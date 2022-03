Efemérides del 12 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de los Tuiteros. Los usuarios a esta red social celebran cada 12 de marzo, entre etiquetas y tendencias. La celebración del #DíaInternacionalDeLosTuiteros fue impuesta por los propios usuarios en 2012, y es un homenaje a la creación de Jack Dorsey, quien fue el primer tuitero en postear algo en esta red social con un sencillo mensaje: "Just Setting up my Twitter (acabo de crear mi Twitter)".

Día Mundial del Glaucoma. A partir del año 2008 se viene celebrando cada 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma, un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente, producto de una degeneración progresiva del nervio ocular.

Día del Escudo Nacional. Consiste en la fiel reproducción del sello que el 12 de marzo de 1813 empleara la Soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para autenticar los actos gubernamentales. Hasta entonces y desde el inicio de las sesiones, ese cuerpo se había visto obligado a emplear la estampa de las armas reales utilizada en los documentos desde tiempos del Virreinato, como lo testimonian dos cartas de ciudadanía expedidas el 22 de febrero de ese año, uno de cuyos ejemplares se conserva en el Museo Histórico Nacional. El Decreto 10.302 de 1944 , en su artículo 5° adoptó dicha figura como modelo patrón inalterable, el que debe ser observado en cualquiera de sus reproducciones. Es en función de sus orígenes que el calendario oficial celebra el 12 de marzo como Día del Escudo Nacional.

En 1507 moría César Borgia. De nombre original español César de Borja, fue un noble, político y condotiero italiano de origen valenciano, que sirvió como capitán general de los ejércitos papales entre 1497 y 1503, al servicio de su padre y sumo pontífice de la Iglesia católica Alejandro VI.

En 1813 la Asamblea del año XIII sancionaba un decreto relacionado con los aborígenes. Establecía la extinción del tributo indígena y la derogación de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Declaraba a los indígenas hombres libres con iguales derechos que el resto de los ciudadanos. Había sido una resolución adoptada por la Junta Grande que resolvió extinguir en todo el territorio de las Provincias Unidas el tributo que los aborígenes pagaban al Rey de España. El 12 de marzo de 1813, la medida era refrendada por la Asamblea del año XIII.

En 1894 se vendían las primera botellas de Coca-Cola. El farmacéutico Jhon Pemberton vendía las primeras botellas de su tónico, Coca-Cola. La nueva bebida se comercializaba como una "fórmula como un tónico para los nervios y el cerebro" para uso médico. Mas tarde se añadirá agua con gas y se venderá como bebida. La Coca-Cola fue creada el 08 de mayo de 1886 por Pemberton en la farmacia Jacobs en Atlanta, Estados Unidos.

En 1890 nacía Vaslav Nijinski. Fue un bailarín de ballet y coreógrafo ruso de origen polaco. Nijinsky fue uno de los más dotados bailarines en la historia, y se hizo célebre por su virtuosismo y por la profundidad e intensidad de sus caracterizaciones.

En 1906 moría Manuel Quintana. fue un abogado, político y estadista argentino, presidente de la Nación Argentina entre el 12 de octubre de 1904 hasta su fallecimiento el 12 de marzo de 1906, aunque el 25 de enero ya había solicitado licencia por enfermedad, delegando el mando en su vicepresidente José Figueroa Alcorta.

En 1918 Moscú se convertía en la capital de Rusia. Tras la Revolución Rusa de 1917, Moscú se convertía en la capital de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y cinco años más tarde, de la Unión Soviética.

