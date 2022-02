Efemérides del 28 de febrero en Argentina y el mundo

Día del Bailarín en Argentina. Cada 28 de febrero se celebra en Argentina el Día del Bailarín como un modo de reconocer a cada profesional de la danza que ofrece su arte a través de esta forma de expresión corporal.

En 1533 nacía Michel Eyquem de Montaigne. Fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, autor de los Ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos.​

En 1820 La Rioja proclamaba su autonomía. En 1820 un grupo del disuelto Ejército del Norte llegó a la Rioja y proclamó su autonomía desprendiéndose de la jurisdicción de Córdoba. El general Francisco Ortiz de Ocampo fue su primer gobernador. Posteriormente la autoridad recayó en Juan Facundo Quiroga.

En 1917 moría Pedro Bonifacio Palacios, "Almafuerte". Fue un maestro y poeta argentino, considerado como uno de los "cinco sabios" de la ciudad de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini. "Almafuerte" fue el seudónimo con el que alcanzó mayor popularidad, aunque no fue el único que utilizó a lo largo de su vida. Su primera vocación fue la pintura, pero, como el gobierno le negó una beca para viajar a Europa a perfeccionarse, cambió su rumbo y se dedicó a la escritura y la docencia. Ejerció en escuelas de Buenos Aires. Poco después fue maestro en Mercedes, Salto y Chacabuco. A los 16 años de edad dirigió una escuela en Chacabuco; donde, en 1884, conoció al entonces expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Tiempo después fue destituido por no poseer un título habilitante para la enseñanza, pero muchos afirman que en realidad fue por sus poemas altamente críticos para con el gobierno. En los pueblos donde ejerció la docencia, también alcanzó notoriedad como periodista polémico y apasionado, poco complaciente con los caudillos locales. Luego de dejar la enseñanza obtuvo un puesto dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y más tarde bibliotecario y traductor en la Dirección General de Estadística de dicha provincia. En 1887, se trasladó a La Plata e ingresó como periodista en el diario El Pueblo. En 1894 retomó su actividad docente en una escuela de la localidad de Trenque Lauquen, pero nuevamente fue retirado por cuestiones políticas dos años más tarde. A comienzos del siglo XX participó un poco de la actividad política, pero a causa de su inestabilidad económica y de que era reacio a aceptar un cargo político, ya que criticaba duramente a quienes vivían a expensas de los impuestos de la gente, no lo hizo con mucho entusiasmo. Al final de su vida, el Congreso Nacional le otorgó una pensión vitalicia para que se pudiera dedicar de lleno a su actividad como poeta. Sin embargo no pudo gozar de ella; el 28 de febrero de 1917 falleció en La Plata, a los 62 años. ¡Piú avanti!, es uno de sus poemas más conocidos: No te des por vencido, ni aun vencido, / no te sientas esclavo, ni aun esclavo; / trémulo de pavor, piénsate bravo, / y arremete feroz, ya mal herido (...) En ocasiones, se ha supuesto que la ciudad de Almafuerte, en la provincia de Córdoba, se llama así en su homenaje, cuando en realidad dicha comunidad fue nombrada así por su fundador, Pedro C. Molina, uno de los iniciadores de la UCR, quien firmaba sus columnas en el diario El Eco de Córdoba como "Alma Fuerte", por separado, aunque luego a la ciudad que fundó junto al río Ctalamochita (Tercero), la bautizó uniendo ambas palabras: Almafuerte.

En 1941 nacía Ramón "Palito" Ortega. Es un cantante, actor, compositor, productor discográfico, director de cine y político argentino. Nacido en un hogar humilde, desde su juventud desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. Desde la década de 1960 integró el grupo musical El Club del Clan, que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años. En su trayectoria de más de cinco décadas, ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los muchachos de mi barrio (1970), Mi primera novia (1966), La sonrisa de mamá (1972), El tío Disparate (1978) y ¡Qué linda es mi familia! (1980), entre otras. Como cantante se lució con sus interpretaciones de "La felicidad" y "Despeinada", teniendo más de 28 millones de discos vendidos. Entre 1991 y 1995 se desempeñó como gobernador de Tucumán y entre 1998 y 2001 fue senador por la misma provincia. En la actualidad, continúa presentándose por diversos escenarios brindando conciertos. Es considerado uno de los artistas más influyentes del Siglo XX en Latinoamérica.

