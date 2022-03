Efemérides del 3 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Audición. Es con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de la identificación temprana y la intervención para la pérdida auditiva. La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud y su elección tiene que ver con que el día y el mes (ambos 3), emulan la forma de dos orejas enfrentadas.

Día Mundial de la Vida Silvestre. Es para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

Día Mundial de las Anomalías Congénitas. Es para crear conciencia sobre la importancia de la vigilancia, prevención, atención, cuidado e investigación de dichas enfermedades. Las anomalías ó defectos congénitos son también conocidos como “defectos de nacimiento” y son alteraciones estructurales o funcionales, visibles o no, que están presentes desde el nacimiento, señala la web de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En 1613 comenzaba a reinar en Rusia la dinastía de los Romanov. La casa de Románov (Рома́нов) fue la dinastía rusa gobernante desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Comenzó con la coronación de Miguel I en 1613, hijo del patriarca Filareto (primo de Teodoro I de Rusia), y regirían hasta la Revolución de febrero de 1917.

En 1756 nacía William Godwin. Fue un político y escritor británico, considerado uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista.

En 1816 Juana Azurduy de Padilla al frente de varias mujeres derrotaba a las tropas españolas. El 3 de marzo de 1816, con su esposo, Ascensio Padilla, Juana Azurduy atacaban al general español La Hera cerca de Villar. Allí al frente de decenas de jinetes, entre los que se encontraban mujeres aborígenes, lograba detener a los realistas, quitarles el estandarte, recuperar fusiles y cubrir la retirada de su compañero. Recuerda el sitio El Historiador: Esta maravillosa mujer había nacido en Chuquisaca el 12 de julio de 1780, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Túpac Amaru. Su familia la pensó monja y ella se pensó libre. Ganó Juana y hubo que sacarla del convento de Santa Teresa, según el parte de la Madre Superiora, por su irreductible conducta altiva. Afuera la esperaba la lucha y el amor de la mano del comandante Manuel Ascencio Padilla, aquel que le contestaba al General Rondeau: “vaya seguro Vuestra Señoría de que el enemigo no tendrá un solo momento de quietud. Todas las provincias se moverán para hostilizarlo; y cuando a costa de hombres nos hagamos de armas, los destruiremos. El Perú será reducido primero a cenizas que a voluntad de los españoles". Fue una estrecha colaboradora de Güemes y por su coraje fue investida con el grado de teniente coronel de una división explícita llamada “Decididos del Perú”, con derecho al uso de uniforme, según un decreto firmado por el director supremo Pueyrredón el 13 de agosto de 1816 y que hizo efectivo el general Belgrano, quien debía entregarle el sable correspondiente, pero prefirió brindarle el suyo, el que lo había acompañado en Salta y Tucumán y durante el éxodo jujeño. Tres meses después, en el combate de Villar fue herida por los realistas. Su marido acudió en su rescate y logró liberarla, pero a costa de ser herido de muerte. Era el 14 de septiembre de 1816. Juana murió en la soledad, el olvido y la pobreza, en un humilde barrio de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1862. Un siglo más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en en la ciudad de Sucre, Bolivia, y en 2009 fue ascendida a Generala del Ejército argentino y mariscala de la república boliviana.

En 1857 moría Guillermo Brown. Había nacido el 22 de junio de 1777 en Foxford, Condado de Mayo, Irlanda, pero pronto emigró a Estados Unidos. Allī se convirtió en capitán mercante, y ejerció parecidas funciones en la marina británica. Llegó al Río de la Plata en los días de mayo de 1810 en compañía de Elizabeth Chitty, su joven esposa, con la que tuvo varios hijos, y se dedicó al comercio fluvial. Puso al servicio del gobierno sus naves y desarrolló acciones corsarias contra los realistas que dominaban los ríos interiores. En 1814 fue elegido para comandar la escuadra creada para atacar por río la plaza fuerte de Montevideo, sitiada por tierra por las tropas patriotas al mando del general Carlos de Alvear. Su flota recibió el bautismo de fuego con la toma de la isla de Martín García. Después de otras acciones, su habilidad táctica y el magnetismo que ejercía ante sus hombres le permitieron obtener la gran victoria de Montevideo, el 17 de mayo de 1814, que provocó la inmediata toma de la ciudad. En recuerdo de esa jornada la Armada Argentina celebra su día. Concluido el peligro, el gobierno desarticuló la escuadra. Meses más tarde debió recurrir a la guerra de corso. Con su célebre fragata "Hércules", Brown fue nombrado comodoro de una flotilla de buques, uno de los cuales comandaba Hipólito Bouchard. Asediaron las costas del Pacífico, cañonearon la célebre fortaleza del Callao y atacaron Guayaquil, donde Brown fue apresado y luego liberado ante la amenaza de sus compañeros de destruir la ciudad. No pudo regresar a Buenos Aires, pues el gobierno lo amenazaba con un juicio, supuestamente, por haber zarpado sin permiso. Después de sufrir hambre y privaciones, tras ofrecer sus servicios a la Gran Colombia mientras pudiese volver a su patria adoptiva, fue apresado por los ingleses, juzgado en la Isla Antigua y desposeído de las presas obtenidas. Apenas le fue devuelta una ínfima parte, tras un largo juicio en Londres. Retirado a la vida privada, se dedicó a las actividades agrícolas en su quinta de Barracas hasta que fue llamado nuevamente para comandar la escuadra argentina durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Aunque fue una lucha desigual, obtuvo resonantes triunfos. Fue nombrado gobernador provisorio de Buenos Aires tras la revolución del general Juan Lavalle en 1828, e intentó por todos los medios salvar del fusilamiento al primer mandatario provincial, coronel Manuel Dorrego. Al no conseguirlo volvió a Barracas pero fue llamado años más tarde para luchar contra la agresión de Francia y Gran Bretaña. Bloqueó Montevideo y venció repetidas veces a la flota uruguaya, aliada con ingleses y franceses, hasta que fue objeto de la toma de su pequeña escuadra. Caído el gobierno de Juan Manuel de Rosas, lejos de ser perseguido como en otros casos, fue considerado una gloria viviente de la Independencia y mantenido en su condición de brigadier general (almirante). Murió en Barracas el 3 de marzo de 1857.

