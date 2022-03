Efemérides del 11 de marzo en Argentina y el mundo

Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios. Tuvo su origen en Paraná, en marzo de 2014, cuando la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano, y la senadora Kunath expusieron en la charla “El rol de la Defensoría del Público en la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres” mientras se articulaban acciones conjuntas luego que el organismo declarara a 2014 como el “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la Discriminación de género en los medios audiovisuales”. La fecha elegida es en conmemoración al 11 de marzo de 2009, cuando se sancionó la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones impersonales.

En 1482 Tomás Torquemada era nombrado Inquisidor. Los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla nombraban a Tomás de Torquemada Inquisidor General de la corona de Castilla. La Inquisición sería la primera y la única institución que ejercería su función de manera centralizada y unificada en el conjunto de los Estados hispánicos durante el reinado de Fernando e Isabel. Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos, entre 1480 a 1530, que posteriormente fue sustituido por el acoso a otros grupos considerados subversivos, como los calvinistas o los protestantes.

En 1842 nacía Leandro N. Alem. Fue un abogado, político, revolucionario, estadista y masón argentino, destacado por haber fundado la Unión Cívica Radical y liderado dos insurrecciones armadas. Bautizado como Leandro Alen, él mismo modificó su apellido de joven, reemplazando la n final por una m. Tradicionalmente su nombre ha sido escrito como Leandro N. Alem y, en algunos casos, como Leandro Nicéforo Alem, aunque su segundo nombre es objeto de debate entre los historiadores. Comenzó en la política desde el Partido Autonomista de Adolfo Alsina, por el cual sería diputado provincial en dos oportunidades. También fue diputado nacional por el Partido Republicano. En 1890 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica y jefe político de la fallida Revolución del Parque, contra el régimen fraudulento del PAN. En 1891 lideró el sector de la Unión Cívica que fundó la Unión Cívica Radical. En 1893 lideró una segunda insurrección armada, que volvió a ser derrotada. En las elecciones legislativas de 1895 fue elegido diputado nacional. El 1 de julio de 1896 se suicidó, luego de escribir un célebre testamento político.

