Efemérides del 22 de febrero en Argentina y el mundo

Día de la Antártida Argentina. El Día de la Antártida Argentina conmemora la inauguración, el 22 de febrero de 1904, del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería la Base Orcadas, un hito histórico que marcó el inicio de la permanencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. Sin embargo la presencia sostenida del país en la Antártida comenzó antes, en 1902, cuando el Alférez José María Sobral se unió a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld. El hundimiento del buque Antarctic de esta expedición llevó a la Argentina a efectuar un exitoso rescate con la Corbeta Uruguay al mando del Teniente Julián Irízar. Con el paso de los años, se destacaron múltiples expediciones argentinas que fundaron las bases antárticas de nuestro país. Entre muchas otras, cabe mencionar la expedición aérea de la Armada al Polo Sur, con Pedro Margalot; la expedición por tierra al Polo Sur, con Gustavo Giró Tapper y su comandante, el General Jorge Leal, y el primer vuelo transpolar, con Mario Luis Olezza y Gustavo Argentino Marambio. La Argentina desarrolló una actividad científica pionera desde 1951, cuando fue fundado el Instituto Antártico Argentino, que permitió desplegar el destacado trabajo de sus investigadores. Recién en 1959, con la firma del Tratado Antártico, la ciencia se constituiría a nivel internacional en el vector de la toma de decisiones en el seno del Sistema del Tratado Antártico. Fueron destacados científicos como el Dr. Rafael Cordini, autor de la primera publicación del Instituto Antártico Argentino, y el glaciólogo César Augusto Lisignoli, e investigadores como Ing. Pedro Skvarca, la Dra. Marta Ghidella, el Dr. Rodolfo Del Valle y el Dr. Alejandro Carlini, quienes continuaron con esta tradición de ciencia de calidad desde el Instituto Antártico Argentino.

En 1512 moría Américo Vespuccio. Fue un comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, naturalizado castellano en 1505, que participó en al menos dos viajes de exploración al continente que hoy se llama América en base a su nombre. Desempeñó cargos importantes en la Casa de contratación de Sevilla, de la que fue nombrado piloto mayor en 1508; pero su fama universal se debe a dos obras publicadas bajo su nombre entre 1503 y 1505: el Mundus Novus y la Carta a Soderini, que le atribuyen un papel protagonista en la llegada a América. Por esta razón el cartógrafo Martín Waldseemüller en su mapa Universalis Cosmographia de 1507 acuñó el nombre de "América" como designación para el continente al que habían llegada los europeos.

En 1732 nacía George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797​​​ y comandante en jefe del Ejército Continental revolucionario en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos. En esa nación se lo considera el "Padre de la Patria".​​ La capital de dicho país lleva su apellido.

En 1788 nacía Arthur Schopenhauer. ​Fue un filósofo alemán, considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de más importancia en la filosofía occidental, siendo el máximo representante del pesimismo filosófico​​ y de los primeros en manifestarse abiertamente como ateo.​

En 1900 Hawaii pasaba a ser territorio de los Estados Unidos. Hawái fue durante más de 600 años un reino polinesio independiente. Para 1838, misioneros cristianos provenientes de Boston llegan a Hawái, traen escuelas, atención médica moderna, nuevos cultivos y empiezan a sembrar piñas y caña de azúcar, productos muy apreciados entonces, para ser enviados al mercado estadounidense. Para 1875, los descendientes de estas familias de origen estadounidense controlaban más del 80% del territorio cultivable de las islas. En 1900, Hawái se convirtió en territorio de los Estados Unidos.

En 1900 nacía Luis Buñuel. Fue un director de cine español, que tras el exilio de la guerra civil española se nacionalizó mexicano.

En 1905 nacía Luis Sandrini. Fue un actor argentino. En los años '30 entró en la compañía teatral de Enrique Muiño y Alippi. En la radio, hizo de Felipe, prototipo del porteño bonachón, creación de Miguel Coronatto Paz, que tuvo tanto éxito y años más tarde fue llevado a la televisión, en donde compartió pantalla con otros grandes cómicos como Tato Bores, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlos Balá, Dringue Farías y Juan Carlos Altavista, entre otros. En el teatro hizo Cuando los duendes cazan perdices, luego llevada al cine, y, detrás de bastidores, quedó asombrado por la belleza de la joven actriz Malvina Pastorino con la cual se casó y tuvo a su hija la también actriz Sandra Sandrini. Este éxito rotundo hizo que se convirtiera en la figura popular más representativa de la época de oro del cine argentino; que luego se afianzó con la película La cigarra no es un bicho, de Daniel Tinayre. Sus últimas apariciones fueron en películas familiares costumbristas de Enrique Carreras. Falleció cuando rodaba la película ¡Qué linda es mi familia!, en donde trabajó junto a Niní Marshall.

