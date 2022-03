Efemérides del 1 de marzo en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Cero Discriminación. Establecido por la Asamblea General de la ONU para llamar la atención sobre cualquier forma de discriminación. El programa de Naciones Unidas sobre SIDA se centra en mensajes sobre la salud y el HIV en esta fecha.

En 1565 era fundado Río de Janeiro. La ciudad de Río de Janeiro era fundada por Estacio de Sá. Segunda ciudad de Brasil y símbolo de ese país en el mundo, fue su capital hasta 1960. Sus playas y el mítico estadio Maracaná son visitados por millones de turistas de todo el mundo.

En 1879 se iniciaba la Guerra del Pacífico. Se enfrentaba a Chile con Bolivia y Perú, después que el primero de ellos ocupara territorios ricos en salitre, huano y plata hasta entonces pertenecientes a sus rivales. Desde entonces Bolivia reclama una salida al mar.

En 1890 nacía Benito Quinquela Martín. Fue un pintor argentino. Hijo de progenitores desconocidos que lo abandonaron en la Casa de Niños Expósitos, siete años después fue adoptado por la familia Chinchella, dueños de una carbonería. Es considerado el pintor de puertos y es uno de los más populares del país.​ Sus pinturas muestran la actividad, vigor y rudeza de la vida diaria en la portuaria La Boca. Le tocó trabajar de niño cargando bolsas de carbón y dichas experiencias influenciaron la visión artística de sus obras.​No tuvo una educación formal en artes sino que fue autodidacta, lo que en varias ocasiones lo llevó a sufrir menosprecios de la élite artística y la crítica, hacia su trabajo y sus obras. Sin embargo, sus obras y él, trascendieron mucho más allá que esa élite y esas críticas, que tuvieron escasa existencia, y no son recordadas, pero sí Quinquela y sus obras.

En 1914 moría Jorge Newbery. Fue un aviador, deportista, funcionario, ingeniero y hombre de ciencia argentino, que se destacó notablemente en todas esas actividades. Es recordado especialmente por ser el artífice y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina. La vida pública de Jorge Newbery se desarrolló entre la última década del siglo XIX y la primera década y media del siglo XX, en un momento muy especial de la Argentina, caracterizado por una enorme inmigración mayoritariamente europea que multiplicó por cinco la importancia demográfica del país en el mundo. Hijo del odontólogo estadounidense Ralph Newbery y de la argentina Dolores Malargie. Viajó a Estados Unidos para realizar sus estudios de ingeniería en la Universidad de Cornell. En 1893 continuó en el Universidad Drexel de Filadelfia, donde fue alumno de Thomas Alva Edison y en 1895 obtuvo el título de ingeniero electricista. Al regresar al país empezó a trabajar como jefe de la Compañía Luz y Tracción del Río de la Plata. Luego ingresó a la Armada. Junto al paraguayo Silvio Pettirossi, al peruano Jorge Chávez y al mexicano Alberto Braniff; Newbery fue uno de los primeros aviadores iberoamericanos. Inició su pasión por el aire cuando conoció al aeronauta brasileño Alberto Santos Dumont . El 25 de diciembre de 1907 Newbery y Aarón Anchorena cruzaron el Río de la Plata en el globo El Pampero para aterrizar en Uruguay. Aunque en Argentina ya existían algunos pocos antecedentes de ascensiones en globo, el cruce del Río de la Plata se convirtió en un acontecimiento popular. En 1908, fue creado el Aero Club Argentino, presidido por Aarón de Anchorena, con Jorge Newbery como vicepresidente segundo, y presidente desde 1909 hasta su muerte en 1914. El 17 de octubre su hermano Eduardo Newbery, en compañía del Sgto°1 Romero, se perdieron con El Pampero y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Preparó un nuevo globo, El Patriota, y revitalizó la aerostación con la colaboración del diputado socialista Alfredo Palacios. Poco después se sumaría otro globo, el Huracán. Con este último, en 1909 batió el récord sudamericano de duración y distancia al recorrer 550 kilómetros en 13 horas, uniendo Argentina, Uruguay y Brasil, y colocándose en el cuarto lugar mundial de tiempo de suspensión y en sexto lugar en recorrido. Este globo "el Huracán" dio el nombre a uno de los clubes populares de fútbol, Atlético Huracán, fundado el 1 de noviembre de 1908 y apodado "El Globo". En 1910 obtuvo su licencia de piloto (brevet), pero continuó realizando ascensiones en globo hasta 1912. A partir de ese año se dedicó exclusivamente a la aviación. Como directo resultado del ofrecimiento de Newbery y el Aero Club Argentino de poner su parque gratuitamente a disposición del Ministerio de Guerra, el día 10 de agosto de 1912 el Presidente Roque Sáenz Peña creó la Escuela Militar de Aviación, la primera fuerza aérea militar de América Latina. Ante la falta de fondos públicos para comprar aviones el Aero Club Argentino organizó una colecta popular con la que se adquirió la primera flotilla. El 25 de mayo de 1913 desfiló por primera vez. Eran cuatro monoplanos piloteados por dos civiles, Newbery y Macías, y dos militares, Goubat y Agneta. Unos meses después el Ejército nombró a los dos primeros como pilotos militares. El 1 de marzo de 1914, mientras se encontraba haciendo una demostración previa a cruzar la Cordillera de los Andes en el próximo mes, murió al caer su avión en el campo de vuelo Los Tamarindos, como se conocía entonces a la actual zona de El Plumerillo, en Mendoza, al precipitarse a tierra en un avión Morane-Saulnier que él mismo piloteaba. Tenía 38 años.

En 1944 nacía Roger Daltrey. Es un músico, cantante, compositor, productor y actor británico, conocido por ser miembro fundador y voz principal del grupo de rock británico The Who.

En 1969 nacía Javier Bardem. Es un actor español, hijo de la actriz española Pilar Bardem y proveniente de una familia de conocidos actores españoles. Ganó el Premio Óscar al Mejor Actor de reparto de 2007 por su papel como el psicópata asesino Anton Chigurh en No Country for Old Men.

En 1998 Titanic se convertía en la primera película en recaudar más de 1000 millones de dólares. El filme dirigido por James Cameron y protagonizado por Leonardo Di Caprio fue estrenado en diciembre de 1997, convirtiéndose en uno de los más taquilleros en la historia del cine.