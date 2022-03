Efemérides del 8 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, también denominado "Día Internacional de la Mujer Trabajadora",​​ se conmemora cada 8 de marzo por la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. El 8 de marzo fue instaurado como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Un 8 de marzo de 1857, unas 20 mil mujeres trabajadoras en huelga marcharon por las calles de Nueva York para reclamar igualdad de derechos con los varones y mejores condiciones de trabajo. En 1908, a 51 años de esa movilización, un 25 de marzo, más de 100 trabajadoras morían calcinadas en el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waist Co. de Nueva York, en una tragedia que se denunció, había sido provocada por sus dueños, a quienes se acusó de haber cerrado las puertas de salida. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes inmigrantes. La tragedia de 1911 expuso las pésimas condiciones en las que trabajaban las víctimas. La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, a raíz de que un año antes la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras declarara en Copenhague al 8 de marzo como la fecha de reivindicación de los derechos femeninos. Se decidió esa fecha en conmemoración de “la marcha de las 20.000” trabajadoras de 1857 en Nueva York. Se realizaron concentraciones a las que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1917, como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la primera guerra, las mujeres de dicho país escogieron el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan y paz”. Cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países. En 1975 coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas lo conmemoraron por primera vez el 8 de marzo. Corrientes feministas argumentan que el 8 de Marzo, no es un día que deba celebrarse o ser festivo, como sucede en ciertos países, sino que debe servir para la reivindicación de derechos.

En 1813 Belgrano recibía un premio económico por sus triunfos militares, que donaba para construir escuelas. La Asamblea del año XIII premió a Manuel Belgrano con 40.000 pesos por las victorias obtenidas frente a los españoles en las batallas de Salta y Tucumán. Belgrano donaba el dinero para la construcción de cuatro escuelas públicas en Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Tarija (que pertenece actualmente a Bolivia): "He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria destinar los expresados 40.000 pesos para la donación de cuatro escuelas públicas de primeras letras en que se enseñe a leer y a escribir, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos y obligaciones del hombre en sociedad", expresaba. Los sucesivos gobiernos dieron otros destinos a ese dinero y las escuelas demoraron mucho en ser construidas. La escuela de Santiago del Estero se construyó en 1822, la de Tarija en 1974 y la de Tucumán en 1998. La última de las escuelas fue levantada en Jujuy, en el barrio Campo Verde, de la capital de esa provincia y fue inaugurada el 6 de julio de 2004.

En 1867 nacía Gregorio de Laferrere. Fue un político y dramaturgo argentino. En 1888 se inició en periodismo con El Fígaro, que fundó con su joven amigo Adolfo Mugica. Se dedicó a la actividad política en las filas del autonomismo porteño. En 1892 se acercó al radicalismo de Hipólito Yrigoyen, sin enrolarse en el movimiento, en busca de una depuración del viciado clima político de la época. En 1893 resultó elegido diputado provincial en la Legislatura de Buenos Aires, por un período de cinco años. Organizó el Partido Nacional Independiente en 1897, desprendimiento del Partido Nacional. En 1898 fue elegido diputado nacional por el distrito electoral de Buenos Aires, cargo que ocupó por reelecciones sucesivas hasta 1908.

En 1885 nacía Juan de Dios Filiberto. Fue un compositor y célebre músico argentino, de gran importancia para la consolidación del tango como género musical de fama mundial y autor de canciones clásicas como Caminito (1926), Quejas de bandoneón, El pañuelito (1920), Malevaje (1928) y Clavel del aire, muchas de ellas de contenido social.

En 1892 nacía Juana de Ibarbourou. También conocida como "Juana de América", fue una poetisa uruguaya. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza.

En 1920 moría Rafael Obligado. Fue un escritor, poeta y académico argentino. Conocido como "el poeta del Paraná" y perteneciente a la generación de 1880, escribió poesía con temática "gauchesca" pero con palabras "cultas", influido por la poesía francesa de fines del siglo XIX. Vivió en la estancia paterna, con un bellísimo castillo en el paraje de la Vuelta de Obligado, un recodo de las Barrancas del río Paraná ubicado exactamente dentro del partido de Ramallo cercano al límite con el partido de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Se casó a los 35 años, en 1886. Tres años más tarde, en 1889, lo nombraron correspondiente de la Academia Española. Su obra más importante, es el "Santos Vega".

