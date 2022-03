Efemérides del 4 de marzo en Argentina y el mundo

Día del Hermano en Argentina. La elección de la fecha no se debe a ningún evento en particular. Está ligada al ámbito solidario, que recuerda los nexos de hermandad. A nivel mundial se festeja el 5 de septiembre.

En 1678 nacía Antonio Vivaldi. Compositor, violinista, profesor y sacerdote católico veneciano. Era apodado Il prete rosso («El cura rojo») por ser sacerdote y pelirrojo. Se le considera uno de los más grandes compositores barrocos, su influencia durante su vida se extendió por toda Europa y fue fundamental en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso unas setecientas setenta obras, entre las cuales se cuentan más de cuatrocientos conciertos, para violín y una variedad de otros instrumentos musicales, y cerca de cuarenta y seis óperas. Es especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las cuatro estaciones.

En 1811 moría Mariano Moreno. Fue un doctor en leyes, periodista, político rioplatense, y uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, que tuvo una destacada actuación como Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, resultante de la misma. Es considerado uno de los abogados más brillantes e influyentes de su generación. Fundó el periódico La Gazeta de Buenos Ayres (1810) siendo secretario de la Primera Junta. Lo hizo en colaboración de Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Manuel Alberti, cuyo primer boletín oficial fue una traducción del Contrato Social de Jacques Rousseau, que él mismo realizó. La Primera Junta de Gobierno surgida el 25 de mayo de 1810 estaba formada por tres partidarios de Martín de Álzaga: Domingo Matheu, Juan Larrea y el secretario Mariano Moreno; tres miembros del grupo de Manuel Belgrano: este mismo, Juan José Castelli y el secretario Juan José Paso; y tres moderados: el presidente Cornelio Saavedra, Miguel de Azcuénaga y Manuel Alberti. Moreno fue el autor de la proclama del día 28 de mayo, por la que la Primera Junta anunciaba su instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del mundo, y convocaba a los representantes de las demás ciudades a incorporarse a la misma. En sólo siete meses, su nombre quedó unido a una larga lista de realizaciones revolucionarias: estableció una oficina de censos y planificó la formación de una Biblioteca Pública Nacional; reabrió los puertos de Maldonado (Uruguay), Ensenada y Carmen de Patagones; mediante varios decretos, liberó de las antiguas restricciones el comercio y las explotaciones mineras. Intentó regular el ejercicio del patronato sobre la Iglesia, estableció las ordenanzas militares para los oficiales y cadetes, creó nuevas compañías de voluntarios y organizó la policía municipal. La Primera Junta ordenó el destierro tanto del exvirrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, como de todos los miembros de la Real Audiencia de Buenos Aires. Tiempo después, nombró una nueva Audiencia, compuesta por criollos leales a la revolución. Al saberse de la Contrarrevolución de Córdoba, dirigida por el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha y el exvirrey Santiago de Liniers, la Primera Junta organizó un ejército al mando del jefe del regimiento de Arribeños, Francisco Ortiz de Ocampo. Este llevaba la orden de fusilar a los líderes contrarrevolucionarios en el momento de ser capturados. Derrotó a las fuerzas sublevadas y los envió prisioneros a Buenos Aires en lugar de ejecutarlos. La Junta se alarmó, ya que se temía que si Liniers llegaba a Buenos Aires podría ser liberado debido a su popularidad, y volviera a tomar las armas en su contra. Moreno envió a Castelli, Nicolás Rodríguez Peña y Domingo French a interceptar el traslado de los prisioneros y fusilarlos en el acto. Moreno le ordenó a Castelli lo siguiente: "Vaya usted y espero que no incursione en la misma debilidad que nuestro general; si todavía no se cumple la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución, y por último iré yo mismo si fuese necesario (...)" Los prisioneros fueron fusilados, con excepción del obispo Rodrigo de Orellana, por respeto a su investidura religiosa. Su gestión ayudó al Ejército Auxiliar, al mando de Ocampo y Castelli, a transformarse en el Ejército del Norte, con el cual se lanzó la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Y también fue enviada la Expedición de Belgrano al Paraguay. Saavedra y Moreno son señalados por los historiadores como los principales exponentes de las corrientes internas de la Primera Junta. La visión clásica supone que Moreno aspiraba a generar cambios profundos en la sociedad, mientras que Saavedra buscaba sólo la llegada de los criollos al poder pero manteniendo la continuidad del ordenamiento social del exvirreinato. Luego fue enviado en misión por la Junta Grande, por orden de Saavedra, aunque en la práctica era un exilio de Buenos Aires, en donde sus enemigos se habían apoyado en el presidente de la Junta, y en donde había perdido gran parte de su influencia. La Junta también le ordenó que se presentara ante la corte portuguesa en Río de Janeiro, pero Moreno optó por prescindir de esa parte de la misión y viajar directamente a Inglaterra. Falleció en alta mar en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a bordo de la fragata inglesa Fame, en el viaje como diplomático hacia Gran Bretaña. Su cuerpo fue arrojado al mar a unos kilómetros de la costa de Brasil. Según el testimonio de su hermano Manuel y de Tomás Guido, secretarios y acompañantes en ese viaje, murió debido a una convulsión producida por una sobredosis de un medicamento administrado por el capitán del buque Walter Bathurst: cuando llegaron al camarote de Moreno, el capitán sostuvo que le había suministrado cuatro gramos de un vomitivo de uso habitual en aquella época, elaborado con antimonio y tartarato de potasa, 40 veces aquella dosis que se conoce como mortal. Ambos conjeturaron posteriormente que fue envenenado por el capitán del buque, y que la orden habría sido impartida por Saavedra.