En 1942 nacía Brian Jones. Fue un músico multiinstrumentista y compositor británico. Fue miembro fundador, junto con el cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y el pianista Ian Stewart, de la banda de rock The Rolling Stones en 1962.

En 1957 nacía John Turturro. Es un actor y director estadounidense-italiano.​ Su carrera abarca cuatro décadas durante las cuales ha actuado en más de ochenta películas en roles cómicos y dramáticos, además ha trabajado ocasionalmente en el teatro y la televisión y dirigido cinco largometrajes.

En 1977 moría José Luis Romero. Fue un historiador e intelectual argentino, considerado como el máximo representante de la corriente de renovación historiográfica que, a mediados de la década de 1950, introdujo las perspectivas de la Historia social en la Argentina.​ Su hijo, Luis Alberto Romero, es también historiador y docente.

En 1978 nacía Mariano Zabaleta. Es un exjugador de tenis profesional y conductor televisivo. Profesional desde 1996; tuvo su mejor temporada en 1999 lo que le permitió alcanzar la 21º posición del ranking de la ATP en abril de 2000. Se alzó con tres títulos ATP 250 durante su carrera y alcanzó una final de Masters 1000.

En 1981 actuaba en Buenos Aires el grupo Queen. El conjunto inglés llegaba en el marco de una gira sudamericana, bautizada The Game Toury . Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor arribaban por primera vez al país. El grupo inglés llegaba en su mejor momento, en el marco de la gira de su disco The Game, acompañado de un despliegue técnico sin precedentes para el público local. En aquellos días, la suerte del país estaba en manos de la dictadura, a cargo del general Roberto Viola. El militar buscaba cierta apertura a espectáculos, que sirvieran para distraer el difícil momento que se estaba viviendo, sin conocer realmente el mensaje de la banda. Los conciertos de Queen en el país fueron anunciados en el marco de los festejos del Carnaval del Club Vélez Sarfield. El 28 de febrero, 3 y 8 de marzo, la famosa banda actuaría en Buenos Aires, además daría un show en Mar del Plata, el 4 de marzo en el estadio "Mundialista", y el 6 en Rosario, en el "Gigante de Arroyito". Queen aterrizó el 27 de febrero en Ezeiza, en un vuelo proveniente de Japón.

En 1986 asesinaban a Olof Palme, primer ministro de Suecia. En pleno ejercicio de su cargo de primer ministro, Palme era asesinado por un desconocido mientras paseaba en compañía de su esposa. Dicho atentado fue el primer magnicidio que se cometía en el país escandinavo desde el crimen contra el rey Gustavo III en 1792. Las causas del crimen aún no han sido esclarecidas.

En 1994 nacía Jake Bugg. Es un cantante y compositor británico de música folk rock.​Obtuvo gran popularidad a nivel mundial tras lanzar su primer álbum, titulado Jake Bugg, el cual alcanzó el puesto número uno en las listas UK Albums Chart y Scottish Albums Chart.

En 1998 moría Antonio Quarracino. Fue un cardenal de la Iglesia católica de Argentina y arzobispo de Buenos Aires entre 1990 a 1998. En 1982 apoyaba un proyecto de ley para investigar los crímenes del Terrorismo de Estado, según señalaba para "contribuir a la reconciliación". A su muerte era sucedido por su arzobispo coadjutor, el jesuita Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco.

En 2013 renunciaba el papa Benedicto XVI. La renuncia fue a las 20:00 de Roma,​ momento en el cual la sede apostólica quedó vacante, por lo que se llevó a cabo un cónclave en el mes de marzo para elegir al siguiente sumo pontífice de la Iglesia católica. La noticia fue objeto de una extensa cobertura mediática,4​5​ centrándose en el carácter insólito de un hecho como este en la historia,​ al ir contra la costumbre católica en la que el papa extiende su pontificado hasta el momento de su fallecimiento. El 13 de marzo era elegido el argentino Jorge Mario Bergoglio como sumo pontífice adoptando el nombre de Francisco, lo que le convirtió en el primer papa americano de la historia.