En 1927 nacía Raúl R. Alfonsín. Nacido en Chascomús, Buenos Aires, fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación.​ Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional Socialista.​ Muchos sectores lo reconocen como "el padre de la democracia moderna en Argentina". El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura de los setenta, fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue la primera creada para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón. Además del propio Alfonsín, asistieron el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares; el rabino, Marshall Meyer; el obispo, Carlos Gatinoni; Alicia Moreau de Justo; Oscar Alende; Susana Pérez Gallart; Adolfo Pérez Esquivel; y Alfredo Bravo. En diciembre de 1983, tras las elecciones de octubre, asumió el cargo de presidente, finalizando la dictadura cívico-militar. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad. Su gestión es recordada principalmente por la realización del Juicio a las Juntas, así como también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile y los acuerdos con Brasil que llevaron a la formación del Mercosur. Algunos analistas consideran que el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, que puso en marcha Alfonsín es uno de los puntos más altos de su gobierno. Su política económica estuvo marcada por una deuda externa muy alta, heredada de la dictadura, que entró en default en 1988, una alta inflación que pasó a hiperinflación en 1989​ y una economía que se redujo en su PBI de 103.000 millones de dólares en 1983, a 76 mil millones de dólares en 1989. Presionado por la recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de líderes empresariales y el temor a una nueva intentona de grupos golpistas, anunciaba el 21 de abril de 1989​ el adelanto de las elecciones para el 14 de mayo (siendo que debían ser realizadas en octubre) con la idea de que tranquilizarían al país. Sin embargo se generaban disturbios y saqueos en ciudades del interior. Anunciaba el 12 de junio de 1989 que también se adelantaba el traspaso de mando para el 30 de ese mes, cuando estaba previsto para el 10 de diciembre. Entregaba la presidencia a Carlos Menem, que había sido electo en los comicios. Abandonó el Gobierno con su popularidad en descenso por la situación económica y las leyes que impulsó, tras las asonadas carapintadas y la presión de sectores castrenses, conocidas como "Obediencia Debita" y "Punto Final", que impedían el enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad en la dictadura; además de la conflictividad con los sindicatos, y se dice, fuertes presiones de sectores económicos y mediáticos. Es recordado cuando, durante un discurso, por ejemplo, recibió una fuerte silbatina en la Sociedad Rural, prosiguiendo aún así con el mismo y señalando que era "una actitud fachista no dejar hablar al orador". Su imagen se vio en gran medida rehabilitada con el paso de los años,​ y muchos sondeos y estudios posteriores encuentran que la opinión pública en general califica positivamente a su figura entre los distintos presidentes de la historia argentina. Tras dejar el gobierno realizó el denominado "Pacto de Olivos" con Menem, que permitió la reforma constitucional de 1994. Ejerció brevemente como senador por la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002, cuando renunció a su banca, no volviendo a ocupar cargos electos. En octubre de 2008, la entonces presidenta, Cristina Fernández, encabezaba un acto en su homenaje en la Casa de Gobierno, en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del retorno de la democracia. Alfonsín fallecía el 31 de marzo de 2009. Se decretaban tres días de duelo nacional y miles de personas concurrían a despedirlo. Su féretro permanecía por el velatorio en el Congreso de la Nación y era trasladado al Cementerio de la Recoleta.

En 1928 se producía la rotura de la presa de San Francisco. El muro de la represa se colapsó, provocando una violenta inundación y centenares de víctimas mortales. Cinco testimonios de personas que pasaron cerca del muro en la hora anterior al colapso, no notaron ninguna anormalidad. La potencia del agua arrasó el valle del río Santa Clara llevándose consigo un número indeterminado de vidas. Este valle estaba habitado por muchas personas de origen latinoamericano, muchos de ellos indocumentados y sin familiares, que vivían y trabajaban en los ranchos del sector. Desaparecieron en la avalancha sin deudos y sin registro.

En 1930 comenzaba en la India la “Marcha de la Sal”. Fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi y llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930. Esta marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio británico.

En 1940 el Tratado de Moscú ponía fin la guerra Ruso-Finlandesa. Fue firmado por Finlandia y la Unión Soviética, y fue ratificado el 21 de marzo.​ Marcó el final de los 105 días de la guerra de Invierno, que enfrentó a ambos países.

En 1941nacía Barbara Feldon. Es una actriz estadounidense cuyo papel más destacado fue el de la Agente 99 en la comedia de los años 60 Superagente 86.

En 1946 nacía Liza Minelli. Es una actriz, comediante y cantante estadounidense. También conocida como la "La novia de Estados Unidos", alcanzó fama en 1972 gracias a la película Cabaret, con la que ganó el Óscar a la mejor actriz.

En 1955 moría Charlie Parker. Fue un saxofonista y compositor estadounidense de jazz. Apodado Bird y Yardbird, es considerado uno de los mejores intérpretes de saxofón alto de la historia de ese género musical, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de sus artistas más legendarios y admirados.

En 2008 moría Jorge Guinzburg. Fue un humorista, periodista, productor teatral y conductor de televisión y radio argentino. Terminó la escuela secundaria en 1966 junto con Carlos Abrevaya. En 1967 iniciaron la carrera de Derecho que abandonaron al poco tiempo. En ese momento, Guinzburg eligió inscribirse en el Profesorado de Arte Dramático mientras trabajaba como taxista. En 1971, Abrevaya y Guinzburg consiguieron trabajo como libretistas del programa Pinocheando que conducía Juan Carlos Mareco por radio Rivadavia. Luego desempeñaron la misma tarea en Fontana Show, el programa de Cacho Fontana. En 1972 entraron al personal de la revista Satiricón. Con la conducción de Raúl Becerra, Adolfo Castelo, Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya hizo su aparición La noticia rebelde en 1986. Este programa marcaría un antes y un después en el periodismo humorístico argentino. En 1990, se une a Horacio Fontova para realizar Peor es nada, envío que estaría en pantalla hasta 1994. En 1997, realizó La Biblia y el calefón, un programa donde tenía 4 invitados a los que entrevistaba simultáneamente haciéndolos interactuar.

En 2009 el financiero Bernard Madoff se declaraba culpable de estafas. El expresidente del mercado Nasdaq se declaraba culpable de llevar a cabo un fraude por 65.000 millones de dólares, con el que había estafado a miles de clientes, desde grandes bancos hasta entidades de beneficencia y pequeños inversionistas. Fue el autor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia de Estados Unidos. Según las investigaciones, Madoff llegó a defraudar a 37 mil personas en 136 países durante 40 años.