En 1918 se detectaban los primeros casos de la denominada “gripe española”. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como "gripe española", fue causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1.​ A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, además de animales. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Se extendió entre 1918 y 1920, y los científicos creen que fue contagiada al menos un tercio de la población mundial de aquel entonces, calculada en 1.800 millones de habitantes. Incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas las personas que desempeñaban trabajos de atención pública. Esta recomendación sanitaria se extendió al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagara. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley (Kansas, Estados Unidos), aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera ola en al menos catorce campamentos militares. Tradicionalmente, se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente, en el Condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese año el virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio en agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses en la Primera Guerra. Recibió el apelativo de "gripe española" porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que dicho país no estaba involucrado en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad.

En 1948 se rubricaba un acuerdo entre Argentina y Chile sobre la Antártida. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Germán Vergara Donoso, y el embajador plenipotenciario argentino, Pascual La Rosa, se reunían en Santiago para hilvanar precisiones al respecto. Dicho convenio era una reacción frente a la ofensiva que se había desencadenado sobre territorio antártico por parte de las grandes potencias. Entre otros puntos se citaban que ambas naciones estaban "de acuerdo en continuar su acción administrativa, de exploración, vigilancia y fomento en la región de la frontera no definida de sus respectivas zonas antárticas, dentro de un espíritu de cooperación recíproco".

En 1952 Ernest Hemingway terminaba de escribir la novela “El viejo y el mar”. Con la misma ganaba el Premio Pulitzer al año siguiente. La lucha solitaria y pertinaz de un pescador con un pez espada se convertirá en una obra clave en la obra del escritor norteamericano y en un clásico de la literatura del siglo XX.

En 1974 nacía Arnaldo Ariel Ortega. Es un exfutbolista argentino que jugaba como enganche o delantero. Actualmente es Coordinador del Selectivo Infanto-Juvenil de River Plate. Es reconocido como uno de los jugadores más desequilibrantes de la historia del fútbol argentino.Se destacó por su gran calidad técnica y facilidad para la gambeta, con un estilo muy particular basado en repentinos enganches y cambios de ritmo a la hora de eludir, además de su facilidad para definir. Tuvo una importante etapa como habitual jugador de la selección de fútbol de Argentina, con la que jugó 88 partidos y anotó 17 goles, disputó tres mundiales y fue subcampeón de la Copa Confederaciones 1995. A nivel olímpico, ganó la Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995, la Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1996 y el Torneo Preolímpico de 1996.

En 1991 moría José Iglesias. Fue un humorista argentino que, si bien desarrolló gran parte de su carrera en su país natal, también estuvo afincado temporalmente en Chile y España.

En 1999 se anunciaba la quiebra y liquidación de todos los bienes de Racing. Dicho club siguió participando en Primera División de Fútbol argentino gracias a la movilización de sus hinchas. Pudo volver a ser campeón en 2001 y levantar la quiebra en 2008.

En 2011 moría Eduardo Ferro. Fue un dibujante y humorista gráfico reconocido como uno de los más importantes en su género en la Argentina.

En 2018 el exespía del MI6 Sergei Skripal y su hija eran envenenados. Exoficial de inteligencia militar ruso que actuó como un agente doble para el MI6 del Reino Unido. En 2004, había sido arrestado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y posteriormente juzgado, condenado por alta traición y encarcelado. Se estableció en el Reino Unido en 2010 tras el intercambio de espías del Programa Ilegales. El 4 de marzo de 2018, con su hija Yulia, que lo visitaba desde Moscú, fueron envenenados con un gas nervioso.​ Permanecieron en estado crítico en un Hospital de Inglaterra.​ El envenenamiento fue investigado como un intento de asesinato.