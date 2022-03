Efemérides del 2 de marzo en Argentina y el mundo

En el año 1561 era fundada la ciudad de Mendoza. En 1972 era lanzada al espacio la sonda Pioneer 10 llevando una placa con un mensaje de la humanidad. En 1995 se constituía como empresa Yahoo! , entre otras efemérides de un 2 de marzo.

En 1561 era fundada la ciudad de Mendoza. Pedro del Castillo llegó al valle de Huentota, y tomó posesión de la comarca enarbolando el estandarte real. Entre dos tormentas de arena fundó la nueva Ciudad, el 2 de marzo, denominándola "Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja". La ubicación inicial de Mendoza se situaba en lo que actualmente se conoce como La Media Luna en el Distrito de Pedro Molina, ubicado en el Departamento de Guaymallén, sobre la margen este del canal conocido actualmente como Cacique Guaymallén.

En 1917 EE.UU decidía que Puerto Rico fuera territorio de la Unión. El 2 de marzo de 1917 que el Congreso de Estados Unidos aprobaba la Ley Orgánica Jones Shafroth, en la que su artículo 5 dispone que todos los habitantes de Puerto Rico se declaraban ciudadanos “de los Estados Unidos, y serán considerados y tenidos como tales”.

En 1930 moría D. H. Lawrence. Fue un escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones, y críticas literarias.

En 1931 nacía Mijail Gorbachov. Es un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991.

En 1937 nacía Héctor Bidonde. Es un primer actor, director y profesor argentino. Además de participar en numerosas obras de teatro trabajó en varios filmes comenzando en 1978 con su actuación en La rabona dirigida por Mario David. También realizó actividad política, llegando a ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

En 1939 moría Howard Carter. Fue un arqueólogo y egiptólogo inglés mundialmente conocido por descubrir en noviembre de 1922 la tumba KV62, perteneciente al faraón de la dinastía XVIII Tutankamón, en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, Egipto.

En 1943 nacía Lou Reed. Fue un músico de rock, cantante, compositor y poeta, considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo The Velvet Underground y después en solitario.

En 1950 nacía Karen Carpenter. Fue una cantante y baterista estadounidense conocida por su participación en el dúo The Carpenters, conformado por ella y su hermano, Richard Carpenter. Fue elogiada por su voz de contralto y su habilidad para tocar la batería donde recibió comentarios favorables de otros músicos y críticos.

En 1962 nacía John Bon Jovi. Es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi. Desde 2009 forma parte del prestigioso "Songwriters Hall of Fame".​​

En 1963 moría Leónidas Gambartes. Fue un artista argentino que comenzó a cursar sus estudios en 1915, en el colegio Pueyrredón Nro 66, de Rosario. Su interés por el arte comenzaba en 1927, siendo autodidacta.

En 1968 nacía Daniel Craig. Es un actor británico de cine, teatro y televisión. Debe su notoriedad especialmente por ser el sexto actor y actual, en encarnar en el cine al personaje de James Bond del escritor Ian Fleming.