En 1921 nacía Astor Piazzolla. Nacido en Mar del Plata, fue un bandoneonista y compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX y uno de los más importantes de tango en todo el mundo. Su contacto con la música se inició en Nueva York, donde su familia vivió entre 1925 y 1936. A los ocho años, su padre le regaló su primer bandoneón, y comenzó a tomar clases con Andrés D´Aquila; realizó una grabación en acetato con tan solo 10 años. En 1933, estudió música con el pianista húngaro Bela Wilda, quien lo introdujo en el universo sonoro de Bach. Al año siguiente, conoció a Carlos Gardel y, rápidamente, entabló una relación amistosa con él. Gardel lo oyó tocar y le ofreció participar y tocar varios temas en la película El día que me quieras. Interpretó a un canillita. También fue invitado a la gira por América en la que Gardel perdió la vida junto a su equipo; pero, dada su corta edad, no viajó por no tener permiso. En 1936, su familia volvió a Mar del Plata, y Astor participó en varios conjuntos y conoció la obra del sexteto de Elvino Vardaro, que lo influenció de forma definitiva. Decidido a explorar el tango, se mudó a Buenos Aires a los 17 años y, al poco tiempo, consiguió su objetivo: ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista de fila y ocasional pianista y, luego, convertido en arreglador de la orquesta. Continuó sus estudios de música académica con Alberto Ginastera y, de piano, con Raúl Spivak. Sus arreglos lo alejaron cada vez más del tango clásico. Hacia 1944, abandonó la Orquesta de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino hasta 1946, cuando compuso El desbande, considerado por él mismo su primer tango con una estructura formal diferente. Formó su propia orquesta, que disolvió en 1949, y comenzó a escribir música para películas. Se apartó del bandoneón y se acercó al jazz: la búsqueda de un estilo diferente a todo lo llevó a profundizar sus estudios musicales. Entre 1950 y 1954, compuso obras claramente distintas de la concepción del tango hasta ese momento (Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal, Lo que vendrá), y comenzó a definir su estilo. También escribió piezas de música culta, como Rapsodia porteña (1952) y Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos (1953). Por la última, ganó el Premio Fabien Sevitzky, y el Gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París con la famosa pedagoga musical Nadia Boulanger, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. La beca duró casi un año y, en ese tiempo, formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París Martial Solal y Lalo Schifrin. Con Schirfrin, grabó Two Argentinians in Paris (1955). A su regreso a la Argentina, convocó a músicos de primera línea y formó el Octeto Buenos Aires. Varias versiones del Octeto influyeron de manera determinante en la futura evolución del tango, debido a sus novedades rítmicas y contrapuntísticas. Cuando murió su padre, en 1959, compuso en su homenaje acaso su obra más bella: Adiós, Nonino. En 1960, después de una estadía en Estados Unidos, donde su estilo se presentó como jazz-tango, formó un quinteto por el que pasaron músicos como Elvio Bardaro, Dante Amicarelli, Antonio Agri, Horacio Malvicino, Oscar López Ruiz, Kicho Díaz, Osvaldo Manzi y Cacho Tirao. En 1968, compuso, con el poeta Horacio Ferrer, la operita María de Buenos Aires, para 11 instrumentos, recitante y cantantes femenino y masculino. En 1969, comenzó a escribir, también junto a Ferrer, temas más sencillos para la voz de Amelita Baltar, su pareja por aquellos años. Compusieron Balada para un loco, que se convirtió en un gran éxito popular al que sucedieron otros. En 1972, luego de un infarto, decidió instalarse durante cinco años en Italia. Formó el Conjunto Electrónico, grabó Libertango y experimentó su aproximación al jazz-rock. En 1974, grabó Summit junto al saxofonista Gerry Mulligan; y, un año después, tras la muerte de Aníbal Troilo, el disco Suite Troileana. En 1976, se presentó en el teatro Gran Rex con su obra 500 Motivaciones; y, en 1977, con una serie de conciertos en el Olympia de París. En 1978, volvió con su Quinteto y consolidó su fama internacional con giras por Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Japón. En 1983, en el Teatro Colón, ofreció una programación íntegramente compuesta por él.

En 1940 nacía Alberto Cortez. José Alberto García Gallo, más conocido como Alberto Cortez, fue un cantautor y poeta argentino, nacido en Rancul, La Pampa. Por sus orígenes la obra de Alberto Cortez muestra una influencia del tango, del folclore argentino y del cancionero popular de Hispanoamérica. Muchos poetas y escritores han dejado huella en su obra como Antonio Machado, Pedro Bonifacio Palacios "Almafuerte", Miguel Hernández o Pablo Neruda. Más adelante su gran referente musical fue Jacques Brel. Multitud de galardones han reconocido su extensa obra, con más de cuarenta discos publicados y premios tan importantes como el Grammy Latino a la Excelencia del año 2007 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España en 2015.

En 1973 Héctor Cámpora triunfaba en las elecciones presidenciales. Se eligió presidente y legisladores, con una participación de 85,93%. Mediante estas elecciones se puso fin a la dictadura militar autodenominada "Revolución Argentina", y al período de proscripción del peronismo, siendo las primeras elecciones completamente libres y democráticas que se realizaban en Argentina desde 1951. Si bien se trató de una elección formalmente carente de proscripciones, el régimen militar recurrió a la estratagema de poner un plazo para que los candidatos establecieran su domicilio en Argentina (el 25 de agosto de 1972) impidiendo en la práctica que Juan Domingo Perón presentara su candidatura, lo cual se lograría finalmente en las elecciones presidenciales de septiembre de ese mismo año. Héctor Cámpora, del Partido Justicialista, que concurrió apoyado por una amplia coalición conocida como Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), fue el candidato más votado con el 49,53% de los sufragios, a menos de medio punto porcentual de acceder a la presidencia en primera vuelta. Ricardo Balbín, de la UCR, lograba el 21,29 %.

