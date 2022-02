El acto de discriminación sufrido por un joven de Tancacha

El acto de discriminación y amenazas sufrido por un joven de Tancacha, el pasado domingo en Villa Ascasubi, con una denuncia presentada en la Unidad Judicial de Río Tercero, generó muestras de repudio en la zona.

Abel Garino de 29 años tiene una limitación física. Según relató el mismo lunes en Radio Capilla de Rodríguez de Villa Ascasubi, todo sucedió en la madrugada del domingo, cuando cerró el "boliche" de esa población. El joven sufre de focomelia, una de las consideradas "enfermedades raras" que afectan las extremidades.

"El domingo, cuando cerró el boliche de la localidad, voy a la sede del club donde vendían comidas y bebidas. Paro a descansar, por una discapacidad que tengo en mis piernas. Se acerca una persona, yo entendía para entablar una conversación amistosa. Él expone que le daba asco mi forma de ser y caminar". le indicó al medio colega.

Prosiguió Abel: "No la conozco (a esa persona). Transmite la inquietud de si yo sangraba. Ahí me sentí amenazado con miedo y procedo a llamar a mi tío y mi hermano. Atino a buscar un lugar donde había gente. Me dirijo hacia el club. En la vereda de la plaza me gritaba cosas cuando yo ya estaba en la sede del club".

"Llega mi hermano y se dirige hacia esta persona preguntando por qué me decía esto y me trataba así. Mi hermano lo golpea. No justifico la violencia pero a raíz de lo que estaba pasando, fue la reacción que tuvo. Otra persona me golpea y ahí intercede la policía", expresó.

Sobre uno de los efectivos, recordó Abel que le indicó que "abusaba de mi condición". "Le pido el nombre pero no lo hace, y otro policía retiene a mi hermano. Nos pide que nos vayamos y que me llevara a mí, que me fuera así fuera arrástrandome. Me dirijo a Río Tercero y realizo la denuncia”, relató.

Sobre quien lo agredió y discriminó, oriundo de Villa Ascasubi y que trabaja en Río Tercero, manifestó que “una persona en sus cabales no actuaría de esta forma. Me extraña la forma en que él reaccionó”, indicó.

Muestras de repudio y malestar del intendente Vera

Apenas sucedido el hecho, las expresiones de repudio a lo ocurrido, se multiplicaron en las redes. Silvana, mamá de Abel, el pasado domingo publicó en su Facebook: "Esto fue un acto de DISCRIMINACIÓN es una vergüenza que en los tiempos que estamos existan personas tan nefastas como éstas. Abel es la primera vez que pasa una situación como esta en sus 29 años".

Por su parte, el intendente de Tancacha, Víctor Vera, se expresó por redes sociales: “Es muy doloroso para mí enterarme que en la madrugada de hoy (por el domingo) alguien a quien estimo y respeto tanto haya vivido una situación dolorosa y repudiable".

Agrega el jefe comunal: "Mi amigo y compañero, Abel Garino, vivió un hecho de discriminación impensable en estos tiempos en los que permanentemente estamos luchando para erradicar cualquier tipo de violencia hacia el otro".

Vera prosiguió en su escrito: "Abel es una persona que conozco hace años, buena gente, de excelentes valores y grandes aptitudes. Hace largo tiempo me acompaña como parte de mi equipo y se destaca como un empleado con grandes cualidades".

Y concluye: "De mi parte y en el rol que hoy ocupo deseo visibilizar las acciones de estas personas, partícipes de un momento tan nefasto. Estaré a disposición, apoyando en lo necesario para que esta situación pueda esclarecerse y se tomen las medidas necesarias para que la impunidad no vuelva a ser moneda corriente".