En 1941 nacía Ramón "Palito" Ortega. Es un cantante, actor, compositor, productor discográfico, director de cine y político argentino. Nacido en un hogar humilde, desde su juventud desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. Desde la década de 1960 integró el grupo musical El Club del Clan, que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años. En su trayectoria de más de cinco décadas, ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los muchachos de mi barrio (1970), Mi primera novia (1966), La sonrisa de mamá (1972), El tío Disparate (1978) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), entre otras. Como cantante se lució con sus interpretaciones de «La felicidad» y «Despeinada» teniendo más de 28 millones de discos vendidos. Entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de Tucumán y entre 1998 y 2001 fue senador por la misma provincia. En la actualidad, continúa presentándose por diversos escenarios brindando conciertos. Es considerado uno de los artistas más influyentes del Siglo XX en Latinoamérica.

En 1971 se realizaba "La Pelea del Siglo" entre Alí y Frazier. Muhammad Ali y Joe Frazier, eran considerados los mejores en su categoría, aunque tenían marcados contrastes en personalidades y estilo: Ali era atractivo para los medios de comunicación, representaba el movimiento antibélico de los años 1960,. Por su parte, Frazier era discreto en su vida personal y considerado defensor del establishment. El evento fue programado para el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden y suscitó gran interés en el mundo. En la undécima ronda, Frazier casi le mandó a la lona y en el décimo quinto le impactó con el gancho de izquierda que provocó la tercera caída de Ali en su carrera profesional. A pesar de que Ali se levantó y terminó el enfrentamiento, la decisión de los jueces fue unánime a favor de Frazier, quien despojó del título de invicto a Muhammad Ali. Pese a todo, Frazier no disfrutó del todo la victoria, pues la pelea había sido tan brutal que ambos terminaron en el hospital.

En 1983 moría Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco, fue una cantautora y folclorista peruana. Compuso y escribió un gran número de canciones, así como poesías y guiones. Algunos de sus temas: "La flor de la canela", "José Antonio", "El puente de los suspiros", "Cardo o ceniza", y "Fina estampa".

En 1999 moría Bioy Casares. Fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantástica, policial y de ciencia ficción. Es considerado uno de los escritores más importantes del país y de la literatura en español, habiendo recibido la mención de Caballero de la Legión de Honor en 1981, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Miguel de Cervantes (ambos en 1990) ​y el Konex de Brillante en 1994. Colaboró literariamente en varias ocasiones con otro argentino, Jorge Luis Borges bajo distintos pseudónimos. Fue esposo de la escritora Silvina Ocampo. La novela La invención de Morel, contó con un prólogo de Borges, en el que comenta la ausencia de precursores del género de ciencia ficción en la literatura en español, presentando a Bioy como el iniciador de un género nuevo. La novela tuvo una gran aceptación. En 1945 apareció su tercera novela, Plan de evasión, ambientada en la colonia penitenciaria de la isla del Diablo de la Guayana Francesa. En 1944 había publicado la novela corta El perjurio de la nieve, incluida más tarde en La trama celeste (1948), su tercera colección de relatos. En 1954 publicaba El sueño de los héroes, redactada entre 1947 y 1952. En las décadas de 1950 y 1960, Bioy se dedicó especialmente al cuento (Historia prodigiosa, Guirnalda con amores, El lado de la sombra, El gran serafín) y comenzó su inclinación por la fotografía. En 1972 publicó dos antologías de cuentos propios, Historias de amor e Historias fantásticas, y en 1973 apareció Dormir al sol. En 1978 publicó otro libro de cuentos, El héroe de las mujeres. En 1985 apareció la novela, La aventura de un fotógrafo en La Plata. En 1986 publicaba el libro de cuentos Historias desaforadas. Falleció el 8 de marzo de 1999, cuando tenía 84 años.

En 2014 desaparecía sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 donde viajaban 239 personas (227 pasajeros y 12 tripulantes). Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como "una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación".

En 2015 moría Gerardo Sofovich. Fue un director, guionista, productor teatral, cinematográfico y de televisión argentino. También fue conductor televisivo y en oportunidades participó como actor.