Efemérides del 6 de marzo en Argentina y el mundo

Día del Escultor. El 6 de marzo se celebra el Día Internacional del Escultor en conmemoración del nacimiento de Miguel Ángel Buonarroti, quien nació en 1475 en la ciudad italiana de Caprese.

En 1619 nacía Savinien Cyrano de Bergerac. Fue un poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Boileau y de Molière. Como intelectual, fue considerado libertino, por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares.

En 1863 nacía Joaquín V. González. Fue un prominente político, historiador, educador, masón, filósofo, jurista y literato argentino, gobernador de La Rioja, su provincia natal, y varias veces ministro, fue el nacionalizador de la Universidad de La Plata y fundador del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires.

En 1870 nacía Oscar Straus. De apellido Strauss, se convirtió en Oscar "Straus" para no ser confundido con los músicos de la familia Strauss, con la que no tenía ninguna relación, como tampoco con el compositor alemán Richard Strauss, fue un compositor austriaco nacido el 6 de marzo y fallecido en Bad Ischl el 11 de enero de 1954.

En 1927 nacía Gabriel García Márquez. Fue un escritor y periodista colombiano. Reconocido principalmente por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Fue conocido como "Gabo", y familiarmente y por sus amigos como "Gabito". En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura​ "por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente". Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina.​ En 2007 la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. ​Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba derecho en la universidad. En 1948 y 1949 escribió para el diario El Universal de Cartagena. En Bogotá trabajó en El Espectador como reportero y crítico de cine. Un año después, García Márquez publicó en el mismo diario Relato de un náufrago, una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor A. R. C. Caldas, basándose en entrevistas con Luis Alejandro Velasco, joven marinero que sobrevivió al naufragio. La publicación de los artículos dio lugar a una controversia pública a nivel nacional cuando en el último escrito reveló la historia oculta, ya que desacreditó la versión oficial de los acontecimientos que había atribuido la causa del naufragio a una tormenta. Como consecuencia de esta controversia, fue enviado a París para ser corresponsal extranjero de El Espectador. Escribió sus experiencias en El Independiente, un periódico que sustituyó brevemente a El Espectador. Poco después, tras el triunfo de la revolución cubana en 1960, García Márquez viajó a La Habana, donde trabajó en la agencia Prensa Latina, trabando amistad con Ernesto Che Guevara. Junto con intelectuales y periodistas fundó Alternativa, que duró hasta 1980 y marcó un hito en la historia del periodismo de oposición en Colombia. En 1994, junto con su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi, creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Siendo joven, quería ser periodista y escribir novelas. Para La hojarasca, su primera novela, le llevó varios años encontrar un editor. Finalmente se publicó en 1955. Tardó 18 meses en escribir Cien años de soledad. En 1967 salió a la venta en Buenos Aires, Argentina, la primera edición. Tres décadas después se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Es una crónica de la familia Buendía en el pueblo de Macondo. Otra de sus novelas, El amor en los tiempos del cólera, se publicó por primera vez en 1985. En 2003, publicó el libro de memorias Vivir para contarla. La novela Memoria de mis putas tristes apareció en 2004. También es conocido por dejar fuera detalles y eventos aparentemente importantes de tal manera que el lector se ve obligado a cumplir un papel más participativo en la historia desarrollada. En El coronel no tiene quien le escriba de los personajes principales no se dan nombres. Su discurso de aceptación del Nobel fue titulado La soledad de América Latina. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganarlo en Literatura, después de lo cual declaró: "Yo tengo la impresión de que al darme el premio han tenido en cuenta la literatura del subcontinente y me han otorgado como una forma de adjudicación de la totalidad de esta literatura". García Márquez, "Gabo", falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. En Colombia se decretaron tres días de duelo nacional por su muerte. Su cenizas reposan en el claustro de La Merced de Cartagena de Indias.

En 1937 nacía Valentina Tereshkova. Cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de 400 aspirantes y cinco finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963.

