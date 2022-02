Efemérides del 27 de febrero en Argentina y el mundo

Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Tiene como objetivo la fecha de recordar a los profesionales que han logrado a través de esta técnica salvar a millones de vidas, al igual, y especialmente, a los donantes, que han permitido con su aporte altruista lograrlo.

En 272 nacía Constantino. Fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un Imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande o, en la Iglesia ortodoxa, las Iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia católica bizantina griega, como san Constantino.

En 1812 era izada por primera ocasión la bandera argentina. El 27 de febrero de 1812 se izaba por primera vez la insignia nacional. El día 13 de febrero de 1812, Belgrano escribía un oficio en el que enunciaba: “Parece que llegado el caso de que vuestra excelencia se sirva declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos”. El Triunvirato hizo caso de este pedido de Belgrano y el día 18 de febrero envió un oficio en que informaba la autorización del uso de una escarapela de color blanca y azul celeste. De esta manera Belgrano procedía en en forma inmediata a la confección de la escarapela y a los pocos días escribía al Triunvirato contando la alegría de la la tropa de tener una escarapela que los diferencie de sus enemigos. El chozno nieto del prócer, que lleva el mismo nombre que su ascendiente, según la página de Cultura de la Nación, recordó que Belgrano esperó la respuesta a este pedido y el día 27 de febrero decide inaugurar la batería y se encuentra con la necesidad de enarbolar bandera. Por consiguiente escribe un nuevo oficio al gobierno diciéndole: “siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional”. Además de esto, Belgrano hacía un discurso a toda la tropa en los términos que les dice: “Soldados de la patria juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis decid conmigo Viva la Patria”. El chozno nieto de Belgrano remarca sobre esta fecha: “No podemos dejar de mencionar ese 27 de febrero de 1812 a Catalina Echeverría quien confeccionó la primera bandera patria, al padre Julián Navarro que estaba seguramente presente y que estaba al frente de la capilla del Rosario, al delegado de Santa Fe, de apellido Maciel, quien fue el primero que izó la bandera según dice la tradición". El 27 de febrero el Triunvirato libra un oficio en el que da la orden a Belgrano de hacerse cargo del Ejercito Auxiliar del Alto Perú en reemplazo de Pueyrredón. Belgrano viaja a reemplazarlo y está cuarenta días en Campo Santo y luego se dirige a Jujuy. "Esto porque es muy importante porque en ese 25 de mayo -segundo aniversario de la regeneración política, como se llamaba por entonces el primer gobierno patrio- Belgrano hace bendecir y jurar a la bandera por sus tropas. En ese acto se dirige a su tropa y al pueblo de Jujuy: 'Ven por primera vez en mis manos la bandera nacional los distinguirá de las demás naciones del globo'. Fue un discurso muy fuerte que entró y pegó hondo en todo el pueblo norteño. De ahí sabemos que luego vino el Éxodo Jujeño", cuenta el chozno nieto. Recibe un oficio del Triunvirato que no podía usar esa bandera y le envían otra, una bandera realista nuevamente. Belgrano combate en Tucumán sin bandera y luego impone otra vez su bandera azul, celeste y blanca cuando tiene que jurar fidelidad a la asamblea del año trece, el 13 de febrero de 1813. "Belgrano nuevamente iza la bandera, con su espada hace cruz en el mástil e invita a la tropa a besar esa cruz en prueba de fidelidad al juramento que habían hecho. Siete días después, el patriota tiene su bautismo de fuego, el 20 de febrero de 1813 en la gloriosa batalla de Salta que, junto con la batalla de Tucumán, nos marcan el camino a una declaración de la independencia. La oficialización de la bandera nacional llegaría recién cuatro años después, en julio de 1816, tras la aprobación del Congreso de Tucumán", concluye el descendiente de Manuel Belgrano.

En 1902 nacía John Steinbeck. Fue un escritor estadounidense ganador del Premio Nobel de Literatura y autor de conocidas novelas como De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla y Al este del Edén.

En 1926 nacía Marta Mercader. Fue una escritora argentina, cuya obra abarcó diversos géneros (novela, cuento, cuento infantil, dramaturgia y ensayo), fue reconocida principalmente por sus obras de novela histórica. Además entre 1993 y 1997 fue diputada por la Unión Cívica Radical. Su padre fue el abogado, político y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Amílcar Ángel Mercader.

En 1926 nacía Manuel Antín. ​Es un novelista, dramaturgo, poeta y director de cine argentino. Es principalmente conocido por su carrera cinematográfica, durante la cual realizó 12 largometrajes de ficción, entre 1960 y 1982, entre los que se destacan La cifra impar y Don Segundo Sombra.

En 1931 nacía Graciela Fernández Meijide. Es una política y activista de derechos humanos argentina. Cobró prominencia como activista por los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado del autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», cuando su hijo, estudiante de 17 años, desapareció en una operación gubernamental clandestina. Formó parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir de 1983, y fue luego una de las principales dirigentes del Frente País Solidario (FREPASO). Tras encabezar el triunfo electoral de la recién formada Alianza en la provincia de Buenos Aires, disputó las elecciones internas por la Presidencia de la Nación con el candidato radical Fernando de la Rúa. En octubre de 1999, fue candidata de la Alianza a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Formó parte del gabinete ministerial de la presidencia de Fernando de la Rúa, pero renunció, retirándose prácticamente de la vida política desde la desaparición del FREPASO y la Alianza. En los últimos años ha dado charlas y participado en conferencias.

En 1932 nacía Elizabeth Taylor. Fue una actriz anglo-estadounidense de cine, teatro y televisión. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística que se extendió por más de sesenta años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood.​

En 1989 se producía el Caracazo. El Caracazo es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, se extendieron hasta Caracas y finalizaron el 8 de marzo del mismo año. Las protestas y tumultos se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte urbano.​ El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3.000 fallecidos.

En 2010 en Chile se produce un fuerte terremoto de una magnitud de 8,8 grados. Fue un sismo ocurrido a las 03:34:08 hora local (UTC-3) del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW.​ El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la entonces Región del Biobío. Las regiones afectadas (de norte a sur) fueron Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos.

En 2011 moría Amparo Muñoz. Fue una actriz y modelo española, ganadora del certamen de belleza Miss Universo 1974. Recibió varios reconocimientos por sus logros actorales, entre ellos el premio a Mejor actriz secundaria2​ en el Festival de Cine de Bruselas por Mamá cumple cien años, película nominada al Premio Oscar a la mejor película extranjera y ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de San Sebastián, así como una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cannes por la película Dedicatoria.

En 2015 moría Julio César Strassera. Fue un abogado argentino y fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, periodo durante el cual se desempeñó como fiscal federal. En el Juicio a las Juntas de 1985, fue el fiscal acusador que lo condujo. Este juicio, resultado del decreto número 158/83 del gobierno de Raúl Alfonsín, según lo exigía el entonces Código de Justicia Militar, se realizó contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de estado) que gobernaron Argentina durante la dictadura cívico-militar con la condena de cinco de ellos, la mayor parte a cadenas de prisión perpetua. Fue el primer proceso masivo en contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Núremberg, el único en el mundo hecho por tribunales civiles.