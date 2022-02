Efemérides del 26 de febrero en Argentina y el mundo

Un 26 de febrero la Inquisición ordenada la captura de Galileo Galilei; nacía el poeta francés Víctor Hugo; y en 1991 era presentado el primer navegador para Internet. En 1993 se producía un atentado en las Torres Gemelas.

En 1616 la Inquisición ordenaba la captura de Galileo. El 26 de febrero de 1616 la Inquisición ordenó la captura de Galilei para terminar condenándolo por herejía en 1633 y confinándolo a su casa hasta su muerte en 1642. Casi 400 años después la Iglesia tuvo que reconocer su error. En 1616, el cardenal Belarmino, inquisidor del Santo Oficio, el mismo que había dirigido el proceso contra el filósofo Giordano Bruno, que fue quemado vivo en la hoguera, ya había amonestado a Galileo por tratar de defender el copernicanismo y por poner en duda la representación tradicional del mundo.

En 1802 nacía Víctor Hugo. Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos.​ Fue un poeta lírico, con obras como Odas y baladas (1826), Las hojas de otoño (1832) o Las contemplaciones (1856), poeta comprometido contra Napoleón III en Los castigos (1853) y poeta épico en La leyenda de los siglos (1859 y 1877). Fue también un novelista popular y de gran éxito con obras como Nuestra Señora de París (1831) o Los miserables (1862). En teatro expuso su teoría del drama romántico en la introducción de Cromwell (1827),4​ y la ilustra principalmente con Hernani (1830) y Ruy Blas (1838). Su extensa obra incluye también discursos políticos en la Cámara de los Pares, en la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, especialmente sobre temas como la pena de muerte, la educación, los derechos de las mujeres o Europa, crónicas de viajes El Rin (1842) o Cosas vistas, (póstuma 1887 y 1890)—, así como una abundante correspondencia. Contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época; fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos le consideren un escritor controvertido. Su implicación política, que le supuso una condena al exilio durante los veinte años del Segundo Imperio francés (1852-1870), permitió a posteriores generaciones de escritores una reflexión sobre la implicación y el compromiso de los escritores en la vida política y social. Sus opiniones, a la vez morales y políticas,​ y su obra excepcional, le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio de 1885 y al que asistieron más de dos millones de personas.

En 1829 nacía Levi Strauss. Fue un empresario germano-estadounidense fundador de Levi Strauss & Co, la primera compañía en la historia en producir pantalones vaqueros. En 1872, el sastre Jacob Davis, quien le compraba regularmente prendas a Levi, le comunicó a este el inconveniente que presentaban sus pantalones: los bolsillos se descosían fácilmente con el duro trabajo de la mina. Encontraron una posible solución: reforzar las esquinas de los bolsillos con remaches. Juntos solicitaron la patente del proceso y en 1873 llega la concesión de ésta y de la marca registrada de EE. UU. Así nacía oficialmente el primer pantalón remachado de Levi´s y se inicia la producción de la prenda de vestir más fabricada de todos los tiempos: el jean o vaqueros.

En 1846 nacía William Frederick Cody, "Buffalo Bill". Fue un explorador estadounidense, cazador de bisontes y empresario de espectáculos. Nació en el estado de Iowa, cerca de Le Claire, aunque vivió durante varios años en la ciudad de su padre, Toronto, en Canadá, antes de regresar con toda su familia al Territorio de Kansas.

En 1876 nacía Agustín P. Justo. Fue un ingeniero, militar, diplomático y político argentino. Fue presidente entre 1932 y 1938. Su gobierno ocurrió durante la Década Infame, denominada así por la alta corrupción y fraude electoral que la caracterizó.

En 1878 moría Juan María Gutiérrez. Fue un estadista, jurisconsulto, agrimensor, historiador, crítico y poeta argentino. Genuino representante del liberalismo constructor argentino de su época es considerado uno de los más grandes promotores de la cultura del país durante la mayor parte del siglo XIX.