En 1980 moría Julio De Caro. Fue un violinista, director de orquesta y compositor de tango argentino. Siguiendo directivas del padre, desde pequeño estudió piano en tanto su hermano Francisco se dedicaba al violín. Comenzó su carrera profesional en un quinteto con Roberto Goyeneche, Rafael Tuegols y De Caro en violín, Manuel Pizarro y Arolas en bandoneón. Con este conjunto estrenó Julio Mon beguin, su primer tango.

En 1990 Patricio Aylwin asumía la presidencia de Chile. El 11 de marzo de 1990, asumía como presidente de Chile al recibir de parte de Augusto Pinochet la banda presidencial. Su período presidencial, se desarrolló en una situación compleja. Aylwin y su gobierno se enfrentaron a la difícil misión de restablecer la democracia bajo la mirada de las Fuerzas Armadas, en un período en que sus integrantes aún gozaban de las garantías que ellos mismos habían establecido, además de la lealtad al exdictador de dicho país.

En 2003 se constituía en La Haya la Corte Penal Internacional. En la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en Roma en 1998, se adoptaba el estatuto mediante el cual se creaba una Corte Penal Internacional con personalidad jurídica internacional autónoma, de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, con competencia para juzgar a los individuos responsables por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional, como crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y de agresión. El 11 de marzo de 2002 se celebraba la ceremonia oficial de inauguración de la Corte en La Haya.

En 2004 se producían los atentados en España. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en España, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid llevados a cabo por Al Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, tal como reveló la posterior investigación policial, sentenció la Audiencia Nacional y reiteró el Tribunal Supremo. Ocurrieron en las estaciones de Atocha-Cercanías, El Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor 2.000 resultaron heridas. Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo cometido en Europa.

En 2006 moría Slobodan Milošević. Ocupó la presidencia de Serbia desde 1989 hasta 1997 y de Yugoslavia desde 1997 hasta 2000. En 2001 el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milošević al Gobierno formado por el que subió al poder Vojislav Koštunica tras ganar las elecciones, aunque Yugoslavia no había reconocido en ese momento la jurisdicción de dicho tribunal. El 1 de abril de 2001, Milošević aceptó una entrega pactada en Belgrado y fue trasladado a La Haya. En la ciudad de La Haya se le iniciaba un proceso legal en el que se le acusaba de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, acaecidos durante la guerra de Yugoslavia, tal y como fijó la fiscalía, y algunos documentos y declaraciones de testigos.

En 2008, tras ser anunciado un nuevo esquema de retenciones se iniciaba un paro agropecuario. Fue un extenso conflicto en el que cuatro organizaciones de la producción agro-ganadera en la Argentina (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina), tomaron medidas de acción directa contra la Resolución nº 125/2008, dictada por el ministro Martín Lousteau, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz. La medida, que incluyó cortes de rutas, se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro Lousteau, autor de la Resolución 125. Posterior a la dimisión del ministro, el 17 de junio de 2008, la presidenta , enviaba al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que fuera el Poder Legislativo el que resolviera en definitiva la situación. Luego de ser aprobado en Diputados, el proyecto tuvo una votación empatada en el Senado. Debió desempatar el vicepresidente, Julio Cobos, quien lo hizo negativamente​ en la madrugada del 17 de julio de 2008.

En 2011 un terremoto y posterior Tsunami azotaba Japón. Fue un terremoto de magnitud 9,1 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros.​ El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 29.9 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente seis minutos según los sismólogos.​ Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetang en las islas Célebes (Indonesia) entró en erupción.​ La NASA con ayuda de imágenes satelitales ha podido comprobar que el sismo pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este, y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1,8 milisegundos según los estudios realizados por los JPL de la NASA. La Agencia de Policía Nacional japonesa confirmó 15.893 muertes, 2.556 personas desaparecidas​ y 6.152 heridos. Se declaró el estado de emergencia en la central nuclear de Fukushima 1 a causa de la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores, en un principio se habían evacuado a los 3.000 pobladores en un radio de 3 km del reactor. El 12 aumentó a 10 km, afectando a unas 45 mil personas, pero al producirse una explosión en la central, las autoridades decidieron aumentar el radio a 20 km. ​