Efemérides del 7 de marzo en Argentina y el mundo

En 1274 moría Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica​ y una de las mayores figuras de la teología sistemática.​

En 1765 nacía Nicéforo Niepce. Fue un físico, litógrafo, inventor y científico aficionado francés que inventó, junto a su hermano Claude, un motor para barcos y, junto con Daguerre, el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce, siendo usualmente llamado como el «inventor de la fotografía» y un pionero de ella.

En 1866 nacía Gabriela Laperriére de Coni. Fue una periodista, activista de la salud pública, socialista y feminista ​ franco-argentina.​ ​Fundó el Centro Feminista Socialista del Partido Socialista Argentino y fue la primera mujer que trabajó en el comité ejecutivo del partido.​ Nacida en Burdeos, fue una impulsora del mejoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños en las fábricas y autora de Alma de niño, La mujer y el niño en la fábrica, El descanso dominical, entre otras obras.

En 1875 nacía Maurice Joseph Ravel. Compositor francés. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico y, a veces, rasgos del expresionismo, y es el fruto de una compleja herencia y de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta.

En 1876 Alexander Graham Bell patentaba el teléfono. La Oficina de Patentes de EE.UU. concedía a Alexander Graham Bell la patente del teléfono (registrada con el número 174.465). Era una gran victoria para el inventor estadounidense, ya que desde hacía décadas varios inventores habían estado trabajando en la idea de un sistema de comunicación que transmitiese sonidos, una especie de "telégrafo parlante".

En 1906 nacía Ramón Carrillo. Fue un neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino. Fue la primera persona que ejerció el cargo de ministro de Salud de la Nación durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Nacido en Santiago del Estero, desde estudiante se inclinó hacia la neurología y la neurocirugía. Ya recibido a los 22 años abrazó estas especialidades y obtuvo una beca universitaria para perfeccionarse en Europa. Regresó a Buenos Aires en plena Década Infame. Tomó contacto con figuras emblemáticas de una corriente de auge en aquella época. Se vinculó con su compañero de estudios primarios Homero Manzi, y otros como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y los autores teatrales y de tango Armando Discépolo y Enrique Santos Discépolo. En 1943 conoció en el Hospital Militar al coronel Juan Domingo Perón. En 1946 Perón llegó a la presidencia, tras ganar las elecciones, y confirmó a Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente se transformaba en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Evita, esposa del nuevo presidente, coordinaba su accionar con el de Carrillo y contribuía a consolidar su obra técnica. Su gestión se caracterizó por dar prioridad al desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria, a conceptos como la "centralización normativa y descentralización ejecutiva". Desde la gestión de Carrillo se comenzaron a cumplir normas sanitarias incorporadas en la sociedad argentina como las campañas masivas de vacunación (antivariólica y antidiftérica) y la obligatoriedad del certificado para la escuela y para realizar trámites. Se implementaron campañas masivas a nivel nacional contra la fiebre amarilla, las enfermedades venéreas y otros flagelos. También se destacó la creación de EMESTA, primera fábrica de medicamentos; y el apoyo a los laboratorios nacionales por medio de incentivos económicos para que los remedios pudieran estar disponibles para la mayoría de la población. Se inauguraron casi 500 nuevos establecimientos sanitarios y hospitales. Aumentó el número de camas existentes en el país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954. Llevó adelante una campaña para terminar con el paludismo. La enfermedad se consideró erradicada en sólo dos años. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100 mil a 36 por 100 mil habitantes.​ Terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis. En tanto que la mortalidad infantil bajó de 90 por mil en 1943 al 56 por mil en 1955. El derrocamiento de Perón, lo encontró alejado de la función pública, en el exterior. Sufría de una enfermedad hipertensiva. Había viajado a Nueva York, en donde brindaba una serie de conferencias. Era acusado "en ausencia" por la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora", de "enriquecimiento ilícito", incautando sus bienes. Exiliado y sin recursos, conseguía trabajo en una empresa que tenía una explotación en Brasil. En 1956 le anunciaba a su esposa que le quedaban nueve meses de vida, luego de analizar un examen médico que se había realizado. El 28 de noviembre sufría un accidente cerebrovascular, siendo internado en el Hospital de Aeronáutica. Fallecía el 20 de diciembre. Tenía 50 años. Sus restos fueron repatriados en 1972. Es considerado como uno de los grandes sanitaristas de Argentina. "Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo", señalaba.

En 1912 Roald Amundsen anunciaba el descubrimiento del Polo Sur. Fue la primera expedición en llegar al Polo Sur, liderada por el explorador noruego Roald Amundsen. Él, junto a cuatro de los miembros que integraron la expedición, llegaron al Polo el 14 de diciembre de 1911. Fue anunciado, a su regreso, un 10 de marzo de 1912.

En 1934 nacía Norman Erlich. Fue un actor y humorista argentino de prolífica trayectoria, hijo de inmigrantes polacos y muy ligado al humor judío.​ Trabajó en teatro, cine, televisión y escribió varios libros.

En 1956 nacía Bryan Cranston. Es un actor, guionista, productor y director estadounidense, reconocido por su interpretación de Walter White (en la serie de AMC Breaking Bad), de Hal Wilkerson (el padre de familia de la serie de FOX Malcolm in the middle), y del doctor Tim Whatley (en la comedia de NBC Seinfeld). El papel de Walter White le ha convertido en uno de los grandes en el panorama del cine y la televisión habiendo sido galardonado con numerosos premios como los Emmy y los Globos de Oro.

En 1958 comenzaba a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina. La fundación de la Universidad Católica Argentina tuvo lugar 7 de marzo de 1958​ mediante la emisión de una declaración colectiva del Episcopado, que también promulgó sus primeros estatutos en forma experimental. El 8 de marzo de 1958 el presidente de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino, cardenal Antonio Caggiano, designó por decreto como rector a monseñor Octavio Derisi y a los integrantes del Consejo Superior y a los decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Filosofía.

En 1960 nacía Ivan Lendl. Es un extenista profesional checo nacionalizado estadounidense a los 32 años. Estuvo en la primera posición del ranking ATP durante 270 semanas. Finalizó 4 temporadas como el mejor, 9 veces entre los 3 mejores, y 13 temporadas entre los Top 10 del ranking.

En 1999 moría Stanley Kubrick. Fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense nacionalizado británico. Considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, destacó tanto por su precisión técnica como por la notable estilización y la profunda carga simbólica de sus películas.​

En 2006 era destituido el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra. El 30 de diciembre de 2004, como consecuencia de un incendio generado por varios elementos de pirotecnia arrojados por los asistentes en un lugar cerrado como lo era el boliche República Cromañón, fallecieron 194 personas. Esta tragedia provocó que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se acusara al entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra de mal desempeño y le iniciara un juicio político que finalizó el 7 de marzo de 2006, con su destitución.