La grilla de la Feria del Libro "Altavoz" en Río Tercero

La Feria de libros “Altavoz” se desarrollará los días 24 y 25 de Febrero en el Espacio Cultural Museo Enrique Gandolfo de Río Tercero. Ya se conoce la grilla de actividades para dicha feria.

"A partir de las 10 de la mañana y con actividades programadas durante todo el día, el público podrá disfrutar de Talleres para niños y adultos, micrófono abierto para lectura de textos propios, espectáculos poéticos musicales, homenajes, presencia de editoriales y casi 50 presentaciones de libros reunidos en dos días para celebrar la literatura en sus diversos formatos y géneros", se detalló desde el municipio.

La grilla para ambas jornadas

Escenario "Timón" García

JUEVES:

18:00 Universo Bisagra presenta "Cierto desconcierto de pianos"

18:30 Viviana Red y la Biblioteca Urquiza presentan: “Las Azucenas de Azucena”. Homenaje a la escritora local Azucena Gribaudo.

19:00 Apertura e inauguración de la Feria: Orquesta Municipal + Un diario para César (homenaje a César Herrera)

19:30 Vilma Novick Freyre presenta: “No me lo contó un pajarito” Narración.

20:00 AltaVoz Micrófono abierto para lecturas.

21:00 " Luciano y María Debanne, junto a Calle Vapor, leen textos de Malditos sean nuestros días moribundos" y "Cuando el lago se parece al mar"

20:00 hs Inauguración en la Galería de la Memoria de la muestra “El Sueño Y La Vigilia” de Omar Palacio.

Un diario para César- Homenaje a César Herrera.

Editoriales, librerías y espacios para autores de venta y exhibición de libros.

VIERNES:

17:00 AltaVoz Micrófono abierto para lecturas.

19:00 Jorge Cuadrado - El Libro y los medios - ¿Cuánta vida tiene por delante el libro? Charla

20:00 Alberto Muñoz presenta “El último libro de Facundo Cabral” . Textos, canto y guitarra.

21:00 Ariel Liendo presenta: “Careo de una herencia” acompañan Sebastián Olmedo y Facundo Cretton. Música narrativa. Improvisaciones poéticas

21:30 Chacho Marzetti presenta “El deseo”. Una invitación a recorrer,entre poemas y melodías, todos los paisajes posibles del deseo – Acompañan: Juan Toch- Lola Nievas.

Espacio Pola (Presentación de libros)

JUEVES:

CHARLA

10hs Sol Rodriguez Maiztegui Charla para adultos mayores Abrazar los años

PRESENTACIONES

11hs

Francisco Antonio Campos Cancionero Río Pincheira Almafuerte

Cristina Bellisonzi Princesa de acero y Jazmines en otoño (Córdoba)

Liliana Alem Perfume de arrabal y Rumores de bandoneón (Córdoba)

12hs

Hebi Olocco El duende del lago. Ecoduendes en acción + Jorge Antonio Farias Café Literario “La ermita de los abrazos”

Verónica Mendizábal El Modelo del Mercosur para Río Tercero y Región. Un mundo de grandes hecho por chicos.

Simón Fernández La historia de Simón y Álvaro vs five nights at freddy's

16hs

Lucas Dario Perricone Akogare, El poder de una Mente Libre - Akogare, La Rebelión de los Jehsi (Alta Gracia)

Mabel Natalina Ripanti Haz lo que te haga feliz - Misterios en la laguna (Tancacha)

Germán Masgoret “Cautiverio 123” (Alta Gracia)

17hs

Jessica Eliana Picca Fanucchi Una sublime travesía futbolística en Los Gigantes

Viviana Leticia Di Luciano y Virginia Beatriz Bettini Cuando te miro mirarme

Jesica Elizabeth Medina Rimas que no saben de mentiras (Hernando)

18hs

Susana Trespi “Historia de la Biblioteca Urquiza”

Luis Alberto Luján ”Leyendas Urbanas de Córdoba”

Elsa Noemí Olivero de Gauna “Comida Vegetariana. Recetas para alimentar el cuerpo y el alma”

19hs

Gladis Carbonero Primer concurso literario Biblioteca Municipal de Colonia Almada (Colonia Almada)

Daniel Ponti Extravadiario (Córdoba)