En 1936 se producía intento de Golpe de Estado en Japón. Fue organizado por un grupo de jóvenes oficiales del Ejército Imperial con el objetivo de derrocar al gobierno y la jefatura militar, purgándolos de sus facciones rivales y opositores ideológicos. Aunque los rebeldes lograron asesinar a varios altos funcionarios (dos ex primeros ministros y varios ministros ) y ocupar el centro gubernamental de Tokio, no lograron su principal objetivo de asesinar al primer ministro Keisuke Okada ni garantizar el control del Palacio Imperial. Sus partidarios en el Ejército intentaron capitalizar sus acciones, pero las divisiones dentro de las fuerzas armadas, combinadas con la ira imperial por el golpe, significaron que no pudieron lograr un cambio de gobierno. Al enfrentarse a una oposición abrumadora mientras el Ejército se movía contra ellos, los rebeldes se rindieron el 29 de febrero.

En 1936 en Alemania se fundaba la fábrica Volkswagen ('vehículo del pueblo'). La inauguración de la fábrica fue para crear un nuevo vehículo, práctico y de bajo costo: el denominado "Escarabajo".

En 1949 era derrocado en Paraguay, Raimundo Rolón. Militar que ejerció como Presidente luego de la renuncia de Natalicio González, derrocado por un golpe de estado en el cual Rolón fue partícipe. Gobernó desde el 30 de enero hasta el 26 de febrero de 1949. Una sublevación lo sorprendió, cuando se encontraba en un almuerzo de camaradería en la sede de la artillería, en Paraguarí. Fue obligado a firmar él y varios de sus ministros sus respectivas renuncias, asumiendo en su reemplazo quien había participado en la conspiración, el odontólogo y político Felipe Molas López.

En 1991 era presentado el primer navegador para Internet. Tim Berners-Lee, el padre de la Web, fue también el creador del primer navegador de la historia, presentado el 26 de febrero de 1991 en un ordenador NeXT. Se llamaba WorldWideWeb, aunque pronto fue rebautizado como Nexus para evitar confusiones entre “el programa y el espacio abstracto de información del mismo nombre”, según explicó el propio Berners-Lee. Aquel programa leía y escribía documentos HTML, que por aquel entonces resultaban extraordinariamente sencillos. El resto de funcionalidades se fueron añadiendo a medida que la Web ha ido creciendo con los años.

En 1993 se producía un atentado con explosivos en las Torres Gemelas de Nueva York. Sucedía a las 12:17 del mediodía en los estacionamientos de la Torre Norte (WTC 1), situados en el subsuelo del complejo por debajo del edificio 5 del WTC, con un camión cargado con 680 kg de explosivos. Tenía como objetivo estallar 606 kg de gas​ en la torre norte y que ésta impactara en la torre sur derribando ambas para causar centenas de muertos. El atentado falló y finalmente asesinaron a seis personas e hirieron a 1042.​ La explosión abrió un agujero de 30 metros de profundidad en el estacionamiento de la torre atravesando cuatro niveles de hormigón. En la época, centenares de personas quedaron atrapadas en las oficinas y fueron rescatadas. El atentado fue planeado por un grupo de conspiradores que habían recibido financiamiento de un miembro de Al Qaeda que operaba en Afganistán. En marzo de 1994, cuatro hombres fueron declarados culpables del atentado.

En 2005 moría Jef Raskin. Fue un programador y filósofo estadounidense. Diseñador de interfaces de usuario. Conocido principalmente por fundar el proyecto Macintosh para Apple Computer a fines de los años 70 y por los ordenadores Canon Cat de la compañía japonesa Canon.

En 2017 se cometía un error considerado "histórico" en la entrega de los Oscar. Fue un hecho sin precedentes en la 89° ceremonia de los premios Oscar. La gala estaba llegando a su cierre. Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de hacer el último y más esperado anuncio: la mejor película del año. Se anunciaba inicialmente que la ganadora de dicha edición en la categoría de Mejor película era La La Land. Después se reconocía el error y anunciaban que la verdadera ganadora era la película Moonlight.