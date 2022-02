Efemérides del 21 de febrero en Argentina y el mundo

Día Internacional del Guía de Turismo. El Día Internacional del Guía de Turismo se celebra desde el año 1990. La fecha elegida para conmemorar esta efeméride coincide con el día en que se creó la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo.

Día Internacional de la Lengua Materna. Este día está dedicado al reconocimiento del Movimiento por la Lengua Bengalí, que conmemoró en Bangladés el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladés, abrieron fuego contra la multitud hablante u oyente de la lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Daca (Bangladés).

En 1804 hacía su aparición la primera locomotora. Tras varios intentos fallidos, finalmente el 21 de febrero el 1804, el ingeniero e inventor inglés Richard Trevithick pasaba a la historia al presentar con éxito la primera máquina del mundo capaz de desplazarse sobre los rieles ferroviarios. En la prueba de fuego, la por entonces revolucionaria máquina logró remolcar 5 vagones con 10 toneladas de hierro y 70 hombres a bordo, a una velocidad media aproximada de 3,9 km/h (2,4 mph) y necesitó 4 horas y 5 minutos para cubrir toda la distancia.

En 1848 se publicaba el Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista, es un texto temprano de Karl Marx y Friedrich Engels redactado a modo de manifiesto entre 1847 y 1848, y fue publicado por primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848 como un folleto de 23 páginas, el cual tuvo innumerables reediciones y traducciones después de su publicación.

En 1893 se fundaba en Buenos Aires la Argentina Association Football League. El 21 de Febrero de 1893, Alejandro Watson Hutton fundó The Argentine Association Football, junto a los representantes de Quilmes Athletic Club, Caledonians, Saint Andrews, English High School, Lomas y Flores. Estaba situada en la calle Venezuela 1230, donde estuvo poco tiempo. Enseguida se trasladó a la calle Del Temple a escasas cuadras donde hoy está ubicada la AFA. Allí se acordaron las bases del campeonato que se disputó ese mismo año.

En 1917 nacía Roberto Galán. Locutor, presentador, publicitario y cantante, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de locutores. En los años 1930, viajó a París y Brasil donde cantó tangos, vendió películas argentinas en Argelia y fue dueño de una boite en Río de Janeiro, Brasil. En Caracas, conoció a Juan Domingo Perón, de quien se hizo amigo.

En 1934 detenían y asesinaban a Augusto César Sandino. Fue un patriota y revolucionario nicaragüense. Dirigió entre 1927 y 1933 la resistencia nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Su lucha guerrillera logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país, no sin antes crear la Guardia Nacional y poner a su frente al general Anastasio Somoza García quien, a traición, acabaría ordenando asesinar a Sandino por órdenes de la Embajada norteamericana. Se le considera Héroe Nacional de Nicaragua y se le llama "General de Hombres Libres". Sus ideales y enseñanzas fueron retomados años más tarde en la fundación del grupo marxista-leninista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por Carlos Fonseca Amador, junto a otros compañeros. Somoza planeó el asesinato de Sandino, firmando un documento con 14 miembros de la Guardia Nacional. En la noche del 21 de febrero de 1934, Sandino en compañía de su padre, Gregorio Sandino, el escritor Sofonías Salvatierra y sus lugartenientes Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, acudían a una cena en La Loma invitados por el presidente Juan Bautista Sacasa, quien era tío político de Somoza. A la salida de dicho evento, el coche en el que viajaban fue detenido frente al cuartel y cárcel de El Hormiguero por un grupo de soldados. Luego, delante de una fosa común previamente excavada, el batallón que custodiaba a tres de los prisioneros, entre ellos Sandino, abrió fuego, consumando el asesinato.

En 1949 nacía Enrique Wolff. Más conocido como Quique Wolff, es un exfutbolista y periodista deportivo argentino. Jugaba como defensor. Actualmente conduce el programa Simplemente Fútbol por ESPN, además de ser comentarista para dicha cadena en partidos de ligas europeas, de certámenes diversos de selecciones internacionales y de la UEFA Champions League.

En 1953 nacía Carlos Andrés Calvo. Más conocido como Carlín Calvo, fue un actor y comediante argentino. Su primera incursión en la televisión fue en 1978 en La familia Superstar, de Canal 9. En 1989 comenzó a formar parte de un proyecto de Canal 11, Edgar Queta, una comedia que no llegó a estrenarse. Sin embargo, el proyecto fue retomado y reformulado en 1990 tras la privatización del canal y terminó siendo la exitosa comedia, Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago. En ésta inmortalizó al personaje de Carlín.

En 1965 era asesinado Malcom X. El-Hajj Malik El-Shabazz, nacido como Malcolm Little y conocido como Malcolm X fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue un defensor de los derechos de los afroestadounidenses, un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros.​ Cuando tenía seis años, su padre fue asesinado por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores y su madre ingresó en un hospital psiquiátrico a causa de la locura que le produjo el hecho de que le quitaran la custodia de sus hijos. Después de vivir en una serie de casas de acogida, Malcolm X se involucró en el hampa de Boston y Nueva York, y en 1945 fue condenado a entre ocho y diez años de prisión. En la cárcel, se convirtió en miembro de la Nación del Islam y tras su libertad condicional en 1952, se convirtió en ministro de la organización. Durante varios años fue la cara pública de la Nación del Islam, pero las tensiones entre él y Elijah Muhammad (líder de la Nación del Islam) llevaron a su salida de la organización en marzo de 1964. Tras abandonar la Nación del Islam, hizo la peregrinación a La Meca y se convirtió al sunismo. Viajó por toda África, Oriente Medio e incluso visitó la Unión Soviética. Esos viajes le cambiaron la visión que tenía del mundo y de la lucha por las libertades civiles. Fundó la Muslim Mosque, Inc., una organización islámica, y la secular Organización de la Unidad Afroamericana. Menos de un año después de abandonar la Nación del Islam, el 21 de febrero de 1965, Malcolm X era asesinado en Nueva York de varios disparos. Talmadge Hayer, un musulmán negro también conocido como Thomas Hagan, fue detenido en el momento. Los testigos identificaron dos sospechosos más, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, también miembros de la Nación del Islam. Los tres hombres fueron condenados. A los pocos días del asesinato, se plantearon dudas sobre en quién recaía la máxima responsabilidad. El 23 de febrero, James Farmer, líder del activismo antirracista, anunció en una conferencia de prensa que los traficantes de droga locales, y no los musulmanes negros, eran los culpables. Otros acusaron al Departamento de Policía de Nueva York, al FBI, o la CIA, citando la falta de protección policial y la facilidad con que los asesinos entraron al lugar del asesinado.

En 1975 nacía Sergio "Maravilla" Martínez. Sergio Gabriel Martínez, popularmente conocido como "Maravilla" Martínez, es un boxeador profesional argentino. Fue campeón mundial de peso mediano del CMB., ​​​ OMB, ​ y anteriormente de peso superwelter del CMB.

En 2005 moría Guillermo Cabrera Infante. Fue un escritor y guionista cubano, que después de exiliarse de su país obtuvo la ciudadanía británica. Obtuvo el Premio Cervantes 1997.

En 2013 moría Adrián "Facha" Martel. Pedro Julio César Martínez, ​ conocido como Adrián Martel, fue un actor cómico y dramático argentino, reconocido por sus papeles en cine, teatro y televisión, principalmente en la década de 1980.