En 1944 nacía David Gilmour. Es un músico, compositor y multiinstrumentista británico. Es conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd, a la cual se unió poco antes del abandono de Syd Barrett en 1968.

En 1957 se proclamaba la independencia de Ghana. El 6 de marzo de 1957 se proclamaba la independencia. , Kwame Nkrumah era el primer ministro, mientras se mantenía la representación de la corona británica a través de un gobernador general. Este cargo fue eliminado en 1960, cuando se optó por el sistema republicano.

En 1967 nacía Julio Bocca. Es un bailarín, director y maestro de ballet argentino, reconocido a nivel mundial. Ha bailado como artista invitado en varios teatros de todo el mundo tales como: el Royal Ballet de Londres, el Bolshói de Moscú, el Kirov de Leningrado, La Scala de Milán, Zarzuela de Madrid, el Royal Danish Ballet de Dinamarca, el Ballet de la Ópera de Oslo, el Ballet de Stuttgart de Alemania, el Ballet de la Ópera de París, el Teatro Municipal de Santiago de Chile y el Teatro Colón de Buenos Aires. También ha impartido varios cursillos y master classes como en el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda. Se retiró como bailarín profesional en un espectáculo público y gratuito en Buenos Aires, el 23 de diciembre de 2007.

En 1968 nacía Carlos Javier Mac Allister. Es un político y exfutbolista argentino. Debutó en Argentinos Juniors y se hizo famoso a nivel nacional por su desempeño en Boca Juniors durante los años '90. Su posición fue de defensor, específicamente marcador de punta izquierdo.

En 2003 moría Ramón Mestre. Fue un político y odontólogo argentino, perteneciente a la Unión Cívica Radical, que forjó su carrera política en la provincia de Córdoba con una línea interna opuesta a la del exgobernador Eduardo Angeloz. Se desempeñó como Intendente de la Ciudad de Córdoba, Gobernador de Córdoba, Interventor de Corrientes y Ministro del Interior de la República Argentina. Mestre alcanzó la gobernación en medio de una severa crisis económica. Un día antes de asumir Mestre, el gobierno nacional otorgó un crédito de 70 millones de dólares a la provincia. Lo hizo bajo la condición de que Córdoba firmara el Pacto Fiscal. En su primer día de gobierno, envió a la Legislatura local dos proyectos de ajuste, estableciendo una quita del 30 por ciento en los salarios de los empleados estatales, y una reducción del horario laboral del 40 por ciento. En 1995 por medio de un decreto 1.777 de 1995, reformó el sistema previsional, se recalculó el 82 por ciento móvil y provocó un recorte de alrededor de 18 por ciento en los haberes. Hubo una avalancha de juicios que llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. La Provincia restituyó el 82 por ciento móvil. Adelantó las elecciones para gobernador a 1998. José Manuel De la Sota, candidato de una alianza de partidos "Unión por Córdoba", prometió rebaja de impuestos y devolver los derechos conculcados por las leyes de emergencia. Unión por Córdoba ganó con el 49,59 % de los votos frente al 40,47% de la lista radical. Durante la breve administración de Fernando de la Rúa, fue designado interventor en la provincia de Corrientes el 17 de diciembre de 1999. Luego de la crisis que derivó en la renuncia de Federico Storani en marzo de 2001, asumió el Ministerio del Interior, cargo que ocupó hasta la dimisión del presidente De la Rúa. Para entonces ya no quedaba nada de la Alianza entre la U.C.R. y el FRE.PA.SO. Una nueva alianza política había surgido entre De la Rúa y Domingo Cavallo, ministro de Economía desde el 20 de marzo de 2001. Renunció al cargo durante la mañana​ de la jornada violenta del 20 de diciembre de 2001. En 2003 se iba a postular a candidato a la gobernación de Córdoba, pero debió abandonar la contienda electoral por razones de salud. Fallecía el 6 de marzo de 2003 a los 65 años.