En 1949 nacía Andreas Nikolaus "Niki" Lauda. Fue un piloto austriaco de automovilismo. Fue Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984, subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. Su primera victoria fue en el Gran Premio de España de 1974, y la última en el Gran Premio de los Países Bajos de 1985. A lo largo de su carrera en la «máxima categoría» pilotó para las escuderías March, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren, acumulando 25 victorias y 54 podios, en un total de 177 carreras. En 1976, Lauda sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Alemania que le produjo graves quemaduras que le dejaron marcas de por vida. Retirado temporalmente de las carreras, en 1978 fundó su propia compañía aérea, Lauda Air. Las deudas y una larga querella con la compañía Austrian Airlines lo obligaron a volver a la F1 en 1982. Se retiró definitivamente de la competición en 1985. Luego volvió a fundar o comprar compañías de aviación, entre ellas Niki. Además, comentó las carreras de Fórmula 1 para una cadena austro-alemana de televisión y fue asesor y accionista de la escudería Mercedes de Fórmula 1 hasta poco antes de su muerte, acaecida en 2019.

En 1979 Santa Lucía se independizaba del dominio británico. Es un pequeño Estado insular ubicado en el mar Caribe. Es miembro de la Comunidad del Caribe, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Internacional de la Francofonía y de la Mancomunidad de Naciones. Santa Lucía es una de las islas de Barlovento, el nombre proviene de Santa Lucía de Siracusa. El Reino Unido tomó el control de la isla desde 1663 hasta 1667, y en los años siguientes, en los que estuvo en guerra con Francia, el imperio de la isla cambió 14 veces de manos (siete veces fue gobernada por los franceses y otras tantas por los británicos). El gobierno representativo se produjo en 1924 (con el sufragio universal a partir de 1953). El 22 de febrero de 1979 Santa Lucía se convirtió en un estado independiente en la Mancomunidad de Naciones asociadas con el Reino Unido.

En 1987 entraba en vigor en Argentina la Ley de Punto Final. El 24 de diciembre de 1986 era promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que establecía el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley", con lo que entraba en vigor el 22 de febrero. A excepción de los responsables de secuestros de recién nacidos. La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, permitió continuar con los juicios. Esto fue uno de los disparadores que provocó el estallido de la crisis de Semana Santa de 1987.

En 2012 se producía un accidente ferroviario en Once, Buenos Aires. Conocida como "Tragedia de Once", fue el miércoles 22 de febrero de 2012. Murieron 52 personas y 789 resultaron heridas. El choque se produjo a las 8:33 de la mañana, cuando el tren n.° 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once. Fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en Benavídez en 1970, en donde murieron 236 personas, y el ocurrido en Sa Pereira en 1978 que causó 55 muertos. El día del accidente, muchas ambulancias estaban localizadas en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, esperando la llegada de un barco con personas enfermas.​ Muchas de ellas dejaron el puerto para trabajar en la zona del accidente, rescatando a mucha gente herida, y trasladándola a los hospitales. Las personas con lesiones menores fueron dejadas en la zona del accidente. De acuerdo con el jefe de Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires, hubo dificultades en el rescate debido a la sólida estructura de los coches, lo que dificulto la remoción de los escombros. Al momento del accidente, el Estado mantenía un contrato de concesión de la línea Sarmiento con la empresa Trenes de Buenos Aires, conocida por las siglas TBA. Los hechos dieron lugar a dos juicios, conocidos como Once I y Once II. En el juicio Once I el tribunal dictó sentencia en 2014, con 21 condenados (18 empresarios, 2 funcionarios y el conductor), mientras que en 2018 la Cámara absolvió a uno de los condenados y redujo todas las penas restantes, lo que fue apelado ante la Corte Suprema. El juicio Once II se realizó en 2018, y la sentencia registró criterios distintos que Once I, absolviendo al principal acusado, el exministro Julio De Vido del estrago ferroviario, aunque condenándolo por administración fraudulenta.

En 2013 moría Luis Cella. Fue un productor de televisión argentino. Fue el histórico productor de Susana Giménez​Se desempeñó por más de 30 años como productor de televisión y de distintos espectáculos. Sus comienzos fueron en Nuevediario, el noticiero central de Canal 9.