado por San Martín, todo el armamento y las tropas que pudo, además de algunos oficiales destacados. Por otro lado, realizó campañas de corso alrededor del mundo a través de los capitanes Hipólito Bouchard y Guillermo Brown. Fue reemplazado como Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata por el general José Rondeau.

En 1904 Alfredo Palacios era electo diputado, siendo el primer legislador socialista de América. Triunfó en las elecciones para diputados nacionales del 13 de marzo de 1904, por la circunscripción uninominal de La Boca, reconociéndose como el primer legislador socialista de América. Fue autor de gran parte de la legislación laboral argentina y del libro El Nuevo Derecho. Inspiró la Reforma Universitaria de 1918 y fue designado por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos como "Maestro de América". Para las elecciones que se harían en el año 1904, un grupo de inmigrantes italianos del barrio de La Boca habían llegado al despacho de abogado y le ofrecían la candidatura a Diputado Nacional por el Partido Socialista por la circunscripción 4º.

En 1921 Mongolia se independizaba de China. Con el apoyo del Ejército Rojo, la Mongolia exterior lograba independizarse de China el 13 de marzo de 1921, luego de ser conquistada por los manchúes en 1691; sin embargo, en 1911 eran derrotados por las fuerzas republicanas chinas, con lo que Mongolia lograba recuperar su independencia hasta 1919, cuando las tropas chinas ocuparon su capital. Para 1924 se creaba la República Popular de Mongolia, contando con el apoyo soviético. Después de la guerra civil en China, fue reconocida por el Gobierno del gigante asiático, aunque continuó siendo tutelada por Moscú. Se formó un Gobierno comunista que abandonó en 1990 sus funciones, aprobándose en 1992 una nueva Constitución de carácter democrático.

En 1939 nacía Neil Sedaka. Es un cantante, pianista y compositor estadounidense. Su composición Stupid Cupid fue un éxito de 1958 en la voz de Connie Francis, y fue contratado por la RCA Records como intérprete solista. Una cadena de éxitos le seguiría al finalizar 1963. En el ranking de las mejores 100 canciones, se ubicó con sus temas Oh! Carol, La chica del calendario, Feliz cumpleaños, dulces dieciséis, y Breaking Up Is Hard to Do o ‘Es difícil decir adiós’ .

En 1959 moría Ricardo Levene. Fue un historiador argentino y uno de los fundadores de la Nueva Escuela Histórica. La Nueva Escuela pretendía profesionalizar y aplicar el método científico a los estudios históricos, dejando atrás un largo período durante el cual las publicaciones sobre historia tuvieron más bien un carácter de ensayos filosóficos y sociológicos, e incluso psicológicos.

En 1960 nacía Jorge Sampaoli. Es un exfutbolista y director técnico argentino. Actualmente dirige al Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia. Se ha consolidado como entrenador de nivel internacional con éxitos como en Emelec al conseguir ser el mejor equipo del mes del mundo en junio de 2010 según la IFFHS.​ Con Universidad de Chile obtuvo cuatro títulos consecutivos, el Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012 y la Sudamericana 2011 (de forma invicta). Con la Selección chilena llegó a octavos de final del Mundial Brasil 2014 y se coronó campeón de la Copa América (por primera vez en la historia de Chile) en la edición 2015 del torneo.​ Obteniendo un 69,8 % de rendimiento, con 44 partidos dirigidos (27 triunfos, 9 empates y 8 derrotas). También fue el primer director técnico en la historia de la selección chilena en levantar un trofeo oficial. El 1 de junio de 2017, Sampaoli asumió oficialmente como entrenador de la selección argentina. En el Mundial de Rusia 2018, en octavos de final, Argentina quedó eliminada tras perder ante Francia por 4-3. El 15 de julio de ese año se hizo oficial su salida como director técnico de la selección albiceleste, después de haberla dirigido en 15 partidos.

En 1963 nacía "Fito" Páez. Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, es un cantante, compositor y músico argentino. Integrante de la llamada trova rosarina. Con más de 40 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 24 álbumes de estudio, un maxi sencillo, cuatro álbumes en directo, tres DVD, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Luego de una primera etapa contracultural aclamada por la crítica, el artista logró su definitiva proyección internacional a principio de los años noventa cuando publicó los álbumes El amor después del amor (1992) y Circo beat (1994), que se convirtieron en grandes éxitos, vendiendo más de un millón de copias sólo con el primero. Ha logrado una gran cantidad de reconocimientos, entre los que destacan el Grammy al "Mejor Álbum latino de Rock o alternativo" conseguido en 2021 por su disco La conquista del espacio. Además ocho premios Grammy Latinos. Los dos primeros los conquista en el año 2000 como "mejor cantante masculino de rock" por su álbum Abre (1999) y Al lado del camino como mejor canción de rock. Entre 2007 y 2009 recibió tres Grammy consecutivos y en categorías diferentes: "mejor álbum de rock vocal", por El mundo cabe en una canción, "mejor álbum de cantautor del año" por Rodolfo y mejor álbum vocal pop masculino, por su disco No sé si es Baires o Madrid. En 2018 consiguió otro Latin Grammy por la categoría "mejor canción de rock" por su canción Tu vida, mi vida, de su trabajo La ciudad liberada. En 2020 volvió a obtener dos nuevos Grammy Latinos como "Mejor álbum pop/rock del año" por La conquista del espacio y como "Mejor canción pop/rock del año" por La Canción de las Bestias.

En 2013 el argentino Jorge Bergoglio era elegido Papa, adoptando el nombre de Francisco. Es el 266º y actual papa de la Iglesia católica. Como tal, es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave. Nacido en Buenos Aires, antes de entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó como técnico químico. Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en la escuela jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe.​ En 1969 fue ordenado sacerdote y entre los años 1973 y 1979 fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante seis años. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los cuatro obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte, el 28 de febrero de 1998. El papa Juan Pablo II designó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Belarmino el 21 de febrero de 2001. Tras la muerte de dicho pontífice, el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar el trono de san Pedro, cargo para el que fue elegido finalmente el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011. Impedido por los estatutos de asumir un nuevo mandato, durante la 102.ª asamblea plenaria de ese organismo se eligió al arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, José María Arancedo, para sucederlo. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como "Francisco" en honor al santo de Asís. Se convirtió en el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III. Conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos, Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la Casa de Santa Marta en lugar de la residencia papal en el Palacio Apostólico Vaticano usada por sus antecesores desde 1903. Entre las acciones que hasta la fecha han caracterizado su pontificado destacan sus iniciativas de reforma de la curia romana en campos tan diversos como la economía y las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos y el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado y la familia. Con ello propugnó soluciones en temas complejos que incluyen la transparencia en las finanzas vaticanas, la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica, la simplificación de la burocracia, la eficacia de la comunicación, la nulidad matrimonial, la lucha contra la pedofilia y los abusos, y la protección de menores y migrantes. Fue el cardenal protodiacono Jean-Louis Tauran quien anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección de Francisco con la fórmula en latín: "Annuntio vobis Gaudium Magnum: Habemus Papam. Eminentisimun ac reverendisimum dominum, dominum Giorgium Marium, Sancte Romane Eclesiae Cardinalem Bergoglio; qui sibi nomen imposuit Franciscum" ("Os anuncio un gran gozo: ¡tenemos papa! El eminentísimo y reverendísimo señor don Jorge Mario, de la Santa y Romana Iglesia cardenal Bergoglio, quien se ha impuesto el nombre de Francisco").