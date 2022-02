Cartel y columna, un detalle de varios en la conexión de dos autovías

En la conexión en la autovía Bustos que une a la misma con la que está entre Almafuerte y Río Tercero, una columna tapa al cartel señalizador. Y no es lo único.

Claro que la pregunta es a modo de ironía: "qué se colocó primero, la columna o el cartel", emulando aquella de "qué nació primero, el huevo o la gallina". El interrogante apunta, una vez más, a un ingreso que se presenta complicado para acceder a la conexión entre dos autovías: la Juan B. Bustos (Ruta 36) y la que une a Almafuerte con Río Tercero (Ruta 6).

Ya se ha señalado que la autovía que une a Córdoba con Río Cuarto, ha sido una obra importante, no solamente necesaria para agilizar el tránsito en un corredor que era complejo entre las dos principales ciudades de la provincia. Quien la recorre habitualmente, conoce que no sólo cambió paisajes, sino la seguridad vial.

Sobre el acceso a la conexión para llegar al dique del lago Piedras Moras, primero, y luego a la Autovía "Eduardo Angeloz", entre Almafuerte y Río Tercero, no son pocos quienes se interrogan, si para quienes no ingresan habitualmente a la misma, ¿no ameritaría un by pass vial, como el que tiene, por caso, Despeñaderos o en el mismo acceso oeste de Almafuerte?

Sin embargo, sin considerar, que no sólo por dicha conexión, se accede a uno de los sitios turísticos más visitados , el Piedras Moras, en Almafuerte, sino, además, a uno de los principales centros urbanos de la provincia, como es el caso de Río Tercero, que no sólo es sede de una de las circunscripciones judiciales, sino, además, uno de los polos fabriles más importantes de la provincia, el acceso a la misma es un simple "retorno".

"Llegar al acceso a Río Tercero y Almafuerte, desde Córdoba, para quien no siempre pasa por el lugar, es un dolor de cabeza por el retorno: tenés que doblar a la izquierda, y después encontrar la entrada a la derecha, con un cartel que apenas se ve. Hay muchas personas que lo utilizan por primera ocasión. Y ese es el problema", señaló un conductor que recorre habitualmente la autovía y lo utiliza.

La señalización y una ruta de dos vías

Una vez que se accede a dicha conexión -como se ha planteado en otros informes- se transita por una ruta de dos carriles hasta la vieja cabina de peaje Piedras Moras, que no siempre (o hasta hace poco, nunca), está iluminada a pesar de contar con torres y luminarias. Allí la conexión es de cuatro carriles (autovía), hasta poco antes de llegar al dique del Piedras Moras, que se transforma otra vez en una ruta de dos carriles.

Quien ingresa por primera ocasión a esa conexión desde la autovía Bustos, puede interpretar que es también de cuatro carriles esa primera parte, con el riesgo que implica. No existe una señalización que advierta que se ingresa a una vía de dos calzadas. Por la noche, a oscuras, en la vieja estación de peaje -también como está señalado- se transforma en autovía. Luego, un viejo cartel aéreo desteñido y casi ilegible.

Luego de pasar por la nueva estación de peaje en sentido norte-sur, un cartel aéreo bien visible, indica que se puede acceder por allí hacia Río Tercero. Al llegar al final de retorno, otro cartel indica que se debe girar hacia la izquierda para llegar a dicha ciudad y Almafuerte. Posteriormente, está el acceso, con el pequeño cartel tras una columna.

No sólo viajeros de Río Tercero y Almafuerte

Un detalle, que tal vez no esté cuantificado, es que no sólo se trata de conductores de Río Tercero y Almafuerte, quienes ingresan a la conexión. En el caso de la última ciudad, tienen la opción de un by pass vial con un puente inclusive, en donde interceden la autovía con la ruta que asciende a Embalse, si se continúa circulando en la misma dirección.

Muchas personas usan dicha conexión porque necesitan acudir a la sede de los Tribunales de Río Tercero, a la Departamental Tercero Arriba con asiento en la ciudad u otros organismos. Además, hacia el este, son muchos los residentes de poblaciones de la región u otros lugares de la provincia, que la utilizan. No son pocos los vehículos que pasan por allí.

No sólo es un cartel

El caso del pequeño cartel, con los nombres de Almafuerte y Río Tercero, y una columna que se interpone entre el mismo y la visión de quienes llegan conduciendo, es apenas un detalle, entre otros de dicha conexión vial. No sería demasiado complejo cambiar el menos dicho cartel de lugar. Se supone más sencillo que hacerlo con la columna.

Pero, como está indicado, la pregunta, considerando el intenso tránsito de vehículos en el sector y de quienes utilizan la conexión entre ambas autovías, no se reduce sólo a ese cartel. ¿No ameritaría realizar un acceso más completo, un by pass, como en otros lugares?

La autovía Juan B. Bustos, cambió para mejor, por supuesto, el tránsito en una de las rutas más utilizadas de la provincia. Está iluminada inclusive en su paso por las poblaciones. También lo está en el acceso mencionado. Lo apuntado sobre la conexión vial con otra autovía, puede parecer un detalle de varios, claro, pero que no son menores.