En 1923 aparecía el primer número de la revista Time. Es una revista de información general que se publica semanalmente en los Estados Unidos. Es una de las publicaciones más importantes e influyentes en el mundo.

En 1930 nacía Alfredo Alcón. Fue un primer actor y director de teatro argentino. Galardonado tanto en Argentina como en otros países incluyendo, entre otros, seis ACE, uno de Oro-; el Estrella de Mar; el Premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena; varios Cóndor de Plata, incluyendo el Cóndor de Plata a la trayectoria; seis Martín Fierro; varios Konex, incluyendo los Konex de Platino y de Brillante; dos María Guerrero; el García Lorca (España); el Podestá a la trayectoria honorable y fue además declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Desde El amor nunca muere (1955), actuó en unas cincuenta películas, innumerables obras de teatro y también telenovelas. Alcón es considerado "uno de los actores más prodigiosos en un país de excelentes actores",1​destacándose en obras de William Shakespeare como Hamlet, Ricardo III, Enrique IV y Rey Lear. Falleció en la madrugada del 11 de abril de 2014, a los 84 años. Sus restos fueron velados esa misma noche en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio del Congreso de la Nación Argentina. Además, fue despedido en el Teatro San Martín, cuyo hall central fue posteriormente bautizado con su nombre en su honor.

En 1943 Gandhi cesaba su huelga de hambre. La había iniciado por la ocupación británica en la India. Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia indio contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio.

En 1959 nacía Fabiana Cantilo. Es una intérprete, cantante, compositora de rock y pop argentina. Sus primeros pasos en la música fueron a los 8 años cuando ya estudiaba guitarra. Comenzó su carrera a principios de los 1980 como miembro de Las Bay Biscuits, un grupo de rock teatral íntegramente formado por mujeres. En 1982, Daniel Melingo la invitó a integrar Los Twist junto con Pipo Cipolatti, Polo Corbella, Eduardo Cano y Gonzalo Palacios. En 1983, Charly García la convocó para ser corista en las presentaciones de su tercer disco solista "Clics modernos". En 1985 grabó su primer disco solista, Detectives. En 1990 compuso con Charly "Siempre puedes olvidar". Su trabajo más exitoso fue en 1991 con Algo mejor. El disco contó con una amplia repercusión gracias al corte Mi enfermedad, de Andrés Calamaro, y otros temas como Mary Poppins y el deshollinador, Una chica torpe en la gran ciudad, Kitty, Arcos (guitarras de Gustavo Cerati), Cosas que pasan y Algo mejor. En 1994 recorrió el país presentando Golpes al vacío. Los videos de este álbum fueron: Un pasaje hasta ahí y Amor equivocado.

En 1975 nacía Joaquín Levinton. Músico y compositor argentino. Líder de la banda Turf desde 1995, y de la banda Sponsors entre 2008 y 2015. Es el compositor de canciones como: "Pasos al costado", "Vade retro", "Yo no me quiero casar y usted?", "No se llama amor", "Nada" y "Hay que bancar".

En 1993 moría Albert Bruce Sabin. Fue un virólogo polaco nacionalizado estadounidense. creador de la vacuna contra la Poliomielitis. En un hospital de Estados Unidos observó los terribles casos de niños atacados por esta enfermedad y la estudió, descubriendo que se transmitía por vía oral. Jonas Edward Salk había encontrado una vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, pero tenía el inconveniente de que era intramuscular. Sabin desarrolló una vacuna vía oral que se suministraba con un terrón de azúcar. Comenzó a aplicarse en 1957. Declinó beneficiarse económicamente con su descubrimiento. La administración de la vacuna se realiza de manera oral, en forma de gotas, motivo por el cual resulta sencilla la cobertura de la población expuesta, niños de hasta 6 años.

En 2013 moría Luis Cubilla. Fue un jugador de fútbol y entrenador uruguayo radicado en Paraguay que jugó en las décadas de 1960 y 1970 en Peñarol, Barcelona, River Plate, Santiago Morning, Defensor y Nacional. Posteriormente, tras retirarse se destacó notablemente en la función de entrenador dirigiendo por varios años al Olimpia de Paraguay con el que ganó distintos títulos nacionales e internacionales.

En 2014 en Pretoria (Sudáfrica) comenzaba el juicio contra el atleta Oscar Pistorius. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius enfrentaba un juicio, acusado del asesinato premeditado de su novia, la modelo y estrella de TV Reeva Steenkamp. Se declaraba no culpable del cargo y de otras tres acusaciones vinculadas a armas de fuego. Argumentaba que había disparado al confundirla con un intruso en febrero de 2013. Era condenado a seis años de cárcel. La condena sumaba sólo un año más a la original por homicidio culposo. En 2015 su condena incrementaba a 13 años y cinco meses después de que fuera declarado culpable de asesinato.