Gustavo Pizzi “Palabras desde un aula sin rostro” (Hernando)

20hs

Cristina Validakis “Hechicera”

Hugo Fermín Peralta “Más allá”

Paola Rimieri Tentación y Tempestad - Tentación y Laberinto - Tomas tiene la culpa (San Agustín)

21hs

Colectivo cultural Mosaico y letras Ávila Teresa Antología internacional la voz de tus escritores del parque + Dora Fedeli Desde el refugio

Hilda Roccia Con los ojos atados

Gabriela Menichetti Entre el río y el mar

VIERNES:

11hs

Norma Cristina Acosta Mixcelando Miradas

Norma Pereyra “Sentires del alma”

Café literario presenta libro de Nancy Vecchio “Hasta que en otra vida se dé”

12hs

Marta Díaz “De naúfragos y ruiseñores” (Deán Funes)

MARTA ALTAMIRANO DE ÁLVAREZ Presenta: Diana Cafaratti y Mario Grasso Ediciones Eliñon"Nada està dicho" (Miramar de Ansenuza)

Jorge Alacevich y Ricardo Di Mario “La Mesa de los Sueños”

CHARLA

16hs

Charla Vivencias en la recuperación de las adicciones – A cargo de la Dirección de adicciones.

17hs

Vilma Novick Enredadas - antología de taller literario (La Cruz)

Dardo Passadore Montevideo sin razón (Uruguay)

Claudia Cosenzo “Te esperaré bajo el olivo” (Arequito)

18hs

Emiliano Bertoglio La semilla y la luna. Al abrazo de páramo y el cosmos: notas para una recampesinización. (Hernando)

Milagros Ludueña Discurso Latinoamericano. El dispositivo dramático

Eliana Giaché Fytá (Oliva)

19hs

Matías Burati Orugas y Mariposas de la Argentina

Ramiro Pross Bi Chin (Córdoba)

Juan Borghi y Jeny Goldfish Lo que te cruje

20hs

Maxi Carranza De todo rock and roll y algo más

Adriana Morales "Aguamarina"

Marcos Gabriel Lujan Hablando de Humor (Río Cuarto)

21hs

Robert Dutto “Persistencia de vocablos nativos en el habla diaria cordobesa”

Letizia Parola Direcciones. En busca del camino correcto (Hernando)

Alfa Golf La vida en un pendrive (Villa María de Río seco)

Espacio Popurquizo (Espacio Infantil)

JUEVES:

10 a 12 HS - ESPACIO DE LECTURA LIBRE Y LECTURA EN VOZ ALTA - COORDINA RINCÓN INFANTIL BIBLIOTECA POPULAR JUSTO JOSÉ DE URQUIZA.

17 A 18 HS - Palabras con ritmo - 4 a 12 años - DICTA: Mercedes Zambrano -

18 A 18:30 HS - Aprendiendo sobre mariposas y sus ciclos- A través del libro Álbum de Matías Buratti Orugas y Mariposas de la Argentina. Apto para todo Público

18:30 hs A 19:30 hs. El Arte Rodante de Rayuela - 4 a 6 años (prelectores) - Vanesa Soledad Bergesio -

19.30 hs a 21: hs: ESPACIO DE LECTURA LIBRE Y LECTURA EN VOZ ALTA - COORDINA RINCÓN INFANTIL

VIERNES:

10:30HS A 11:30HS - Mi cuento y Tus colores - 4 a 6 años (prelectores) -Dicta: María Inés Castañares-

17 A 18hs - Lectura en Pañales - 0 a 3 años - Carolina Pittinari y RINCÓN INFANTIL

18 a 19hs. -Poesía Susurrada - 7 a 12 años (lectores) - Dicta Luciana Dellavedova Alba en representación de Universo Bisagra -

19 a 20hs - El arte de narrar. - Caminos para encontrar al cuentacuentos que nos habita.

Hoja de ruta: Desde el Había una vez, hasta el Colorín colorado.

Equipaje: La palabra, la voz, los gestos. Coordinadora del viaje: Vilma Novick Freyre. Destinado a docentes, padres, abuelos, cuidadores y todo aquel que se anime a contar.

20 a 21hs. - La magia de formar lectores de literatura: un desafío en el aula de primaria - Docentes y Padres - Fabiana Ríos y Adán Resiale -