En 1972 era lanzada la Pioneer 10 llevando una placa con un mensaje de la humanidad. Fue la primera sonda que atravesó con éxito el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter, el objetivo principal de su misión. En junio del año 1983 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano que atravesó la órbita de Neptuno, en aquel momento el planeta más distante del Sol dada la excentricidad de la órbita de Plutón, que en 2006, en medio de controversias, fue dejado de considerarse como un planeta. El paso por Júpiter el 3 de diciembre de 1973 proporcionó las mejores imágenes hasta la fecha de la atmósfera del planeta. La nave Pioneer 10 es también famosa por el hecho de que contiene una placa inscripta con un mensaje simbólico que le informa a una hipotética civilización extraterrestre que pudiese interceptar la sonda acerca del ser humano y su lugar de procedencia, la Tierra, una especie de "mensaje en una botella" interestelar. Esta placa fue fabricada en aluminio anodizado en oro, debido a que este elemento tiene ciertas propiedades que hacen que se degrade mínimamente. En la placa aparece: a la derecha, la imagen de la sonda con el único fin de dar proporción a las dos figuras humanas dibujadas delante, una femenina y otra masculina; a la izquierda, un haz de líneas que parten radialmente de un mismo punto; ese punto es el planeta Tierra (las líneas indican la dirección de los púlsares más significativos cercanos a nuestro sistema solar y en cada uno, en sistema de numeración binario, la secuencia de pulsos de cada uno; este apartado constituye nuestro "domicilio" en el universo), una civilización técnicamente avanzada, con conocimiento de los púlsares, podría interpretar la placa; en la parte inferior se representa un esquema del sistema solar, con los planetas ordenados según su distancia respecto al Sol y con una indicación de la ruta inicial de la Pioneer 10; arriba del conjunto, a la izquierda, se muestra, también con indicaciones en sistema binario, el spin de una molécula de hidrógeno, el elemento más común en el universo. La placa fue diseñada y popularizada por el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan y por el también astrónomo estadounidense Frank Drake. Después de 1997, la débil señal de la Pioneer 10 continuó siendo rastreada por la Red del Espacio Profundo. La última débil señal del Pioneer 10 fue recibida el 23 de enero de 2003, cuando estaba a 12 mil millones de kilómetros de la Tierra. El intento por contactarla el 7 de febrero de ese año no tuvo éxito. Un último intento fue realizado la mañana del 4 de marzo de 2006, la última vez que la antena estaría correctamente alineada con la Tierra, sin embargo, no se recibió respuesta alguna del Pioneer 10. En la actualidad la nave se dirige hacia la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro. La Voyager lanzada en 1977 y la Voyager 2 el mismo año, llevan consigo un disco de oro con una selección de hora y media de duración de música proveniente de varias partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra, que es una mezcla de sonidos característicos del planeta. También contiene 115 imágenes (+1 de calibración) donde se explica en lenguaje científico la localización del sistema solar, las unidades de medida que se utilizan, características de la Tierra y características del cuerpo y la sociedad humana. Este disco fue ideado por un comité científico presidido por el astrónomo Carl Sagan, quien, refiriéndose al mensaje, aseguraba que su objetivo principal no es el ser descifrado, por el hecho de que su simple existencia pone de manifiesto la de los humanos, así como sus esfuerzos por contactar a otras especies inteligentes que pudiesen existir fuera del sistema solar.

En 1972 nacía Mauricio Pochettino. Exfutbolista y entrenador Mauricio Pochettino, actual técnico del Paris Saint Germain francés. Surgido en Newell 's Old Boys de Rosario, desarrolló la mayor parte de su carrera de futbolista en el Real CD Español de Barcelona, club del cual también fue entrenador.

En 1976 nacía Florencia de la V. Florencia Trinidad, más conocida como Florencia de la V, es una actriz, comediante y vedette argentina. En 2010, tras una serie de fallos ante una acción de amparo presentada por el equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, logró cambiar legalmente su nombre de nacimiento y le fue otorgado un documento acorde a su identidad y expresión de género. Protagonizó uno de los primeros casos en que se ejerce este derecho, siendo la precursora Tania Luna.

En 1977 nacía Chris Martin. Es un cantante, músico, compositor, productor discográfico inglés; cofundador y líder de la banda británica Coldplay. Es conocido además por su activismo en campañas a favor del comercio justo y por estar en contra del hambre en el mundo.

En 1995 se constituía como empresa Yahoo! El taiwanés Jerry Yang y el estadounidense David Filo, estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford (EEUU) creaban el sitio Yahoo! con sede corporativa en la ciudad de Sunnyvale (California), uno de los medios pioneros en internet que ganó popularidad por su servicio de correo electrónico. El nombre es la abreviatura de la frase en inglés “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” ("todavía otro oráculo jerárquico organizado").

En 2002 moría "Tito" Lectoure. Fue un empresario y promotor de boxeo Juan Carlos “Tito” Lectoure, propietario, además, del Luna Park de Buenos Aires, escenario de grandes espectáculos y veladas boxísticas.

En 2019 moría Franco Macri. Francesco Raúl Macri, fue un empresario y ejecutivo italiano nacionalizado argentino, padre del expresidente Mauricio Macri. Era el líder del Grupo Macri-SOCMA, un grupo económico argentino, integrado por empresas relacionadas principalmente con la construcción (SIDECO), la industria automovilística (Sevel), los vuelos aéreos (Macair Jet), el sistema de cobros (Pago Fácil), la recolección de basura (Manliba) y la industria de alimentos (Canale), con establecimientos en Argentina, Brasil y Uruguay. Durante la última dictadura cívico-militar (1976-83) el grupo empresarial creció enormemente, sobre todo gracias a lo que sería el fuerte de dicha compañía: la compra de empresas, obra pública y concesiones diversas para el Estado argentino. Sus empresas evolucionaron a un ritmo considerable, entrando a formar parte de los mayores holdings de América. SOCMA administró el Correo Argentino desde finales de los años 1990 hasta que en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindirle el contrato porque la empresa nunca había pagado lo acordado con el estado para administrar el correo. La causa se encuentra judicializada. Fallecía a los 88 años.